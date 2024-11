Le déclin de l'OLED se poursuit, les innovations LCD séduisent davantage les consommateurs

Sur les quelque 200 millions de téléviseurs livrés chaque année, seuls 3 % environ sont des téléviseurs OLED. Le reste est constitué de téléviseurs LCD. Un pourcentage qui ne devrait pas s’améliorer car la tendance n’est pas bonne pour l’OLED. D'après le cabinet d’étude Omdia, nous sommes passés de 7,5 millions d'unités en 2022 à seulement 5,7 millions en 2023 et cette baisse va continuer.

En effet, d’après Zhao Jun (via TheElec), PDG du fabricant chinois de dalles CSOT (dont la maison mère est TCL), la pénétration des dalles OLED sur le marché des téléviseurs va continuer de se réduire. Et bien que les dalles OLED soient considérés comme un très bon produit, les écrans à cristaux liquides (LCD) continuent de s'améliorer menaçant la suprématie de l’OLED sur le haut de gamme.

Un discours dont on peut douter du manque d’objectivité quand on sait que le fabricant chinois de téléviseurs TCL a fait le choix de ne pas proposer de téléviseurs OLED. A l’inverse, LG a longtemps réservé son haut de gamme à l’OLED, même si depuis 2021 le constructeur coréen intègre une gamme premium LCD QNED (un mélange des technologies Quantum Dot et NanoCell, associées à un rétroéclairage Mini LED).

Micro LED, Mini LED, QLED viennent concurrencer l’OLED sur le haut de gamme

Malgré leur réputation de qualité supérieure, l’adoption des écrans OLED reste limitée en raison de coûts de production élevés qui se répercutent sur le prix de vente final.

De leur côté les technologies LCD continuent de se développer. On peut citer l’arrivée des technologies Mini LED ou Micro LED qui utilisent des milliers/millions de minuscules LED pour éclairer l’écran permettant un contrôle plus précis du rétroéclairage.

Autre technologie LCD introduite par Samsung, les TV QLED (Quantum Dots) particulièrement appréciées pour leur capacité à fournir des niveaux de luminosité très élevés, parfaits pour les environnements très éclairés.

Autant d’innovations qui permettent aux écrans LCD de venir empiéter un peu plus sur les terres de l’OLED, c’est-à-dire le marché des TV haut de gamme.

Au cours de la conférence, la société CSOT a d’ailleurs présenté sa nouvelle dalle LCD WHVA 4K de 85 pouces, annoncée comme ayant la résolution la plus élevée au monde. Elle est dotée de la technologie d'alignement vertical (VA) qui permet d'obtenir un angle de vision plus large de 178 degrés et un taux de rafraîchissement de 150 Hz. CSOT a déclaré que le nouveau panneau sera utilisé dans les nouveaux téléviseurs lancés par TCL et Samsung l'année prochaine.