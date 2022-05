Meilleurs téléviseurs LG : les LG OLED, Nano Cell, QNED et 4K UHD à considérer en 2022

(opens in new tab)

Included in this guide:

Pour la plupart des gens, le meilleur téléviseur LG de 2022 est le LG C1 OLED. Oui, nous savons que techniquement, c'est le modèle de l'année dernière, mais il présente le meilleur rapport prix/performances de tous les téléviseurs LG sortis ces dernières années. Son successeur, le LG C2, bénéficie d'un vrai parti pris professionnel et devrait s'avérer un véritable succès commercial dans les mois qui suivent. C'est pourquoi nous lui octroyant tout de même la première place de ce classement.

Et pourtant, bien qu'il s'agisse de deux des meilleurs téléviseurs OLED, ils ne conviennent pas forcément à tout le monde. En effet, LG fabrique également de fantastiques téléviseurs 8K, de superbes modèles QNED avec un pic de luminosité plus élevé et des téléviseurs 4K UHD bon marché qui pourraient tout à fait servir de second écran pour votre cuisine ou votre chambre d'amis.

Pour vous aider à trouver le modèle qui vous convient, nous avons testé les meilleurs téléviseurs LG en circulation. Nous avons pu les comparer afin de déterminer quel est le meilleur choix pour vous.

Notre sélection

(Image credit: LG)

1. LG C2 OLED Le téléviseur OLED à battre Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 42 pouces, 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces, 83 pouces Résolution: 4K Type d'écran: OLED Evo Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Superbe image 4K/HDR + Quatre ports HDMI 2.1 + WebOS est fantastique Pourquoi attendre - Manque de gestion des câbles - Pas de support HDR10

En l'état actuel des choses, nous pensons que le LG C2 OLED est le meilleur téléviseur OLED pour la majorité des gens en 2022. Bien que le LG C1 OLED de l'année dernière soit toujours un excellent téléviseur et que les LG G2 et Z2 offrent des expériences supérieures à celles du C2, nous sommes convaincus que le C2 offre le meilleur rapport performance/prix et qu'il est le téléviseur à battre cette année.

Les améliorations apportées en 2022 comprennent le nouveau processeur Alpha a9 Gen 5, qui est conçu pour offrir une meilleure définition des objets et une cartographie dynamique des tons. En outre, vous bénéficiez d'un " son surround virtuel ", le téléviseur convertissant le contenu stéréo en un son 7.1.2 canaux. Bien que nous n'ayons pas été convaincus par le son surround virtuel, la performance audio est bonne pour un téléviseur à écran plat, et un certain nombre de modes sonores sont proposés ce qui signifie que vous devriez être en mesure de trouver un profil audio qui convient à vos besoins.

En plus de ces améliorations, le C2 OLED conserve les quatre ports HDMI 2.1 séparés qu'il a hérités du C1 OLED, ce qui en fait le compagnon idéal pour la PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Le LG C2 n'est pas sans défaut, cependant. La saturation des couleurs hors axe diminue un peu lorsque vous vous déplacez vers la gauche ou la droite de l'écran par rapport aux nouveaux modèles QD-OLED. De même, LG ne prend pas en charge le format IMAX Enhanced ou HDR10+.

Il existe bien sûr des téléviseurs OLED à plus haute définition, comme le LG Z2 OLED, qui offre une définition 8K, et le nouveau LG G2 OLED, qui a une luminosité maximale légèrement supérieure, mais pour le prix, c'est le meilleur téléviseur que vous pouvez acheter en 2022.

Lire notre prise en main : LG OLED C2

(Image credit: LG)

2. LG G2 Gallery Series OLED La qualité d'image est poussée à des sommets vertigineux. Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces, 83 pouces Résolution: 4K Type d'écran: OLED Evo Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + De superbes images lumineuses et éclatantes + Magnifique design haut de gamme Pourquoi attendre - Support optionnel en supplément - HDR10 non pris en charge

Si le prix n'est pas une préoccupation pour vous et que vous voulez simplement le meilleur téléviseur que vous pouvez acheter à n'importe quel prix - eh bien, vous voulez le LG G2 OLED. L'OLED65G2 utilise sa luminosité supplémentaire pour rendre presque chaque image de n'importe quelle source que vous voulez mentionner encore plus sublime qu'elle ne l'a été sur n'importe quel LG OLED auparavant.

