Les meilleurs casques et écouteurs à moins de 100 euros : découvrez les modèles les plus abordables en 2020

Vous recherchez un casque audio ou des écouteurs bon marché ? Mais vous ne souhaitez pas sacrifier pour autant l’expérience audiophile, le confort de vos oreilles et la gageure d’options modernes comme l'annulation du bruit et la connectivité Bluetooth ? Vous êtes au bon endroit.

Les casques et écouteurs sont comme des œuvres d'art : si les vrais connaisseurs peuvent y consacrer une fortune, pour la plupart des gens, les modèles économiques fonctionnent tout aussi bien. Sur le marché artistique, il y a une grande différence entre la valeur d’une peinture au doigt et un Picasso - avec un juste milieu entre les deux. Il en va de même pour nos produits audio.

Chez TechRadar, nous avons à cœur de couvrir l'ensemble des technologies les plus récentes, les plus performantes et souvent les plus coûteuses. Cependant, pour contrebalancer tout cet équipement haut de gamme, nous recherchons assidûment des articles proposant des performances satisfaisantes, voire étonnantes, à un tarif accessible pour le plus grand nombre. Les meilleurs casques et écouteurs à petit prix font partie de cette quête constante.

Vous découvrirez donc ci-dessous chaque casque et paire d’écouteurs d’entrée de gamme leader de sa catégorie. Bonne nouvelle : ils sont tous disponibles à moins de 100 euros en 2020. Certains même vous coûteront moins de 50 euros.

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires à petit prix : 1More Triple Driver

Meilleurs écouteurs sans fil à petit prix : Optoma NuForce BE Sport 4

Meilleurs écouteurs True Wireless à petit prix : Lypertek Tevi

Meilleur casque supra-aural à petit prix : Sony WH-CH510

Meilleur casque circum-aural à petit prix : Audio-Technica ATH-M20x

Meilleur casque anti-bruit à petit prix : Jabra Elite 85H

Meilleur casque professionnel à petit prix : Beyerdynamic DT 240 Pro

Jusqu’à deux fois moins chers que les écouteurs jouant dans leur catégorie, les 1More Triple Driver ne lésinent pas pour autant sur les performances. A l’écoute, chaque musique est extrêmement détaillée avec un bon sens de l'espace. Nous avons eu la surprise de percevoir chaque couche instrumentale avec une grande clarté.

Bien qu'ils ne comportent aucune technologie active de réduction de bruit, les écouteurs présentent une isolation sonore amplement suffisante pour couvrir toute pollution audio pendant vos trajets en extérieur et dans les transports en commun.

Il y a très peu de choses à reprocher aux Triple Driver. La conception sans doute : leur câble est caoutchouteux et la télécommande effraie un peu par sa fragilité. Mais, nous ne sommes pas face à un design cheap pour autant. Et, nous ne le répéterons jamais assez : il est improbable de trouver des écouteurs intra-auriculaires de cette gamme aussi économiques.

Les meilleurs écouteurs sans fil à petit prix : Optoma NuForce BE Sport 4 Il n’y a pas que les sportifs qui peuvent en profiter. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 18 g | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz | Diaphragme : 6 mm | Sensibilité : 102 dB +/- 3 dB à 1 kHz | Impédance : 16 Ohms | Autonomie : 10 heures | Portée sans fil : 10 mètres 128,99 € Voir à Amazon 637 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Design chic Bonne stabilité Son clair avec excellente isolation Ils ne sont pas True Wireless

Optoma est une marque qui aime à concilier élégance, praticité et performances dans la conception de ses écouteurs. Quatrième génération de sa gamme sportive, les NuForce BE Sport4 ne dérogent pas à la règle et plairont aux sportifs comme aux citadins. En effet, comme leurs prédécesseurs bien accueillis, ces écouteurs sont merveilleusement polyvalents. Bien qu'ils soient principalement destinés à être utilisés pendant l'exercice, leur poids léger et leur stabilité en font un outil idéal pour vos déplacements quotidiens.

Un confort amélioré davantage grâce à une excellente isolation phonique qui gomme le bruit extérieur pour vous garantir un son de bonne facture, sur les hautes comme sur les basses fréquences. Les gymnases bondés et les transports en commun ne s’avéreront plus des obstacles pour profiter pleinement de l’écoute de vos morceaux musicaux favoris ou d’un épisode de la dernière série Netflix en vogue.

