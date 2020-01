TOP 10 smartphones Android : quels sont les téléphones mobiles à ne pas manquer en 2020 ?

Le classement des meilleurs smartphones Android évolue fréquemment, du fait d’un grand nombre de sorties dans l’année. Nous mettons sans cesse à l’épreuve les téléphones mobiles les plus performants, particulièrement ceux tournant sous le système d’exploitation de Google. Ce guide d’achat répertorie les modèles Android immanquables.

Si vous avez déjà eu entre les mains un smartphone Android, vous comprendrez certainement en quoi ce type de téléphone mobile apporte un confort et des usages différents de ceux de la marque Apple. Et pourquoi, la domination de Google sur les systèmes d’exploitation mobiles est écrasante. En 2019, 85% des smartphones fabriqués et 9 téléphones mobiles vendus sur 10 intégraient un OS Android.

Les grands constructeurs mobiles sont tous présents dans ce guide d’achat. Nous avons passé tous leurs modèles les plus récents au crible. Variations de la taille de l'écran, de la puissance du processeur, des performances logicielles et de la conception sont autant d’éléments qui ont été pris en compte pour élaborer ce TOP 10 des meilleurs smartphones Android.

Cette liste est constamment mise à jour, dès lors que nous recevons, analysons et comparons un nouveau smartphone commercialisé ou en passe de l’être. Cette année, plusieurs modèles très attendus devraient bouleverser le classement. Tels que le Samsung Galaxy S20, le Huawei P40 et le Google Pixel 5. Nous ne manquerons pas de les ajouter à la place qui leur sera due.

Vous souhaitez vous faire plaisir en vous procurant le meilleur d’Android dans le plus beau et puissant smartphone jamais conçu ? Alors, nous vous souhaitons bonne lecture.

Soldes d’hiver : des promos à suivre

Qu’il s’agisse d’Amazon, de Darty ou encore de Boulanger, les grandes enseignes marchandes sont nombreuses à vous proposer des réductions toujours plus intéressantes sur les derniers modèles de smartphones Android. Vous recherchez un Samsung Galaxy S10 ou un Huawei P30 à bon prix ? Notre sélection des meilleurs smartphones Android remonte les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire. Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Quels smartphones Android acheter en 2020 ?

Image 1 sur 5 Crédit photo : TechRadar

Image 2 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 3 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 4 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 5 sur 5 Crédit photo : TechRadar

1. Samsung Galaxy S10 & S10 Plus

Le meilleur écran du marché fait trembler Apple.

Poids : 175 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,4 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM : 8 / 12 Go | Stockage : 128 / 512 Go / 1 To | Batterie : 4100 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx + 8 Mpx

Des écrans inégalables

Capteurs photo renversants

Forcément, un budget conséquent

Prise à une main quasi-impossible

A chaque nouvelle génération de smartphones, Samsung tente d’écraser Apple sur un composant bien précis : l’écran. Le Dynamic AMOLED, incorporé dans sa gamme S10, fait du constructeur le roi incontestable des téléphones mobiles, tous systèmes d’exploitation confondus. La dalle du Samsung Galaxy S10 comme celle du Galaxy S10 Plus dispensent le plus grand niveau de luminosité jamais atteint pour un smartphone. Vous pouvez lire vos contenus vidéo en définition QHD+, sous un soleil de plomb ou en pleine nuit, sans avoir mal aux yeux. Ce grâce également à un filtre anti-lumière bleue activé par défaut.

Et que dire de l’appareil photo ? Les capteurs du S10 délivrent des couleurs percutantes, avec des clichés prêts à être likés et partagés en masse sur Instagram. La triple caméra du S10 Plus, elle, rivalise avec bon nombre de caméras d’action, offrant des modes de prises de vue multiples ainsi qu’une clarté générale sur l’ensemble de vos photos et vidéo.

