Meilleurs casques et écouteurs anti-bruit : seule compte la musique

Les meilleurs casques et écouteurs anti-bruit peuvent vous aider à atteindre le nirvana audio dans toutes sortes de situations. Que vous soyez en train de tuer le temps dans les transports en commun, que vous essayiez d'échapper aux bruits de la circulation ou aux cris d’enfants dans un vol long-courrier, que vous vous mettiez simplement à l’aise dans votre home, sweet home… il existe toujours une bonne raison d’utiliser un casque ou des écouteurs anti-bruit.

Les casques et écouteurs anti-bruit sont de véritables merveilles technologiques de l’ère moderne, du fait qu’ils permettent d’écarter totalement les sons indésirables. Tout en améliorant la qualité sonore que vous évaluiez jusqu’ici à partir de vos écouteurs intra-auriculaires.

La technologie de réduction du bruit éveille votre curiosité ? Nous sommes certains que vous serez vraiment époustouflé(e) par sa capacité à mettre sous silence le monde extérieur. Afin que vous puissiez vous concentrer, sans aucune distraction, sur votre musique, votre livre audio, votre podcast ou tout autre contenu audio.

Qu’est-ce que la technologie anti-bruit ?

Les casques anti-bruit utilisent des méthodes analogiques et numériques pour bloquer le son ambiant. Ce qui vous permet d’écouter votre musique en toute tranquillité, sans être dérangé(e). La plupart des casques anti-bruit utilisent les deux méthodes suivantes.

L’annulation passive du bruit (PNC)

Elle consiste à bloquer physiquement le son extérieur pour qu'il n'atteigne pas vos oreilles. Pour les casques circum-auraux, cela est rendu possible par l’ajout de rembourrage dans les coussinets. Il s’agit d’une technique que vous pouvez reproduire en plaçant simplement vos mains autour de vos oreilles. Sur les écouteurs intra-auriculaires, l’annulation passive du bruit existe par défaut. Ces derniers s’ajustant naturellement dans votre oreille pour créer un joint étanche, empêchant ainsi les sons externes d'entrer.

L’annulation de bruit adaptive (ANC)

Cette méthode utilise des microphones intégrés pour analyser le bruit ambiant et créer des fréquences « anti-bruit » insérées pendant la lecture de votre musique. Cela annule efficacement les sons produits par votre environnement proche, à l'aide de filtres analogiques ou numériques. Un bon casque ou d’excellents écouteurs anti-bruit intègre prioritairement cette technologie.

Nous pensons que les casques et écouteurs anti-bruit sont tout aussi essentiels que votre ordinateur portable, votre téléviseur ou votre smartphone. Ils sont les porteurs d’une technologie qui révolutionnera votre façon de vivre, de travailler et de vous divertir, en particulier si vous faites de longs trajets quotidiens. Il est donc primordial de choisir votre modèle idéal en fonction de vos usages. Vous n’achèterez pas le même casque si vous écoutez de la musique dans les transports en commun ou exclusivement chez vous.

Le design revêt une importance capitale, une bonne paire d’écouteurs anti-bruit doit être confortable pour supporter de longues séances d’écoute. Faites attention aux oreillettes et aux arceaux rembourrés, préférez ceux incorporant des matériaux haut de gamme, tels que la mousse à mémoire de forme pour un confort ultime.

Les oreillettes rembourrées aident également à l’annulation passive du bruit - en d’autres termes, elles empêchent physiquement le son de pénétrer dans vos oreilles. Sur un bon casque anti-bruit, cette technique fonctionne en tandem avec l’annulation de bruit adaptive (ANC) pour supprimer les bruits extérieurs.

Comme pour tout casque, la qualité sonore doit être bonne. Votre définition de la qualité sonore dépend de vos goûts personnels. Aimez-vous un son chaud et harmonieux ou explorez-vous méticuleusement les moindres détails de votre musique ? Êtes-vous fan de rock saturé ou de musique classique ?

Heureusement, pour vous aider à choisir le meilleur casque ou les meilleurs écouteurs anti-bruit du moment, nous avons rassemblé une liste de nos modèles préférés, testés en amont et classés en fonction de leur ratio qualité-prix.

