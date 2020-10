Les meilleurs vidéoprojecteurs de 2020 : transformez votre salon en salle de cinéma

Bienvenue dans notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs de 2020. Nous avons mis à l'épreuve un grand nombre de vidéoprojecteurs disponibles sur le marché. Après avoir passé en revue tous les meilleurs modèles sortis au cours des douze derniers mois, nous les avons comparés aux challengers précédents. De cette façon, nous sommes sûrs de vous offrir la crème de la crème des vidéoprojecteurs.

Si comme beaucoup de cinéphiles / télévores, vous hésitez encore à passer d’un téléviseur grand écran à un vidéoprojecteur, n’angoissez pas : la transition n’est pas simple. Il y a en effet énormément d'idées fausses circulant sur les vidéoprojecteurs. La principale laisse entendre qu'ils sont difficiles à installer et à entretenir. Pourtant, avec les modèles les plus récents, il s’avère bien plus simple de configurer un vidéoprojecteur qu’une Smart TV. Les meilleurs vidéoprojecteurs sont réellement un excellent moyen d'obtenir une expérience cinématographique chez vous. Le défi le plus compliqué se révélant le choix du mur qui vous servira de support… et celui du vidéoprojecteur lui-même.

Car tous les vidéoprojecteurs n’ont pas été conçus égaux. Il y a ceux qui mettent un point d’honneur à vous fournir la plus belle résolution possible, les autres qui souhaitent garantir un ensemble Home Cinema efficace, et les derniers qui jouent sur l’aspect connecté des téléviseurs modernes en vous délivrant tout un pack de fonctionnalités intelligentes. Parmi les marques incontournables, vous trouvez Optoma, BenQ, Anker, mais aussi LG qui apporte toute son expertise TV pour ne pas déstabiliser les nouveaux acheteurs.

Que vous recherchiez le vidéoprojecteur le plus accessible pour votre budget ou celui capable de répondre à toutes vos commandes vocales, nous avons exactement les modèles qui vous déciderons à cet achat de cœur (qui deviendra aussi à terme - vous le vérifierez - un achat de raison).

Nous continuerons à mettre à jour ce classement au fur et à mesure que de nouveaux vidéoprojecteurs sortiront cette année. Les modèles suivants correspondent au meilleur rapport qualité-prix actuel.

Acheter un vidéoprojecteur pendant l'Amazon Prime Day ou le Black Friday

L'Amazon Prime Day et le Black Friday approchent, les meilleurs vidéoprojecteurs devraient voir leurs prix baisser, tout comme l'année précédente. Il est possible de faire des économies conséquentes en fonction des marchands choisis. Aussi, nous vous listerons ci-dessous les prix les plus récents et les plus bas, pour chaque modèle retenu. Ce qui vous donnera peut-être l'occasion d'investir vos "gains" dans une barre de son dédiée, pour compléter votre ensemble Home Cinema.

Que vous achetiez l'un des meilleurs vidéoprojecteurs pour vous-même ou que vous prévoyiez d'en offrir un pour Noël, il reste toujours très sage d'attendre ces deux événements majeurs pour acquérir un produit tech haut de gamme au tarif le plus optimal (et raisonnable).

Quel vidéoprojecteur choisir en 2020 ?

LG CineBeam HU80KSW LG CineBeam HU85LA BenQ TK850 Anker Nebula Capsule II Optoma UHZ65UST Optoma UHD51A

(Image credit: LG)

1. LG CineBeam HU80KSW 4K Peut-être le système Home Cinema 4K le plus facile à prendre en main. Système de projection : DLP | Résolution : 4K | Luminosité : 2 500 lumens | Entrées vidéo : 2x HDMI, 1x optique, 1x RJ45, 2x USB | Dimensions : 165 x 470 x 165 mm Low Stock 1 990 € Voir à Son-Video.com FR Une image 4K saisissante Configurable en 5 minutes Monobloc avec haut-parleurs Harman Kardon intégrés… … mais une barre de son sera plus optimale

Le LG CineBeam HU80KSW 4K est-il ce qui se rapproche le plus d’un vidéoprojecteur cinq étoiles ? Il délivre en tout cas une image Ultra Haute Définition impressionnante de détails, avec une netteté que nous aurions du mal à reproduire ailleurs. Avec un autre avantage (qui peut aussi s’avérer un point faible pour certains) : sa colorimétrie est moins criarde que sur bon nombre de vidéoprojecteurs.

