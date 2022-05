Meilleurs appareils photo professionnels : 14 outils de travail indispensables en 2022

Vous recherchez le meilleur appareil photo professionnel du marché ? Choisir le bon outil pour le travail peut être une décision délicate. Heureusement, notre guide d'achat est là pour vous aider : nous avons testé tous les modèles d'appareils photo professionnels, des outils spécialisés aux appareils polyvalents. Que vous soyez photographe de sport, de mariage ou de tout autre sujet, cette liste vous aidera à trouver l'appareil photo idéal.

Quelle est la meilleure caméra professionnelle disponible à l'achat en 2022 ? Il est difficile de choisir une option, car les besoins diffèrent d'un pro à l'autre. Cela dit, notre meilleur choix pour les photographes les mieux payés est actuellement le Nikon Z9. Il s'agit de l'hybride phare le plus puissant que nous ayons testé, combinant des photos de 45,7 Mpx, une prise de vue en rafale rapide et des vidéos 8K/30p. Mais ce n'est pas forcément le meilleur choix pour tout le monde, surtout en raison de son prix.

Si vous préférez la maniabilité d'un reflex numérique, par exemple, le Canon EOS 1D X Mark III est un véritable démon de la vitesse. Le Canon EOS R3, quant à lui, intègre les dernières technologies sans miroir dans une coque de type reflex numérique, ce qui en fait l'appareil idéal pour les photographes sportifs et animaliers.

Si vos clients exigent le meilleur, votre budget doit pouvoir le refléter. Pour le summum des performances de niveau professionnel, le Sony A1 est imbattable. Cet appareil photo remarquable offre une combinaison inégalée de vitesse et de résolution, avec un autofocus ultra-rapide et un capteur plein cadre de 50,1 Mpx qui enregistre des détails superbes (et des vidéos 8K si nécessaire).

La plupart des appareils ci-dessous sont conçus pour offrir des performances supérieures en matière d'images fixes. Mais si la vidéo est votre principale préoccupation, nous vous suggérons de vous tourner vers le Sony A7S III. La résolution plafonne à 4K, mais c'est parce que Sony a choisi de se concentrer sur la qualité. Cela signifie des enregistrements fiables et illimités, avec une gamme complète de fréquences d'images vidéo 4K 10 bits (jusqu'à 120 images par seconde).

Pour ceux qui sont tentés par les détails et la qualité d'image inégalés fournis par les appareils photo moyen format, nous avons également couvert quelques modèles Fujifilm qui les rendent accessibles aux masses - y compris le GFX100S au prix agressif, avec son capteur de 100MP.

Notre liste complète est régulièrement mise à jour avec les dernières nouveautés au fur et à mesure que nous les examinons. Vous avez besoin de conseils pour prendre votre décision ? Vous trouverez des conseils d'achat utiles au bas de ce guide, expliquant les éléments clés à prendre en compte pour choisir l'appareil photo adapté à vos besoins professionnels.

1. Nikon Z9 L'appareil photo hybride le plus puissant que vous puissiez acheter Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Nikon Z Capteur: Plein format Résolution: 45.7MP Viseur: EVF 3,690K points Écran: Écran tactile bidirectionnel inclinable de 3 pouces, 1,04 million de points Autofocus: 493 points AF hybrides à détection de phase/contraste Vitesse maximale de prise de vue en continu: 12/20fps Résolution vidéo maximale: 8K jusqu'à 30fps Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Puissant capteur superposé + Suivi AF impressionnant + Qualité de construction à toute épreuve + Excellente autonomie de la batterie Pourquoi attendre - Plus grand et plus lourd que ses concurrents - Certaines fonctions nécessitent une mise à jour du firmware

Si vous recherchez un appareil photo hybride à l'épreuve du temps, capable de photographier pratiquement tous les sujets et de capturer des vidéos 8K, le Nikon Z9 est le meilleur que vous puissiez acheter. Le Z9 est tellement futuriste qu'il n'a même pas d'obturateur mécanique. En effet, son capteur de 45,7 Mpx et son processeur Expeed 7 sont si rapides qu'ils n'en ont tout simplement pas besoin. Cette nouvelle technologie fournit une plateforme pour les impressionnantes capacités de prise de vue du Z9, de sa capacité à prendre des rafales en pleine résolution à 20 images par seconde à un système autofocus nettement amélioré qui le place au même niveau que Canon et Sony.

