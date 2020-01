Smartwatch à petit prix : quelles sont les montres connectées les moins chères en 2020 ?

Vous souhaitez une nouvelle montre qui vous donne un peu plus que l’heure ? Et si vous optiez pour une montre connectée ? Cet accessoire complémentaire a votre smartphone peut relayer vos appels et messages, faire un point sur la météo ou sur votre santé, être votre coach sportif mais aussi un GPS et parfois un terminal de paiement. C’est enfin un bijou des plus esthétiques et, en tant que tel, une smartwatch affiche un prix conséquent.

Bien que les montres connectées soient généralement moins chères que les smartphones, elles restent souvent des appareils onéreux. Comme l’Apple Watch 5, actuellement vendue à près de 450 euros. Dans une certaine mesure, ces prix ne sont pas surprenants. Après tout, une montre connectée comprend des composants à la pointe de la technologie : GPS, NFC, moniteur de fréquence cardiaque, électrocardiogramme… ajoutons à ceux-ci un design souvent haut de gamme, il est normal que la facture augmente vite.

Vous n’êtes pas obligé(e) pour autant de dépenser une fortune dans une smartwatch. Car, à l’instar d’un achat smartphone, vous pouvez vous passer de bon nombre d'options facultatives. Vous devrez généralement faire des compromis, et la sélection ci-dessous vous aidera à choisir les modèles les plus adaptés à un budget limité. Tout en gardant les fonctions les plus indispensables d’une montre connectée.

Notre top regroupe les montres intelligentes coûtant moins de 150 euros, sans faire l’impasse sur les performances et le confort d’utilisation. Les prix peuvent fluctuer avec le temps mais toutes ces montres sont toujours commercialisées à un coût que nous considérons comme abordable.

Acheter une nouvelle montre connectée pendant les soldes d’hiver

Les montres connectées sont proposées à des prix intéressants pendant le Black Friday et le Cyber Monday, avec des remises affolantes. Si vous ratez ces deux événements, il vous reste encore les soldes d’hiver. Durant cet événement, la plupart des marchands propose des réductions sur les objets connectés. Certes plus modestes mais qui vous permettront d’acquérir une smartwatch pas cher. Si vous êtes à la recherche d’une Fitbit ou d’une Garmin à petit prix, surveillez ce guide d’achat. Nous y remontons les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire.

Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Apple Watch 6 vs Google Pixel Watch : quelle est la prochaine montre connectée la plus attendue ?

Quelles montres connectées abordables acheter en 2020 ?

Image 1 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 2 sur 5 Crédit photo : Fitbit Image 3 sur 5 Crédit photo : Fitbit Image 4 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 5 sur 5 Crédit photo : TechRadar

1. Fitbit Versa Lite

Le coach fitness qu’il vous faut.

Système d’exploitation : Fitbit OS | Compatibilité : Android 5+, iOS 10+ | Ecran : 1.34 pouce (300 x 300) | Processeur : N / A | Stockage : N / A | Autonomie : environ 4 jours | Etanchéité : oui | Connectivité : Bluetooth 4.0

Fine et confortable

Une batterie robuste

Le prix compétitif

Fitbit Pay et streaming musical non supportés

Si vous vous intéressez aux montres connectées, vous avez probablement déjà entendu parler de la Fitbit Versa. Et plus récemment de la Versa 2. Saviez-vous que Fitbit propose également une version plus économique de ce qu’elle considère être son Apple Watch ?

Certes, la Fitbit Versa Lite n’est pas la smartwatch la plus complète du marché. Ces notifications s’avèrent limitées, vous ne pouvez pas écouter de la musique et elle ne supporte aucune technologie de paiement sans contact. Mais pour un budget décent, vous obtenez une montre élégante qui en plus accompagne vos sessions sportives.

Adaptée aux poignets fins, cette smartwatch résiste aux intempéries et peut être étanche jusqu’à 50 mètres. Son moniteur de fréquence cardiaque est l’un des plus précis, idéal pour calibrer vos entraînements. Ce que la Versa Lite peut faire automatiquement si vous le souhaitez avec des programmes spécifiques selon que vous pratiquiez la course à pied, le cyclisme, de la musculation, du cardio-training ou du fitness. Avec une autonomie définie de 3 à 4 jours par charge, la Fitbit Versa Lite est tout aussi sportive que ses usagers.

Lire notre test complet (en anglais) : Fitbit Versa Lite

Image 1 sur 5 Crédit photo : Mobvoi Image 2 sur 5 Crédit photo : Mobvoi Image 3 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 4 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 5 sur 5 Crédit photo : TechRadar

2. TicWatch E2

La seule montre Wear OS à moins de 150€.

Système d’exploitation : Wear OS | Compatibilité : Android 4.3+, iOS 8+ | Ecran : 1.39 pouce (400 x 400) ; OLED | Processeur : Snapdragon Wear 2100 | Stockage : 4 Go | Autonomie : environ 48h | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Google Assistant

Adapté au surf et à la natation

Affichage lumineux et précis

Technologie NFC non incluse

Structure un peu trop épaisse

Vous avez besoin d’accéder à votre agenda, de lire vos mails ou d’écouter votre playlist musicale préférée en streaming ? Il suffit de le demander à Google Assistant sur la montre Wear OS la moins chère du marché. La TicWatch E2 n’apporte pas d’amélioration phénoménale par rapport à sa grande sœur, la TicWatch E, mais elle s’illustre comme un compagnon de choix pour les férus de natation. Résistante jusqu’à 50 mètres de profondeur, elle vous permet de paramétrer la longueur d’un bassin de piscine et d’y associer des objectifs (nombre de longueurs à parcourir, temps à battre, …).

