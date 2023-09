Test du Beats Studio Pro : toujours le même design élégant, mais ce casque est loin d'être exceptionnel

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Beats Studio Pro : test en deux minutes

Vous avez déjà voulu adorer quelque chose, mais sans y parvenir ? C'est ce qui nous est arrivé avec le Beats Studio Pro. Dans le style typique d'Apple, c'est un casque attrayant. Il a l'allure d'un casque Beats, il est livré dans un étui en tissu élégant et il ne faut que quelques instants pour l'installer.

Beaucoup de gens vont l'adorer, mais ceux qui veulent toutes les options que l'on peut attendre de la part un casque à 399 euros remarqueront rapidement que certaines fonctionnalités essentielles manquent à l'appel, surtout s'ils utilisent des produits Apple.

Le marché des meilleurs casques est incroyablement concurrentiel, et c'est probablement là que le Beats Studio Pro rencontre des difficultés. Pour se démarquer dans cette gamme de prix, le principal concurrent est le Sony WH-1000XM5, tandis qu'en dépensant plus, vous obtiendrez l'AirPods Max d'Apple. Le Beats Studio Pro vient à bout de ce dernier, mais lorsqu'il s'agit du mastodonte Sony ? Pas vraiment, mais cela ne veut pas dire qu'il faut l'exclure.

Le Beats Studio Pro offre un très bon son. Dans le style typique des Beats, les basses sont puissantes et parfaites pour être écoutées pendant que vous foulez le trottoir lors de votre running ou pendant que vous faites des exercices à la salle de sport. L'ANC fonctionne bien, mais nous avons trouvé qu'il n'était pas aussi efficace que sur notre Sony WH-1000XM4 sur le même parcours quotidien.

Cependant, cette simplicité a un coût. Le Beats Studio Pro souffre de quelques omissions inhabituelles pour son prix. Il n'y a pas de prise en charge multipoint pour les utilisateurs d'Apple. Les utilisateurs d'Android peuvent, en revanche, se connecter à deux appareils à la fois. Il n'y a pas non plus de fonction de pause automatique. Comme dans le passé, si vous enlevez les écouteurs, vous devrez mettre votre musique en pause manuellement. Bizarrement, bien qu'il s'agisse d'un produit Apple, il n'y a pas non plus de puce H1 ou H2 à l'intérieur. Oh, et les commandes de l'appareil sont difficiles à utiliser.

Et pourtant, vous avez vraiment envie d'aimer le Beats Studio Pro. Il est amusant, il a fière allure, il a un son puissant et il est facile à utiliser. Parfait pour donner d'une main et prendre de l'autre. Nous regrettons tout de même de l'abandonner, même si nous savons qu'il existe de meilleures options sur le marché. Un ensemble d'émotions déroutantes en effet !

Sortie en juillet 2023

Prix officiel : 399,95€

Le Beats Studio Pro est sorti en juillet 2023 au prix de 399,95 €.

Dans le style typique de Beats, le Beats Studio Pro peut être acheté en plusieurs couleurs, à savoir le noir, le moka, le bleu nuit et le sable. Pariez dès maintenant sur le modèle qui bénéficiera de la première remise. Nous pensons qu'il s'agira du noir ou du sable.

À 399,95 €, le principal rival du Beats Studio Pro est le Sony WH-1000XM5, qui domine pratiquement tous les casques de cette gamme de prix. Comme on pouvait s'y attendre, le Beats Studio Pro offre de meilleures caractéristiques que l'option Sony, mais il lui manque aussi des éléments potentiellement cruciaux.