Bien qu'il soit considérablement plus volumineux que le Sony A1, le Nikon Z9 semblera familier à tous ceux qui ont possédé un reflex numérique Nikon comme le D5 ou le D850. Ce n'est pas un retour en arrière, cependant - avec la possibilité de filmer des vidéos 8K/30p (et un mode 8K/60p en route), il est l'un des rares appareils photo sans miroir à pouvoir enregistrer à cette résolution élevée. Le Canon EOS R3 pourrait le battre en termes de vitesse de prise de vue en rafale et nous devrons attendre une mise à jour du firmware pour voir l'enregistrement interne en ProRes 422 HQ, mais sinon, le Nikon Z9 est le meilleur pour les professionnels qui peuvent se le permettre.

2. Canon EOS R3 Un appareil photo sans miroir à la pointe de la technologie pour les fans de Canon Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: RF Capteur: Plein format Résolution: 24.1MP Viseur: EVF 5,760K points Écran: Écran tactile à angle variable de 3,2 pouces, 4 300 000 pixels. Autofocus: 1,053-point autofocus Vitesse maximale de prise de vue en continu: 12/30fps Résolution vidéo maximale: 6K jusqu'à 6fps Les meilleures Canon EOS R3 offres du jour 22,99 € Voir 22,99 € Voir 82,80 € Voir Afficher plus d'offres Pourquoi l’acheter + Capteur très rapide + Fonctions AF puissantes + Des caractéristiques vidéo impressionnantes Pourquoi attendre - Gros pour un modèle sans miroir - Pas de mise à niveau du viseur à partir du R5 - Résolution relativement faible

Ne vous laissez pas tromper par sa coque vieillotte : il ne s'agit pas d'un reflex numérique d'il y a dix ans, mais d'un appareil photo de pointe qui représente le summum des performances des appareils sans miroir en 2022. Combinant l'intelligence hybride de l'EOS R5 avec le facteur de forme massif du 1D X Mark III, il présente de nombreuses innovations à l'intérieur. Le capteur à faible résolution limitera son attrait pour certains, mais la conception empilée permet de réaliser des prises de vue en rafale brutes à 30 images par seconde.

Combiné au suivi AF amélioré (y compris l'AF avec contrôle des yeux, qui suit votre regard dans le viseur), cela fait de l'EOS R3 un gagnant pour les photographes animaliers et sportifs. Fidèle à sa conception hybride, le R3 offre également de solides compétences en matière de vidéo : il peut capturer des vidéos brutes 6K en interne à 60 images par seconde. Un écran tactile articulé et précis permet un cadrage simple, tandis que la disposition des commandes sera familière à tous ceux qui ont déjà utilisé un reflex numérique Canon professionnel. Le A1 de Sony le surpasse peut-être sur certaines caractéristiques, mais aucun autre appareil ne combine les charmes traditionnels d'un reflex numérique avec la technologie sans miroir de nouvelle génération comme l'EOS R3.

3. Canon EOS R5 Le meilleur appareil photo que Canon ait jamais fabriqué Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Canon RF Capteur: Plein format Résolution: 45MP Viseur: EVF 5,760K points Écran: Écran tactile articulé de 3,2 pouces, 2 100K points Autofocus: 1053-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 12/20fps Résolution vidéo maximale: 8K jusqu'à 30fps Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Low Stock Voir à Asgoodasnew FR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + L'appareil photo le plus performant de Canon + Mise au point automatique précise et polyvalente + IBIS efficace Pourquoi attendre - Limites de temps d'enregistrement vidéo - Temps de récupération en cas de surchauffe - Prix élevé

La barre a été bel et bien relevée lors du lancement du Canon EOS R5. Doté d'une vidéo 8K, d'une résolution de 45 Mpx, d'une prise de vue en rafale pouvant atteindre 20 images par seconde, d'un viseur de 5,76 millions de points et d'un écran tactile de 3,2 pouces entièrement articulé, le R5 rassemble tout cela dans un boîtier qui ne pèse que 650 grammes. Trop beau pour être vrai ? L'EOS R5 est bel et bien à la hauteur.

Il s'agit de l'appareil photo sans miroir le plus performant de Canon pour la photographie. Le capteur haute résolution est bien soutenu par un système autofocus incroyablement efficace, tandis que sa prise de vue continue compétitive à 12 ips est absorbée par le puissant processeur DIGIC X.

Il y a aussi l'enregistrement vidéo 8K, que l'on ne trouve sur aucun autre appareil de ce prix. La qualité de l'image vidéo est incroyablement nette, complétée par des profils de couleurs faciles à grader et le premier système de stabilisation d'image dans le corps (IBIS) de Canon. Il y a un problème bien connu : la surchauffe et les longues périodes de refroidissement. Par conséquent, la durée d'enregistrement vidéo 8K est limitée et donc inutilisable pour les professionnels à usage intensif. En revanche, l'enregistrement vidéo 4K s'en sort mieux, même s'il y a toujours un plafond d'enregistrement vidéo.