Si vous avez de grandes mains ou si vous avez depuis longtemps l’habitude d’utiliser votre smartphone à deux mains, voici deux téléphones qui enchanteront assurément vos rétines. Et celles de votre entourage.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy S10 Plus

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy S10

Today's best Samsung Galaxy S10 Plus deals Low Stock Samsung Galaxy S10+ Duos... Asgoodasnew FR €579 View Samsung Galaxy S10 Plus... Cdiscount FR €639 View Samsung Galaxy S10 Plus 128GB... EBAY-FR €689 View Samsung Galaxy S10+ -... Amazon €731 View Show More Deals

(Image credit: TechRadar)

2. Huawei P30 Pro

Photophone haut de gamme ou appareil photo hybride ?

Poids : 192 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d’écran : 6,47 pouces | Processeur : Kirin 980 | RAM : 8 Go | Stockage : 128 / 256 / 512 Go | Batterie : 4200 mAh | Caméra : 40 Mpx + 20 Mpx + 8 Mpx + ToF | Caméra frontale : 32 Mpx

4 capteurs photo fantastiques

Design ultra fin

Recharge sans fil

Interface EMUI limitée

Le P30 Pro définit la photographie comme le nouveau standard prioritaire de Huawei. À l'arrière de l’appareil, vous trouverez un ensemble de quatre caméras comprenant un capteur principal de 40 Mpx, une caméra téléobjectif de 8 Mpx, un objectif ultra grand angle de 20 Mpx et une caméra de détection de profondeur ToF (time-of-flight). Trois modes de zoom sont possibles (5x, 10x et 50x) et ils fonctionnent à merveille, quelle que soit le niveau de luminosité.

Comme depuis quelques années déjà, Huawei a travaillé en partenariat avec le fabricant d'appareils photo haut de gamme Leica, renforçant ainsi les prouesses du smartphone en matière de photographie.

Vous disposez également sous le design élégant du P30 Pro, d’un des processeurs les plus puissants du marché, d'un capteur d'empreintes digitales intégré et du chargement sans fil inversé… qui vous permet de recharger sans fil non seulement le smartphone Huawei, mais aussi d’autres périphériques partageant cette technologie. A même le dos du P30 Pro.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei P30 Pro

Today's best Huawei P30 Pro deals Smartphone Huawei P30 Pro... Cdiscount FR €513.97 View NEUF HUAWEI P30 PRO 8 Go /... EBAY-FR €549 View Deal ends Thu, Feb 6 Low Stock Huawei P30 Pro Dual-Sim 8Go... Asgoodasnew FR €559 View HUAWEI P30 Pro 6 Smartphone... Geekbuying WW €610.63 View Show More Deals

(Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus

L’assistant ultime pour prendre des notes et filmer votre quotidien.

Poids : 196 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,8 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9825 | RAM : 12 Go | Stockage : 256 / 512 Go | Batterie : 4300 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx + 3D ToF | Caméra frontale : 10 Mpx

Ecran QHD+

Stylet très pratique

Extrêmement cher

Pas de prise casque

Si le Galaxy Note 10 Plus ne figure pas à la première place de ce guide d’achat, c’est uniquement parce qu’il est difficile de fédérer tout le monde en proposant un tel tarif. Samsung a pourtant investi efficacement chaque centime avec un bel écran de 6,8 pouces, un stylet intégré, l’un des processeurs les plus rapides du marché et pas moins de 5 caméras principales.

L’enregistrement de vidéo est le point fort de cette phablette. Grâce à une stabilisation d’image performante, chaque contenu vidéo s’avère bien plus fluide que ceux produits avec le pourtant référent iPhone XS Max. L’éditeur de Samsung permet également de retoucher votre film plan par plan, avec le stylet.

Ce dernier vous permet enfin de prendre des notes manuscrites ou de dessiner, avec une grande précision et sans latence. Un smartphone indispensable donc… si vous pouvez en supporter le prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Note 10 Plus

Today's best Samsung Galaxy Note 10 Plus deals Samsung Galaxy Note 10+ Plus... EBAY-FR €789 View Low Stock Samsung Galaxy Note 10+ Duos... Asgoodasnew FR €829 View Galaxy Note 10 Plus Dual SIM... Cdiscount FR €860.62 View Samsung Galaxy Note10+ DS... Amazon €930.81 View Show More Deals

(Image credit: Future)

4. Huawei P30

Le haut de gamme au prix du milieu.

