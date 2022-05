Meilleurs AirPods 2022 : quels sont les casques et écouteurs Apple à privilégier ?

(opens in new tab)

Si vous voulez acheter des casques ou écouteurs Apple AirPods mais que vous ne savez pas quel modèle choisir précisément, vous êtes au bon endroit.

Autrefois, Apple accompagnait chaque nouvelle iPhone d'une paire d'EarPods fragiles et souvent insuffisants. En 2022, la gamme AirPods est devenue une marque incontournable tant au rayon des meilleurs écouteurs sans fil que dans celui des meilleurs casques audio.

Mais de quel produit audio Apple avez-vous réellement besoin ? Ce guide vous en dira plus sur les différents types d'AirPods disponibles, à savoir les AirPods 2019, les AirPods (3e génération), les AirPods Pro et le casque AirPods Max (bien que nous nous attendions à voir les AirPods Pro 2 arriver à la fin de l'année).

Il y a donc peu de choix. C'est pourquoi nous avons également ajouté quelques champions de la série Beats. Apple a fait l'acquisition de la société Beats en 2014, élargissant son portefeuille audio. S'il ne s'agit pas de produits audio Apple à proprement parler, ils sont fabriqués par la même équipe.

Les meilleurs casques et écouteurs AirPods

(Image credit: Apple)

Les AirPods Pro sont les meilleurs AirPods que vous pouvez acheter en 2022, apportant une annulation active du bruit, un ajustement serré et un design nettement amélioré.

Ils ne s'imposent pas tout à fait sur la première marche du podium des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless (cet honneur revient aux Sony WF-1000XM4), et aux prix de 279 €, vous trouverez bien plus abordables ailleurs.

Cela dit, si vous possédez un iPhone et que vous êtes à la recherche d'écouteurs bien ajustés, délivrant une qualité sonore fort louable, vous pouvez faire bien pire que les derniers AirPods. Grâce à leur nouvelle conception, ils risquent beaucoup moins de glisser de vos oreilles, et les microphones supplémentaires permettent de réduire fortement le bruit (en particulier lors des trajets domicile-travail). Il y a également un mode Transparence plutôt utile, qui vous permet de rester conscient de votre environnement ou d'une discussion à proximité.

La qualité sonore des AirPods Pro s'est certainement améliorée depuis l'itération précédente - l'accent est mis sur la netteté des voix et des basses, ce qui signifie que ces écouteurs conviennent mieux aux fans de pop qu'à ceux qui apprécient la musique classique et les grandes envolées symphoniques.

Apparemment, un nouveau modèle AirPods Pro se profile à l'horizon. Les AirPods Pro 2 constitueraient une nouvelle variante moins chère que ses prédécesseurs - leur lancement serait prévu pour la fin 2022.

Lire notre test complet (en anglais) : AirPods Pro (opens in new tab)

Lorsque nous avons enfin mis la main sur l'AirPods Max, nous avons constaté une qualité audio tout simplement extraordinaire. Sa conception se révèle tout aussi solide que confortable. Nous apprécions également l'utilisation de commandes physiques, par opposition aux commandes par glissement - en vogue chez la plupart de ses concurrents.

Il brille aussi par son insertion de la couronne digitale, emprunté à l'Apple Watch, qui vous permet de régler précisément le volume et de contrôler facilement la lecture de votre musique. De plus, ils présentent de brillantes caractéristiques pour améliorer les passerelles avec le reste de l'écosystème Apple.

Son principal inconvénient reste son prix. Apple a toujours créé des produits luxueux avec un tarif supérieur à la moyenne - ici, il vous faudra débourser 629€ pour profiter des privilèges de l'AirPods Max. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi beaucoup préfèrent se tourner vers les meilleurs casques et écouteurs bon marché.

Le casque premium d'Apple est également livré avec un étui qui préserve la batterie. Cela semble pratique, en théorie, mais n'offre aucune protection complémentaire. Au contraire, cet étui laisse l'arceau de l'AirPods Max totalement exposé.

Lire notre test complet : AirPods Max

(Image credit: techradar)

(Image credit: Apple)

Les Apple AirPods (3e génération) représentent un grand pas en avant par rapport à leurs prédécesseurs en termes de performances audio, de connectivité et de design.

Des fonctionnalités comme la prise en charge de Spatial Audio et Adaptive EQ distinguent ces écouteurs de la concurrence, tandis qu'un nouveau design plus subtil apporte des capteurs capacitifs de force aux véritables écouteurs sans fil.