Sans être un hybride parfait, l'EOS R5 s'impose comme l'appareil photo le plus complet pour les photographes professionnels.

4. Sony A7S III Le roi de la vidéo 4K Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Sony FE Capteur: Plein format Résolution: 12MP Viseur: EVF 9,440K points Écran: Écran tactile articulé de 3,0 pouces, 1 440K points Autofocus: 759- zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 10fps Résolution vidéo maximale: 4K jusqu'à 120fps Les meilleures offres du jour Low Stock Voir à Asgoodasnew FR Voir à Fnac FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Enregistrement vidéo 4K illimité + Qualité d'image dans toutes les conditions d'éclairage + Profil de couleur S-Cinetone époustouflant Pourquoi attendre - Photos à faible résolution - Les cartes CFexpress de type A sont chères

Si l'enregistrement vidéo 4K est votre principale préoccupation, le Sony A7S III est sans conteste notre meilleur appareil hybride. C'est un outil de pro, totalement fiable et sans réelles limitations. Comme il s'agit du modèle A7 centré sur la vidéo, certains espéraient être époustouflés par l'enregistrement vidéo 6K ou 8K, mais au lieu de cela, Sony s'est clairement concentré sur la vidéo 4K, sans mauvaise surprise. Le résultat est un appareil photo techniquement parfait.

Son boîtier léger de 600 g est résistant et bénéficie d'une belle ergonomie, l'écran articulé est entièrement tactile, l'IBIS est vraiment efficace, l'autonomie de la batterie est décente et les taux d'images vidéo 4K 10 bits jusqu'à 120 ips sont complets, sans limite d'enregistrement et sans surchauffe. L'autofocus est un rêve absolu, tandis que le rolling shutter est très bien contrôlé.

Sur le plan de la qualité d'image, la double sensibilité native ISO 640/ISO 16 000 offre des performances inégalées en basse lumière et une gamme dynamique. De plus, l'A7S III a récemment bénéficié d'une mise à jour du micrologiciel qui a introduit le superbe profil de couleur S-Cinetone, que l'on trouvait à l'origine sur la caméra de cinéma Sony FX9. Si vous n'êtes pas gêné par la faible résolution de 12 Mpx, les photos sont également très belles. Difficile de ne pas vanter les mérites du Sony A7S III qui est vraiment très bon.

5. Sony A1 Un appareil photo polyvalent de niveau professionnel vraiment remarquable Caractéristiques techniques Type: Mirrorless Lens Mount: Sony FE Sensor: Full-frame Resolution: 50.1MP Viewfinder: EVF 9437K dots Screen: 3.0-inch tilting touchscreen, 1,440K dots Autofocus: 759-area phase detection, 425-area contrast detection AF Max continuous shooting speed: 30fps Max video resolution: 8K up to 30fps Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW Voir à Fnac FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Des détails superbes + Excellente combinaison de vitesse et de résolution + Mise au point automatique ultra-rapide Pourquoi attendre - Très cher - Non nécessaire pour la plupart des photographes - Système de menu compliqué

Offrant un mélange extrêmement rare de vitesse, de photos haute résolution et de vidéo 8K, le Sony A1 est pratiquement l'appareil photo sans miroir ultime et, sans l'ombre d'un doute, le fleuron de Sony. Il s'agit vraiment d'un appareil capable d'aborder tous les sujets que vous lui proposez, alliant finesse des détails et vitesse de prise de vue ultrarapide.

Bien sûr, tout cela n'est pas bon marché, avec un prix équivalent à celui d'une voiture qui pourrait bien vous faire tourner la tête si vous ne disposez pas d'un gros budget.

Si l'on regarde les choses sous un autre angle, on peut dire qu'il s'agit d'un bon rapport qualité-prix. Vous n'avez plus besoin d'une caméra pour le travail en studio et d'une autre pour aller sur le circuit. Lorsque vous avez une caméra qui peut tout faire, vous pouvez en fait dépenser moins que vous ne le pensiez.

Outre un impressionnant capteur de 50,1 Mpx, vous bénéficiez de prises de vue à 30 images par seconde (encore plus impressionnantes à cette résolution), de vidéos 8K et 4K à 120p. Si vous êtes déjà un caméraman Sony, l'A1 peut être une évidence si vous avez les moyens de le mettre à jour, et c'est aussi une proposition assez tentante pour ceux qui viennent d'autres marques.