Poids : 165 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,1 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Kirin 980 | RAM : 8 Go | Stockage : 64 / 128 / 512 Go | Batterie : 3650 mAh | Caméra : 40 Mpx + 16 Mpx + 8 Mpx | Caméra frontale : 32 Mpx

Superbe caméra

Processeur puissant

Pas de chargement sans fil

Le P30 Pro lui est supérieur

Était-il nécessaire de mentionner le P30 dans ce top alors que le P30 Pro culmine deux places plus haut avec les mêmes fonctionnalités ? Et bien oui. Car le premier est fait pour les budgets un peu plus serrés et les petites paumes !

Le P30 se contente, en effet, d’un écran plus petit, de trois caméras à l’arrière (au lieu de quatre pour le P30 Pro) et d’un zoom maximal 30x. La photographie reste son terrain de prédilection et, grâce à la technologie « Super Spectrum », vous permet de capturer des images avec des couleurs plus naturelles et plus vives. Mais aussi de prendre des prises de vue considérablement améliorées par faible luminosité. Le traitement photo et vidéo se révèle d’autant plus impressionnant qu’il est servi par l’un des meilleurs processeurs mobiles, quasi équivalent à ceux des iPhone XS et Samsung Galaxy S10.

Ajoutez à cela une prise casque pratique - que le P30 Pro n’a pas - et vous tenez un excellent substitut à prix abordable.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei P30

Today's best Huawei P30 deals HUAWEI P30 lite 128Go Bleu Cdiscount FR €249.99 View NEUF HUAWEI P30 6 Go / 128 Go... EBAY-FR €399 View Deal ends Tue, Feb 11 Low Stock Huawei P30 Dual-Sim 128Go... Asgoodasnew FR €399 View Low Stock Huawei P30 Dual-Sim 128Go... Asgoodasnew FR €419 View Show More Deals

(Image credit: Future)

5. OnePlus 7T Pro

Le smartphone rêvé pour les anti-encoches.

Poids : 206 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d’écran : 6,67 pouces | Résolution : 3120 × 1440 | Processeur : Snapdragon 855 | Stockage : 256 Go | Batterie : 4085 mAh | Caméra : 48 Mpx + 8 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 16 Mpx

Affichage brillant

Bonne autonomie

Caméra « pop-up » pratique

Peu de différences avec le OnePlus 7 Pro

La progression entre le 7 Pro et le 7TPro a beau être infime, le nouveau smartphone de OnePlus peut s’avérer idéal si vous remplacez un téléphone Android soufflant déjà ses deux bougies (ou un peu plus). Une mise à niveau qui passe d’abord par l’affichage, magnifique. Il peut compter, en effet, sur son grand écran à 90 Hz qui vous permet de streamer vos séries préférées ou de jouer plus intensément. A titre de comparaison, la norme sur les smartphones classiques est de 60 Hz.

Le OnePlus 7T Pro possède de même un impressionnant réseau de caméras à l’arrière… et une caméra rétractable en frontal, pour soigner vos selfies. Ce gadget a une utilité certaine : éviter à l’écran d’être restreint par une encoche, souvent peu appréciée des utilisateurs. L’écran de bord à bord vous donne alors un confort de visionnage total.

Dernier argument mais pas des moindres : le 7T Pro est commercialisé pour un prix inférieur à celui dispensé sur des smartphones Android de cette gamme.

Lire notre test complet : OnePlus 7T Pro

Today's best OnePlus 7T Pro deals Low Stock ONEPLUS 7T Pro 8+ 256 Go Do Cdiscount FR €629 View ONEPLUS 7T Pro 8+ 256 Go... Cdiscount FR €629 View OnePlus 7T Pro 8Go/256Go Bleu... Cdiscount FR €818.22 View 7T Pro McLaren Edition 16,9... alternate FR €919 View Show More Deals

(Image credit: Future)

6. Oppo Reno 10x Zoom

Gros plan sur un nouveau venu prometteur.