Les meilleurs casques et écouteurs anti-bruit en un coup d’œil

(Image credit: Sony)

1. Sony WH-1000XM4 Notre champion, toutes catégories confondues. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 255 g | Réponse en fréquence : 4 Hz - 40 kHz | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : 104,5 dB | Impédance : 47 Ohms | Autonomie : 30 heures | Portée sans fil : 30 mètres | NFC : oui 295,76 € Voir à Fnac FR Réduction du bruit améliorée Fonction d'upscaling audio Détection des conversations Pas d'étanchéité

Le WH-1000XM4 de Sony offre une excellente réduction du bruit et une qualité sonore surprenante, le tout dans un design léger et confortable. Bien qu'il ne soit pas très différent de ses prédécesseurs, le WH-1000XM4 dispose d'un certain nombre de nouvelles fonctions, notamment l'appairage multipoint, la conversion ascendante DSEE Extreme, la prise en compte des conversations et la lecture/pause automatique grâce à un capteur intégré, qui lui permettent de remporter le titre de meilleur casque audio en 2020.

Tout ce que nous trouvions formidable avec le casque WH-1000XM3 a été repris par son successeur le WH-1000XM4, mais des ajouts très utiles font également leur apparition. Sony a affiné son approche de l’annulation du bruit, notamment dans les gammes moyennes - ces zones sonores qui délivre un bourdonnement de faible niveau, que vous pourriez attribuer à un ventilateur, une climatisation, ou à un bruit du moteur. Dès que vous écoutez votre musique, vous n’entendez plus le monde extérieur.

Le codec LDAC de Sony fait un bon travail d’appairage, en laissant passer beaucoup de détails. L'introduction de DSEE Extreme, un processus piloté par l'IA qui cherche à restaurer les détails des formats compressés perdus, permet d'apporter de la clarté même aux formats et fichiers de moindre qualité que vous pouvez lancer sur le WH-1000XM4. Enfin, Sony continue à développer Reality 360, son format audio immersif maison, qui vous place au milieu d'un mixage de son surround impressionnant.

Lire notre test complet : Sony WH-1000XM4

(Image credit: Sony )

2. Sony WH-1000XM3 Le champion de la réduction de bruit, trois années de suite. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 275 g | Réponse en fréquence : 4 Hz - 40 kHz | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : 103 dB | Impédance : 46 Ohms | Autonomie : 30 heures | Portée sans fil : environ 10 mètres | NFC : oui 221,59 € Voir à Fnac FR 515 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Technologie anti-bruit exceptionnelle Son de grande qualité Autonomie de 30 heures Les charnières sont fragiles

Le Sony WH-1000XM3 est le meilleur casque audio anti-bruit au monde depuis 2018. Etonnant pour un produit high-tech qui n’est pas une innovation mais une mise à niveau du déjà excellent WH-1000XM2. Le WH-1000XM3 apporte de subtiles modifications, telles que l’utilisation de l’USB-C pour une recharge rapide et l’ajout de rembourrage dans le but d’augmenter l’isolation acoustique.

Aujourd’hui, le casque Sony a grandement fédéré autour de lui, en proposant la technologie anti-bruit la plus efficace. Mais ce n’est pas tout : pour les mélomanes, il intègre de nombreux codecs audio premium, comme aptX HD et LDAC - dont la firme japonaise est propriétaire. Deux des meilleurs moyens d’écouter de la musique haute résolution à partir de votre téléphone mobile.

Enfin, tous les casques phares de Sony proposent à la fois l'assistance de Google Now et d’Amazon Alexa. Ce qui leur permet d’occuper les premières marches du podium des casques anti-bruit ET des casques les plus intelligents.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony WH-1000XM3

(Image credit: Bose)

3. Bose 700 Une isolation acoustique hors pair. Type de casque : fermé | Poids : 250 g | Réponse en fréquence : 4 - 40 000 Hz | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 20 heures | Longueur de câble : 1,06 mètre 269,99 € Voir à Cdiscount FR Réduction du bruit hors normes Son vivant Design élégant La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure Plus cher que le Sony WH-1000XM3

Il ne surpasse pas les WH-1000XM3 de Sony en termes de durée de vie et de prix, mais le casque Bose 700 s’avère toujours un choix royal si vous avez le budget pour vous le permettre.