Les AirPods 3 sont, sans surprise, optimisés pour une utilisation au sein de l'écosystème Apple au sens large, de sorte que les utilisateurs d'Android ne bénéficient pas d'un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires qui les distinguent des autres écouteurs sans fil du marché, et l'absence de suppression du bruit signifie qu'ils ne sont pas les meilleurs écouteurs à ce prix.

Lire notre test complet : Apple AirPods (3e génération)

(Image credit: techradar)

(Image credit: Apple)

Les AirPods de seconde génération ont peut-être été remplacés par les AirPods 3, mais ils présentent encore quelques caractéristiques intéressantes qui peuvent justifier leur achat - si vous êtes un utilisateur d'iPhone en particulier.

Ils ont également bénéficié d'une baisse de prix conséquente, ce qui en fait les AirPods les moins chers du marché.

Une scène sonore vivante et l'inclusion de la puce d'écouteurs H1 d'Apple signifient que les AirPods 2 fonctionnent très bien en tant que paire d'écouteurs destinée à profiter occasionnellement de votre musique ou pour passer des appels téléphoniques. Ne vous attendez simplement pas à un son audiophile haut de gamme.

Les AirPods (2019) sont également livrés avec un boîtier de charge sans fil en option, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un tapis de chargement compatible Qi pour alimenter ce dernier, plutôt que de devoir utiliser un câble.

Lire notre test complet : Apple AirPods (2019)

Les meilleurs casques et écouteurs Beats

Les produits audio Apple ne se limitent pas aux AirPods. Les casques et écouteurs Beats valent également le coup d'œil (ou plutôt d'oreille). Ils ne portent peut-être pas l'inscription Apple, mais la firme de Cupertino est propriétaire de la société référente Beats.

Aujourd'hui, vous avez le choix entre de nombreux casques et écouteurs Beats différents, destinés notamment aux sportifs et aux nomades.

(Image credit: Apple)

En incluant pour la première fois un système adaptatif d'annulation du bruit à la gamme de casque supra-aural Beats, le Solo Pro se révèle nettement plus performant que ses prédécesseurs, notamment en termes de qualité de conception.

Plus robuste que le Beats Solo 3 et doté d'une finition mate dans chaque couleur disponible, le Beats Solo Pro est la plus grande mise à jour que la série a connue à ce jour. Comme les AirPods et AirPods Pro de 2019, il est équipé de la puce H1, permettant un appairage rapide et une activation de Siri en mode mains libres.

Lire notre test complet (en anglais) : Beats Solo Pro (opens in new tab)

[Mise à jour : la production du Beats Solo Pro a en fait été abandonnée - mais tant que des stocks restent disponibles, il demeurera notre choix n°1 dans le catalogue Beats].

(Image credit: Beats)

Les Beats Studio Buds sont des écouteurs sans fil solides comme le roc, avec une suppression active du bruit et la prise en charge des formats Spatial Audio d'Apple et Dolby Atmos. Le son est excellent, avec une qualité sonore vive qui rehausse les aigus et les graves de votre musique, et ils sont extrêmement confortables à porter pendant de longues périodes.

Ils ne sont cependant pas sans défauts. Le principal d'entre eux est la qualité d'appel médiocre et l'absence d'une puce sans fil H1. La durée de vie de la batterie, en mode ANC ou Transparence, demeure un peu courte, avec seulement cinq heures (15 heures avec le boîtier de charge), et l'annulation du bruit n'est pas exactement la meilleure de sa catégorie.

Cela dit, ils sont moins chers que les AirPods Pro et leurs prédécesseurs, les Powerbeats Pro - ce qui en fait une option plus économique si vous souhaitez acheter une paire d'écouteurs Beats.

Lire notre test complet : Beats Studio Buds

(Image credit: Beats)

Les écouteurs sans fil PowerBeats Pro ont quelque chose de spécial : ils sont extrêmement confortables, ont un son correct et semblent ne jamais tomber.

Ce ne sont peut-être pas les meilleurs écouteurs sans fil de la gamme audio d'Apple, maintenant que les AirPods Pro sont là, mais ce sont les écouteurs les plus haut de gamme d'Apple pour ce qui est de la course a pied, et ce sont les écouteurs que nous recommandons à la plupart des amateurs de sport.

C'est grâce à des caractéristiques telles que l'orifice de ventilation barométrique à micro-laser réduisant la pression, leur longue autonomie et leur bonne qualité sonore. Si nous devions choisir entre porter ces écouteurs et les AirPods originaux à la maison ou au bureau, ce sont eux que nous porterions.

Lire notre test complet (en anglais) : Beats PowerBeats Pro (opens in new tab)

Avec un design supra-auriculaire à dos fermé, le Studio 3 compte parmi les meilleurs casques antibruit que Beats ait jamais fabriqués.

