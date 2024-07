Le prix de la Google Pixel Watch 3 vient peut-être de fuiter

Avec le prochain événement de lancement de Google dans moins d'un mois, la Pixel Watch 3 pourrait bien être imminente - et de nouvelles rumeurs autour du prix suggèrent que Google vise à atteindre le même type de points de prix qu'avec la Pixel Watch 2 de l'année dernière.

Cette information non confirmée provient de Dealabs (via Notebookcheck), et place le prix de départ de la Pixel Watch 3 de 41 mm à 399 € - ce prix en euros correspond à celui de la Pixel Watch 2 au lancement.

La version LTE de la montre de 41 mm est censée coûter 499 €, soit 50 € de plus que la Pixel Watch 2 LTE.

Dealabs ajoute que vous pourrez obtenir la Pixel Watch 3 standard avec des bracelets Obsidienne, Porcelaine, Noisette et Rose (une couleur de plus que ce dont nous avions entendu parler dans une fuite précédente), tandis que l'édition LTE sera proposée avec des options Obsidienne, Porcelaine et Noisette.

La Google Pixel Watch devient extra-large

La Pixel Watch 2 n'est disponible qu'en une seule taille (Image credit: Google)

Nous pensons qu'il y aura une deuxième taille de la Pixel Watch cette année - et si cela se produit, ce serait la première fois que Google lance sa smartwatch en deux tailles, donc nous n'avons pas vraiment de comparaisons de prix pour les années précédentes.

Dealabs indique que la Pixel Watch 3 XL de 45 mm coûtera 449 € sans LTE, et 549 € avec LTE.

Selon Dealabs, le nom de la marque de la montre plus grande doit encore être confirmé, bien que la plupart des fuites précédentes aient fait référence à la Pixel Watch 3 XL. Les principales rivales de cette montre, l'Apple Watch 9 et la Samsung Galaxy Watch 7, existent également en deux tailles.

Cette source précise également que la date de sortie exacte de la Pixel Watch 3 n'est pas encore claire. Alors que Google a annoncé une révélation du Pixel 9 Pro pour son événement du 13 août, il est possible que la smartwatch sorte plus tard dans l'année, plutôt qu'en même temps que la prochaine série de téléphones phares de Google.