6. Canon EOS 1D X Mark III Le reflex numérique le plus cher de Canon est conçu pour la vitesse Caractéristiques techniques Type: DSLR Monture d'objectif: Canon EF Capteur: Plein format Résolution: 20.1MP Viseur: OVF, 0.76x mag Écran: Écran tactile fixe de 3,2 pouces, 2 100 000 points Autofocus: 191-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 16/20fps Résolution vidéo maximale: 5.5K jusqu'à 60fps Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW Voir à Adorama WW Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Un autofocus exceptionnel + Aucune limite de prise de vue en continu pour les photos + Nouveau "contrôleur intelligent" intuitif + Un caméscope extrêmement efficace Pourquoi attendre - Absence d'IBIS - Écran LCD fixe - Coûteux

Le Canon EOS 1D X III est le reflex numérique phare de la société, un appareil que l'on voit généralement entre les mains de photographes d'action professionnels lors de grands événements. Il s'agit d'un appareil solide et robuste, conçu pour la vitesse et pour résister à des conditions difficiles. Il n'y a pas plus résistant !

Vous pourrez prendre des photos de 20,1 Mpx à une vitesse de 16 images par seconde jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine. Les performances de l'appareil photo pour l'action sont vraiment sans limite et sont soutenues par une autonomie de batterie stupéfiante de près de 3 000 photos (qui, en utilisation réelle pour la prise de vue continue, est bien plus élevée). Les performances de l'autofocus de suivi du sujet sont tout simplement époustouflantes.

Mais il ne s'agit pas seulement d'un appareil taillé pour l'action - l'EOS 1D X III est également un outil vidéo brillant, avec des vidéos RAW 5,5K 10 bits jusqu'à 60 images par seconde. Attention, vous devrez économiser pour acheter une poignée de cartes CFexpress coûteuses, car ces fichiers vidéo sont énormes. Contrairement à d'autres reflex numériques concurrents, l'AF double pixel de Canon fonctionne exceptionnellement bien en Live View, où vous obtenez pratiquement les mêmes performances AF que lorsque vous utilisez le viseur optique lumineux. Le seul véritable inconvénient est l'augmentation du prix de ce troisième 1D X.

7. Fujifilm GFX100S Une merveille de moyen format grand public Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Fujifilm G Capteur : (Numérique) Moyen format Résolution: 102MP Viseur: EVF 3,690K points Écran: Écran tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 360K points Autofocus: 425-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 5fps Résolution vidéo maximale: 4K jusqu'à 30fps Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR Voir à Adorama WW Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + C'est un appareil photo moyen format de 100 Mpx ! + IBIS efficace + Prix agressif Pourquoi attendre - Lourd lorsqu'il est associé à des objectifs GF - Pas de poignée verticale

Lorsque seul le moyen format numérique fait l'affaire, les deux acteurs actuels qui se disputent votre attention sont Fujfilm et Hasselblad. Chaque système présente des avantages et des inconvénients, et Fujifilm repousse sans doute davantage les limites, comme en témoigne le nouveau GFX100S. Comme le Fujifilm GFX100, le GFX100S est doté d'un énorme capteur moyen format de 102MP. Mais ce qui a fait la une des journaux, c'est une baisse de prix presque inconcevable de près de 50 %.

Le GFX100S abandonne le grip vertical et l'autonomie de la batterie est réduite à 460 photos, ce qui est tout de même respectable, car l'appareil ne contient plus qu'une seule batterie. En revanche, l'appareil fait environ deux tiers de la taille et du poids du GFX100. Oui, cette qualité de moyen format est logée dans un boîtier de la taille d'un reflex numérique. De plus, l'appareil est doté d'un système de stabilisation efficace jusqu'à 6EV.

En ce qui concerne le moyen format, le GFX100S reprend certaines technologies impressionnantes de la série X, notamment son système autofocus très réactif. Et si la résolution de 100 mégapixels ne suffit pas, il existe un nouveau mode haute résolution de 400 mégapixels (qui combine 16 photos en utilisant le décalage des pixels). Comme il s'agit d'un appareil Fujifilm, le GFX100S est également très beau. Dans l'ensemble, le GFX100S est l'option la plus convaincante pour passer d'un appareil photo sans miroir plein format à un reflex numérique.

8. Panasonic Lumix S1R Le meilleur appareil photo de Panasonic pour les photographes Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Panasonic (Leica) L Capteur : Plein format Résolution: 47MP Viseur: EVF 5,760K points Écran: Écran tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 100 000 points Autofocus: 225-zon AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 9fps Résolution vidéo maximale: 5K jusqu'à 30fps/ 4K jusqu'à 60fps Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Excellente qualité de fabrication + Superbe viseur + Performances photo et vidéo décentes Pourquoi attendre - Système AF en retard sur la concurrence - Un peu encombrant - Durée de vie de la batterie

Le Panasonic Lumix S1R a fait partie de la première incursion de la société sur le marché des appareils photo sans miroir plein format - et c'est un appareil photo exceptionnellement performant. La société n'a pas perdu de temps pour développer le système, avec le lancement régulier de nouveaux objectifs à monture L qui couvrent déjà presque tous les choix professionnels conventionnels, comme les 24-70 mm et 70-200 mm f/2.8.