Bien que l'OLED G2 partage le même nom de design " Gallery " que ses prédécesseurs GX et G1, il a en fait un aspect complètement différent : fini le cadre sombre et les bords chanfreinés, place à un effet bicouche astucieux où une fine "dalle" noire à l'arrière est fière et légèrement plus étroite qu'une partie avant plus massive abritant l'écran qui est enveloppé dans un revêtement métallique argenté très attirant et opulent.

La qualité des connexions du G2 OLED est irréprochable. En particulier, ses quatre ports HDMI sont capables de gérer le débit maximal de 48 Gbps prévu par la norme HDMI 2.1. Cela signifie que les joueurs de jeux vidéo les plus acharnés peuvent brancher simultanément une Xbox Series X, une PS5 et une plateforme graphique PC de pointe pour profiter de la 4K à 120 Hz, des taux de rafraîchissement variables et du changement de mode automatique à faible latence. En outre, il vous restera une interface HDMI pour ajouter un lecteur Blu-ray 4K ou un lecteur de streaming.

Pour quiconque connaît les téléviseurs OLED de LG depuis des années, l'impact de la luminosité supplémentaire que le dissipateur thermique libère est immédiatement évident : la luminosité supplémentaire donne aux couleurs plus de volume et de punch, qu'il s'agisse d'un ton très vibrant et riche ou d'un ton subtil et doux.

Le résultat final est un téléviseur OLED si suprême qu'il manque de peu la place de numéro un - uniquement parce que son prix le met un peu hors de portée du téléspectateur moyen. Les cinéphiles, en revanche, devraient certainement investir.

Lire notre prise en main : LG G2 OLED

(Image credit: LG)

En tant que successeur de l'excellent LG CX, ce modèle phare de 2021 continue de briller au sommet, même si l'augmentation de la luminosité sur le LG G1 OLED s'avère un peu juste. Comme pour la gamme précédente, la série C est celle où vous trouverez le compromis optimal entre les performances d'image (incroyables) et le prix (raisonnable) pour un téléviseur OLED moderne.

Vous obtenez une image OLED exceptionnelle, avec un taux de contraste infini, des couleurs vives et des noirs profonds. Le nouveau processeur AI a9 Gen 4 apporte également des améliorations en matière d'image, comme l'upscaling, même si nous avons constaté que les visages transformés à l'échelle pouvaient prendre une teinte rougeâtre pendant leur transformation.

Comme pour l'ancien modèle, vous bénéficiez d'une résolution 4K, du son Dolby Atmos sur des haut-parleurs à 2,2 canaux et d'entrées HDMI 2.1. C'est un excellent choix pour un téléviseur de jeu avec votre PS5 ou votre Xbox Series X.

Sa plus petite taille OLED de 48 pouces permet également de réduire le coût, tandis qu'une nouvelle option de 83 pouces, prévue pour 2021, offrira une expérience plus grande et plus spectaculaire à ceux qui en ont les moyens. Le LG C1 OLED ne dispose peut-être pas de toutes les nouvelles astuces de LG (OLED evo, principalement), mais sa taille flexible, son prix raisonnable et sa multitude de technologies modernes en font un choix évident pour le meilleur téléviseur LG actuel.

Lire notre prise en main : LG C1 OLED

(Image credit: LG)

4. LG G1 Gallery OLED Un téléviseur OLED haut de gamme qui sait capter la lumière Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces Résolution: 4K Type d'écran: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un contraste exceptionnel + Design d'une finesse impressionnante Pourquoi attendre - Pas de support inclus - Le système de son a du mal avec les basses

Vous cherchez quelque chose d'un peu plus élégant ? Le LG G1 OLED est un téléviseur à couper le souffle qui reprend le design élégant de la série Gallery OLED de l'année dernière et l'améliore encore.

