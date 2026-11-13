Le Bluetooth 7 arrive en 2027 et pourrait transformer radicalement la qualité sonore des casques sans fil

Le Bluetooth LE prend désormais en charge la technologie High Data Throughput (HDT)

Elle multiplie presque par quatre le débit maximal pris en charge par la norme

Cela permettra de transmettre de l'audio haute résolution, spatial et multicanal

Bonne nouvelle pour les meilleurs casques audio de 2027 et des années suivantes. La dernière évolution du Bluetooth intègre la technologie High Data Throughput, ou HDT, qui améliore considérablement les performances du Bluetooth LE. Elle permet de transmettre presque quatre fois plus de données que la version actuelle, ouvrant la voie à l'audio haute résolution, à l'audio spatial et au son multicanal sur les appareils compatibles.

L'intégration du HDT directement dans la norme Bluetooth est importante, car elle évite de dépendre d'une technologie propriétaire pour écouter de la musique haute résolution. Si les fabricants décident d'adopter le HDT, comme nous nous y attendons, cette technologie sera compatible avec un très grand nombre de casques, d'enceintes Bluetooth et d'autres équipements de divertissement domestique.

D'autres avantages sont également attendus, puisque de nombreux flux audio haute résolution transitent actuellement par le Wi-Fi plutôt que par le Bluetooth. Leur transmission via Bluetooth LE permettrait de soulager le réseau domestique, de réduire potentiellement sa saturation et, probablement, d'améliorer également l'autonomie des casques.

Un transfert de données plus rapide signifie que la puce Bluetooth doit fournir moins d'efforts, que vous écoutiez de l'audio haute résolution ou des flux de qualité inférieure.

Quelles nouveautés pour le Bluetooth ?

Une nouvelle version du Bluetooth est toujours bienvenue, mais il faudra encore patienter quelques mois avant de voir arriver des appareils Bluetooth 7.0. (Image credit: Bluetooth SIG)

Le HDT est une fonctionnalité optionnelle de la nouvelle norme Bluetooth Core 7.0. Elle fait passer le débit des connexions Bluetooth LE de 2,5 Mbit/s à 7,5 Mbit/s. Il s'agit de valeurs théoriques maximales et, comme toujours, les débits réels seront légèrement inférieurs. Mais cela reste une amélioration considérable.

Les avantages ne se limitent pas aux casques et aux autres équipements audio. Tous les appareils qui transmettent ou reçoivent actuellement des données en Bluetooth pourraient profiter de l'amélioration des débits offerte par le HDT, qu'il s'agisse d'une montre connectée, de lunettes intelligentes ou d'un appareil domotique. Si le HDT peut rendre les mises à jour logicielles de notre Apple Watch moins interminables, nous sommes déjà convaincus.

L'inconvénient, c'est qu'il est encore impossible d'acheter un appareil compatible HDT. Il existe toujours un délai entre la publication d'une nouvelle version du Bluetooth et l'arrivée des premiers produits utilisant cette norme dans les magasins.

Le Bluetooth 6.0 a été lancé en septembre 2024 et les premiers casques compatibles sont arrivés en juin 2026. De grandes marques comme Sennheiser ont également modernisé leurs modèles haut de gamme au milieu de l'année. Nous pouvons nous attendre à un calendrier similaire pour le Bluetooth 7.0. Voilà donc un été qui s'annonce particulièrement intéressant.