Poids : 210 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,6 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 / 8 Go | Stockage : 128 / 256 Go | Batterie : 4065 mAh | Caméra : 48 Mpx + 13 Mpx + 8 Mpx | Caméra frontale : 16 Mpx

Processeur à la pointe de la technologie

Batterie solide, conçu pour les sérivores

Excellent photophone

Un peu lourd

Comme le OnePlus 7T Pro ci-dessus, le Reno 10x Zoom a optimisé au maximum la taille de son écran, en intégrant une caméra frontale rétractable. Celle-ci confère à l’appareil une conception raffinée qui rattrape son poids, plutôt lourd pour un smartphone de cette génération.

Autre point commun avec les challengers de ce classement : le smartphone Oppo est un photophone premium avec trois caméras puissantes et une capacité de zoom pouvant monter jusqu’à 60x. Nous apprécions particulièrement les modes photo prédéfinis, moins nombreux que ceux dispensés par les Huawei P30 et P30 Pro, mais tous contextuels et indispensables.

Au-delà de vos qualités de photographe, le processeur Snapdragon 855 exécute sans problème les applications et les jeux mobiles les plus gourmands. Une belle surprise dont nous attendons impatiemment les prochaines mises à niveau.

Lire notre test complet (en anglais) : Oppo Reno 10x Zoom

Today's best Oppo Reno 10X Zoom Edition deals Amazon France View Similar Amazon No price information Check Amazon

(Image credit: TechRadar)

7. Samsung Galaxy Note 10

La phablette accessible de Samsung.

Poids : 168 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,3 pouces | Résolution : 1080 x 2280 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 8 Go | Stockage : 256 Go | Batterie : 3500 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx

Une phablette facile à tenir

Superbes effets vidéo

Charge rapide impressionnante

Définition Full HD

Le Samsung Galaxy Note 10 est l’une des plus petites phablettes du marché, ce qui en fait un appareil mobile très recherché pour les amateurs de grand écran. Celui-ci compose avec une résolution inférieure à celle du Note 10 Plus, même si la différence avec les écrans QHD des challengers de Samsung se ressent à peine. L’écran AMOLED demeure en effet l’un des plus lumineux dans la famille des smartphones haut de gamme.

A l’instar du Note 10 Plus, vous pouvez retravailler vos vidéos en ajoutant des effets de haute qualité. Comme le floutage de l’arrière-plan qui sublime la scène au premier plan et qui était, jusqu’ici, une exclusivité iPhone.

Le Note 10 est fondamentalement le même appareil que la troisième position de ce guide d’achat, avec un stylet S Pen, un design élégant et tous les logiciels performants de Samsung. Le prix, en revanche, est plus raisonnable. Une question de taille.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Note 10

Today's best Samsung Galaxy Note 10 deals Samsung Galaxy Note10... EBAY-FR €599 View Deal ends Wed, Feb 5 Low Stock Samsung Galaxy Note 10 Duos... Asgoodasnew FR €669 View Samsung Galaxy Note10 Silver... Cdiscount FR €699 View Samsung Galaxy Note10 DS Noir... Amazon €825 View Show More Deals

(Image credit: Future)

8. OnePlus 7T

La mise à niveau du 7 Pro est plus que rentable.

Poids : 190 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,55 pouces | Résolution : 1080 x 2440 | Processeur : Snapdragon 855 Plus | RAM : 8 Go | Stockage : 128 / 256 Go | Batterie : 3800 mAh | Caméra : 48 Mpx + 12 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 16 Mpx

Taux de rafraîchissement à 90 Hz

Interface fluide

Pas de chargement sans fil

Caméra arrière en relief

Assez similaire au OnePlus 7Pro, le 7T apporte quelques améliorations intéressantes au fleuron de la firme chinoise. A savoir, un écran AMOLED qui passe à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, rendant vos contenus multimédia bien plus fluides et dynamiques. Ainsi que trois caméras arrière qui embellissent les prises de vues en mode macro ou nocturnes. Nous sommes plus dubitatifs sur la conception de ces dernières imposant un dos en relief qui peut s’avérer fragile.