Le véritable héros ici est la nouvelle technologie OLED evo de LG, qui met à jour la structure de l'écran pour obtenir encore plus de luminosité, sans augmenter les effets de blooming ou, nous dit-on, les risques de burn-in. Le LG G1 semble être une véritable révolution pour le fabricant de téléviseurs OLED, et offre certainement une amélioration par rapport au LG C1 OLED moins cher - contrairement à l'année dernière, où les modèles CX et GX étaient très éloignés en termes de prix mais offraient effectivement les mêmes performances d'image.

C'est un ensemble coûteux, et le système sonore Dolby Atmos n'est pas le meilleur pour les basses - quelque chose qui affectera tous les autres LG OLED de ce guide. Mais son design d'une finesse à couper le souffle en fait un véritable téléviseur central, avec les avantages du contraste et des couleurs de l'OLED poussés à de nouveaux sommets, améliorés par la lumière. Le nouveau processeur a9 Gen 4 AI est encore plus performant pour effectuer une mise à l'échelle intelligente et traiter les objets à l'écran de la manière la plus appropriée. Le traitement des mouvements, en particulier, a également été amélioré.

Attention cependant : le G1 est vraiment conçu pour être monté au mur, et il n'est pas livré avec un support de télévision ou des pieds. Vous pouvez cependant acheter un support Gallery Stand au sol ou trouver une solution tierce pour le placer sur un comptoir.

Lire notre test complet : LG G1 Gallery OLED

(Image credit: LG)

5. LG CX OLED Le LG CX OLED reste un téléviseur LG de référence, à prix plus abordable Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces Résolution: 4K Type d'écran: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un contraste et une couleur incroyables + Nouvelle taille de 48 pouces Pourquoi attendre - Basses lourdes - Pas de HDR10+

Le LG CX OLED était en tête de ce guide d'achat autrefois, mais même s'il a été remplacé par les nouveaux successeurs C2/C1 et G2/G1, le CX occupe toujours une place spéciale dans nos cœurs - et dans nos portefeuilles.

En vertu du fait qu'il a un an à ce stade, le CX est beaucoup moins cher qu'à son prix de lancement initial, ou que celui de sa nouvelle itération C1. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux en termes de spécifications - l'ancien modèle est toujours équipé d'une dalle OLED, d'une résolution 4K, de l'audio Dolby Atmos et d'entrées HDMI 2.1 - il peut donc être intéressant d'acheter le CX tant qu'il est encore en stock chez les détaillants de votre région.

Le CX offre une qualité d'image de premier ordre, grâce à son processeur a9 Gen 3 et à sa dalle OLED à contraste infini. Vous disposez également de haut-parleurs 2,2 canaux, qui vous garantissent un son de qualité en plus de ces images riches. Même si les basses fréquences sont parfois un peu lourdes, cela ne suffit pas à ternir l'expérience globale de ce téléviseur.

Sa plus petite taille OLED de 48 pouces contribue également à réduire le coût, et grâce à son éventail de tailles, ce téléviseur convient à tous les foyers et à tous les budgets.

(Image credit: LG)

6. LG BX OLED Le meilleur de l'OLED pour des budgets plus limités Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 55 pouces, 65 pouces Résolution: 4K Type d'écran: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + L'OLED le moins cher de LG + Un contraste de couleurs incroyable Pourquoi attendre - Un peu de bruit vidéo dans les scènes sombres - Traitement moins avancé

Vous n'avez pas les moyens de vous offrir le C2 ou vous n'avez pas l'impression d'avoir besoin du dernier cri en matière de traitement pour satisfaire vos besoins de cinéphile ? Le LG BX OLED est peut-être celui qu'il vous faut.

Le BX n'a peut-être été lancé qu'à la fin de l'année 2020, mais il est immédiatement devenu un produit incontournable pour ceux qui recherchent un OLED moins cher que le CX ou la série Gallery. En intégrant un processeur a7 Gen 3 moins cher (bien que moins performant), il a réussi à réduire considérablement le prix demandé pour un téléviseur OLED, et offre à la fois de grandes performances et une grande valeur.

