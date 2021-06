Test de la Garmin Forerunner 55

La Forerunner 55 est une montre de course abordable, conçue de manière réfléchie pour ceux qui commencent à prendre leurs entraînements plus au sérieux. Elle ressemble beaucoup au modèle précédent, la Forerunner 45, et nous aurions préféré bénéficier d’une mise à niveau réelle de l’écran. Pour autant, c'est un design qui fonctionne bien dans l'ensemble. Les nouvelles suggestions d'entraînement sont également un excellent ajout pour les débutants, tout comme les temps de repos recommandés à la fin d'une session. Soit une première montre sportive idéale.

La Garmin Forerunner 55 en résumé

Si vous commencez à vous intéresser sérieusement à un sport, et plus particulièrement à la course à pied, ou si vous souhaitez passer d'un simple bracelet connecté à une montre plus performante, la Garmin Forerunner 55 pourrait être le compagnon qu’il vous faut. Elle a été soigneusement conçue pour les coureurs néophytes, avec des outils tels qu'un prédicteur de temps de course, des suggestions d'entraînement si vous ne suivez aucune feuille de route spécifique, et des temps de repos recommandés une fois que vous avez terminé une activité.

Si vous passez d'une montre Fitbit à une montre dédiée à la course à pied, il vous faudra peut-être vous habituer à l'absence d'écran tactile. Pour autant, les cinq boutons physiques sont faciles à utiliser en mouvement - et même avec des mains moites. Ils sont clairement identifiés pour éviter toute confusion.

Ce n'est pas une montre Garmin parfaite (la résolution relativement faible de l'écran signifie que le rendu des données propres à votre entraînement sera limité), et il aurait été agréable de voir un design rafraîchi. Mais la précision du GPS Garmin s’avère difficile à battre et c'est un excellent point d'entrée dans le monde merveilleux des montres de sport.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité de la Garmin Forerunner 55

La Garmin Forerunner 55 a été lancée dans le monde entier le 2 juin 2021. Son prix de vente conseillé est aujourd’hui de 199,99 €.

C'est exactement le même tarif de lancement que la Forerunner 45, sortie en avril 2019, et cela en fait l'une des montres Garmin les moins chères actuellement disponibles - aux côtés de la Garmin Venu Sq (le modèle sans musique).

Si Garmin poursuit le même cycle de production, nous nous attendons à voir une Forerunner 65 débarquer à la mi-2023, mais il est bon de garder à l'esprit que la marque a l'habitude de publier des mises à jour du firmware qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux anciens appareils. Donc vous n'aurez pas nécessairement besoin d’acheter un nouveau modèle pour profiter d’outils inédits.

(Image credit: Future)

Design de la Garmin Forerunner 55

La Garmin Forerunner 55 a un aspect très similaire à celui de la Forerunner 45, avec un boîtier de 42 mm doté de cinq boutons sur sa circonférence. Elle possède également le même écran couleur à mémoire de forme avec une résolution de 208 x 208 pixels. Vous pouvez choisir différents thèmes d’écran depuis le menu des paramètres et en télécharger d'autres sur la boutique Garmin Connect IQ.

Contrairement à la Forerunner 45, la Forerunner 55 est uniquement disponible avec un boîtier de 42 mm. C'est un bon compromis, suffisamment grand pour afficher un niveau de détail raisonnable, mais pas assez pour écraser les petits poignets. Il est fourni avec un seul bracelet en silicone, avec des perforations sur toute la longueur pour s'adapter à la plus grande variété possible de tailles de poignets.

Elle se recharge à l'aide d’un câble USB-A standard, qui se branche solidement au dos de la montre.

(Image credit: Future)

Avec ses 37 g, la Forerunner 55 est un peu plus légère que les deux modèles Forerunner 45, mais la différence est imperceptible à l'usage. La montre se révèle confortable, et suffisamment souple pour que nous oublions facilement sa présence.

La montre dispose d’un boîtier en plastique (en noir, blanc ou aqua), surmonté d'un verre renforcé. Les montres Garmin haut de gamme sont dotées d'un verre de marque Gorilla, mais la société a réduit un peu les coûts en optant pour une alternative générique.

Elle est conçue de manière réfléchie pour livrer la première montre de course idéale pour tout débutant. Comme la Forerunner 45, il n'y a pas d'écran tactile. Au lieu de cela, vous faites défiler les données vers le haut ou vers le bas à l'aide de deux boutons situés sur le côté gauche. Le bouton supérieur droit vous permet de sélectionner l'option en cours, et le bouton inférieur gauche vous invite à revenir sur le menu précédent. Le bouton supérieur droit offre pour sa part le contrôle du rétroéclairage de l’écran.