Traditionnellement, les casques antibruit ont été conçus pour bloquer les sons ambiants et vous permettre d’entendre votre musique plus clairement. La plupart des modèles s’y emploient efficacement en mode écoute musicale. Mais pendant un appel téléphonique, c’est un véritable cauchemar auditif pour votre interlocuteur : il subit toute la pollution sonore qui vous entoure, de la rue animée au son du train en marche.

Le Bose 700 a grandement remédié à cette situation en appliquant une suppression du bruit totale. La qualité sonore est indéniablement bonne, avec un caractère vif et une scène sonore bien équilibrée.

Si vous accordez une grande importance au design, vous préférerez forcément Bose à Sony, le premier triomphant sur le terrain de l’élégance. Et vous n’auriez pas tort non plus concernant l’annulation de bruit… Bose tenant encore les rênes sur ce critère.

Lire notre test complet (en anglais) : Bose Noise Cancelling Headphones 700

(Image credit: Bose)

4. Bose QuietComfort 35 II Le casque préféré de Google (et de ses services). Type de casque : fermé | Poids : 234 g | Réponse en fréquence : N / A | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 20 heures et plus | Longueur de câble : 1,2 mètre 156,99 € Voir à Cdiscount FR 142 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Scène sonore large et claire Réduction de bruit incroyable Commandes simples Ajout de Google Assistant Arceau fragile

Presque identique à la référence QC35 de Bose, le QuietComfort 35 II bénéficie en plus de l’activation de Google Assistant. Très utile pour écouter vos notifications, y répondre, et contrôler la plupart des applications de votre smartphone Android.

Evidemment, la raison d’être du QC35 II, c’est sa technologie anti-bruit. Une fois posé sur vos oreilles, le casque donne l’impression d’évoluer dans un caisson de flottaison - la sensation de pression en moins – alors que vous traversez une rue en proie au trafic automobile et aux concertos pour klaxons. La qualité sonore est, elle aussi, au rendez-vous, faisant la part belle à la retransmission des voix. D’une pureté impressionnante.

Si vos déplacements sont fréquents et que vous aimeriez les apaiser ou les animer, il vous plaira enfin par sa prise en main rapide et surtout sa batterie endurante.

Lire notre test complet (en anglais) : Bose QuietComfort 35 II

(Image credit: Sony)

5. Sony WF-1000XM3 True Wireless Un produit Sony peut en cacher un autre. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 70 g | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz | Diaphragme : 6 mm | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 18 heures | Portée sans fil : environ 10 mètres | NFC : oui 168,69 € Voir à Fnac FR 67 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Suppression efficace du bruit Discrétion absolue Mode de charge rapide Pas de contrôle du volume sur les oreillettes Ne convient pas aux sportifs

Une paire d'écouteurs dans une liste des meilleurs casques anti-bruit, quelle est cette hérésie ? Et pourtant, les Sony WF-1000XM3 parviennent à offrir un niveau de suppression du bruit qui fait presque jeu égal avec ses cousins à serre-tête.

Les écouteurs True Wireless de Sony utilisent le même moteur d’annulation du bruit que le WH-1000XM2. Leur prouesse principale : éliminer les bavardages à proximité, grâce à deux capteurs de bruit présents dans chaque oreillette.

Ils brillent également par la stabilité de leur mode Bluetooth. Un système de transmission simultanée réduit le temps de latence et vous permet d’associer les écouteurs à votre téléviseur sans aucun décalage. Vous recevez un appel téléphonique ? Passez sur un seul écouteur sans gêne, ni perte de signal.

La scène sonore, enfin, se veut vaste et offre de multiples détails. Les WF-1000XM3 sont donc une excellente alternative pour les audiophiles qui recherchent à la fois une liberté totale de mouvement et des écouteurs discrets.

Lire notre test complet : Sony WF-1000XM3

(Image credit: Jabra)

6. Jabra Elite 85H Il donne à Sony et à Bose une leçon de style. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 296 g | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 36 heures | Portée sans fil : 10 mètres 179 € Voir à Cdiscount FR 412 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Durée de vie de la batterie bluffante Excellentes performances Élégant et confortable Peu de support pour les codecs haut de gamme

Son autonomie colossale et sa personnalisation à outrance font de l’Elite 85h un casque tout ce qu’il y a de plus évident à recommander. Ajoutons à cela une fonction d’égaliseur qui s’approche de la perfection sur l’optimisation sonore de vos morceaux préférés… avec une IA éliminant tous les bruits superflus. Dès lors, nous pouvons affirmer que Jabra tient un véritable joyau.

