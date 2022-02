Meilleurs routeurs gaming 2022 : jouez en ligne et téléchargez des gros jeux dans des temps records

Les meilleurs routeurs gaming vous garantissent une expérience constamment fluide au sein de n'importe quel jeu en ligne. Ils confèrent d'énormes gains de temps en cours de partie, ou pendant un téléchargement de fichiers volumineux (celui d'un DLC par exemple). Après tout, difficile de jouer en toute sérénité sans une connexion robuste et ininterrompue.

Vous ne voulez pas subir de latence, de ralentissements ou d'une interruption de service dans le feu de l'action. Des aléas qui pourraient vous forcer à abandonner une nouvelle licence multijoueur de qualité. Et même si vous appréciez moins les jeux en ligne, les campagnes solo deviennent de plus en plus lourdes chaque année, s'accompagnant qui plus est de mises à jour et de correctifs réguliers. Il vous faut donc compter sur une bande passante fiable pour les télécharger dans un temps record... sans freiner le débit moyen de votre réseau domestique.

La solution consiste à investir dans un routeur gaming performant. Vous avez besoin d'un produit qui vous suivra quel que soit votre support, que vous vous définissiez comme un joueur console ou un joueur PC. Que vous souhaitiez bénéficier d'une connexion internet ininterrompue pendant une session de battle royale, ou télécharger rapidement l'un des meilleurs jeux PC hébergés par Steam, nous avons rassemblé nos meilleurs choix disponibles sur le marché.

Le TP-Link Archer GX90 est un routeur Wi-Fi 6 haut débit qui offre une poignée de fonctionnalités pour les joueurs invétérés. (Image credit: TP-Link)

1. TP-Link Archer GX90 Optimisez vos performances Wi-Fi Caractéristiques techniques Technologies sans fil: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz Connectivité: 1× 2,5 Gbps WAN/LAN, 1× Gigabit WAN/LAN, 3× Gigabit LAN, 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 Fonctionnalités: Game Band, Game Accelerator, MU-MIMO Pourquoi l'acheter + Wi-Fi 6 fonctionnant à 6,6 Gbps + Bande passante dédiée aux jeux vidéo de 4,8 Gbps Pourquoi attendre - Installation quelque peu compliquée

Il y a peut-être quelques points que vous n'apprécierez pas dans le TP-Link Archer GX90. Il est grand, il est encombrant et il est cher. Cependant, ces inconvénients sont faciles à pardonner lorsque vous réalisez que chaque centime dépensé s'avère brillamment investi. Il s'agit d'un routeur Wi-Fi 6 haut débit et fiable, doté d'une poignée de fonctionnalités destinées aux joueurs invétérés. Il dispose notamment d'une "bande passante gaming" dédiée de 5 GHz qui vous permet de monopoliser la majeure partie de la bande passante de votre foyer lorsque vous en avez besoin. Vous avez de jeunes joueurs à la maison ? Il délivre également un contrôle parental complet, avec des filtres permettant de bloquer les contenus inappropriés, ainsi que des profils prédéfinis en fonction de l'âge des jeunes gamers.

Avec l'Asus RT-AC86U, les jeux en ligne s'exécutent sans latence ni frustration.

2. Asus RT-AC86U Simple mais puissant Caractéristiques techniques Technologies sans fil: 802.11ac : 1734 Mbps ; 802.11n : 450 Mbps Connectivité: 4 x Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Fonctionnalités: MU-MIMO, AiDisk, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network Pourquoi l'acheter + Transferts super rapides + Longue portée Pourquoi attendre - Prix élevé - Fonctionnalités excessives pour la plupart

L'Asus RT-AC5300 est l'un des meilleurs routeurs dédiés aux jeux vidéo. Il dispose d'une série de fonctions avancées qui permettent de jouer en ligne et en réseau sans latence ni frustration. Il dispose d'une interface simple mais puissante, ainsi que de paramètres QoS complets. Le design en forme d'araignée est quelque peu désagréable, mais les huit antennes ont leur utilité puisqu'elles peuvent être exploitées pour diriger le signal Wi-Fi dans toute la maison. Ce qui confère à ce routeur une portée remarquable.

Le TP-Link Archer C5400X est parfait pour câbler un parc d'équipements gaming.

