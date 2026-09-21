J’ai parlé au nouveau VP Hardware Engineering d’Apple : il est « particulièrement fier » de la charnière de l’iPhone Duo

Au milieu de l’enthousiasme autour de la nouvelle puce A20 Pro d’Apple et de son logiciel particulièrement soigné pour les appareils pliables, le travail de la marque sur la durabilité connaît discrètement son heure de gloire.

Le verre Ceramic Shield 2 — introduit pour la première fois sur la gamme iPhone 17 et de retour cette année sur l’iPhone 18 Pro — tient, douze mois après son lancement, sa promesse d’une résistance aux rayures trois fois supérieure. L’iPhone Duo doit quant à lui arriver le 23 octobre avec plusieurs arguments impressionnants en matière de robustesse, dont une certification IP68 qui dépasse celle du Galaxy Z Fold 8.

La protection contre les infiltrations et la résistance à la corrosion ne sont peut-être pas les sujets les plus séduisants à aborder à Apple Park, mais elles comptent parmi les éléments les plus importants pour garantir que les produits Apple résistent à l’épreuve du temps. Tom Marieb, nouveau vice-président de l’ingénierie matérielle de l’entreprise — un poste auparavant occupé par le PDG John Ternus — le sait mieux que la plupart.

J’ai eu l’occasion d’interroger Marieb sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo lors d’un entretien de groupe organisé au siège londonien d’Apple. Il a expliqué comment Ceramic Shield 2 — décrit plus tôt cette année par TechRadar comme « le premier verre d’iPhone auquel il est possible de faire pleinement confiance » — a réussi à franchir un cap aussi important par rapport au Ceramic Shield d’origine, et pourquoi il est « particulièrement fier » de la résistance de la charnière de l’iPhone Duo.

L’iPhone 18 Pro, ci-dessus, et l’iPhone Duo utilisent tous les deux Ceramic Shield 2 sur leur écran frontal. (Image credit: Future/Jacob Krol)

« Personnellement, quand quelqu’un met un protège-écran sur son iPhone, ça me hérisse le poil, parce que nous travaillons tellement dur pour créer de beaux écrans », m’a confié Marieb. « Il était donc très important de développer de nouveaux revêtements capables de résister [aux rayures], tout en veillant à ce qu’ils résistent également à l’usure. Les rayures sont évidemment une préoccupation, et cela dépend beaucoup de la capacité du [matériau] à supporter le contact avec des objets très pointus. Mais l’usure dans le temps est également importante : à force d’utiliser l’écran, sa surface peut finir par s’user. Et il se trouve que, pour beaucoup de matériaux, ces deux propriétés sont quelque peu contradictoires.

« Il a donc fallu essayer d’optimiser ces deux [qualités] en même temps [...] Et Ceramic Shield 2 a finalement permis d’atteindre un bon équilibre entre les deux. Il aurait été possible d’améliorer encore sa résistance aux rayures, mais il aurait alors été un peu moins résistant à l’usure. L’objectif est d’obtenir une longue durée de vie face à ces deux contraintes. »

La question est toujours : “Comment les clients utilisent-ils réellement ce produit ? À quoi l’exposent-ils précisément dans la vie réelle ?” Et des tests sont conçus pour reproduire ces situations. Tom Marieb, vice-président de l'ingénierie matérielle chez Apple

Marieb a ajouté que les tests de Ceramic Shield 2 permettaient à Apple de simuler l’équivalent d’un demi-décennie d’utilisation sur une période comparativement minuscule : « L’objectif est vraiment de se placer dans les conditions de vie du client. Les tests ne sont donc pas conçus autour d’anciennes spécifications militaires ou de vieilles normes. La question est plutôt : “Comment les clients utilisent-ils réellement ce produit ? À quoi l’exposent-ils précisément dans la vie réelle ?” Et des tests sont conçus pour reproduire ces situations.

« Et, comme vous l’avez indiqué, le fait que les utilisateurs doivent attendre un an ou deux avant de constater réellement les bénéfices [de Ceramic Shield 2] signifie que les usages ont été correctement anticipés. Le temps est accéléré pour condenser ces phénomènes dans le cycle d’ingénierie. Cela permet d’obtenir des retours à chaque nouvelle tentative et de représenter cinq années de vie — voire davantage — en seulement quelques semaines de tests. »

Tout repose sur la charnière

L’iPhone Duo en mode « Seated ». (Image credit: Getty Images / Karl Mondon)

L’écran reste la partie la plus importante de n’importe quel iPhone, mais l’iPhone Duo pliable a demandé à Apple de protéger un nouveau composant tout aussi essentiel : sa charnière.

