Des AirPods équipés de caméras : Apple pourrait lancer sa fonctionnalité de sécurité personnelle la plus ambitieuse

Apple travaillerait encore sur des caméras dans les AirPods

L'intelligence visuelle d'iOS 18 est au cœur des projets d'Apple

Les fonctionnalités ne seront pas disponibles avant plusieurs générations

On savait depuis un moment ce qu’Apple préparait : des expériences autour de caméras intégrées aux AirPods. On comprend désormais peut-être pourquoi. Un nouveau rapport éclaire les projets de la marque pour ses futurs écouteurs. Si la technologie tient ses promesses, elle pourrait devenir une véritable fonctionnalité de sécurité personnelle.

Un point important reste à souligner : ces fonctions ne verront pas le jour avant plusieurs générations de produits.

Le rapport émane de Mark Gurman pour Bloomberg, souvent bien informé sur les projets d’Apple. Il affirme que « le projet ultime d’Apple pour l’Intelligence Visuelle va bien au-delà de l’iPhone ». Et les AirPods jouent un rôle central dans cette stratégie.

D’après Gurman, l’Intelligence Visuelle – c’est-à-dire la capacité à reconnaître ce qui entoure l’utilisateur et à fournir des informations utiles – constitue une priorité majeure pour Apple. La firme prévoirait aussi d’intégrer des caméras à l’Apple Watch et à l’Apple Watch Ultra. Comme pour les AirPods, ces capteurs permettraient à l’appareil de capter son environnement pour exploiter l’IA et proposer des données contextuelles pertinentes.

L’Intelligence Visuelle a été introduite dans iOS 18 pour l’iPhone 16. Elle permet, par exemple, de pointer l’appareil photo vers un objet pour en apprendre davantage : identifier une plante, reconnaître une race de chien, obtenir les horaires d’un café aperçu en chemin, etc.

(Image credit: Apple)

L’outil peut également traduire du texte, et pourrait un jour venir en aide à ceux qui ont du mal à mémoriser les noms ou les visages.

Mais l’Intelligence Visuelle présente un inconvénient majeur : elle nécessite de sortir son téléphone. Or, dans certaines situations, cela peut être peu pratique ou même risqué. À l’image de l’arrivée de l’app Plans sur l’Apple Watch, qui a permis d’éviter d’indiquer à tout le monde qu’un utilisateur était perdu avec un smartphone de valeur, cette nouvelle approche pourrait renforcer la sécurité personnelle.

Cela pourrait devenir le cas ici aussi. Si Apple permettait d’activer l’Intelligence Visuelle avec un simple mouvement de tête et une pression sur la tige des AirPods, il deviendrait possible d’obtenir des informations clés – comme la traduction d’un panneau indicateur à l’étranger – sans avoir à exhiber son téléphone.

Ces fonctionnalités sont encore lointaines : elles ne seront pas intégrées aux AirPods Pro 3, attendus plutôt vers la fin 2025. Mais les perspectives ouvertes par cette technologie sont prometteuses : une Apple Intelligence, mais vraiment utile.