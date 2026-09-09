Sony adapte son casque culte à l’ère des batteries remplaçables : voici le WH-1000XM4C

Sony actualise une icône avec le nouveau WH-1000XM4C de milieu de gamme

Le WH-CH730N d’entrée de gamme est également dévoilé pour succéder au WH-CH720N

Le WH-CH530N supra-auriculaire succède au WH-CH520N

Lors de cette présentation produit, Sony a posé une question assez révélatrice : existe-t-il une habitude de compter combien de casques d’une marque ou d’un modèle précis apparaissent dans les transports en commun ? La réponse est clairement positive. Certains modèles finissent par devenir impossibles à ne plus remarquer.

Le Sony WH-1000XM4 reste justement l’un des modèles les plus souvent aperçus sur le réseau ferroviaire londonien, suivi de près par les Bose QuietComfort et les Sony WH-CH520N.

L’équipe de Sony semble l’avoir parfaitement remarqué elle aussi. Un peu plus de 10 millions d’exemplaires du WH-1000XM4 auraient été vendus, alors même que deux générations lui ont depuis succédé. La gamme 1000X d’origine remonte à 2016, et certains modèles ont manifestement mieux traversé les années que d’autres.

L’annonce devrait donc compter pour de nombreux amateurs de la gamme — notamment pour un membre de la rédaction qui s’accroche encore à son XM3 de 2018 et refuse obstinément de l’abandonner tant qu’il fonctionne.

Le WH-1000XM4C est désormais là. Il sera proposé en noir, Platinum Silver et Lavender.

(Image credit: Sony)

Le WH-1000XM4C devient-il pour autant le nouveau casque phare de Sony ? Non. Cette place revient toujours à la gamme Sony 1000X The Collexion, suivie par le Sony WH-1000XM6. Sony présente plutôt le WH-1000XM4C comme un nouveau modèle de milieu de gamme, placé au-dessus des WH-CH730N et WH-CH530N abordés plus bas.

Dans le détail, le design et la réduction active du bruit restent inchangés par rapport au WH-1000XM4. Le casque conserve donc ses transducteurs de 40 mm, le processeur QN1 et sa conception pliable.

Sony a toutefois retravaillé le réglage sonore et annonce une restitution plus précise, un meilleur équilibre des basses ainsi qu’une scène sonore améliorée. Des promesses intéressantes compte tenu des qualités déjà reconnues du XM4.

(Image credit: Sony)

Le WH-1000XM4C ajoute également un égaliseur à dix bandes et des raccourcis Quick Access pour Apple Music et Spotify. Ces fonctions ne sont pas nouvelles dans l’écosystème Sony, mais elles n’existaient évidemment pas encore sur le XM4 lors de son lancement en 2020.

Sony se montre par ailleurs très clair sur l’une des principales raisons d’être de cette nouvelle version : les nouvelles règles autour des batteries remplaçables. Le WH-1000XM4C a été conçu pour s’y conformer et permettre le remplacement de sa batterie. Le coût de cette opération n’a pas encore été communiqué.

Cette évolution entraîne toutefois une légère baisse d’autonomie. Le XM4 original annonçait jusqu’à 30 heures avec l’ANC, contre 27 heures pour le WH-1000XM4C. Ce chiffre peut paraître modeste à une époque où certains concurrents approchent ou dépassent les 90 heures, mais le casque mise clairement davantage sur la continuité d’une formule éprouvée que sur une course à l’endurance.

Le Sony WH-1000XM4C sera proposé à 250 €.

Le trio de casques Sony 2026 comprend aussi des modèles d’entrée de gamme

(Image credit: Sony)

Un casque à réduction de bruit capable de rester sous la barre des trois chiffres ? Sony semble avoir compris la demande.

Également dévoilé, le Sony WH-CH730N succède au WH-CH720N. L’autonomie sans ANC passe de 50 à 75 heures, tandis qu’un égaliseur à dix bandes, une réduction de bruit améliorée et un traitement par IA destiné aux appels rejoignent la fiche technique.

Le design devient pliable et les oreillettes sont légèrement plus grandes. La finition Beige rejoint la gamme, tandis que DSEE, 360 Reality Audio, le système Dual Noise Sensor, le réglage du volume maximal, le Bluetooth 6.0, le Bluetooth LE et Auracast complètent l’ensemble.

Le WH-CH730N sera commercialisé à 120 € à partir de septembre 2026.

(Image credit: Sony)

Le nouveau WH-CH530N vient quant à lui renouveler le WH-CH520N, qui avait obtenu 4,5/5 lors de son test grâce à son excellent rapport qualité-prix.

Il promet jusqu’à 55 heures d’autonomie avec l’ANC activée et 75 heures sans ANC, tout en ajoutant un traitement IA pour les appels, la connexion multipoint, le Bluetooth LE et un réglage du volume maximal à cinq niveaux.

Le WH-CH530N sera proposé à 60 €.

Il est encore trop tôt pour juger la qualité sonore et le rapport qualité-prix de ces nouveaux modèles. Les tests sont en cours.