Comme n’importe quel appareil pliable, le Duo peut être utilisé ouvert ou fermé. Apple a également développé des modes dédiés « Seated » et « Standing », dans lesquels le téléphone reste plié selon différents angles pendant de longues périodes. Le premier affiche le contenu visuel sur la moitié supérieure de l’écran et les commandes sur la moitié inférieure — à la manière d’une Game Boy Advance — tandis que le second transforme le Duo en horloge de chevet, galerie photo ou écran météo grâce à StandBy.

Quelle que soit l’orientation choisie, le Duo reste fixé dans sa position. Obtenir ce résultat n’a toutefois pas été simple.

« C’est une bonne question, parce que c’est quelque chose dont je suis particulièrement fier et qu’il a fallu beaucoup de temps [pour maîtriser] », a expliqué Marieb. « Avec cet appareil, l’une des inquiétudes était que les gens voient à quel point il est fin et pensent qu’il est fragile. L’Air semble susciter les mêmes inquiétudes, alors qu’il s’agit sincèrement de l’un des téléphones les plus fiables jamais conçus. La réflexion a donc été : “Comment concevoir une charnière qui donne une sensation de grande solidité lorsqu’on la ferme, mais aussi lorsqu’on l’ouvre ?” »

L’iPhone Duo dans une position semi-pliée. (Image credit: Getty Images / Benjamin Fanjoy / Stringer)

« Le profil de couple a fait l’objet d’un travail considérable, ce qui implique de modifier de nombreuses propriétés mécaniques de la charnière afin qu’elle donne une impression de solidité lorsqu’elle se ferme, comme la portière d’une voiture haut de gamme. C’était l’intention derrière le design : donner la sensation que tout va bien, que l’appareil est bien construit et qu’il peut être utilisé en toute confiance.

« Et, comme vous l’avez indiqué, de nombreux usages placent le Duo [dans une position semi-pliée]. Il fallait donc également se demander : “Les utilisateurs peuvent-ils interagir avec cet [appareil] sans qu’il donne une impression de mollesse ?” Obtenir les bons profils de couple aux deux extrémités, mais aussi au milieu — sans donner l’impression de forcer pour ouvrir quelque chose et sans que l’ensemble paraisse lâche — a demandé beaucoup de temps d’optimisation. Merci donc de l’avoir remarqué, parce que beaucoup de sang, de sueur et de larmes ont été consacrés à ce travail. »

Le double avantage de la nano-texture

L’iPhone Duo utilise un écran nano-texturé conçu sur mesure. (Image credit: Getty Images / Benjamin Fanjoy / Stringer)

Au-dessus, littéralement, de la charnière de l’iPhone Duo, Apple a équipé son premier téléphone pliable d’un écran nano-texturé de 7,6 pouces. Ce nouveau matériau n’est pas très éloigné du verre nano-texturé antireflet proposé sur certains MacBook, à une différence évidemment majeure : la version utilisée par le Duo doit pouvoir se plier en deux.

Un autre journaliste participant à mon entretien de groupe avec Marieb a fait remarquer que les plis des smartphones pliables sont généralement très discrets à leur sortie de boîte, avant de devenir plus visibles après seulement quelques mois d’utilisation intensive. Le dirigeant d’Apple s’est montré très confiant concernant la longévité de la charnière du Duo et a expliqué que l’écran nano-texturé devrait contribuer à maintenir le pli aussi discret que possible :

« Demandez-nous des comptes là-dessus, vraiment […] Le choix d’une finition mate — au-delà de son esthétique — fait partie de l’équation. Sur un écran brillant, la spécularité permet de repérer très facilement les différences de topologie. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette finition mate a été retenue : elle n’est pas seulement esthétique et efficace contre les reflets, elle tolère également mieux les changements de [topologie] au fil du temps. »

Apple affiche donc une confiance particulièrement élevée dans la durabilité de son premier téléphone pliable. Le test complet de l’iPhone Duo permettra de confronter ces promesses à la réalité avant son lancement officiel le 23 octobre. Pour le verdict complet sur les derniers iPhone au format classique, le test des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max est déjà disponible.