De plus, les BE Sport4 disposent d’une autonomie de 10 heures et se rechargent plutôt rapidement. Comptez 15 minutes de charge pour obtenir deux heures d’utilisation supplémentaires. De véritables athlètes miniatures !

Les meilleurs écouteurs True Wireless à petit prix : Lypertek Tevi Vous allez devoir répéter leur prix plusieurs fois. Type d’écouteurs : fermé | Poids : N/A | Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Diaphragme : 6 mm | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie (embarquée) : 10 heures | Autonomie du boîtier de chargement : 70 heures | Portée sans fil : N/A | NFC : non 99 € Voir à Amazon 99 € Voir à Amazon Prix extrêmement bas Son équilibré Grande autonomie Le design est un peu banal

La jeune marque audio Lypertek vous semble inconnue au bataillon ? Plus pour longtemps, vous devriez en entendre parler en bien dans les prochaines années, grâce à ses remarquables écouteurs True Wireless : les Tevi. Des bourgeons qui attirent avant tout les audiophiles intéressés par un premier achat dans la famille des True Wireless. Le modèle premium de Lypertek est en effet accessible pour moins de 100 €.

Le fait qu’une paire de cette envergure puisse rivaliser avec les autres compétiteurs plus chers de ce classement est difficile à croire. Pourtant, avec son chargement USB-C, sa scène sonore extrêmement équilibrée, la durée de vie de sa batterie tout aussi étonnante - elle atteint 70 heures -, et une résistance à l’eau pratique, ces écouteurs cochent de nombreuses cases du haut de gamme. Sans mettre sur vos épaules un budget trop difficile à porter.

Le meilleur casque supra-aural à petit prix : Sony WH-CH510 Le casque sans fil Sony qui convient à toutes les oreilles (et tous les budgets). Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 132 g | Réponse en fréquence : 20 Hz -20 000 Hz | Diaphragme : 30 mm | Sensibilité : 99 db | Impédance : 32 Ohms | Autonomie : 35 heures | Portée sans fil : 10 mètres | NFC : N/A 38,40 € Voir à Amazon 38,99 € Voir à Amazon 159,99 € Voir à Amazon Scène sonore solide Belle autonomie Léger et compact Pas de prise jack 3,5 mm

En regardant le WH-CH510 de Sony, il est ahurissant de constater qu’un casque supra-aural sans fil puisse afficher un tarif aussi bas. De quoi nous rendre naturellement suspicieux sur sa qualité audio ou celle de sa conception. Et pourtant, ce modèle offre un son décent, Nous pourrions croire Un prix psychologique qui aurait tendance des écouteurs intra-auriculaires sans fil pourraient coûter aussi peu, sans parler d'une paire qui offre un son décent avec un profil équilibré, un port USB-C, une structure légère et une autonomie de 35 heures comme atouts chocs.

Bien sûr, si vous recherchez un casque audio à ce prix, vous êtes probablement prêt à faire quelques sacrifices. En optant pour le WH-CH510, vous oublierez la plupart de ces compromis tels que l'absence d'entrée analogique. En effet, vous devrez composer sans prise jack mais si vous possédez un smartphone récent, c’est une option que vous avez déjà zappée. En autre, sa composition plastique peut le fragiliser, mais elle garantit en contrepartie un port de tête plus confortable.

Ne vous attendez pas non plus à la superbe spatialisation du Sony WH-1000XM4, dix fois plus cher. Pour autant, le WH-CH510 supporte la plupart des genres musicaux avec précision et fluidité - tout juste laisse-t-il passer quelques saturations sur les morceaux très aigus.

Un bon casque circum-aural est capable de vous fournir une scène sonore totalement immersive en intérieur comme en plein-air. De ce fait, leur facture grimpe à des niveaux vertigineux, au même rang que les meilleurs casques anti-bruit. En retour, ils retransmettent à la perfection les sources audio haute résolution de 16 bits/44,1 kHz comme le flux streaming de Spotify. Et ce, sans sacrifier aucune des extrémités du spectre audio.

A moins de 100 euros, seule une demi-douzaine de modèles circum-auraux se révèle digne de tenir des performances audio respectables. Tout en haut de celle-ci, se trouve l’Audio-Technica ATH-M20x. Parfois proposé à 50 euros à peine, ce casque délivre un son outrageusement clair, équilibré et puissant. Il supprime en outre les parasites environnants grâce à une réduction du bruit passive, plutôt efficace dans un open space de taille moyenne ou dans un parc public calme. Ne comptez pas dessus, en revanche, dans les transports en commun.