Vous bénéficiez d'à peu près tous les avantages d'un téléviseur LG haut de gamme, avec la plateforme de télévision intelligente webOS, le contrôle individuel des pixels, les noirs profonds, etc.

Le seul point faible de ce téléviseur réside dans le traitement, qui a dû être revu à la baisse afin de limiter les coûts. Il y a un léger bruit vidéo dans les scènes sombres, ainsi qu'un flou de mouvement occasionnel (mais pas très régulier). Ce ne sont pas des problèmes majeurs pour tout le monde, mais ils seront plus perceptibles si vous regardez beaucoup de films ou de programmes télévisés sombres.

(Image credit: LG)

7. LG Nano90 LG s'attaque au LCD avec le Nano90 Caractéristiques techniques Taille de l'écran: 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, 86 pouces Résolution: 4K Type d'écran: LED-LCD Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Prise en charge d'un grand angle de vision + Niveaux de noir nettement améliorés Pourquoi attendre - Quelques scintillements - HDR10 non supporté

Les téléviseurs LCD de LG peuvent avoir du mal à s'imposer, étant donné les efforts déployés par LG pour démontrer la supériorité de l'OLED. Cependant, si vous recherchez un téléviseur LCD, le Nano90 est un téléviseur 2020 performant qui ne coûtera pas aussi cher que le CX OLED phare en tête de cette liste. En fait, vous obtiendrez 65 pouces d'écran sur le Nano90 pour moins qu'un CX de 48 pouces - il y a donc certainement encore des arguments en faveur du LCD.

L'arrivée du HDR a été particulièrement difficile pour les écrans IPS, mettant encore plus à l'épreuve les contrôles de contraste inhérents à l'IPS. Le nouveau système de gestion de l'alimentation du rétroéclairage du Nano90, cependant, a véritablement transformé les chances du LCD HDR de LG, malgré un léger scintillement du rétroéclairage.

Le contraste s'est nettement amélioré par rapport aux modèles LCD précédents, et les niveaux de noir, s'ils ne sont pas équivalents à ceux de l'OLED, sont tout à fait corrects.

Nous imaginons que si vous recherchez un poste LED dans cette gamme de prix, vous ferez probablement le saut vers un QLED Samsung. Pour les amateurs de LG, cependant, le Nano90 reste un choix solide pour votre foyer.

Pourquoi LG ?

Pourquoi acheter un téléviseur LG ?

Avec autant de marques de téléviseurs exceptionnelles, pourquoi choisir LG plutôt que les autres ?

Le fabricant de panneaux LG Display (distinct de LG Electronics, qui assemble et vend les téléviseurs de la marque LG) est devenu l'enfant-vedette des téléviseurs OLED d'aujourd'hui, en tant que fournisseur majeur pour ses concurrents tels que Panasonic, Sony ou Hisense. Si vous préférez les caractéristiques ou les qualités spécifiques d'autres gammes de téléviseurs OLED (Panasonic propose une palette de couleurs plus terre à terre, tandis que la technologie Acoustic Surface Audio+ de Sony émet des sons à partir de la dalle elle-même), vous achetez en quelque sorte chez LG.

Les téléviseurs OLED de LG ont tendance à avoir un "pop" légèrement plus chaud dans les couleurs que certains concurrents, mais la différence est assez faible, à moins que vous ne la recherchiez. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est qu'elle propose le modèle OLED le moins cher du marché, le LG BX.

L'OLED est capable d'atteindre des niveaux de noir plus profonds et d'offrir un contrôle de la lumière plus précis que même les meilleurs téléviseurs LCD ou QLED, grâce à ses dalles auto-émettrices et à sa capacité à éteindre entièrement les pixels. Les téléviseurs OLED se dégradent cependant plus rapidement que les LCD et ne peuvent pas être aussi lumineux que certains nouveaux téléviseurs Samsung.