Nous savons que nous avons déjà mentionné le TP-Link Archer C5400 v2 plus tôt, mais la société a ajouté un "X" à la fin de ce modèle, signifiant l'augmentation extrême des performances. Il est considérablement plus cher, mais cette étiquette de prix est justifiée, car il s'agit peut-être de l'un des meilleurs routeurs gaming haut de gamme disponibles. Avec huit ports Ethernet à l'arrière, il est parfait pour câbler toute une flotte d'équipements. De plus, la prise en charge de MU-MIMO et Tri-band lui confèrent des connexions sans fil de premier ordre. De quoi finir en tête de n'importe quel classement multijoueur, où que vous vous cachiez pour jouer dans votre maison.

Le Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 vous permet de jouer toute la nuit sans être confronté à des lags paralysants.

4. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 La vitesse, sans compromis Caractéristiques techniques Technologies sans fil: 802.11ac : 2,6 Gbps Connectivité: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 2 x USB 3.0 Fonctionnalités: Support MU-MIMO, QoS, Geo Filter Pourquoi l'acheter + Hautes performances + Interface exceptionnelle Pourquoi attendre - Pas de modem à large bande

Si vous êtes addict aux jeux en ligne, il peut être exaspérant de subir les latences occasionnées par des colocataires regardant Netflix ou télécharger leurs propres jeux en même temps. Vous devriez dès lors jeter un coup d'œil à un produit comme le Netgear Nighthawk XR500. Non seulement ce routeur d'élite offre une vitesse ridiculement rapide de 2,2 Gbps, mais avec la prise en charge de MU-MIMO - sans parler des fonctions de jeu uniques comme le filtrage de la connexion en fonction de l'emplacement et la QoS - il vous est possible de jouer toute la nuit sans subir de pic de latence paralysant. Préparez-vous à payer un prix élevé et assurez-vous que son esthétique gamer ne dépareillera pas avec la déco du salon ou de votre chambre.

L'Asus RT-AC5300 est doté d'un grand nombre de caractéristiques remarquables.

5. Asus RT-AC5300 Un monstre haut de gamme Caractéristiques techniques Technologies sans fil: 802.11ac : 2167 Mbps, 802.11n : 600 Mbps Connectivité: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Fonctionnalités: Support MU-MIMO, Link Aggregation, analyseur de trafic, WPS, 512MB RAM, 8 antennes externes Pourquoi l'acheter + Grande couverture Wi-Fi + Fonctions gaming puissantes Pourquoi attendre - Large - Port USB 3.0 unique

L'Asus RT-AC5300 est un fantastique routeur haut de gamme conçu spécifiquement pour les hardcore gamers. Il se dote en effet d'un grand nombre de fonctionnalités remarquables et d'une interface incroyablement simple mais puissante, ainsi que de paramètres optimisant la qualité de service de vos plateformes de jeux à la demande favorites. Le design en forme d'araignée ne convient pas à tout le monde, mais les huit antennes justifient pleinement leur présence, puisqu'elles aident à diriger la portée de votre signal Wi-Fi dans toute la maison - ce qui donne à ce routeur une portée époustouflante.

Le Zyxel Armor Z2 AC2600 porte fièrement ses capacités de performances.

6. Zyxel Armor Z2 AC2600 Un routeur extraterrestre qui couvre toutes les bases Caractéristiques techniques Technologies sans fil: 802.11ac : 2167 Mbps, 802.11n : 800 Mbps Connectivité: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Fonctionnalités: Support MU-MIMO, StreamBoost, processeur dual-core 1.7GHz, 512GB RAM, configuration basée sur l'application Zyxel One Touch Pourquoi l'acheter + Communication sans fil rapide et simultanée entre plusieurs appareils + Excellent logiciel d'analyse du trafic Pourquoi attendre - Peu d'appareils utilisent le quadruple flux 802.11ac - Vitesses moyennes sous ports USB

Ce routeur semble renfermer des technologies extraterrestres, de par son design inspiré par les meilleurs films et séries SF du siècle dernier. Pourtant, le Zyxel Armor Z2 AC2600 reste très terre à terre. Il doit principalement son succès à sa fonction MU-MIMO, qui booste la vitesse globale du réseau domestique lorsque plusieurs appareils sont connectés en même temps. Puisqu'il peut gérer plusieurs appareils connectés, tout en donnant la priorité aux joueurs sur la bande passante occupée, vous pouvez jouer en ligne en toute quiétude sans vous soucier de qui se trouve dans le salon ou scotché sur son portable.