(Image credit: Future)

Les coureurs amateurs peuvent être effrayés par un nombre trop conséquent de boutons, mais cela présente aussi des avantages. Il n'est pas nécessaire de mémoriser les pressions pour chaque commande multifonction, et il est plus facile de les utiliser dans des endroits plus humides comme le grand bassin de la piscine. Pour éviter tout embrouillamini, chaque bouton est nommé sur le cadre de la montre. Le bouton en haut à droite sert à démarrer et à arrêter les activités sportives, et il est également marqué d'une couleur contrastée pour que vous n'arrêtiez pas accidentellement le suivi au milieu d'une session d'entraînement.

Fonctionnalités fitness

Pour commencer à suivre cette session justement, appuyez sur le bouton en haut à droite et faites défiler vers le bas pour sélectionner un type d'entraînement. Vous pouvez choisir les options qui apparaissent ici, en les faisant défiler vers le bas et en sélectionnant l'icône la plus verte pour valider votre choix. Ainsi, si votre activité préférée est la natation, vous pouvez vous assurer qu'elle apparaisse en premier.

Les suggestions d'entraînement qui s'affichent sur la montre, avant que vous ne commenciez à suivre une activité, constitue une fonction inédite qui sera particulièrement utile pour les novices. Il est possible de suivre ces conseils, qui sont basés sur votre historique d'activité, ou de les ignorer et de définir votre propre routine.

(Image credit: Future)

Cette fonctionnalité est distincte de Garmin Coach, outil capable d’établir un programme d'entraînement pertinent pour vous aider à atteindre un objectif distinct. Au lieu de cela, ces suggestions vous aident simplement à équilibrer phases de travail et de récupération, et à varier les plaisirs - même si vous ne suivez pas un plan structuré.

L'une des caractéristiques qui distinguent les montres d'entrée de gamme de Garmin de leurs concurrentes est l’excellent GPS proposé par la société. La Forerunner 55 ne fait pas exception ici. Lors de nos tests, la montre s'est verrouillée très rapidement et a enregistré un itinéraire précis de 5 km, à quelques mètres près. Si vous souhaitez préparer votre premier semi-marathon, c'est une véritable aubaine.

(Image credit: Future)

La Forerunner 55 a tout de même des limites. L'un des principaux problèmes rencontrés est que vous ne pouvez pas surveiller rapidement votre fréquence cardiaque pendant une session d’entraînement, y compris de vélo d’intérieur. Nous avons utilisé la Forerunner 55 au cours de plusieurs séances de spinning et, bien que les données aient été synchronisées avec l'application Garmin Connect dès la fin de la séance, il était décevant de ne pas pouvoir les visionner expressément au milieu de l'entraînement.

Il est bon de voir que même sur une montre économique, les fonctions de sécurité de Garmin restent actives et fiables. Qu’il s’agisse de la détection d'un accident (qui alertera un contact d'urgence si vous faites une chute) et le Live Track (qui permet à un contact de suivre votre position en temps réel). Ce ne sont pas des outils innovants pour Garmin, mais ils sont extrêmement utiles pour les coureurs consciencieux - et vous ne trouverez pas ces propositions sur la plupart des montres affichant ce niveau de prix.

(Image credit: Future)

L'alerte envoyée à un contact d'urgence comprend votre position GPS (une autre raison d'apprécier sa précision), et fournit toutes les informations nécessaires pour vous retrouver. Veillez simplement à configurer le profil d’un ami ou parent dans l'application Garmin Connect avant de vous lancer dans votre première séance d'entraînement.

Une fois que vous avez terminé, la montre vous indique le nombre d'heures de récupération à prévoir avant votre prochaine séance ; un autre outil pratique pour ceux qui n'ont pas encore établi leur routine personnelle et qui ne savent pas comment réguler leur corps avant l’effort.

Caractéristiques principales de la Garmin Forerunner 55

La Garmin Forerunner 55 offre également une série d'outils santé pour compléter les options fitness présentées ci-dessus.

En appuyant sur le bouton inférieur de la montre, vous pouvez faire défiler vos statistiques quotidiennes, notamment le nombre de pas, la fréquence cardiaque et la “batterie corporelle” (une mesure de vos niveaux d'énergie basée sur la variabilité de la fréquence cardiaque, du stress et de vos activités). Contrairement à de nombreux bracelets connectés haut de gamme, la Forerunner 55 ne se contente pas de vous donner un chiffre, mais vous présente également une petite barre de progression pour le mettre en contexte, afin que vous puissiez voir rapidement si vous êtes proche d'atteindre le stade supérieur de votre condition physique. C'est un bonus mineur, mais il est bienvenu.

