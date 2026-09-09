L’iPhone 18 Pro gagne enfin une ouverture mécanique — et c’est sa nouveauté photo la plus importante

Apple introduit pour la première fois une ouverture mécanique dans l’appareil photo d’un iPhone

Elle équipe l’appareil photo principal des iPhone 18 Pro et Pro Max

Cette fonction matérielle offre un contrôle manuel, certes limité, sur l’exposition et la profondeur de champ

Lors du grand événement consacré à l’iPhone 18, la principale évolution photo des nouveaux iPhone 18, du point de vue d’un photographe professionnel, est la toute première ouverture mécanique d’Apple — ou « ouverture variable », comme la marque préfère l’appeler.

Cette fonction n’est pas seulement une première pour Apple : elle reste rare sur smartphone. Huawei en équipe plusieurs de ses modèles haut de gamme, notamment le Pura 80 Ultra et d’autres appareils actuels.

Ce type de dispositif équipe également du matériel photo plus traditionnel, qu’il s’agisse d’un compact premium comme le Ricoh GR IV ou des objectifs utilisés avec un hybride Nikon professionnel.

Mais qu’est-ce exactement qu’une ouverture mécanique, pourquoi est-elle intéressante et quel sera son impact sur l’expérience photo des derniers iPhone ? Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce que l’ouverture et pourquoi est-elle importante ?

(Image credit: Apple)

Jusqu’à présent, tous les iPhone, comme la majorité des smartphones, utilisaient une ouverture d’objectif fixe. L’appareil photo principal de l’iPhone 17 Pro, par exemple, dispose d’une ouverture lumineuse f/1,78.

Cela change avec la série iPhone 18 Pro et ses six lamelles d’ouverture mécanique, plus fines qu’un cheveu humain et fabriquées dans un composite polymère.

Avec du matériel photo traditionnel, l’ouverture tend à être le premier réglage manuel d’exposition à considérer. C’est l’un des paramètres les plus importants pour obtenir le rendu recherché, et sa valeur évolue selon le sujet photographié.

La taille de l’ouverture détermine la quantité de lumière qui atteint le capteur : une grande ouverture laisse entrer davantage de lumière, ce qui aide à capturer des détails dans des conditions sombres, par exemple la nuit, tandis qu’une ouverture plus petite laisse entrer moins de lumière, ce qui peut être idéal en plein soleil afin d’éviter des images trop lumineuses.

L’ouverture influence également la profondeur de champ : une grande ouverture produit une profondeur de champ plus faible, utile notamment pour obtenir des portraits percutants avec un arrière-plan flou, tandis qu’une ouverture plus petite permet de conserver davantage d’éléments nets dans la scène, comme cela peut être souhaitable en photographie de paysage.

Faute de pouvoir contrôler la taille de l’ouverture, et avec leurs petits capteurs, la majorité des smartphones, dont l’iPhone, s’appuient sur la photographie computationnelle — donc sur le logiciel — pour reproduire des effets comme le flou d’arrière-plan ou améliorer les prises de vue en basse lumière. Les modes Portrait et Nuit en sont de bons exemples.

Une ouverture mécanique peut au contraire s’ouvrir ou se fermer en fonction de la scène photographiée. Le Huawei Pura 80 Ultra dispose par exemple d’un appareil photo principal à ouverture f/1,6-4,0. L’utilisateur peut ainsi régler manuellement, au niveau de l’ouverture elle-même, la quantité de lumière qui atteint le capteur. La vitesse d’obturation constitue l’autre grand paramètre contrôlant l’exposition.

Les appareils photo des iPhone viennent-ils de passer à la vitesse supérieure ?

Un point doit être clarifié d’emblée : plus le capteur est petit, moins une ouverture mécanique a d’impact sur le contrôle de la profondeur de champ.

Le capteur des iPhone 18 Pro et Pro Max semble toujours plus petit que les modèles de type 1 pouce utilisés par certains fleurons chinois, comme les Xiaomi 17 Ultra et Oppo Find X8 Ultra. Il est donc moins nécessaire de fermer l’ouverture pour augmenter la profondeur de champ.

Mais l’ouverture mécanique des iPhone 18 Pro et Pro Max commence à f/1,48 et peut être refermée jusqu’à f/4. Elle laisse donc aussi entrer davantage de lumière que sur la génération précédente d’iPhone. Apple affirme que cette évolution est particulièrement intéressante pour les portraits en intérieur et l’astrophotographie.

Les autres grands avantages concernent toutefois le contrôle de l’exposition et la netteté de l’image. Fermer l’ouverture de f/1,48 à f/4 réduit la quantité de lumière qui atteint le capteur, ce qui se révèle particulièrement utile lorsque la scène est très lumineuse.

Cela permet notamment d’utiliser des vitesses d’obturation plus lentes, très pratiques en vidéo, où des vitesses plus faibles qu’en photographie sont naturellement nécessaires pour obtenir des mouvements fluides. Apple a d’ailleurs ajouté la possibilité de modifier la vitesse d’obturation pendant l’enregistrement vidéo. Cette latitude peut également servir à produire des effets de pose longue.

Une ouverture plus petite peut aussi améliorer la qualité de l’image, puisqu’elle augmente les chances d’obtenir davantage d’éléments nets tout en utilisant principalement la zone centrale de l’objectif, généralement la plus précise. Le résultat devrait offrir des détails plus nets, avec moins de mollesse et de distorsions optiques qu’à pleine ouverture.

Les capacités de photographie computationnelle de l’iPhone devraient malgré tout produire des améliorations plus immédiatement visibles de la qualité d’image, aussi bien sur le plan créatif que technique.

Le mode Portrait floute déjà les arrière-plans de manière convaincante. Le mode Nuit augmente la quantité de lumière capturée en jouant sur la vitesse d’obturation, puis associe cette exposition à des traitements qui étendent la plage dynamique et renforcent les détails.

Une ouverture mécanique devrait néanmoins séduire les photographes et vidéastes exigeants qui utilisent un iPhone. Dans certaines situations, le matériel peut désormais prendre en charge une partie du travail au lieu de laisser le logiciel tout gérer, tout en offrant davantage de contrôle à l’utilisateur.

À elle seule, cette fonction ne va probablement pas rendre soudainement toutes les photos prises avec un iPhone nettement meilleures. Son véritable intérêt réside surtout dans ce contrôle supplémentaire.