Mais c’est avant tout son style qui plaira aux utilisateurs. Disponible en 4 coloris (titanium noir, bleu navy, beige et cuivre), l’Elite 85h se veut chic mais sobre. Pliable, il se range et se transporte sans problème. Et ne risque pas de rompre à tout moment, son arceau et l’un des plus robustes (et confortables) du marché. Un tour de force de Jabra qui nous rend impatients de voir et d’essayer les suivants.

Lire notre test complet (en anglais) : Jabra Elite 85H

(Image credit: Apple)

7. Apple AirPods Pro Les écouteurs parfaits... pour les fans d'Apple. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 5,4 g | Réponse en fréquence : 20 - 20 kHz | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie : jusqu'à 5 heures (24 heures avec le boîtier de chargement) | NFC : oui 77 € Voir à Cdiscount FR Annulation du bruit agréable Ajustement corrigé Prennent soin de votre audition Plus chers que leurs concurrents

Les derniers écouteurs sans fil True Wireless d'Apple sont dotés de la technologie de suppression active du bruit, ainsi que d'un meilleur environnement sonore que leurs prédécesseurs, les AirPods de 2019. Ils restent évidemment assez chers, mais ils sont clairement optimisés pour les utilisateurs d'iPhone. Grâce à leur nouvelle conception, ils sont beaucoup moins susceptibles de tomber, et les microphones supplémentaires garantissent des appels audio - en plus du son - fluides sans laisser transparaître le monde extérieur.

La qualité sonore des AirPods Pro s'est aussi incroyablement améliorée depuis la précédente itération - l'accent est mis sur le chant et les basses, ce qui signifie que ces écouteurs sont plus adaptés aux fans de pop qu'à ceux qui apprécient la musique classique ou les lives plus naturels. Comparés à une paire d'écouteurs intra-auriculaires haut de gamme (ou même à d'autres écouteurs sans fil True Wireless, comme les Sony WF-1000XM3), il est plus difficile d'entendre tous les détails via les AirPods Pro.

Ultime qualité et non des moindres : les AirPods Pro prennent soin de la santé de vos oreilles en optimisant le niveau de décibels par le biais d’une nouvelle option baptisée « Ecoute en temps réel ». Si le volume est trop élevé, vous serez notifié immédiatement pour venir au secours de votre conduit auditif.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple AirPods Pro

(Image credit: Bowers & Wilkins)

8. Bowers & Wilkins PX7 Un casque polyvalent et puissant, grâce à aptX Adaptive. Type de casque : fermé | Poids : 310 g | Réponse en fréquence : 10 - 30 000 Hz | Sensibilité : N/A | Impédance : 20 kOhms | Autonomie : 30 heures | Longueur de câble : 1,2 mètre 310 € Voir à EBAY-FR La meilleure qualité sonore de sa catégorie Autonomie intéressante Connexion Bluetooth robuste Trop de commandes

Si vous recherchez un casque sans fil à réduction de bruit de premier ordre et que vous n'êtes pas rebuté par un prix élevé, le dernier modèle phare de Bowers & Wilkins vaut la peine d'être considéré. Avec une annulation de bruit sophistiquée, une qualité sonore nettement améliorée et une esthétique raffinée, le PX7 tient une bonne longueur d’avance sur n'importe lequel des casques de ce classement – à l’exception du Sony WH-1000XM4 bien évidemment.

De plus, il est équipé du codec aptX Adaptive pour une meilleure stabilité et une meilleure latence entre le casque et votre appareil mobile, ainsi que d'aptX HD qui permet de lire vos films et séries en streaming, sans retard audio désagréable.

Côté performances, notons des aigus nets, des médiums étoffés et des basses substantielles mais souples. Le son s’avère dynamique et détaillé, et même plus clair que ce que peut offrir le Sony en comparaison. Même si le PX7 se veut moins raffiné que son rival, particulièrement à cause d’un trop plein de commandes tactiles qui viennent envahir le casque. Il n’en reste pas moins un premier choix.

