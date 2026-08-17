Pas emballé par la Pixel Watch 5 ? Ces 3 excellentes montres Android méritent votre attention

La Google Pixel Watch 5 a été officiellement présentée lors du dernier événement Made by Google. Ses nouvelles fonctions Health Guardian, comme Breathing Emergency Detection et Insulin Resistance Trends, attirent déjà l’attention, tout comme son GPS double fréquence amélioré.

En France, la montre démarre à 419 € pour le modèle 41 mm Wi-Fi, contre 449 € pour la version 45 mm. Les déclinaisons LTE passent respectivement à 519 et 549 €.

Visuellement, elle reste cependant extrêmement proche de la Pixel Watch 4.

Google conserve notamment l’écran Actua 360 bombé, les formats 41 et 45 mm, la couronne numérique et cette forme caractéristique en goutte d’eau.

Cette évolution très mesurée peut donc laisser certains utilisateurs sur leur faim. La Pixel Watch 5 ne réinvente clairement pas la formule.

Certains attendaient peut-être une Pixel Watch Ultra plus robuste ou, au contraire, un modèle économique comparable à l’Apple Watch SE 3.

Ces deux appareils n’ont pas été annoncés.

Trois alternatives compatibles avec les smartphones Android permettent néanmoins de répondre à ces attentes, chacune avec une approche très différente.

L’option élégante : OnePlus Watch 3

(Image credit: Future)

La OnePlus Watch 3, disponible en versions 47 mm et 43 mm, reste l’une des meilleures montres Wear OS du marché.

Son principal avantage face à la Pixel Watch 5 tient immédiatement à son apparence.

Google assume un design très technologique avec sa forme bombée, tandis que OnePlus privilégie une silhouette beaucoup plus proche d’une montre analogique classique.

La version 47 mm associe notamment un boîtier en acier inoxydable à une lunette en alliage de titane.

Avec un cadran traditionnel, la OnePlus Watch 3 pourrait presque passer pour une montre sportive classique lorsque son écran est éteint.

Une fois allumé, son grand écran AMOLED et ses animations fluides rappellent immédiatement qu’il s’agit bien d’une smartwatch.

Son autre immense avantage concerne l’autonomie.

OnePlus annonce jusqu’à 120 heures, soit cinq jours, grâce à une architecture reposant sur deux systèmes.

Wear OS prend en charge les fonctions principales lorsque la montre est utilisée activement. Un système RTOS beaucoup moins gourmand prend ensuite le relais pour certaines tâches en arrière-plan.

Cette endurance permet notamment d’enchaîner davantage de séances sportives entre deux recharges.

Lors des tests de TechRadar, la OnePlus Watch 3 avait tenu environ quatre jours et demi, malgré plusieurs entraînements utilisant le GPS.

La contrepartie reste logicielle.

La Watch 3 fonctionne toujours sous Wear OS 5 et ne profite donc pas des nouvelles fonctions Gemini au poignet proposées par Google.

Elle ne dispose pas non plus de connectivité LTE sur les versions européennes actuelles.

Côté tarifs, la version 43 mm a été lancée en Europe à 279 €, tandis que le modèle 47 mm était commercialisé à 349 €.

L’option robuste : Samsung Galaxy Watch Ultra2

(Image credit: Future)

Pour les activités en extérieur, la Samsung Galaxy Watch Ultra2 joue dans une catégorie très différente.

Ce modèle 2026 est clairement conçu pour l’aventure.

Ses nouveaux outils de trail permettent notamment d’afficher des cartes en couleur pendant une séance et de suivre un itinéraire directement depuis le poignet.

Une application développée avec les spécialistes de la plongée Mares doit également transformer la montre en véritable ordinateur de plongée.

Samsung ajoute des points de passage, une alarme d’urgence et une autonomie renforcée.

Le boîtier en titane conserve le fameux design « coussin » de la gamme Ultra, même si cette génération est plus fine.

Cette construction rend évidemment la montre beaucoup mieux adaptée aux chocs et aux environnements difficiles que la Pixel Watch 5.

Samsung annonce une certification IP69K, une étanchéité 10 ATM et une conformité à la norme EN13319 pour la plongée. L’écran Super AMOLED peut atteindre 5 000 nits.

Le bouton Quick Button programmable reste également présent entre les deux autres commandes physiques.

La Pixel Watch 5 se contente pour sa part essentiellement de sa couronne numérique.

Cette robustesse a cependant un prix.

La Galaxy Watch Ultra2 est commercialisée à 749 € en France, uniquement en 47 mm avec connectivité LTE.

Elle fonctionne par ailleurs avec One UI Watch 9 basé sur Wear OS 7, et l’application Samsung Health reste indispensable pour tirer pleinement parti de son suivi.

L’option moins chère : Google Pixel Watch 4

(Image credit: Future)

À première vue, la Pixel Watch 4 ressemble presque exactement à la nouvelle génération.

Et c’est justement ce qui la rend intéressante.

En matière d’usage quotidien, la Pixel Watch 5 ne propose pas énormément de fonctions totalement inaccessibles à sa devancière.

La Watch 4 conserve notamment l’écran Actua 360 bombé atteignant 3 000 nits, une grande partie des fonctions de suivi Google et surtout sa conception réparable.

Sa batterie et son écran peuvent être remplacés, ce qui reste extrêmement rare sur une montre connectée étanche.

Les différences existent néanmoins.

La Pixel Watch 5 possède 64 Go de stockage, contre 32 Go sur sa devancière, ainsi qu’un GPS amélioré et les dernières fonctions Gemini Intelligence.

Mais il s’agit malgré tout d’une évolution assez itérative.

Et la sortie du nouveau modèle rend maintenant la Watch 4 beaucoup plus intéressante financièrement.

Le Google Store français l’affiche actuellement à partir de 369 €, contre un prix de vente habituel annoncé à 499 € pour la configuration mise en avant. D’autres revendeurs français descendent même autour de 300 € selon les versions disponibles.

La Pixel Watch 4 avait obtenu un très bon accueil lors de sa prise en main chez TechRadar.

Son design avait notamment séduit, tout comme son confort malgré une certaine épaisseur, et l’interface Material 3 Expressive s’était révélée particulièrement agréable à utiliser.

Pour qui apprécie déjà le design de Google sans avoir besoin des dernières fonctions de la Watch 5, la génération précédente représente donc une alternative assez évidente.

Comparatif des caractéristiques