Les meilleurs écouteurs testés par TechRadar en 2026 — du modèle à 39,90 € aux références premium

La dernière partie de 2026 approche, avec le Black Friday puis les fêtes de fin d’année. C’est donc le bon moment pour faire le point sur les très nombreux casques et écouteurs passés entre les mains de l’équipe TechRadar cette année. Comme les excellents produits ont été particulièrement nombreux, cette sélection se concentre uniquement sur les écouteurs. Tous les modèles ci-dessous ont obtenu au moins quatre étoiles lors de nos tests exigeants.

Sennheiser s’est notamment distingué aux deux extrémités du marché. Pour les budgets confortables, les Momentum True Wireless 5 proposent une qualité sonore superbe et une approche plus durable grâce à des batteries remplaçables dans les écouteurs comme dans le boîtier. À l’autre bout de l’échelle, les Sennheiser CX 80U filaires offrent des basses propres et réactives, des médiums clairs et des aigus très vivants, avec une bonne isolation passive pour seulement 39,90 € en France.

Les Samsung Galaxy Buds 4 Pro comptent également parmi les grandes réussites de l’année. Pendant notre test, leur son, leur réduction de bruit, leur design discret et les nombreuses fonctions de l’application ont particulièrement impressionné. Quelques réserves demeurent : l’autonomie pourrait être meilleure et un smartphone Samsung reste nécessaire pour profiter de toutes leurs possibilités.

Les écouteurs ouverts ont également occupé une place importante dans nos tests de 2026. Les Shokz OpenDots 2 se montrent particulièrement confortables et endurants, même s’ils peuvent être déplacés lorsqu’ils sont heurtés. Les Baseus Bowie MC2 constituent de leur côté une option beaucoup plus abordable et très confortable pour les budgets plus serrés.

Vous trouverez ci-dessous tous les écouteurs qui nous ont le plus impressionnés depuis le début de l’année. Les cartes produit résument leur note ainsi que leurs principaux points forts et faibles, avec un accès au test complet lorsqu’il est disponible dans votre région.