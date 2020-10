Appareils photo numériques : les 10 meilleurs modèles de la rentrée

Choisir l’appareil photo numérique parfait n’a rien d’une sinécure. Si le prix est généralement le critère principal, il convient de prendre également en considération l’usage que vous souhaitez en faire ainsi que votre niveau d’expertise. Ce guide d’achat a un objectif : vous assurer de trouver l’appareil photo numérique qui est fait pour vous. Qu’il s’agisse d’un reflex, d’un compact ou d’un appareil photo sans miroir.

Le meilleur appareil photo est toujours celui qui répond le mieux à vos besoins. L’appareil photo idéal pour un photographe de mariages, par exemple, est à des millions de kilomètres de l’appareil photo qui plaira à un amateur de sports extrêmes. De même, un débutant qui réalise ses premiers pas en photographie n'a pas besoin d’un appareil photo dernier cri, mais plutôt d'un appareil photo facile à utiliser qui lui permettra d’évoluer en toute confiance.

Le plus factuellement possible, nous avons tout de même essayé de sélectionner les dix premiers appareils photo du marché, disponibles à l’heure actuelle. Si vous souhaitez découvrir ce top, quel que soit votre niveau d’expertise en photographie ou votre budget, continuez à lire.

Notre sélection des meilleurs appareils photo regroupe trois grandes catégories de produits : les reflex numériques, les appareils photo sans miroir et les compacts. Chaque appareil photo se démarque d'une certaine façon de ses rivaux. Soit parce qu'il est simplement le meilleur dans sa catégorie, soit parce qu'il offre quelque chose d'unique et de révolutionnaire. Ou parce qu'il présente le meilleur rapport qualité / prix à ce jour.

La plupart des appareils photo retenus dans ce guide sont récents. Nous avons également listé d'anciens modèles dont le prix a maintenant chuté à des niveaux très attractifs. Pourquoi ne pas se concentrer uniquement sur les appareils photo dernier cri ? La date de sortie d’un appareil photo ne constitue pas forcément un critère de qualité. Surtout s'il n'y a eu qu'une augmentation marginale de la performance contre une hausse disproportionnée du prix. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter : ce comparatif met exclusivement en avant des modèles neufs et anciens qui ont tous fait leurs preuves.

Au-dessus du panier, nous estimons que le Nikon Z6 est le meilleur appareil photo actuel pour la plupart des utilisateurs. Il est petit, léger et relativement abordable pour un appareil photo plein format (ou full frame). Bien qu'il ne soit compatible qu'avec une poignée d'objectifs natifs, vous pouvez lui en adjoindre des centaines d'autres grâce à un adaptateur. Il capture de superbes images et des vidéos 4K impressionnantes. Il est facilement maniable avec un viseur électronique puissant de précision.

Vous désirez en savoir plus sur les appareils photo présents dans ce guide d’achat ? Nous avons resté drastiquement chacun d’entre eux avant de les intégrer dans cette sélection. Cliquez simplement sur le lien disponible à la fin de chaque description d’appareil photo pour lire son test complet. Avec l’ensemble de ses points forts, de ses points faibles, ses caractéristiques détaillées et de multiples images pour illustrer ses possibilités.

Les meilleurs appareils photo de l'année, en un coup d’œil :

Nikon Z6 Fujifilm X-T4 Sony A7 III Nikon Z50 Olympus OM-D E-M10 Mark III Canon EOS 250D Panasonic Lumix TZ200 Panasonic Lumix G90 Olympus Tough TG-6 Sony RX10 III

Quels appareils photo numériques choisir en 2020 ?

1. Nikon Z6 Un appareil photo sans miroir qui brille par sa polyvalence. Capteur : CMOS plein format | Résolution photo : 24,5 Mpx | Objectif : Nikon Z | Viseur : EVF | Ecran : tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 100 000 points | Mode rafale : 12 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert Low Stock 1 239 € Voir à Asgoodasnew FR 235 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Un viseur haute résolution bluffant Prise en main rapidement familière Un seul logement (limité à une carte XQD) La mémoire tampon peut parfois saturer

Maintenant âgé d'un peu plus d'un an, le Nikon Z6 conserve sa position de leader dans notre classement des meilleurs appareils photo. Doté d'une maniabilité exceptionnelle, il est ce qui se fait de mieux en termes de polyvalence, de facilité d'utilisation et d’accessibilité. Le Z6 combine à la fois une excellente qualité d'image fixe et de vidéo ultra haute définition.