La batterie a été considérablement améliorée par rapport aux modèles précédents, de sorte que vous pouvez profiter de la musique jusqu'à 22 heures, ou 40 heures avec la suppression active du bruit désactivée - tout comme le Beats Solo Pro.

Cependant, il y a des problèmes de son que vous n'entendez pas chez d'autres bons écouteurs à ce prix. Il ne s'agit pas de basses bruyantes, mais d'un manque de volume entre les basses et les moyennes fréquences qui rend le Beats Studio 3 Wireless moins articulé et ouvert que la plupart des autres casques.

Lire notre test complet (en anglais) : Beats Studio 3 (opens in new tab)

(Image credit: Apple / WinFuture)

Les derniers Beats Powerbeats (les PowerBeats 4) constituent une amélioration significative des écouteurs sans fil dédiés aux sportifs. Ils offrent une qualité sonore tout aussi bonne que les Beats Powerbeats Pro. Ils bénéficient en outre d'un indice IPX4 et de la puce sans fil H1 d'Apple, qui permet d'invoquer Siri au son de votre voix.

Ils sont censés durer 15 heures par charge - six heures de plus que les Powerbeats Pro et trois de plus que leurs prédécesseurs, les Powerbeats 3. Ils peuvent être couplés à plusieurs appareils et partager des chansons avec une autre paire d'écouteurs Beats, via connexion Bluetooth.

Ils ne sont pas tout à fait aussi bons que les AirPods Pro d'Apple, surtout en ce qui concerne la façon dont ils s'adaptent et se placent dans vos oreilles, mais ils embarquent des technologies et des spécifications très similaires. Ce qui en fait une alternative décente et moins chère.

Lire notre test complet (en anglais) : Beats PowerBeats 4 (opens in new tab)

FAQ

Combien coûtent les Apple AirPods ? Les Apple AirPods 2019 coûtent 149€ tandis que les AirPods 3 sont disponibles à 199€. Les AirPods Pro sont plus chers (comptez 279€) et les AirPods Max griment quant à eux à 629€. Tous les modèles font régulièrement l'objet de réductions relativement faibles.

Les casques et écouteurs Apple valent-ils la peine d'être achetés ? Cela dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez un couplage facile avec votre iPhone, vous ne pouvez pas vous tromper avec les casques / écouteurs Apple ou Beats. Mais si vous recherchez une pure fidélité audio, vous feriez mieux de vous tourner vers des concurrents comme Sony et Bose, même si les AirPods Max sont vraiment très bons. Étant donné que tous les produits AirPods sont plus chers que beaucoup de leurs concurrents, le budget est un élément important à prendre en compte ici aussi. Même si nous pensons que la plupart des AirPods possèdent un excellent rapport qualité-prix, vous trouverez une qualité audio, un design et un confort similaires dans des casques et écouteurs nettement moins chers.

Puis-je faire du sport avec des écouteurs Apple ? Oui. Les meilleurs écouteurs Apple pour faire de l'exercice sont les Powerbeats Pro, grâce à leur conception en forme de crochet et à leur résistance à la transpiration selon la norme IPX4. D'autres modèles, comme les AirPods Pro, sont classés IPX4, mais leur conception les rend plus susceptibles de tomber pendant un exercice vigoureux.

Les AirPods peuvent-ils se connecter aux smartphones Android ? Oui, ils le peuvent. Il se peut que le couplage soit un peu plus lent qu'avec un iPhone, mais la différence est négligeable. Toutefois, si vous utilisez les AirPods avec un appareil Android, vous ne bénéficierez pas de fonctions telles que la pause automatique ou la possibilité de personnaliser l'annulation du bruit. Cela vaut la peine d'en tenir compte si vous avez un smartphone Android et que vous êtes sur le point de payer un prix assez élevé pour une paire d'AirPods.

Nouveaux casques et écouteurs Apple : quelle sera la prochaine étape ?

Maintenant que les Apple AirPods 3 sont disponibles sur le marché, quelle future itération audio nous promet Apple ?

Eh bien, nous espérons voir les AirPods Pro 2 débarquer cette année. L'analyste Ming-Chi Kuo a spéculé qu'un nouveau modèle AirPods Pro arrivera en 2022 - une affirmation qui a été soutenue par de multiples sources.

Il s'agirait d'une version d'entrée de gamme des AirPods Pro à réduction de bruit, ce qui suggère que les écouteurs sans fil dont on parle pourraient être moins chers que les écouteurs Apple les plus chers actuellement sur le marché.

Nous aimerions également voir l'AirPods Max 2, une version actualisée du casque circum-aural tant attendue. Mais, du moins à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons aucune confirmation vérifiée de leur arrivée prochaine.