(Image credit: Future)

Il convient toutefois de noter que, bien que la Forerunner 55 puisse suivre votre sommeil, vous ne pourrez pas examiner celui-ci au petit matin. Au lieu de cela, vous devrez l’analyser sur l'application mobile.

Le suivi du cycle menstruel constitue une autre nouveauté de la Garmin Forerunner 55. Cette option est devenu un élément clé de la gamme Garmin ces dernières années et, bien qu'il soit disponible pour tous les utilisateurs via l'application mobile Garmin Connect, les dernières montres de la société (comme la Garmin Lily et la Venu 2) vous permettent de suivre votre cycle et d’en saisir les informations essentielles directement sur votre poignet. Cette fonction est incluse par défaut dans un widget, mais si cet outil (ou d'autres) paraît imprécis, vous pouvez optimiser les données en faisant défiler l’écran de l’application et en sélectionnant "Modifier".

Les widgets disponibles incluent notamment Garmin Coach (un outil disponible dans l'application Garmin Connect, qui vous propose des stratégies d'entraînement pour vous aider à atteindre un objectif particulier), un compteur de calories brûlées, le suivi du stress ou celui de la fréquence respiratoire.

(Image credit: Future)

Vous pouvez par ailleurs télécharger des applications tierces via la boutique Garmin Connect IQ, cependant son catalogue s’avère toujours limité. Il y a sensiblement moins d'options pour la Forerunner 55 que pour les montres plus avancées de Garmin. Ce n'est pas une surprise, mais il faut en être conscient.

Application compagnon

Comme toutes les montres de sport Garmin, la Forerunner 55 se synchronise avec l'application mobile Garmin Connect. Si vous mettez à niveau une ancienne montre Garmin, toutes vos données d'entraînement et de santé seront conservées et pourront être envoyées automatiquement vers votre nouvel appareil.

La connexion à l'application est un processus basique : une fois que vous avez créé un profil et que vous vous êtes identifié, ouvrez le menu principal, sélectionnez "Appareils Garmin" et touchez l’écran de votre nouvelle montre pour commencer le couplage. Vous serez invité à saisir un code PIN qui s'affiche sur l'écran de la montre à titre de vérification, et... c'est tout.

Contrairement à certaines montres Garmin haut de gamme, l'écran de la Forerunner 55 n'est pas suffisamment haute résolution pour afficher des détails tels que des graphiques d’évolution et des itinéraires complets de course. Toutes ces données sont cependant facilement accessibles depuis Garmin Connect, et sont clairement présentées - avec les statistiques de la journée en cours sur l'écran d'accueil et les données historiques accessibles via un menu sur la gauche.

(Image credit: Future)

Garmin Connect héberge aussi plusieurs séances d'entraînement gratuites que vous pouvez suivre, ainsi que l'outil Garmin Coach qui élabore des plans d'entraînement personnalisés en fonction de vos objectifs, de votre condition physique et de votre historique. Ce sont des fonctionnalités pour lesquelles on pourrait normalement s'attendre à payer, mais ici elles se veulent toutes gratuites. C'est tout le contraire de Fitbit, qui exige un abonnement pour consulter toutes vos données et accéder à la plupart de ses séances d'entraînement guidées.

Garmin Connect collecte également des données provenant d'autres appareils. Si vous possédez une balance intelligente Garmin (telle que la Garmin Index S2), votre poids et votre composition corporelle apparaîtront et seront imbriqués pour calculer des statistiques plus riches, comme votre âge sportif estimé et votre IMC.

Achetez-la si...

Vous débutez dans la course à pied

Si vous n'avez jamais utilisé de montre de sport (ou tout autre type de capteurs fitness) auparavant, la Forerunner 55 est un excellent point de départ. Bien qu'il y ait une certaine courbe d'apprentissage, son interface se révèle conviviale et facile à prendre en main, même lorsque vous êtes en déplacement constant.

Votre Fitbit vous semble dépassée

Bien qu'abordable, il s'agit d'une véritable montre de sport, et elle se dote d'outils spécialement conçus pour vous aider à devenir un meilleur coureur. La précision du GPS vous aidera également à vous entraîner plus durablement.

Ne l'achetez pas si...

Vous aimez surveiller votre fréquence cardiaque

La Forerunner 55 n'affiche pas votre fréquence cardiaque sur l'écran, lors d’un entraînement. Vous ne pourrez donc pas vérifier si votre rythme est bon. Vous pouvez résoudre ce problème en téléchargeant un thème tiers, mais ceux-ci ne sont généralement pas très attrayants.

Vous possédez déjà une Forerunner 45

La Forerunner 55 est une montre fantastique, mais elle reprend la plupart des caractéristiques de la génération précédente. Si vous êtes satisfait de votre Forerunner 45, il n'est pas nécessaire de la mettre à niveau.