Mais le véritable plus du HU80KSW est son aspect compact, totalement mobile et facile à transporter pour les vacances. Tout, des haut-parleurs à la prise d'alimentation, est intégré dans ce monobloc relativement bien conçu. Bien qu'il existe également des ports physiques pour relier vos lecteurs multimédia externes, la plateforme intelligente LG peut vous permettre de diffuser en streaming n’importe quel contenu issu de vos services favoris comme Netflix ou Disney Plus. Les réglages sont rapidement définis et il vous faut 5 minutes, montre en main, pour projeter votre tout premier film.

Ce modèle CineBeam offre une luminosité impressionnante de 2 500 lumens, et devrait vous durer 20 000 heures avant que l'image ne commence à se dégrader - tandis que le système audio Harman Kardon vous assure une qualité sonore agréable. Mais toujours moins performante qu’une barre de son dédiée.

Moins cher que l’autre vidéoprojecteur CineBeam de ce classement, il vous faudra tout de même épargner près de 2200 € pour faire l’acquisition de ce beau produit. Qui vaut chaque centime dépensé.

(Image credit: LG)

2. LG CineBeam HU85LA Un vidéoprojecteur à très courte portée, pratique pour les petits intérieurs. Système de projection : DLP | Résolution : 4K | Luminosité : 2 700 lumens | Entrées vidéo : 1x HDMI, 2x USB | Dimensions : 680 x 128 x 347 mm Check Amazon Qualité d'image époustouflante Design épuré Très cher Scène sonore à améliorer

Vous disposez d’un petit salon ou d’une chambre modeste et avez vraiment besoin d'un projecteur qui puisse se placer contre le mur ? Ça tombe bien : ce vidéoprojecteur de la gamme CineBeam, développée par LG, permet de diffuser vos séries et films préférés sur de très larges volumes. Et ce à quelques centimètres de distance de l’appareil.

Ainsi, à une distance de 6 cm à peine, le vidéoprojecteur LG est capable de vous fournir l’équivalent d’un écran de 90 pouces. Tandis qu’à une distance de 20 cm, vous obtenez une projection de 120 pouces. Le HU85LA offre une résolution 4K nette (3840 x 2160 pixels) et prend en charge la norme HDR10. Les contenus en très haute définition sont merveilleusement retransmis, mais les contenus SDR ne sont pas en reste pour autant, avec une luminosité et des contrastes parfaitement gérés. La qualité sonore se révèle moins impressionnante cependant, avec un manque de détails dans les hautes fréquences et peu de puissance dans les basses fréquences.

La conception du vidéoprojecteur est brillante, avec un cadre rectangulaire élégant qui peut mettre en valeur la moquette ou la table basse de votre salon sans obstruer l'image qu'il projette sur le mur - vous pouvez aussi l'installer au plafond si vous le souhaitez.

C’est un modèle onéreux. Comptez 6000 € en moyenne, un prix élevé correspondant à sa courte focale extrêmement pratique.

(Image credit: TechRadar)

3. BenQ TK850 Un vidéoprojecteur conçu pour les amateurs de sport(s). Système de projection : DLP | Résolution : 4K | Luminosité : 3 000 lumens | Entrées vidéo : 2x HDMI, 1x SPDIF, 1x AUX In, 2x USB | Dimensions : 380 x 127 x 263 mm 1 913,51 € Voir à Amazon Mode Sports pour des compétitions en live très fluides Prise en charge de la 4K et des contenus HDR Aucun service de streaming vidéo intégré Ventilateur légèrement bruyant

Le BenQ TK850 est un vidéoprojecteur 4K qui modulera votre salon, éventuellement en salle de cinéma, mais surtout en stade olympique. Car ce modèle 4K bénéficie d’une luminosité intense de 3 000 lumens, d’un son amplifié absolument immersif et d’un mode Sports qui affiche des images en mouvement bien plus réalistes et fluides que sur la plupart des autres compétiteurs.

Ce n'est pas le premier vidéoprojecteur BenQ qui a attiré notre attention : nous avions rendu une critique élogieuse du BenQ HT3550 l'an dernier. A l’inverse de ce dernier, le TK850 parlera moins aux cinéphiles purs et durs - il pèche notamment par son absence d’applications de streaming incluses dans l’interface - et conviendra davantage aux inconditionnels des émissions sportives ou en direct.

Reste qu’au même prix, le TK850 corrige plusieurs défauts de son aîné, en augmentant la luminosité et le contraste, et en effectuant une mise au point constante pour fournir l’image globale la plus nette possible d’un coin de votre écran virtuel à l’autre. Qui plus est, le moindre détail, la moindre couleur demeurent visibles quel que soit le niveau de lumière ambiante dans la pièce.