Là encore, sa conception intégrale en plastique peut rebuter, mais il reste robuste avec un arceau réglable pour plus de confort.

Son autonomie colossale et sa personnalisation à outrance font de l’Elite 85h un casque tout ce qu’il y a de plus évident à recommander. Ajoutons à cela une fonction d’égaliseur qui s’approche de la perfection sur l’optimisation sonore de vos morceaux préférés… avec une IA éliminant tous les bruits superflus. Dès lors, nous pouvons affirmer que Jabra tient un véritable joyau.

Mais c’est avant tout son style qui plaira aux utilisateurs. Disponible en 4 coloris (titanium noir, bleu navy, beige et cuivre), l’Elite 85h se veut chic mais sobre. Pliable, il se range et se transporte sans problème. Et ne risque pas de rompre à tout moment, son arceau et l’un des plus robustes (et confortables) du marché. Un tour de force de Jabra qui nous rend impatients de voir et d’essayer les suivants.

Le meilleur casque professionnel à petit prix : Beyerdynamic DT 240 Pro Les créateurs de podcast et les vidéastes apprécieront. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 196 g | Longueur du câble : 1,25 m | Réponse en fréquence : 5 Hz - 35 000 Hz | Sensibilité : 119 db | Impédance : 34 Ohms 66 € Voir à Amazon 399 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Un son net et équilibré à tous les niveaux Conception durable Isolement phonique minimal L’égaliseur ne plaira pas à tout le monde

Beyerdynamic fabrique de nombreux équipements pour les audiophiles et les professionnels de l'audio, dont certains à un prix élevé. Son modèle DT 240 Pro se veut tout aussi attractif en assurant un son de haut niveau et une composition solide faite pour durer sur quelques années. L’ensemble pour un prix en dessous du marché professionnel. Ce casque de studio entre également en concurrence étroite avec d’autres ambassadeurs - aujourd’hui bon marché - d’Audio-Technica, comme le très prisé ATH-M40X ou le sans fil ATH-SR5BT.

Si sa scène sonore couvre un spectre moins large que les modèles haut de gamme, basses, mediums et aigus s’avèrent incroyablement propres et bien équilibré. Les basses sont faciles à capter sans être bruyantes, avec un punch subtil à des volumes plus élevés. Les médiums et aigus s’enchaînent clairement, sans qu’un registre ne soit jamais amplifié par rapport à l’autre. Il propose donc une neutralité indispensable pour soigner vos enregistrements audio ou vidéo et éliminer facilement les parasites ambiants. Le DT 240 Pro constitue ainsi un coût dérisoire mais indispensable pour qui tente de développer son émission podcast ou sa chaîne YouTube.

Bien choisir son casque / ses écouteurs

Pour rédiger ce guide d’achat, nous avons testé, écouté et comparé plus de 25 casques et écouteurs de toutes catégories, formes et tailles. Les modèles les plus prometteurs ont été placé en face-à-face pour déterminer le « meilleur produit bon marché ». La fidélité sonore est clairement l’élément le plus déterminant - mais nous veillons également à prendre en compte le confort, le design et d'autres caractéristiques majeures comme la connectivité ou la réduction de bruit.

Comme la plupart des gens, nous préférons notre musique riche en détails et bien équilibrée. Nous pouvons vivre avec une musique un peu chaude en mettant l'accent sur les médiums et les aigus, mais nous apprécions sentir en permanence les basses. De plus, il est important de rechercher un casque ou des écouteurs avec une autonomie raisonnable s'ils rentrent dans la catégorie Bluetooth, une construction robuste et durable qui résistera aux épreuves des trajets quotidiens et un rembourrage confortable pour aider à rendre les séances d'écoute plus longues.

Gardez toutefois à l'esprit que les tests de ces casques / écouteurs seront, du moins à un certain niveau, subjectifs et que notre goût en matière d'équilibre tonal pourrait ne pas correspondre au vôtre (ni la taille de notre tête ou la forme de nos oreilles). Néanmoins, nous avons fait de notre mieux pour éliminer la subjectivité de l'équation et pouvons vous présenter, grâce à notre expertise, les meilleurs casques et écouteurs à moins de 100 euros. Autrement dit, sans douleur aucune pour votre portefeuille.