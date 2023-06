Sony WH-CH720N : nous avons essayé ce casque ANC à prix abordable et c'est une bonne affaire

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Le nouveau casque antibruit WH-CH720N de Sony remplace directement le modèle CH710N précédent, en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités, ainsi que des améliorations au niveau du son et de l'atténuation du bruit. Avec un tarif de 149,99€, il s'agit d'un produit à prix agressif de la part de Sony, qui met à la portée des petits budgets un grand nombre de fonctionnalités des meilleurs casques à réduction de bruit.

Mais offre-t-il également des performances de premier ordre ? Évidemment, on ne peut pas le comparer au Sony WH-1000XM5, qui coûte plus de trois fois plus cher.

Toutefois, nous avons voulu vérifier si le nouveau casque était capable d'égaler l'ancien modèle, ce qui serait incroyablement intéressant à ce prix. Nous les avons tous les deux utilisés en ville, dans la circulation, car c'est au niveau de l'annulation du bruit qu'il y a le plus d'écart entre des modèles de prix différents.

Et la réponse courte est : l'ancien 1000XM3 constitue un net progrès par rapport au Sony WH-CH720N en matière de réduction du bruit. Et c'est la même chose pour la qualité du son. Le CH720N fait bonne figure pour son prix, mais ce sont les fonctions supplémentaires qui le font vraiment briller.

L'annulation de bruit du CH720N est très efficace contre les sons forts de la circulation urbaine. En marchant le long de la route, nous avons écouté de la musique que nous pouvions entendre clairement, et nous n'avons pas eu besoin de monter le volume à fond pour distinguer les instruments - à seulement 25 % du volume, nous pouvions écouter sans problème. Ils ont donc passé le test de base avec brio.

Mais lorsque nous nous trouvions à un carrefour et que nous passions du CH720N au 1000XM3, nous avons constaté que l'ancien modèle était capable de passer à la vitesse supérieure lorsqu'il s'agissait de bloquer les sons extérieurs. L'exemple le plus clair est qu'avec le CH720N, nous pouvions entendre le trafic d'une route adjacente très fréquentée à environ 30 m. Avec le XM3, cette route n'existait plus pour nos oreilles.

Les routes étaient très fréquentées en permanence, sauf au moment de la prise de cette photo, promis ! (Image credit: Future)

Il semblerait que le CN720N soit proche du XM3 en termes d'efficacité pour les sons plus aigus, mais qu'il laisse passer plus de basses, ce qui signifie que le grondement d'une route plus éloignée est apparu de manière disproportionnée par rapport aux sons plus proches qui ondulent sur une plus grande partie de la gamme sonore.

Nous n'avons pas encore eu l'occasion de le tester dans un avion, ce qui est toujours un défi majeur pour les casques antibruit, mais nous le ferons bientôt, afin d'avoir une vision plus complète de sa capacité à bloquer les bruits lors de notre évaluation complète. Mais nous pensons que le verdict sera le même qu'aujourd'hui : très bon pour le prix, mais si vous dépensez plus, vous obtiendrez une réelle supériorité.

La qualité du son est similaire à celle de l'annulation du bruit, en ce sens que nous avons aimé utiliser le CH720N et que celui-ci est impressionnant à bien des égards, mais que le 1000XM3 constitue une amélioration évidente. Mais après avoir accédé à l'excellente application de Sony et désactivé le réglage de l'égaliseur, nous avons découvert qu'il est censé offrir un équilibre presque idéal. Les basses sont chaudes mais équilibrées, les médiums sont robustes et les instruments individuels s'y distinguent bien, et les aigus ont beaucoup de clarté pour faire ressortir les petits détails. C'est également un casque très confortable et même avec l'ANC activé, nous ne l'avons pas trouvé fatigant à porter tout au long d'un après-midi où nous l'avons utilisé presque sans interruption.

Le modèle WH-CH520N est disponible en blanc, noir ou bleu. (Image credit: Future)

Mais en passant au 1000XM3, nous avons obtenu un son nettement plus dynamique. Les sons démarrent et s'arrêtent avec plus de vivacité, il y a une plus grande profondeur entre les éléments dans les scènes sonores denses. Tout cela est simplement plus naturel et plus rafraîchissant pour les oreilles.

Cependant, le statut de bonne affaire du CH720N n'est pas uniquement lié aux performances. Il s'agit de la prise en charge de l'application Sony et de ses réglages d'égalisation, ainsi que d'autres options de mode sonore, notamment 360 Reality Audio et l'upscaling DSEE de pistes de qualité médiocre.

Le casque est équipé du Bluetooth 5.2 et pourrait donc prendre en charge le Bluetooth LE Audio et l'Auracast à l'avenir, si Sony parvient à se persuader de prendre en charge les mêmes normes de nouvelle génération que tout le monde. Il dispose d'un appairage multipoint pour faciliter le passage d'un appareil à l'autre. Il est doté d'un port USB-C et d'une prise jack 3,5 mm, avec un câble de bonne longueur dans la boîte. Il promet 35 heures de batterie, bien que nous n'ayons pas encore eu l'occasion de le tester.

Tous ces éléments, combinés à une annulation de bruit solide et à un son agréable, expliquent pourquoi ce casque est officiellement une bonne affaire. Il y a des compromis, comme la sensation plastique de la finition et des boutons, et l'absence de capteurs pour la mise en pause automatique lorsque vous les enlevez, mais nous pouvons nous en accommoder.

Notre évaluation complète est en cours, mais si vous cherchez un casque antibruit de milieu de gamme, il doit absolument figurer sur votre liste.

149,99€

Sortie au printemps 2023

Le WH-CH720N de Sony est proposé à un prix extrêmement compétitif de 149,99€ - on ne trouve généralement pas beaucoup de casques antibruit de grandes marques à ce prix. A l'instar des écouteurs Sony WF-C700N, ce casque offre de nombreuses fonctionnalités par rapport à la plupart des autres casques de cette gamme de prix.

La plupart des concurrents du WH-CH720N sont des marques comme Anker Soundcore ou 1More, bien que JBL soit probablement le concurrent le plus connu, notamment avec le JBL Tune 750BTNC, qui coûte à peu près le même prix.