Il offre une grande précision, garantie par son capteur plein format, un viseur de 3,69 millions de points ainsi qu'un écran tactile inclinable et réactif. Le tout dans un boîtier léger et compact, que vous transporterez partout sans obstacle. Il dispose d’une grande variété d'objectifs compatibles, vous pouvez également changer leur monture - optez pour une Nikon F - via un adaptateur.

Enfin, le mode autofocus Eye AF, qui permet une détection ultra-précise des yeux dans un portrait, garantit à Nikon une large avance sur la gamme Alpha de Sony.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon Z6

2. Fujifilm X-T4 Le meilleur capteur APS-C en circulation. Capteur : APS-C | Résolution photo : 26,1 Mpx | Viseur : 3 690 000 points | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 1 620 000 points | Autofocus : 425-point AF | Mode rafale : 15 images par seconde (obturateur mécanique), 30 images par seconde (électronique) | Vidéo : 4K à 60p | Niveau utilisateur : Intermédiaire Low Stock 1 509 € Voir à Asgoodasnew FR Superbe qualité d'image Stabilisateur IBIS : un gros bonus pour la vidéo Pas de prise jack Enregistrement vidéo limité

Vous cherchez un appareil photo hybride qui soit aussi bien capable de filmer que de prendre des photos sensationnelles ? Le Fujifilm X-T4 est la meilleure option. C'est le meilleur capteur APS-C en circulation que nous ayons jamais testé et il s'appuie sur les impressionnantes bases du Fujifilm X-T3. Il ajoute à ce dernier un mode de stabilisation d'image dans le boîtier (IBIS), un mode rafale plus rapide et une conception renforcée.

À ses compétences polyvalentes, le X-T4 peut se prévaloir d’une batterie plus grande (qui lui permet de fonctionner jusqu’à 500 prises de vue par charge) et d’un autofocus amélioré, rapide et fiable dans la plupart des scénarii. Si son capteur APS-C de 26 Mpx reste le meilleur de sa catégorie pour les photos, le véritable atout du X-T4 réside dans l’apport de son stabilisateur IBIS sur la précision des prises de vue vidéo. On appréciera aussi son écran tactile entièrement articulé qui rend votre prise en main plus fluide et qui vous donne une plus grande marge de manœuvre pour photographier comme pour filmer votre sujet.

Son prix est peut-être identique à celui de nombreux modèles plein format, mais le X-T4 et sa gamme d'objectifs de série X constituent une excellente alternative, pour celles et ceux qui recherchent un appareil polyvalent sans miroir.

Lire notre test complet (en anglais) : Fujifilm X-T4

3. Sony A7 III Une qualité d’image supérieure associée à une grande rapidité d'exécution. Capteur : plein format | Résolution photo : 24,2 Mpx | Viseur : 2 359 000 points | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 921 000 points | Autofocus : 693 points AF | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert 1 473 € Voir à EBAY-FR Superbe capteur 24 Mpx… … Avec une stabilité impressionnante Peu étanche Un viseur fragile

Nous adorons l'A7 III. Les A7 et A7 II d'origine ont montré que Sony allait dans la bonne direction et procédait, à chaque nouvelle génération, aux changements nécessaires. Mais c'est cette troisième itération qui s'est particulièrement distinguée sur le marché du milieu de gamme sans miroir.

Le cœur de l'appareil - à savoir un capteur plein format 24 Mpx - est convaincant. Il offre une stabilisation d'image sans défaut, une prise de vue en rafale à 10 fps et un enregistrement de vidéos 4K de très grande facture. Si vous ajoutez deux emplacements pour cartes mémoires et une autonomie de 710 photos par charge, vous obtenez des performances supérieures qui font rougir la concurrence. D’autant qu’il bénéficie d’un excellent rapport qualité.

Nous avons quelques réserves sur le viseur et l'étanchéité, mais c'est toujours l'un des appareils photo les plus polyvalents du moment. Avec ou sans miroir.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony A7 III

4. Nikon Z50 Le Nikon Z6 version économique brille par sa facilité d’utilisation. Capteur : APS-C | Résolution photo : 20,9 Mpx | Objectif : Monture Z | Écran : tactile inclinable de 3,2 pouces, 1 036 080 points | Viseur : électronique | Mode rafale : 11 images par seconde | Vidéo : 4K | Niveau de l'utilisateur : Passionné 943 € Voir à EBAY-FR Excellente prise en main Viseur et écran très pratiques Objectifs natifs limités Ne peut pas être utilisé avec un trépied

Voici une version plus petite et plus abordable du Nikon Z6 plein format, conçu pour immortaliser vos voyages et vous perfectionner dans la photographie en général. Le Z50 est une bonne affaire d’entrée de gamme, dans la grande famille des appareils APS-C de Nikon. Il est particulièrement adapté pour ceux qui souhaitent passer d'un reflex numérique Nikon à un appareil sans miroir. Car, contrairement à ses rivaux plus petits comme le Fujifilm X-T30, il s’avère bien mieux maniable, grâce à sa prise en main large et profonde.