La TicWatch E2 convient également à tous les sportifs occasionnels, particulièrement les gymnastes, runners et les cyclistes qui disposeront de sessions d’entrainement spéciales. Le tout servi par une autonomie améliorée.

La batterie est 30% plus grosse que sur l’ancien modèle. La structure de la montre est forcément épaissie, ce qui ne plaira pas aux utilisateurs qui privilégient une touche d’élégance sur leur poignet. Les autres seront éblouis par son écran AMOLED coloré et offrant un niveau de détails élevé.

Lire notre test complet (en anglais) : TicWatch E2

Image 1 sur 5 Crédit photo : Amazfit Image 2 sur 5 Crédit photo : Amazfit Image 3 sur 5 Crédit photo : Amazfit Image 4 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 5 sur 5 Crédit photo : TechRadar

3. Amazfit Bip

La version allégée de l’Apple Watch ?

Système d’exploitation : Amazfit OS | Compatibilité : Android 4.4+ / iOS | Ecran : 1.28 pouce (400 x 400) ; LCD | Processeur : MediaTek 208 Mhz Single-Core ARM Cortex-M4 | Stockage : 4 Mo, uniquement pour les données de condition physique | Autonomie : jusqu'à 45 jours | Etanchéité : oui | Connectivité : Bluetooth 4

Design élégant

Excellente application compagnon

Durée de vie improbable

Ecran sensible

La fonction de pause automatique ne fonctionne pas

Cette smartwatch distribuée par Xiaomi est sans doute la meilleure affaire de l’année dans l’univers des objets connectés. Elle ressemble à une Apple Watch, mais vous coûtera six fois moins cher qu'une Apple Watch 4 neuve. Et contrairement à cette dernière, l’Amazfit Bip peut atteindre une autonomie record… de 45 jours !

L’usager néophyte appréciera en particulier l’application compagnon Mi Fit qui permet de personnaliser la montre à son image et qui offre une prise en main rapide de l’appareil. Le Bip intègre enfin un GPS, un accéléromètre, un baromètre et une boussole qui assurent un accompagnement complet et de multiples suivis de votre activité physiques. En termes de précision et de profondeur, notez que Mi Fit compte parmi les meilleures applications de tracking recensées. Un achat judicieux (et au prix dérisoire).

Lire notre test complet (en anglais) : Amazfit Bip

Image 1 sur 3 Crédit photo : Garmin Image 2 sur 3 Crédit photo : TechRadar Image 3 sur 3 Crédit photo : TechRadar

4. Garmin Forerunner 30

Un tracker minimaliste et sérieux.

Système d’exploitation : Garmin OS | Compatibilité : Android / iOS | Ecran : 0.93 pouce (128 x 128) | Processeur : N / A | Stockage : juste pour les données de condition physique | Autonomie : jusqu'à 5 jours | Etanchéité : oui | Connectivité : Bluetooth

Des capteurs extrêmement précis

Des commandes intuitives

L’application compagnon fantastique

Un design passable

Pas d'écran tactile

Avec la Forerunner 30, Garmin ajoute une nouvelle montre à sa collection déjà impressionnante de smartwatches. Cette version allégée de la Forerunner 35 est également la première montre de fitness dédiée développée par la marque. Elle est principalement conçue pour les coureurs, bien qu’elle possède aussi certaines caractéristiques adaptées aux cyclistes.

Confortable, robuste et étanche, la smartwatch a le mérite d’intégrer des composants généralement réservés aux appareils haut de gamme, comme le moniteur VO2 Max qui enregistre votre niveau de condition physique en temps réel. Le Forerunner 30 fournit une quantité impressionnante de données (fréquence cardiaque, cadence de marche, suivi du sommeil, …). Qui plus est incroyablement précises. L’application compagnon, elle, détecte automatiquement le type d’exercice que vous pratiquez.

L’absence d’écran tactile pour interagir limite quelque peu les usages mais sa personnalisation avancée en fait un appareil entrée de gamme indispensable.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Forerunner 30

Image 1 sur 3 Crédit photo : Polar Image 2 sur 3 Crédit photo : TechRadar Image 3 sur 3 Crédit photo : TechRadar

5. Polar M200

La smartwatch milieu de gamme la plus rentable du moment.

Système d’exploitation : Polar OS | Compatibilité : Android / iOS | Processeur : N / A | Stockage : juste pour les données de condition physique | Autonomie : jusqu'à 6 jours | Méthode de charge : propriétaire | Etanchéité : oui | Connectivité : Bluetooth

GPS précis

Bonne autonomie

Un écran daté

Le design à améliorer

La Polar M200 est probablement la montre de course quiaffiche le meilleur rapport qualité / prix aujourd’hui. Et pour cause, elle regroupe presque toutes les fonctions de remise en forme d’une smartwatch milieu de gamme avec un GPS et un moniteur de fréquence cardiaque des plus précis. Nous soulignerons également sa base appréciable d’entraînements structurés et personnalisés avec un suivi sérieux, destiné aux athlètes qui souhaitent renforcer leurs objectifs sportifs.

Etiquetée comme multisports, la M200 se veut tout de même plus axée sur le running que sur les autres disciplines. Elle n’en reste pas moins une smartwatch légère, agréable à prendre en main et dotée d’une excellente connectivité qui la rapproche de la Fitbit Charge 2 ou encore de la Garmin Vivosmart HR+. Avec quelques dizaines d’euros en moins à débourser.

Lire notre test complet (en anglais) : Polar M200

Crédits photo : TechRadar ; Mobvoi ; Amazfit ; Garmin