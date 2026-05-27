Sennheiser relance enfin sa gamme culte Momentum avec un casque qui vise directement Sony et Bose

Sennheiser lance le casque sans fil Momentum 5

Des améliorations pour l’ANC, les fonctionnalités et la réparabilité

Un prix qui se rapproche des casques premium de Sennheiser

Mieux vaut tard que jamais, pas vrai Sennheiser ? La marque audio légendaire a mis quatre ans à commercialiser son très attendu Momentum 5 Wireless, mais il arrive enfin. Et peut-être juste à temps pour montrer au tout récent Sony 1000X The Collexion comment faire.

Ce nouveau casque succède au Sennheiser Momentum 4 Wireless, noté cinq étoiles, que l’équipe avait beaucoup aimé dès 2022 et que plusieurs membres de TechRadar utilisent encore aujourd’hui. Peut-être que la marque attendait simplement que son bail dans notre sélection des meilleurs casques arrive à son terme pour pouvoir récupérer la première place.

Attendu pour juin 2026, le Sennheiser Momentum 5 Wireless doit être vendu 399 €, ce qui représente une petite hausse de prix par rapport à son prédécesseur. C’est beaucoup moins que le dernier casque très haut de gamme de Sony, mais cela le place grosso modo au niveau du Sony WH-1000XM6.

Cela le rapproche aussi beaucoup de notre casque préféré chez Sennheiser, le HDB 630, vendu 499,00 €. À ce prix-là, le HDB 630 pourrait bien sembler plus tentant. Mais l’avis changera peut-être une fois le Momentum 5 Wireless et ses nouvelles fonctionnalités réellement testés.

Momentum ? On le connaît à peine

(Image credit: Sennheiser)

Sennheiser a de nouveau intégré un transducteur de 42 mm au Momentum 5, comme sur le Momentum 4, mais ajoute cette fois les certifications Hi-Res Audio, Snapdragon Sound et les codecs aptX Lossless. L’application propose aussi désormais un égaliseur, des préréglages et un test d’écoute.

La réduction de bruit active progresse également. Elle s’appuie maintenant sur quatre microphones, contre deux sur le précédent modèle, mais reste loin des 12 microphones utilisés par Sony. Le Bluetooth passe en version 5.4 dès la sortie de boîte, tandis que Sennheiser promet une mise à niveau vers le Bluetooth 6.0 à l’avenir.

Parmi les autres nouveautés, on trouve l’audio spatial Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête. Cette fonction nous avait beaucoup plu sur le Sonos Ace, donc espérons qu’elle soit tout aussi convaincante ici.

L’autonomie baisse légèrement par rapport au modèle précédent, avec 57 heures annoncées. Ce n’est que trois heures de moins que le Momentum 4, et cela reste presque le double des 30 heures promises par le Sony XM6 ou le Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen.

Sennheiser insiste aussi sur la réparabilité du Momentum 5. Apparemment, un simple tournevis cruciforme permet de retirer et remplacer une batterie fatiguée. Comme la batterie est souvent l’un des premiers éléments à lâcher sur un appareil, cela devrait aider le casque à durer plusieurs années.

Le Sennheiser Momentum 5 sera proposé en trois couleurs : noir, blanc et bleu, ou « Denim » selon la marque. Quelle que soit la version choisie, le casque sera fourni avec un étui de transport, un câble de charge USB-C et un câble audio jack 3,5 mm.

Quelle que soit la manière de voir les choses, le Sennheiser Momentum 5 ne ressemble pas à une réinvention majeure du modèle de quatrième génération. Et ce n’est pas un problème. Difficile de contester un test parfait.

Il semble plutôt mettre à jour certaines fonctions du Momentum 4 qui ont moins bien vieilli en quatre ans. Et si le son a été ajusté aux bons endroits, ce nouveau modèle devrait se montrer sacrément compétitif.