Et qu'en est-il du S1R lui-même ? C'est l'option haute résolution avec 47 Mpx, idéale pour la photographie de paysages. Il s'agit également d'un appareil vidéo très performant, ce que l'on attend de Panasonic. La société améliore régulièrement le S1R, qui a déjà fait l'objet de cinq mises à jour du micrologiciel, avec récemment l'enregistrement vidéo 5K/30fps en plus de la vidéo 10 bits 4K/60fps déjà existante.

Dans la main, le S1R est plus grand et plus lourd que la concurrence - il n'y a pas vraiment d'avantage par rapport à un reflex numérique. Cependant, l'ergonomie est excellente, la qualité de fabrication est exceptionnelle et le viseur à 5,76 millions de points offre une excellente expérience visuelle. Les seuls véritables inconvénients sont que l'autofocus est le moins efficace parmi les options plein format haute résolution, et nous aimerions également une meilleure autonomie de la batterie. Mais comme la plupart des appareils photo d'aujourd'hui, il y a l'option de chargement USB-C en déplacement.

9. Nikon Z7 II Le meilleur appareil photo sans miroir de Nikon, en particulier pour les photographes de paysages. Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Nikon Z Capteur: Plein format Résolution: 45.7MP Viseur: 3,680K points Écran: Écran tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 100 000 points Autofocus: 493-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 10fps Résolution vidéo maximale: 4K jusqu'à 60fps Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Cdiscount FR Voir à Fnac FR Pourquoi l’acheter + Excellente manipulation + La monture d'objectif Nikon Z a un énorme potentiel + Superbe qualité d'image fixe + Prix compétitif Pourquoi attendre - Meilleur AF ailleurs - Pas la meilleure stabilisation d'image - Performances limitées du viseur

Le Nikon Z7 II est actuellement le meilleur appareil photo sans miroir de la société. Il s'agit d'un appareil phare haute résolution offrant une qualité d'image et une plage dynamique excellentes. Il est en concurrence avec d'autres appareils de ce tour d'horizon, tels que le Sony A7R IV et le Panasonic S1R. Dans l'ensemble, le Z7 II tient son rang, et à un prix inférieur.

Ce qui est peut-être le plus intriguant avec le Nikon Z7 II, c'est le système dont il fait partie. La monture d'objectif Nikon Z est la plus polyvalente des montures d'objectif plein format disponibles aujourd'hui. Elle présente le plus grand diamètre et la plus courte distance de bride, et donc le plus grand angle d'incidence dans une monture d'objectif plein format.

Si vous vous demandez pourquoi, sachez que plus l'angle d'incidence est grand, plus il est facile de fabriquer des objectifs performants. Deux ans après le lancement du système, nous commençons à voir des objectifs vraiment intéressants, tandis que la qualité bord à bord des objectifs standard comme le 50 mm f/1.8 Z est excellente. Si vous partez de zéro et que vous fondez votre décision d'achat sur l'ensemble du système, la série Z de Nikon pourrait vous convenir - et le Z7 II est le joyau de sa couronne.

10. Fujifilm GFX 50S II Le moyen format à un prix abordable pour le grand public Caractéristiques techniques Type : Sans miroir Monture d'objectif: Fujifilm G Capteur : Moyen format Résolution: 50MP Viseur: Viseur 3.69m-point Écran: Écran tactile de 3,2 pouces, inclinable dans 3 directions, 2 360 000 pixels. Autofocus: 425-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 3fps Résolution vidéo maximale: 1080p jusqu'à 30fps Pourquoi l’acheter + Relativement abordable + Superbe qualité d'image + Stabilisation d'image performante Pourquoi attendre - Pas de vidéo 4K - Mise au point automatique relativement lente - Pas bon pour le sport/action

Contrairement à certains des modèles de notre liste qui sont capables de réaliser une large gamme de scénarios de prise de vue, le GFX 50S II a été conçu avec une seule chose en tête : une qualité d'image élevée et une résolution des détails fantastique. Son capteur moyen format est 1,7 fois plus grand que les capteurs plein format que vous trouverez dans d'autres appareils photo sans miroir et reflex numériques.

Avec un capteur plus grand, vous bénéficiez d'une meilleure capacité en basse lumière, de capacités de détail superlatives et d'une plage dynamique fantastique. La contrepartie est qu'il est beaucoup plus difficile de prendre des photos rapidement avec un appareil de ce type, mais cela peut convenir selon le type de photographe que vous êtes.