Revue du Beats Studio Pro : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Drivers 40mm Suppression active du bruit Oui Autonomie de la batterie Jusqu'à 24 heures (ANC activé), jusqu'à 40 heures (ANC désactivé) Poids 260g Connectivité Bluetooth 5.3, USB-C Étanchéité N/A

Beats Studio Pro : fonctions

DAC USB

Très facile à utiliser

Pas de détection d'usure

L'utilisation du Beats Studio Pro se résume à une pléthore de " hey, c'est cool " suivis de " oh, il ne fait pas ça ? ". Comme nous l'avons mentionné, il ne faut vraiment que quelques instants pour installer les écouteurs. Pour les utilisateurs Apple, l'appairage est aussi simple que celui de l'AirPods, même si le Beats Studio Pro n'est pas équipé de la puce H1 ou H2 que l'on aurait pu s'attendre à voir à l'intérieur. Sur votre iPhone ou votre Mac, des options faciles d'accès sous Réglages permettent de choisir entre les différents modes d'annulation du bruit. Si vous n'aimez pas beaucoup régler vos écouteurs, vous apprécierez cette simplicité qui vous permet d'écouter directement votre musique.

En l'enfilant, vous êtes prêt, mais en cas d'utilisation prolongée, vous commencez à remarquer les lacunes du Beats Studio Pro. À ce prix, on trouve généralement une connectivité multipoint qui permet de coupler le casque à votre téléphone et à votre ordinateur en même temps, afin d'entendre les deux. Ici, cela n'est possible qu'avec des appareils Android, ce qui est une omission étrange pour des écouteurs élégants qui sont sûrs de plaire aux utilisateurs iOS. En ce qui concerne les propriétaires d'Android, vous devrez télécharger l'application Beats pour faire tout ce qui s'affiche automatiquement dans les paramètres d'iOS.

L'absence de détection de présence est plus gênante. Il est vraiment agréable d'enlever ses écouteurs pour les mettre automatiquement en pause, et vice versa. C'est le genre de fonction à laquelle on s'habitue rapidement et qui manque avec le Beats Studio Pro.

Il est possible d'écouter de l'audio sans perte via l'USB-C. Nous y reviendrons plus bas, mais c'est une bonne chose pour les puristes, même si vous ne pouvez pas utiliser l'ANC ou le mode transparence en même temps. De plus, la connectivité USB-C offre des options d'égalisation, ce qui n'est pas le cas du Bluetooth.

Fonctions : 3.5/5

Beats Studio Pro : autonomie de la batterie

Autonomie moyenne de la batterie

Fast Fuel est utile

L'autonomie de la batterie est assez typique du prix du Beats Studio Pro. Le maximum indiqué est de 40 heures avec l'ANC désactivé, tandis qu'il est de 24 heures avec l'ANC activé. D'autres casques peuvent offrir une autonomie supérieure, mais cette durée est relativement satisfaisante. Dans la plupart des cas, cela vous permettra de tenir une semaine, tandis que le Fast Fuel restitue quatre heures d'autonomie en seulement 10 minutes.

Autonomie de la batterie : 3.5/5

Beats Studio Pro : qualité du son

ANC moyen

Basses puissantes

Audio sans perte via USB-C

Le son du Beats Studio Pro est plutôt bon dans le cadre d'une utilisation normale. Comme toujours avec les Beats, les basses sont puissantes et sans subtilité, ce qui n'est pas plus mal. Se détendre en écoutant les plus grands succès des Foo Fighters fonctionne parfaitement ici avec All My Life qui sonne bien pour notre plus grand plaisir.

Si vous écoutez un podcast, les basses diminuent, mais la netteté et les détails restent les mêmes. Pour les utilisateurs d'Apple, la prise en charge de l'audio spatial personnalisé et de Dolby Atmos apporte une amélioration notable, ainsi que le suivi de la tête. Les utilisateurs d'Android bénéficient d'un son spatial standard sans suivi de la tête.

Le Beats Studio Pro sait comment fournir un bon son. C'est pratique car il n'y a pas d'égaliseur réglable et vous ne pouvez utiliser les préréglages que lorsque vous écoutez via l'USB-C. Bien sûr, l'USB-C est la solution idéale, car c'est le seul moyen d'écouter de l'audio sans perte. Cela vaut donc la peine d'essayer, mais il est peu probable que vous le fassiez tout le temps. Les utilisateurs d'iPhone devront également se procurer un autre câble, car il n'y a pas de câble USB-C vers Lightning inclus.