Le Z50 produit de superbes photos et possède le même système autofocus appréciable que le Nikon Z6. Il capture très bien les sujets statiques, mais ne peut pas tout à fait égaler les performances d'un appareil comme le Sony A6400 quand il s'agit de photographie sportive ou d'action. Avec son impressionnant viseur et son écran tactile inclinable, le Z50 se veut toutefois un boîtier idéal pour vos excursions aux quatre coins du monde. Il est compatible avec les anciens objectifs à monture F via un adaptateur optionnel, ainsi qu'avec le nouvel objectif Nikon à monture Z.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon Z50

5. Olympus OM-D E-M10 Mark III Des performances maxis dans un boîtier mini. Capteur : Live MOS 4/3 | Résolution photo : 16,1 Mpx | Objectif : M. Zuiko Digital ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ Pancake | Écran : tactile inclinable de 3 pouces, 1 370 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 8.6 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire 409 € Voir à Amazon 169 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Des proportions compactes Une stabilisation sur 5 axes remarquable Un capteur plus petit que chez la concurrence La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Bien que l'OM-D E-M10 Mark III n'offre pas de mise à jour importante par rapport au Mark II, Olympus a affiné et modifié l'un de nos appareils photo sans miroir préférés. Pour en faire un modèle encore plus attrayant destinés aux débutants comme aux amateurs modérés.

Bien sûr, le capteur Live MOS 4/3 est plus modeste que ceux proposés sur le marché. Evidemment, sa résolution de 16 mégapixels a de quoi faire grimacer aujourd’hui. Mais passer à côté de cet appareil photo serait un crime. Sa stabilisation de l'image sur 5 axes est un énorme avantage sur bon nombre de modèles récents.

L’enregistrement vidéo 4K et la prise de vue en rafale de 8,6 images par seconde s’avèrent également très compétitifs. Le fait que vous puissiez l'utiliser avec un large panel d’objectifs compacts ne fait qu'ajouter à son charme.

Lire notre test complet (en anglais) : Olympus OM-D E-M10 Mark III

6. Canon EOS 250D A la recherche de votre premier Reflex ? Il sera votre assistant idéal. Capteur : CMOS APS-C | Résolution photo : 24,2 Mpx | Objectif : Canon EF | Viseur : optique | Écran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant 499,99 € Voir à Fnac FR L'écran tactile amovible L'autofocus CMOS Dual Pixel très réactif L’enregistrement de vidéos 4K Un recadrage vidéo exagéré La mise au point automatique est un peu basique

Avec son étiquette plutôt douteuse de « plus petit reflex numérique au monde » et son écran entièrement articulé, l’EOS 250D est toujours une bonne option pour les photographes débutants. Il s'agit d'une mise à jour du populaire EOS 200D, avec de nouvelles fonctionnalités bienvenues telles que l'enregistrement vidéo 4K et un processeur amélioré.

Si votre budget est limité et que vous n'avez pas besoin de filmer en 4K, l'ancien modèle EOS 200D vous suffira. L’économie réalisée vous permettra même d’investir dans un objectif plus performant. Nous vous conseillons néanmoins de passer directement au Canon EOS 250D, dont le capteur 24,2 mégapixels de l'EOS 250D vous permettra d'améliorer vos prises de vue.

Son interface, elle, reste l’une des plus faciles d’accès. Enfin, sa monture Canon EF est compatible avec un nombre d’objectifs presque illimité.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS 250D

7. Panasonic Lumix TZ200 L’appareil de photo parfait pour voyager - petit, polyvalent et avec un bon zoom. Capteur : CMOS 1 pouce | Résolution photo : 20,1 Mpx | Objectif : 24-360mm, f/3.3-6.4 | Viseur : EVF | Écran : tactile de 3 pouces, 1 240 000 points | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire Low Stock 479 € Voir à Asgoodasnew FR 76 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Grand capteur Un zoom optique 15x étonnant Petit viseur Onéreux

Panasonic conserve son titre de marque préférée des globe-trotters avec le Lumix TZ200. Ce dernier associe un grand capteur d’1 pouce avec un zoom optique 15x exceptionnel pour un boîtier compact.