Si vous êtes un photographe de paysage ou de portrait, il pourrait vous convenir, tandis que les photographes de sport et d'action risquent de trouver le système de mise au point automatique relativement mou et la lenteur de la cadence d'images (3 images par seconde) rebutants.

Pour la première fois dans un boîtier GFX, nous avons maintenant l'IBIS (stabilisation d'image dans le boîtier) qui apporte une impressionnante compensation de 6,5 arrêts pour le tremblement de l'appareil. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui prennent des photos à main levée, ce qui en fait un appareil photo réaliste pour les déplacements - ce qui n'était pas vraiment possible avec les appareils moyen format du passé.

Il y a d'autres choses qui sont sans doute décevantes ici, principalement l'absence d'enregistrement vidéo 4K, mais ce n'est pas vraiment un appareil photo destiné aux vidéastes, donc c'est compréhensible.

En résumé, Fujifilm propose ici un appareil photo moyen format abordable. Il se peut que ce ne soit pas votre seul appareil photo, mais en le mettant sur le marché à un prix raisonnable, il donne aux professionnels la possibilité d'ajouter à leur sac à dos un appareil idéal pour les situations qui le nécessitent.

11. Olympus OM-D E-M1X Une offre de petit format qui a du punch Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Micro Quatre Tiers Capteur: Quatre tiers Résolution: 20.3MP Viseur: EVF 2,360K points Écran: Écran tactile articulé de 3,0 pouces, 1 037 000 points Autofocus: 121-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 18/60fps Résolution vidéo maximale: 4K jusqu'à 30fps Les meilleures offres du jour Low Stock Voir à Asgoodasnew FR Voir à Adorama WW Voir à Fnac FR Pourquoi l’acheter + Excellente prise en main + Idéal pour l'action + Stabilisation d'image fantastique Pourquoi attendre - Qualité d'image médiocre en basse lumière - Clarté du viseur en basse lumière - Des menus trop nombreux

L'Olympus OM-D E-M1X est un tour de force technologique, armé pour s'attaquer notamment à la photographie d'action. Pour la prise de vue en continu à 20,3 Mpx, les obturateurs mécanique et électronique offrent respectivement jusqu'à 18 et 60 images par seconde, sans véritable limite à la longueur de la séquence. Il existe même un mode de capture Pro qui permet d'acquérir 35 clichés avant d'appuyer sur l'obturateur, au cas où vos réflexes ne seraient pas tout à fait au point.

Comme la plupart des appareils Olympus OM-D, l'E-M1X est un plaisir à utiliser au quotidien, se glissant parfaitement dans la main. Solide comme un roc, c'est l'appareil photo Micro Four Thirds le plus grand et le plus lourd du marché. Certes, sa qualité d'image en basse lumière est moindre que celle de ses concurrents grand format, mais il y a de nombreuses raisons de choisir l'E-M1X, notamment pour la photographie d'action.

Ses objectifs équivalents sont nettement plus petits et plus légers que ceux de ses concurrents. Prenez par exemple le nouvel objectif 150-400 mm f/4.5 TC 1.25x qui a une portée équivalente maximale de 1200 mm - c'est un équipement incroyable, soutenu par la stabilisation d'image de l'appareil photo sans doute la plus efficace disponible aujourd'hui, plus un nouveau mode autofocus pour oiseaux. Le format de capteur plus petit offre également une plus grande profondeur de champ à des ouvertures comparables, ce qui est idéal pour les longues distances focales. En fait, c'est une solution idéale pour la photographie d'action, même si Olympus elle-même est en pleine mutation.

12. Nikon D850 Toujours le reflex numérique le plus complet du marché Caractéristiques techniques Type: DSLR Monture d'objectif: Nikon F Capteur: Plein format Résolution: 45.4MP Viseur: OVF, 0.75x mag Écran: Écran tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 359 000 points Autofocus: 153-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 7fps Résolution vidéo maximale: 4K jusqu'à 30fps Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Low Stock Voir à Asgoodasnew FR Voir à Amazon 428 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Un excellent outil polyvalent + Autonomie importante de la batterie + Excellente qualité d'image à 64 ISO Pourquoi attendre - Les performances vidéo ne sont pas à la hauteur des systèmes sans miroir - Vitesse de mise au point lente en Live View

Si vous êtes un fan des reflex numériques mais que vous ne pouvez pas encore vous résoudre à acheter un appareil sans miroir, le Nikon D850 est notre favori. Doté d'un capteur de 45,4 Mpx et d'une qualité d'image inégalée à sa sensibilité de base de 64 ISO, le D850 est particulièrement adapté à la photographie de paysages. Vous apprécierez également le système autofocus éprouvé, emprunté au Nikon D5 axé sur l'action, qui se chargera sans problème de scénarios plus exigeants tels que les mariages et même la photographie d'action.

