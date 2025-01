iOS 18.4 arrive en avril : la plus grande révolution d'Apple Intelligence cette année

iOS 18.4 est « prévu pour avril » selon un initié de haut niveau

La mise à jour gratuite apportera des améliorations majeures à Siri sur votre iPhone

Alimenté par Apple Intelligence, Siri sera intégré à l'écran et bénéficiera d'un environnement personnel

Un nouveau rapport annonce qu'iOS 18.4 devrait être lancé en avril, une excellente nouvelle pour les meilleurs iPhones et pour l’Apple Intelligence.

Avec l’arrivée prévue d’iOS 18.3 dans les semaines à venir, Mark Gurman de Bloomberg donne déjà des indices sur le moment où iOS 18.4 pourrait être disponible.

Dans la newsletter Power On de cette semaine, Gurman précise qu’iOS 18.4 est « attendu d’ici avril ». Ce nouveau système est présenté comme la plus grande avancée pour l’intelligence Apple à ce jour, avec en vedette une mise à jour très attendue de Siri basée sur l’intelligence artificielle. Siri gagnera de nouvelles fonctionnalités majeures, comme une compréhension contextuelle améliorée et une prise en compte des informations affichées à l’écran, transformant l’assistant virtuel en un véritable assistant personnel alimenté par l’IA.

Les améliorations significatives de Siri liées à l’intelligence Apple ont été présentées pour la première fois en juin 2024 lors de la keynote WWDC d’Apple. Ces nouveautés constituent l’une des fonctionnalités les plus impressionnantes de l’intelligence Apple jamais dévoilées.

Cette version améliorée de Siri devrait fonctionner de manière similaire aux nouvelles fonctionnalités d’IA de Galaxy annoncées pour les futurs smartphones Galaxy S25 de Samsung. Siri sera capable de répondre à des questions en fonction du contenu affiché à l’écran et d’enchaîner des commandes complexes, comme chercher un restaurant, réserver une table et informer un ami de cette réservation.

Gurman ajoute qu’iOS 18.4 inclura également un logiciel App Intents amélioré, permettant de contrôler l’OS de manière encore plus précise grâce à la voix.

La nouvelle ère de Siri

Siri a déjà été enrichi de l'Apple Intelligence (Image credit: Apple)

Des améliorations ont déjà été apportées à Siri ces derniers mois. En septembre, iOS 18.1 a introduit la possibilité de poser des questions de suivi et a offert à l’assistant vocal un tout nouveau design sur les iPhones compatibles avec l’intelligence Apple. Puis, en décembre, iOS 18.2 a intégré ChatGPT, permettant aux utilisateurs de poser au chatbot d’OpenAI des questions complexes auxquelles Siri ne pouvait pas répondre.

Bien que ces mises à jour aient été bien accueillies, de nombreux utilisateurs d’iPhone attendent avec impatience l’arrivée d’iOS 18.4. Alors qu’il était déjà suggéré qu’iOS 18.4 sortirait avant la WWDC 2025, il est enthousiasmant d’entendre une source de confiance comme Gurman confirmer que l’attente sera bientôt terminée.