Pour profiter d'un son haute résolution sans perte, vous pouvez choisir entre le mode Beats Signature, le mode Divertissement et le mode Conversation. Nous ne sommes pas convaincus que quelqu'un utilisera beaucoup le mode Conversation, mais le mode Divertissement est pratique pour regarder des films ou jouer à des jeux.

L'ANC est assez bon en fonction de la situation. À la maison, il est facile de bloquer les bruits ambiants ou les travaux de bricolage des voisins. Là où les performances ont été moins bonnes, c'est lors de notre promenade quotidienne près d'une route très fréquentée. Ayant précédemment utilisé le Sony WH-1000XM4 sur le même trajet, le Beats Studio Pro ne parvient pas à bloquer le son aussi bien. C'est toujours satisfaisant, mais ce n'est pas aussi précis que le modèle Sony. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il ne s'adapte pas aussi bien au port de lunettes.

Qualité du son : 4/5

Beats Studio Pro : design

Plastique mais élégant

Trop serré pour de nombreuses têtes

Commandes tatillonnes

Le Beats Studio Pro présente un style classique. Si vous avez déjà vu des Beats, vous savez à quoi vous attendre. Léger (270 g seulement), il est tout simplement superbe par rapport aux casques plus encombrants que l'on trouve également sur le marché.

Pour le rangement, le Beats Studio Pro se replie vers l'intérieur. Il y a un bruit de craquement légèrement déstabilisant, mais cela fonctionne parfaitement, ce qui permet de les glisser facilement dans votre sac en cas de besoin. L'étui est livré avec des câbles, mais pas de câble USB-C vers Lightning, ce qui semble être un clin d'œil au fait que les iPhones ne seront bientôt plus reliés qu'à l'USB-C.

Les commandes sont des boutons cliquables sur le logo Beats. Il y a également un bouton sur l'oreillette droite pour la mise en marche, l'appairage et l'activation de l'ANC. Nous avons préféré nous contenter des commandes de notre téléphone ou de notre smartwatch (et de Siri !) pour plus de facilité.

Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la façon dont le Beats Studio Pro serre la tête. Bien qu'il soit possible de l'allonger un peu grâce au bandeau, il est clairement conçu pour une petite tête.

Pire encore, ce casque peut s'avérer inconfortables pendant de longues périodes. Le bandeau n'est pas très rembourré et cela se ressent. Il est possible de le déplacer pour trouver un port plus confortable, mais le niveau de confort n'est jamais aussi élevé qu'on le souhaiterait.

Design : 3.5/5

Beats Studio Pro : rapport qualité/prix

Design élégant et haut de gamme

Les fonctionnalités ne sont pas à la hauteur de celles des concurrents de même prix

À ce prix, le Beats Studio Pro offre beaucoup, mais pas autant que la concurrence. Le spectre des Sony WH-1000XM5 ou 1000XM4 plane, mais aucun des deux n'est aussi élégant que le Beats Studio Pro.

Le Beats Studio Pro peut également manquer de fonctionnalités, mais il possède les éléments de base parfaitement alignés. Seule l'ergonomie sera un obstacle pour les personnes ayant une tête un peu plus grosse.

Rapport qualité/prix : 3.5/5

Devriez-vous acheter le Beats Studio Pro?

Swipe to scroll horizontally Beats Studio Pro Caractéristiques Commentaires Notes Fonctions Offrant tout ce dont vous pourriez avoir besoin, mais pas tout ce que vous pourriez souhaiter. 3.5/5 Qualité du son Ces écouteurs conviennent parfaitement aux basses et à la netteté des sons. 4/5 Design Très élégant, mais serre un peu la tête. 3.5/5 Rapport qualité/prix La concurrence est forte, mais les prix sont attractifs. 3.5/5

Achetez-le si...