La plateforme de télévision intelligente webOS sur les téléviseurs LG est également fantastique, avec une interface élégante et soignée ainsi qu'une bonne prise en charge des applications - et des commandes vocales via la télécommande magique pour tous les nouveaux téléviseurs OLED. N'oubliez pas, cependant, que LG ne prend pas en charge le format HDR10+, même s'il prend généralement en charge les formats HDR10, Dolby Vision et HLG.

Mieux comprendre les références LG

(Image credit: LG)

Vous n'arrivez pas à vous y retrouver dans tous ces chiffres et ces lettres qui désignent les téléviseurs LG ? Nous ne vous en voulons pas - la structure dénominative peut être déroutante, même si elle est nécessaire pour différencier le grand nombre d'anciens des nouveaux téléviseurs que LG met sur le marché. Le fait que chaque fabricant de téléviseurs ait tendance à utiliser des identifiants différents pour ses appareils n'aide pas non plus.

Pour les téléviseurs OLED de LG, la structure est un peu plus simple. Un téléviseur comme le LG C9 OLED sera répertorié sous le nom de "LG OLED55C9PUA" - "LG" faisant évidemment référence au fabricant, "OLED" à la technologie de panneau et "55" à la taille du modèle que vous regardez (55 pouces). La plupart des téléviseurs sont disponibles en plusieurs tailles, bien que le 55 pouces soit la taille phare de la plupart des nouveaux téléviseurs de nos jours.

Ici, "C" correspond à la série de téléviseurs de milieu de gamme "C Series", qui voit un nouveau modèle chaque année, aux côtés de la série "B Series" économique, de la série "E Series" élégante, de la série "W Series" à panneau mince comme du papier peint, et de la série "Z Series" plus avancée.

Le "9" dans "LG OLED55C9" fait référence à l'année de sortie du téléviseur : 2019. C'est pourquoi les téléviseurs LG sortis en 2018 ont été appelés "C8", "E8", et ainsi de suite. À la fin du numéro de modèle se trouvent trois lettres marquant le territoire dans lequel le téléviseur est vendu : "PUA" est pour l'Amérique du Nord, tandis que "LA" et "LB" représente les modèles français.

LG TV Guide Cheat Sheet Voici un aide-mémoire rapide pour lire une étiquette LG : Exemple : LG 65SM9500PUA 1. 65 : taille de l'écran (il s'agit d'un téléviseur de 65 pouces) 2. SM : indique la technologie du panneau (S pour Super UHD) et l'année de fabrication (M pour 2019). 3. 9500 : Le chiffre ici correspond à la série (plus il est élevé, mieux c'est, mais aussi plus cher généralement). 4. PUA : Territoire dans lequel le téléviseur est proposé (PUA pour les États-Unis, LA/LB pour la France).

Les téléviseurs à LED fonctionnent cependant un peu différemment. Les LED de LG sont maintenant étiquetées sous le nom de "NanoCell", plutôt que "Super UHD", bien qu'il s'agisse toujours des panneaux LED que LG fabrique depuis des années.

Le LG NanoCell 9 Series (le "9" fait à nouveau référence à sa sortie en 2019, pour que vous sachiez qu'il est à jour) est répertorié sous le nom de "LG 65SM9500PUA", en commençant cette fois par la taille du modèle (65 pouces). Vient ensuite l'étiquetage "S" pour les téléviseurs Super UHD / NanoCell, par rapport à "U" pour les téléviseurs UHD plus simples, "L" pour les téléviseurs LED qui ne sont pas 4K. LG utilisait également la lettre "E" pour les téléviseurs OLED et "P" pour les téléviseurs plasma (désormais abandonnés), mais vous ne trouverez pas ces étiquettes sur les nouveaux appareils.

La deuxième lettre différencie la nouvelle gamme de produits de chaque année. Ainsi, alors que les LED 4K de 2019 de LG portent tous la lettre " SM ", les téléviseurs de 2018 portaient plutôt la lettre " SK ". L'année 2020 utilisera sans doute "SN" pour poursuivre cette logique.