Sur le plan de la construction, l'appareil est pratiquement résistant aux bombes et bénéficie d'une étanchéité complète, d'une autonomie importante et d'un viseur optique merveilleusement grand et lumineux. C'est un appareil sur lequel vous pouvez tout simplement compter. Si vous considérez le système dans son ensemble, la technologie DSLR est beaucoup moins chère que celle de ses rivaux sans miroir, avec des objectifs similaires généralement deux tiers du prix.

L'inconvénient évident d'un reflex numérique Nikon par rapport à ses rivaux sans miroir est la performance vidéo. Bien que vous puissiez toujours filmer de belles vidéos 4K, l'autofocus Live View est lent au mieux et il n'y a pas de stabilisation dans le boîtier. De plus, il ne s'agit pas d'une véritable caméra d'action, avec une prise de vue continue à 7 images par seconde limitée à des séquences d'environ 50 photos.

13. Leica M10-R Un plaisir pour les photographes de rue Caractéristiques techniques Type: Télémètre sans miroir Monture d'objectif: Leica M Capteur: Plein format Résolution: 40.9MP Viseur: Télémètre optique, mag 0.73x Écran: Écran tactile articulé de 3,0 pouces, 1 037 000 points Autofocus: Mise au point manuelle uniquement Vitesse maximale de prise de vue en continu: 4.5fps Résolution vidéo maximale: N/A Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR Voir à Adorama WW Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Résolution améliorée et compétitive de 40 Mpx + Manipulation et style télémétrique + Objectifs superbes Pourquoi attendre - Pas de vidéo - Principalement pour les objectifs larges et standards - Très cher

Offrant une expérience totalement différente de celle de la plupart des autres appareils de ce tour d'horizon, le Leica M10-R est un appareil photo sans miroir de prestige, de type télémètre, qui est largement adoré par les photographes de reportage et de rue. Par rapport à son prédécesseur, le M-10R a bénéficié d'une augmentation significative de sa résolution, qui est désormais de 40 Mpx. La qualité inégalée des objectifs Leica M peut désormais être appréciée à plus grande échelle.

Le M10-R est également l'appareil photo le plus cher de la liste, mais il devrait conserver sa valeur. Il offre une mise au point manuelle par télémètre à double image qui donne toutes les sensations aux photographes familiers de cette méthode, comme aucun système autofocus ne peut le faire. Cela peut sembler banal, mais l'expérience est merveilleuse. Il s'agit également d'un appareil photo élégant et discret, doté d'un obturateur pratiquement silencieux qui convient parfaitement aux scènes de rue.

C'est aussi une expérience épurée. Il n'y a pas d'enregistrement vidéo, pas d'autofocus et la disposition des commandes est simple. Il y a des touches numériques, avec un écran tactile fixe offrant le fonctionnement de Live View et la lecture des images. Mais en réalité, le M10-R est l'appareil photo le plus spécialisé de ce tour d'horizon et vous saurez probablement déjà si c'est celui qu'il vous faut. Le Fujifilm X-Pro 3 est une alternative décente à environ un quart du prix.

14. Sony A7R IV Toujours le roi de la résolution deux ans après Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Sony FE Capteur: Plein format Résolution: 61MP Viseur: EVF 5,760K points Écran: Ecran tactile inclinable de 3,0 pouces, 1 440 000 points Autofocus: 567-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 10fps Résolution vidéo maximale: 4K jusqu'à 30fps Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Fnac FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Résolution leader de sa catégorie + IBIS efficace jusqu'à 5,5EV + Superbe EVF + Performances de l'AF Pourquoi attendre - Le contrôle de l'écran tactile est limité - La disposition des commandes est un peu compliquée - Moins adapté à l'action

Notre appareil photo de l'année en 2019, le Sony A7R IV est toujours un appareil formidable deux ans plus tard. Le point fort de l'appareil était sa résolution de 61 Mpx, la meilleure de sa catégorie, qui est encore inégalée aujourd'hui en plein format et tient tête au moyen format numérique. Ces pixels supplémentaires permettent de réaliser des impressions de grande taille et offrent une flexibilité inégalée pour le recadrage, le mode de recadrage APS-C offrant une résolution décente de 26,2 Mpx.

Même avec une telle résolution, l'A7R IV possède une excellente plage dynamique et peut enregistrer des séquences de 10 images par seconde avec un autofocus continu grâce au processeur Bionz X, bien qu'il y ait une limite à la longueur des séquences. Vous disposez également du système autofocus Sony, qui a fait ses preuves, et d'un système de stabilisation d'image intégré au boîtier. Ajoutez à cela l'adorable viseur de 5,76 millions de points avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde.