Lire notre test complet (en anglais) : Bowers & Wilkins PX7

(Image credit: JBL)

9. JBL Live 650BTNC Pour des trajets quotidiens décontractés. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 249 g | Réponse en fréquence : 16 Hz - 20 kHz | Sensibilité : 100 dB à 1 kHz / 1 mW | Impédance : 32 ohms | Autonomie : 20-30 heures | Longueur de câble : 1,2 mètre 129 € Voir à Amazon Superbe son Design compact Coussinets moins confortables Contrôles quelques peu déroutants

Vous cherchez l’équilibre parfait entre qualité sonore, autonomie, caractéristiques techniques et prix ? Pour la moitié de ce que Sony et Bose facturent, vous bénéficiez de 80% de leurs performances avec le Live 650BTNC de JBL.

L’option anti-bruit gomme les larsens externes et offre un rendu impressionnant où les basses claquent fort sans surcharger les médiums ou les aigus. Il est en plus léger, pliable et donc facilement transportable. Avec l’assistance de Google Now ou d’Amazon Alexa et son application mobile dédiée, vous ne vous agacerez plus à paramétrer son égaliseur pendant des minutes interminables.

Enfin, la durée de vie de sa batterie est estimée à 20 heures si vous activez le Bluetooth, rajoutez-en 10 sans recharge en mode filaire. Le JBL 650BTNC est réellement un modèle anti-bruit à considérer, surtout si vous avez un budget restreint.

Lire notre test complet (en anglais) : JBL Live 650BTNC

(Image credit: Microsoft)

10. Microsoft Surface headphones Méfiez-vous de l’outsider. Type de casque : fermé | Poids : 298 g | Longueur de câble : 1,2 mètre | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz | Sensibilité : 115 dB | Impédance : N / A | Autonomie : 15 heures | Portée sans fil : N / A | NFC : oui 240 € Voir à Microsoft Fréquences de basses généreuses Suppression efficace du bruit Commandes intuitives Le design ne plaira pas à tout le monde Attention à la saturation

Nouveau venu sur le marché des casques audio, Microsoft a surpris toute la concurrence avec son Surface Headphones. Le point fort de ce casque : l’annulation de bruit adaptive. La fonction nous a semblé très efficace et nous avons adoré la facilité avec laquelle nous la contrôlions grâce aux commandes intégrées sur chaque côté.

En résulte un son formidablement valorisé avec des fréquences de basses généreuses. De la variété au hip hop, en passant par l’opéra et les concerts acoustiques, le rendu reste bluffant sur tous les genres musicaux. Bien qu’il puisse légèrement saturer lorsque le volume est poussé au maximum.

Son prix est malheureusement élevé. Un frein évident lorsque les meilleurs casques anti-bruit ci-dessus coûtent nettement moins cher. Microsoft se révèle tout de même un outsider à suivre au cours de ces prochaines années.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Headphones

Crédit photo : TechRadar (Image credit: Nuraphone)

BONUS : Nuraphone Le casque anti-bruit du futur. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 330 g | Longueur de câble : N / A | Réponse en fréquence : 20 – 20 000 Hz | Sensibilité : 125 dB | Impédance : N / A | Autonomie : 20 heures | Portée sans fil : 10 mètres | NFC : oui 284 € Voir à Amazon 31 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Son riche et plein Excellente isolation acoustique Commandes limitées Arceau contraignant

Financement Kickstarter réussi, le casque Nuraphone innove sur bien des points. Son design hybride permet d’alterner des écouteurs intra-auriculaires et un casque circum-aural, ce pour maximiser l’isolation acoustique.

Pour être clair, le Nuraphone n’est pas vraiment un casque anti-bruit (sa technologie ANC n’est pas assez valorisée), mais sa conception bloque mieux les sons haute fréquence (tels que les conversations au bureau) que tous les autres casques que nous avons utilisés. Il s’avère tout de même moins efficace pour limiter la pollution sonore en train ou en avion. Dans l’ensemble, nous avons été très impressionnés par la qualité sonore proposée, même si on ne pouvait pas en dire autant de son interface utilisateur.

Le Nuraphone est probablement un casque anti-bruit en avance sur son temps. Celui-ci nous dira s’il deviendra une source d’inspiration incontournable pour Bose et Sony.

Lire notre test complet (en anglais) : Nuraphone Headphones