Vous voulez un casque peu encombrant

Enfilez-le et le Beats Studio Pro vous offre instantanément un son exceptionnel. Le meilleur ? Non, mais tout de même bien.

Vous voulez quelque chose de beau

Nous savons tous que les Beats sont superbes et ce modèle est tout aussi attrayant.

Vous voulez un son sans perte via USB-C

Si vous souhaitez bénéficier d'un son sans perte, le Beats Studio Pro est une bonne option pour ceux qui disposent des bonnes connexions.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez une grosse tête

Peut-être même une tête de taille moyenne, mais le Beats Studio Pro est plutôt trop bien ajusté.

Vous voulez les fonctions les plus raffinées

L'absence d'auto-pause ou de multipoint n'est pas rédhibitoire pour tout le monde, mais si c'est votre cas, cela vous exaspérera.

Vous avez besoin de l'autonomie ultime

L'autonomie de la batterie est correcte, mais si vous voulez quelque chose d'exceptionnel, vous devrez aller voir ailleurs.

Beats Studio Pro : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Beats Studio Pro Sony WH-1000XM5 Apple AirPods Max Sennheiser Momentum 4 Wireless Drivers 40mm 30mm 40mm 40mm Suppression active du bruit Oui Oui Oui Oui Durée de vie de la batterie indiquée Jusqu'à 24 heures (ANC activé), jusqu'à 40 heures (ANC désactivé) Jusqu'à 30 heures (ANC activé), jusqu'à 40 heures (ANC désactivé) Jusqu'à 60 heures Jusqu'à 60 heures Poids 260g 250g 293g 293g Connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2, USB-C Bluetooth 5.2, USB-C

Sony WH-1000XM5

Le WH-1000XM5 de Sony ne se plie pas, ce qui est ennuyeux, mais à part cela, il est presque parfait, avec une excellente annulation du bruit, une qualité sonore fantastique et une prise en charge des applications quel que soit l'appareil que vous possédez.

Apple AirPods Max (en anglais)

Bien plus chers, l'AirPods Max est le véritable produit d'Apple, ce qui le rend inutilisable pour Android, mais le rend très utile pour iOS.

Sennheiser Momentum 4 sans fil

L'excellente neutralité du son, tout en étant net et détaillé, fait de ce casque un modèle de qualité, même s'il n'est pas très élégant à l'œil.



Testé pendant une semaine

A la maison et à l'extérieur

10 ans d'expérience en matière d'évaluation audio

Testé pendant une semaine, en comparaison avec le Sony WH-1000XM4 et les Apple AirPods Pro 2. Utilisé à la maison (dans la chambre et le salon) et à l'extérieur, en marchant et en courant, à la campagne et en banlieue.

Nous écouté Apple Music ,l'audio sans perte d'Apple Music et Spotify sur un iPhone 14 Pro et un MacBook Pro. Nous avons également écouté des podcasts, regardé des flux Twitch et joué à des jeux Nintendo Switch.

Pour voir si le Beats Studio Pro fonctionne bien dans tous les cas de figure, nous l'avons utilisé dans le plus grand nombre de situations possibles. Nous n'avons pas pu le tester dans un avion, mais l'ANC a fait ses preuves à proximité d'un trafic très dense.

En outre, nous avons fait d'autres promenades dans des endroits plus pittoresques où le vent souffle vite et fort pour voir comment le Beats Studio Pro se comportait dans ces conditions. Nous l'avons également utilisé pour courir afin de voir à quel point il est léger.

En dehors de ces activités, Nous avons passé des soirées à écouter des vidéos YouTube, des podcasts, des flux Twitch, puis à jouer à la Nintendo Switch par son intermédiaire. Nous avons également essayé l'audio sans perte via le câble USB-C, en écoutant principalement Apple Music.