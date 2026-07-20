La Pixel Watch 5 fuit de partout, et les révélations sur la future montre de Google commencent à bien se préciser

Malgré l’absence d’annonce officielle, de nombreuses informations circulent déjà au sujet de la Google Pixel Watch 5, même si elles restent toutes à confirmer.

La Google Pixel Watch 4 s’est imposée comme la meilleure montre connectée Android pour la plupart des utilisateurs, avec des améliorations à chaque génération. Ce modèle a été présenté en août dernier, et une suite semble très probable. Voici tout ce qui circule à ce stade, y compris les fuites les plus récentes.

Quand sortira la Google Pixel Watch 5 ?

Le 12 août. L’événement « Made by Google » de l’an dernier s’est tenu le 20 août, et Google semble vouloir conserver ce calendrier annuel.

Google a officiellement confirmé l’ouverture des précommandes pour ses nouveaux smartphones Pixel le 12 août. Il paraît logique d’en déduire que la Google Pixel Watch 5 sera lancée en même temps que ces appareils.

À quoi ressemblera la Google Pixel Watch 5 ?

(Image credit: The TideChart)

Elle devrait être très proche de la Google Pixel Watch 4. Des rendus présentés comme des fuites circulent, provenant du leaker reconnu OnLeaks via The Tide Chart, un site qui ne compte qu’un seul article à ce jour. Cette rumeur reste donc à prendre avec précaution.

Malgré ce manque d’historique, The Tide Chart avait correctement anticipé la date du 12 août avant l’annonce officielle de Google, ce qui lui confère un certain crédit. Les rendus montrent un design extrêmement proche de celui de la Pixel Watch 4, avec la forme en goutte désormais caractéristique et son dôme introduit l’an dernier, déclinés en quatre nouvelles couleurs et deux tailles.

Les coloris évoqués sont Dark Anthracite avec un bracelet noir, Natural Silver avec un bracelet gris clair, Pyrite avec un bracelet olive, et Warm Gold avec un bracelet corail rosé. La grande version resterait à 45 mm, tandis que la plus petite passerait de 41 mm à 42 mm.

Le prix restera-t-il le même ?

Selon The Tide Chart, non. Le site indique que le prix de départ serait fixé à 399 dollars (environ 349 €) pour la version 42 mm en Wi-Fi, soit une hausse de 50 dollars par rapport au modèle équivalent de la Pixel Watch 4 aux États-Unis.

Le tarif augmenterait ensuite selon les versions, avec un modèle 45 mm compatible LTE annoncé à 529 dollars (environ 460 €).

La Pixel Watch 4 équivalente est proposée à 499 dollars, soit une hausse de 30 dollars aux États-Unis. Les prix en France pour la Pixel Watch 5 ne sont pas encore connus.

De nouvelles fonctionnalités ?

(Image credit: Google)

Rien de certain pour le moment. Wear OS 7 devrait intégrer davantage de fonctions liées à l’intelligence artificielle, en particulier pour les utilisateurs de smartphones Pixel, à l’image de watchOS 27 et de l’intégration de Siri entre plusieurs appareils.

La réparabilité, point fort de la Pixel Watch 4 qui permet de démonter la montre et de remplacer l’écran ou la batterie, devrait être reconduite. Une connectivité satellite limitée pour envoyer des messages SOS sans réseau est également évoquée.

Une information étonnante en début d’année mentionnait la découverte d’un prototype de Pixel Watch 5 au fond de l’océan, près de l’île de Saint-Martin. Celui-ci portait des mentions telles que « SpO2 » (taux d’oxygène dans le sang), « EDA » (activité électrodermale), « température cutanée », « capteur de fréquence cardiaque », « capteur de pouls » et « UWB » (Ultra Wideband), des fonctions déjà présentes sur les versions précédentes.

Le nouvel assistant santé basé sur l’IA de Google et l’application Google Health revue devraient également jouer un rôle. Ces nouveautés ont été présentées plus tôt dans l’année, en parallèle du Google Fitbit Air.