Le TZ 200 produit des photos brillantes de netteté dans un environnement lumineux. Le Panasonic vous permet également de capturer des moments fugaces instantanément et d’en extraire des images de 8 mégapixels. Si vous faîtes aussi de la vidéo, vous apprécierez l’enregistrement 4K.

Il existe sans aucun doute des compacts de poche plus puissants et plus conviviaux sur le marché. Si vous avez des grandes poches, le Cyber-shot RX100 VII est le meilleur disponible actuellement. Mais si votre budget est moindre, le Z200 reste l'option la plus raisonnable.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix TZ200

8. Panasonic Lumix G90 Un grand polyvalent conçu pour les vloggers. Capteur : Live MOS 4/3 | Résolution photo : 20,3 Mpx | Objectif : Lumix G Vario 12-60 mm F3,5-5,6 ASPH Power O.I.S. | Écran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : jusqu’à 30 images par seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire 1 330,74 € Voir à Amazon Un capteur stabilisé sur 5 axes De nombreuses options vidéo Une définition photo quelque peu datée Une simple mise à jour du Lumix G80

Si vous êtes à la recherche d'un appareil photo polyvalent et solide, que vous aimez filmer des vidéos autant que prendre des photos, le G90 est une excellente option. Héritant de nombreuses caractéristiques du G80, c'est un sans miroir qui parvient à entasser de multiples fonctionnalités dans un boîtier relativement petit. Le design est d’autant bien pensé qu’il inclue des objectifs discrets.

Les vidéastes, eux, sont aux anges avec un mode d’enregistrement ultra haute définition sans limite de durée. Tandis que l'enregistrement Full HD est poussé jusqu'à 120 images par seconde. La prise de son n’est pas en reste et vient compléter ces options vidéo remarquées. Les photographes ne sont pas lésés, le capteur stabilisé sur 5 axes permettant de saisir rapidement et nettement des sujets mobiles. Polyvalence, on vous dit.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix G90

9. Olympus Tough TG-6 Un boîtier robuste et étanche dissimulant des caractéristiques haut de gamme. Capteur : BSI CMOS 1/2,3 pouce | Résolution photo : 12 Mpx | Objectif : 25-100 mm f/2-4.9 | Ecran : 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 20 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant 24,65 € Voir à Cdiscount FR Très intuitif Une résistance à toute épreuve Petit capteur Baisse de qualité sur les longues focales

Olympus a fait beaucoup pour impressionner le grand public avec sa gamme TG au fil des ans. Bien que le TG-6 représente une amélioration assez modeste par rapport à son prédécesseur (le TG-5), il est toujours un compact robuste à retenir.

Notamment grâce à son mode sous-marin, le TG-6 étant étanche jusqu'à 15 mètres. En outre, son boîtier résiste à une pression maximale de 100 kg. Il peut également être utilisé à des températures aussi basses que -10 °C. Mais c’est avant tout un appareil photo qui peut prendre des clichés en format brut, enregistrer des vidéos 4K 30p ou des vidéos en Full HD à 120p.

Indispensable et attrayant si vous êtes amateur de plongée, à remplacer par la génération si vous travaillez principalement sur la terre ferme (et si vous désirez faire des économies).

Lire notre test complet (en anglais) : Olympus Tough TG-6

10. Sony RX10 III Une qualité d’image et de vidéo inégalée. Capteur : CMOS 1 pouce | Résolution photo : 20,1 Mpx | Objectif : 24-600 mm, f/2.8-4 | Écran : inclinable de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 14 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire 1 322,42 € Voir à Amazon 17 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Le viseur électronique, de haut standing Des vidéos 4K éblouissantes Une mise au point automatique parfois compliquée Un boîtier volumineux et lourd

Le RX10 III appartient à la grande famille des bridges conçus par Sony. Et bien qu'une partie de son éclat ait été altéré par le nouveau RX10 IV, nous pensons que la fiche technique toujours moderne et le prix inférieur du RX10 III en font un modèle incontournable.

Grâce à son grand capteur de 1 pouce et à son objectif haute définition, c'est l'une des meilleures alternatives aux reflex numériques. Le mode vidéo 4K et la prise de vue en rafale à 14 images par seconde montrent qu'il est également plus que compétent face à des sujets en mouvement.

Vous le trouvez trop cher ? Dans le même style, le vieux RX10 II est toujours disponible ainsi que le FZ1000 de Panasonic au prix bien plus compétitif.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony RX10 III