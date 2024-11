iOS 18.2 : Les rumeurs sur la date de sortie et les améliorations d'Apple Intelligence

Selon une nouvelle rumeur, iOS 18.2 pourrait être lancé le 9 décembre

La mise à jour logicielle offrirait enfin certaines fonctionnalités de l'Apple Intelligence

Les rumeurs contredisent les spéculations précédentes sur une sortie le 2 décembre

Depuis que l’Apple Intelligence a été dévoilée lors de l’événement WWDC 2024 d’Apple en juin, son déploiement a été particulièrement lent, avec de nombreuses fonctionnalités qui n'ont toujours pas été mises à disposition des utilisateurs d’iOS 18. Tout cela devrait changer avec l’arrivée d’iOS 18.2, et deux sources semblent avoir indiqué précisément quand cette version pourrait être lancée.

La première indication a apparemment été divulguée involontairement par l’opérateur britannique EE (comme l’a remarqué MacRumors). Selon des messages postés dans des forums, EE a averti ses utilisateurs qu’il mettrait fin au service "Appels Wi-Fi sur d’autres appareils connectés à iCloud" le 9 décembre. Cette fonction permet de passer des appels depuis un iPad ou un Mac, même lorsque l’iPhone n’est pas à portée de main.

Quel lien avec iOS 18.2 et l’Apple Intelligence ? Des utilisateurs attentifs ont noté que la deuxième version bêta pour développeurs d’iOS 18.2 (publiée la semaine dernière) intégrait de nouveaux réglages pour EE.

Cette mise à jour a notamment supprimé un bouton dans l’application Réglages intitulé "Ajouter les appels Wi-Fi pour d’autres appareils", ce qui semble très similaire à la fonction qu’EE prévoit de désactiver le 9 décembre. Étant donné que la plupart des mises à jour opérateurs sont incluses dans les mises à jour publiques d’iOS, cela suggère qu’iOS 18.2 pourrait quitter la phase bêta à la date indiquée par EE.

Cependant, de nouvelles rumeurs pourraient remettre en question cette date. En effet, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, pense qu’iOS 18.2 pourrait arriver une semaine plus tôt. Dans sa récente newsletter Power On, Gurman explique qu’iOS 18.2 devrait être déployé dans la semaine du 2 décembre, contredisant ainsi les informations d’EE.

Gurman jouit d’une solide réputation et est considéré comme l’un des informateurs les plus fiables concernant Apple, ce qui donne du poids à ses prédictions. Cependant, les versions x.2 d’iOS sont généralement lancées lors de la deuxième semaine de décembre, ce qui soutient l’hypothèse d’EE. Quoi qu’il en soit, il semble certain qu’iOS 18.2 est imminent.

Quelle que soit la date de lancement, iOS 18.2 apportera de nombreuses fonctionnalités d’Apple Intelligence aux appareils compatibles, y compris le "Terrain de jeu d’images", "Intelligence visuelle", les emojis personnalisés appelés "Genmoji", ainsi qu’une intégration avec ChatGPT.

Tous les détails seront partagés pour profiter pleinement de ces nouveautés dès leur arrivée – quelle que soit la date finale de lancement.