(Image credit: Future)

4. Anker Nebula Capsule II Mini Non, ceci n’est pas une enceinte Bluetooth. Système de projection : DLP | Résolution : 1280 x 720 | Luminosité : 200 lumens | Entrées vidéo : 1x HDMI, 1x USB, 1x USB-C | Dimensions : 80 x 150 x 80 mm Low Stock 649 € Voir à Son-Video.com FR TV Android intégrée Taille et port HDMI pratiques Luminosité correcte mais peut mieux faire Manque certaines applications comme Netflix

De la taille et de la forme d'une canette de soda, le mini vidéoprojecteur d’Anker ressemble davantage à une enceinte Bluetooth appairée à votre téléviseur qu’à un système Home Cinema complet. Les apparences sont toutefois trompeuses : le Capsule II est très performant pour sa taille, offrant une résolution 720p (HD) et une sortie audio bluffante. C’est une amélioration notable par rapport à l'Anker Nebula Mars II de 2018 - même s'il ne peut pas rivaliser avec les modèles 4K plus haut de gamme et énumérés ci-dessus, dans ce guide d’achat.

Etant donné ses dimensions justement, nous avons été agréablement surpris de trouver un port HDMI standard, plutôt que l'alternative mini-HDMI, ainsi qu'un port USB et un port de chargement USB-C, permettant d'alimenter le projecteur tout en le connectant à une clé streaming comme la Roku Express ou le Fire TV Stick d’Amazon.

Il y a également 3 600 applications embarquées, toutes préinstallées sur la plateforme intelligente Android TV. Cependant, compte tenu des problèmes de certification de Netflix, vous n'obtiendrez pas le plus grand service de streaming vidéo sans passer par un lecteur multimédia externe (d’où l’importance de sa connectivité polyvalente).

(Image credit: Optoma)

5. Optoma UHZ65UST La qualité sonore avant tout. Système de projection : Laser | Résolution : 3840 x 2160 | Luminosité : 3 500 lumens | Entrées vidéo : 3X HDMI | Dimensions : 576 x 383 x 130 mm 2 999 € Voir à Cdiscount FR Projection jusqu'à 120 pouces Barre de son intégrée Logiciel obsolète Pas de streaming 4K

L'UHZ65UST d'Optoma est un produit pensé résolument pour les cinéphiles. Ce vidéoprojecteur laser 4K se dessine comme l’équivalent d’un écran 120 pouces, avec ultra courte focale et barre de son intégrée. La projection elle-même est brillante, lorsqu'on manipule des sources HDR. Nous retrouvons une grande quantité de détails et de couleurs vives. La barre de son NuForce se présente comme le point culminant de cette configuration, offrant une scène sonore des plus riches et vous donnant l’impression d’être en totale immersion dans vos films préférés.

C’est néanmoins un kit coûteux (3299 € en moyenne), bien trop pour son interface un peu datée (elle repose sur l’OS Android pour smartphones plutôt que sur celui des Smart TV les plus avancés) et son incapacité à diffuser des contenus en Ultra HD via d’autres sources que vos Blu-Rays 4K. Si vous avez démarré une grande collection de ce support haute qualité, c’est pourtant le moyen de diffusion idéal.

7. Optoma UHD51A (2018) Un vidéoprojecteur 4K accessible, avec des fonctionnalités pilotées par Alexa. Système de projection : DLP | Résolution : 1920 x 1080 (x4) | Luminosité : 3 500 lumens | Entrées vidéo : 2x HDMI (1x MHL) | Dimensions : 498 x 141 x 331 mm Check Amazon Qualité d’image riche et nette Une option 3D rarissime Prix abordable Compatibilité avec Alexa amusante mais superflue

Plus besoin de télécommande avec ce vidéoprojecteur Optoma qui obéit à votre voix. Son interface tolère Alexa, l’assistant personnel d’Amazon et les commandes vocales prédéfinies se révèlent amusantes à l’usage. Elles peuvent même vous sauver la mise dans certaines situations délicates – imaginez-vous les mains chargées de pop-corn et la pièce plongée dans l’obscurité, vous serez heureux de mettre votre film sur pause par simple intonation.

Mais le UHD51A de 2018 n’a pas besoin d’Alexa pour exister. Nous apprécions sa prise en charge de la norme HDR10 et sa projection garantie sur 100 pouces. Le vidéoprojecteur diffuse des images d’une grande netteté, avec des sources de lumière étincelantes ainsi que des noirs intenses. Que vous soyez captivé par un film d’horreur dans l’obscurité ou que vous regardiez un documentaire animalier en pleine journée. A moins de 1500 €, il vous sera difficile de trouver un modèle similaire, capable de fournir une qualité d'image aussi exigeante.

L'Optoma UHD51A vous permet de goûter au Home Cinema sans vous ruiner et c’est un plus non négligeable.