L’outil de recadrage IA d’iOS 27 ajoute un parfait inconnu sur une photo — ses limites sont encore bien réelles

Un utilisateur de Reddit a essayé le nouvel outil Spatial Reframing d’iOS 27 sur son iPhone

La fonction a ajouté un « type au hasard » qui n’apparaissait pas dans la photo originale

Cet exemple souligne les limites des outils de retouche photo basés sur l’IA

iOS 27 vient d’être déployé auprès du public et introduit notamment un outil d’intelligence artificielle baptisé Spatial Reframing, qui permet de modifier l’angle d’une photo après sa capture. Mais comme vient de le découvrir un utilisateur de Reddit, cette fonction possède encore des limites et aurait sans doute besoin de quelques ajustements supplémentaires.

Sur Reddit, l’utilisateur friendofmany explique que Spatial Reframing a ajouté un « type au hasard » dans une photo représentant un cheval. La personne apparue sur l’image n’était connue ni de l’auteur de la publication ni de la scène originale : il s’agissait d’une hallucination complète créée par l’IA — un « parfait inconnu », selon les termes employés sur Reddit.

L’image originale montrait seulement un « tout petit bout de chapeau dépassant derrière le cheval ». Lorsque le point focal de la photo a été déplacé avec Spatial Reframing, ce minuscule fragment de couvre-chef s’est transformé en un être humain complet qui n’avait jamais existé dans la scène.

L’exemple prête évidemment à sourire, mais illustre parfaitement les faiblesses actuelles de cette technologie.

Quand la réalité devient un peu trop flexible

Une fois Spatial Reframing activé dans iOS 27, il devient possible de faire glisser une photo avec le doigt pour modifier l’angle de la prise de vue. Apple explique que cette fonction permet d’obtenir une composition plus satisfaisante sans devoir revenir sur place pour reprendre la scène.

Ce processus oblige cependant l’IA à combler certains espaces. Si le nouveau cadrage donne l’impression que l’appareil photo était orienté dans une autre direction, l’intelligence artificielle d’Apple doit imaginer ce qui aurait pu se trouver dans les nouvelles zones de l’image. Dans ce cas précis, elle est manifestement allée beaucoup trop loin en générant une personne qui n’existait pas.

Le problème ne concerne pas uniquement les êtres humains. Lors de différents essais de Spatial Reframing sur des bâtiments ou des rues animées, l’outil a également eu tendance à prendre quelques libertés avec la scène en ajoutant, par exemple, des fenêtres ou des rebords qui n’étaient pas présents dans la réalité.

Ce comportement n’est pas totalement surprenant puisque l’IA doit nécessairement remplir les nouvelles parties de l’image. Il reste néanmoins gênant de voir une photographie modifiée de manière à ne plus refléter fidèlement ce qui se trouvait réellement devant l’objectif.

Le mystérieux cavalier apparu sur Reddit montre ainsi ce qui peut mal tourner lorsqu’une IA commence à compléter une photographie. Et à mesure que ces outils occupent une place plus importante dans les iPhone et dans les usages quotidiens, d’autres hallucinations de ce genre devraient probablement apparaître. Pour son arrivée avec iOS 27, Spatial Reframing semble donc encore avoir besoin de quelques améliorations.