L'Asus RT-AC88U peut dépasser la limite de 1 Go/sec.

L'Asus RT-AC88U est un routeur gaming coûteux. Cependant, il justifie son prix par des performances sans fil 802.11 de folie. Doté de quatre antennes et de la technologie NitroQAM, qui pousse le moindre débit offert à battre des records, ce routeur dépasse régulièrement la limite de 1 Go/seconde. Il y a un hic : vous devrez vous procurer un adaptateur sans fil NitroQAM, comme l'Asus PCE AC88, pour approcher ces vitesses vertigineuses ; mais avec un tel avantage, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les compétiteurs eSport se ruent dessus.

Le D-Link DIR 885L/R offre une grande portée et de grandes vitesses.

8. D-link DIR-885L/R La polyvalence incarnée Caractéristiques techniques Technologies sans fil: 802.11ac Connectivité: 4x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 Fonctionnalités: MU-MIMO, Advanced Wireless AC beamforming, SmartConnect Pourquoi l'acheter + Une importante variété de ports + Bonnes performances + Interface très pratique Pourquoi attendre - Prix élevé

Il peut sembler tout droit sorti de Battlestar Galactica - l'ancien Battlestar Galactica - pour autant, le D-Link DIR 885L/R est un routeur gaming de milieu de gamme fiable, doté d'une grande portée et d'un débit prodigieux. Grâce à sa gamme considérable de ports, ainsi qu'à son interface utilisateur excellement conçue, il apporte tout le confort nécessaire à une partie en ligne menée sans encombre. Il est enfin équipé d'un firmware DD-WRT open-source, ce qui rend ce routeur aussi polyvalent que puissant.

Devriez-vous acheter un routeur gaming ?

Pourquoi investir dans un routeur pour jeux alors que vous en avez un généraliste en parfait état à la maison ? Il n'est pas nécessaire d'être un joueur invétéré pour en avoir besoin. Que vous soyez adepte des jeux en ligne et en coopération ou que vous téléchargiez de nombreux jeux sur Steam, votre ordinateur peut mettre à rude contribution la bande passante et ralentir considérablement votre réseau.

Un routeur spécialement conçu pour les jeux ne fournira pas seulement une connexion stable et ininterrompue - ce qui est vital pendant les parties les plus intenses - mais vous permettra également de donner la priorité à votre PC et vos consoles sur le trafic global. Il améliorera considérablement votre expérience de jeu (et votre vitesse de téléchargement), en réduisant la latence et en offrant des graphismes plus fluides. Il sera également doté de technologies telles que MU-MIMO et QoS pour faire passer votre réseau au niveau supérieur lorsque vous jouez avec ou contre des joueurs du monde entier.

Les foyers multi-appareils en profiteront également, car les routeurs de jeux sont mieux équipés pour gérer plusieurs supports et utilisateurs présents simultanément sur le réseau.

Les routeurs gaming sont tout aussi importants que les PC et les périphériques de jeux, en particulier pour les jeux en ligne, et nous prenons donc bien sûr notre travail au sérieux lorsque nous les testons. Avant d'en recommander un, nous nous assurons que chacun d'entre eux fonctionne comme promis, mais qu'il est également supérieur aux autres. Après tout, bien qu'il existe un grand nombre d'options, seules quelques-unes se démarquent.

Nous commençons par le design. Nous testons sa construction, ses caractéristiques physiques et son look. Nous nous assurons qu'il dispose de suffisamment de ports pour la connexion filaire indispensable, qu'il est facile à configurer, qu'il prend en charge des technologies telles que QoS et qu'il est doté de fonctions avancées comme le contrôle parental (au cas où vous auriez des enfants à la maison).

Naturellement, nous évaluons ses performances, en comparant les débits obtenus par l'ensemble des routeurs observés, via un test de téléchargement de fichiers et un test de vitesse Ookla. Et, parce qu'il faut savoir comment il se comporte exactement dans des scénarios réels, nous l'avons mis à l'épreuve en jouant à quelques-uns des titres en ligne les plus exigeants et les plus populaires.