Les performances sont tout aussi optimales que celles du 7 Pro et la vitesse de chargement a même gagné en vitesse (vous rechargerez intégralement votre téléphone en moins d’une heure). Cela ne vous épatera probablement pas si vous confrontez le 7T à l'un des autres smartphones de cette liste, sauf sur un point : le prix. Le modèle de OnePlus est, aujourd’hui, extrêmement abordable.

Lire notre test complet (en anglais) : OnePlus 7T

Today's best OnePlus 7T deals Oneplus 7T 8Go 256Go Bleu... Cdiscount FR €519 View Low Stock Oneplus 7T 8Go 128Go Bleu S Cdiscount FR €535 View 7T 16,6 cm (6.55") 8 Go 128... alternate FR €619 View OnePlus 7T Pro Smartphone... Amazon €833 View Show More Deals

(Image credit: TechRadar)

9. Samsung Galaxy S10e

Pourquoi payer plus cher ?

Poids : 150 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d’écran : 5,8 pouces | Résolution : 1080 x 2280 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM : 6 / 8 Go | Stockage : 128 / 256 Go | Batterie : 3100 mAh | Caméra : 12 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx

Prise en main améliorée

Capteurs photo décents

Pas de capteur d’empreintes digitales

Plus épais que le S10

Vous êtes fan du design des Galaxy S10 et S10 Plus, mais leurs prix exorbitants vous refroidissent ? Samsung pense à vous et propose le S10e. « E » pour essentiel. Car le Galaxy S10e présente la plupart des caractéristiques phares de sa famille, tout en offrant une taille plus malléable et une facture réduite au maximum.

L'écran AMOLED de 5,8 pouces est à la hauteur du nom de Galaxy S, avec des couleurs toujours vives et des détails nets. Le modèle est livré également avec deux caméras à l’arrière, toutes les deux équipées d’un zoom 2x. Vous n’atteindrez pas la qualité d’image de ses grands frères, le S10 et le S10 Plus, mais l’appareil photo du S10e se défend en haute luminosité. Avec une plus grande clarté que sur les photos prises par un iPhone XS Max ou un Huawei Mate 20 Pro.

La majeure partie des applications mobiles tournent sans souci tandis que vous pourrez jouer à Asphalt ou à Fortnite avec les spécifications les plus élevées. L’essentiel, il est vrai.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy S10e

Today's best Samsung Galaxy S10e deals Samsung Galaxy S10e Cdiscount FR €8.92 View Samsung Galaxy S10e dual 4G... Cdiscount FR €469.99 View Low Stock Samsung Galaxy S10e Duos... Asgoodasnew FR €489 View Samsung Galaxy S10e -... Amazon €545.71 View Show More Deals

(Image credit: Future)

10. Google Pixel 4XL

Le dernier champion de Google.

Poids : 193 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,3 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 Go | Stockage : 64 / 128 Go | Batterie : 3700 mAh | Caméra : 12.2 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Assistant photo vraiment utile

Conception sans fioriture

Reconnaissance faciale perturbée

Capacité de stockage moyenne

En introduisant le Pixel 4XL, Google a voulu marcher - de très près - sur les traces d’Apple. Une ambition qui n’est pas toujours perceptible. L’adoption de la reconnaissance faciale, par exemple, s’avére un semi-échec du fait de sa réactivité quelque peu capricieuse. Cependant, il y a bien d’autres points où la société californienne a su reproduire sans mal les points forts de sa rivale.

Le design est épuré et sublimé par le choix de plusieurs coloris. L’écran QHD+ offre un affichage magnifique avec, ici encore, un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Là où le Pixel 4XL se distingue, c’est par son IA photo, l’une des plus avancées à ce jour. Elle peut indiquer les clichés que vous devrez retoucher et déterminer les filtres les plus adaptés pour les optimiser. Une assistance que l’on retrouve aussi sur la gestion de vos applications, Google prenant le soin de précharger celles que vous seriez susceptibles d’utiliser fréquemment en se basant sur votre usage du smartphone au quotidien. Un vrai médium !

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 4 XL