Les performances vidéo sont bonnes mais dépassées par les rivaux actuels. Ré-échantillonnées à partir du 6K, les vidéos 4K jusqu'à 30fps bénéficient d'un certain nombre de profils de couleurs Sony. Le choix d'objectifs est vaste, l'objectif Sony FE 50mm f/1.2 G récemment lancé devenant le 60ème objectif natif du système (et bientôt suivi de trois autres objectifs primaires). Depuis des années, Sony innove dans le domaine de la technologie des appareils photo, et les performances dans le monde réel confirment largement ces chiffres.

15. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro Une quantité importante de vidéos pour votre argent. Caractéristiques techniques Type: DSLR / sans miroir Monture d'objectif: Canon EF Capteur: Super 35 Résolution: 6K (21.2MP) Viseur: EVF en option, 3,680K points Écran: Écran tactile inclinable de 5,0 pouces, 2 073K points Autofocus: AF simple ISO: 100-25 600 double ISO natif 400/3200 Résolution vidéo maximale: 6K jusqu'à 60fps Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Darty FR Voir à EBAY_FR Pourquoi l’acheter + Une qualité d'image vidéo 6K incroyable + Filtres ND intégrés + Excellent rapport qualité-prix Pourquoi attendre - Manipulation étrange - Pas de réelle capacité photo - Le viseur est en option - Grand boîtier en plastique - Pas de stabilisation d'image

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro est à peu près le moyen le plus abordable de filmer de délicieuses vidéos 6K. En se concentrant sur la vidéo - il n'y a pas de véritable capacité photo avec cette caméra - la 6K Pro offre des astuces vidéo qui ne sont disponibles avec aucune autre caméra ici, comme les filtres ND intégrés.

Les utilisateurs peuvent profiter des codecs Blackmagic RAW et ProRes, de superbes LUT prédéfinies, le tout édité dans le logiciel DaVinci Resolve Studio de Blackmagic inclus avec la caméra. Le capteur Super 35 est un peu plus petit que le capteur plein format, mais la 6K Pro est également capable de filmer en basse lumière, avec une double sensibilité native de 400/3 200 ISO. La monture d'objectif Canon EF offre un grand choix d'objectifs.

Si vous passez de la photographie à la vidéo, il vous faudra vous acclimater à un certain nombre de bizarreries de manipulation du 6K Pro, tandis que son EVF est une option coûteuse. La qualité de fabrication est acceptable - il s'agit d'une construction en plastique plutôt qu'en métal, et il n'y a pas de stabilisation d'image. En ce qui concerne la construction, il s'agit en fait d'un appareil photo assez volumineux. Mais si la qualité d'image vidéo 6K est votre principale préoccupation, il n'y a pas de meilleur rapport qualité/prix.

16. Fujifilm X-T4 Le meilleur appareil photo hybride sans miroir APS-C que vous pouvez acheter Caractéristiques techniques Type: Sans miroir Monture d'objectif: Fujifilm X Capteur: APS-C Résolution: 26.1MP Viseur : EVF 3,690K points Écran: Écran tactile articulé de 3,0 pouces, 1 620K points Autofocus: 425-zone AF Vitesse maximale de prise de vue en continu: 15fps Résolution vidéo maximale: C4K jusqu'à 60fps Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Cdiscount FR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Un véritable hybride photo-vidéo + Un boîtier solide qui a de l'allure + Le meilleur appareil photo APS-C sans miroir du marché Pourquoi attendre - Les performances AF dépendent de l'objectif - Pas de prise casque - Comportement du viseur en basse lumière

Les professionnels ont-ils vraiment, vraiment besoin du plein format ou du moyen format ? Nous ne le pensons pas et l'élégant Fujfilm X-T4 est le meilleur appareil photo sans miroir au format APS-C disponible aujourd'hui. À l'extérieur, il est tout en cadrans rétros et en élégance analogique, mais à l'intérieur se trouve la meilleure technologie de Fujfilm. Véritable hybride photo-vidéo, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la disposition des commandes, le fonctionnement et les menus du X-T4 passent d'une configuration dédiée aux photos de 26,1 Mpx à des vidéos 4K (10 bits jusqu'à 60 images/s avec profil F-Log).

Pour une manipulation optimale, nous aimerions une poignée plus grande et l'omission d'une prise casque semble étrange, étant donné que le X-T4 est un appareil photo hybride (même si vous pouvez en ajouter une via un adaptateur). Les performances de la stabilisation et de l'autofocus sont influencées par l'objectif fixé à l'appareil, certains objectifs plus anciens n'étant pas aussi efficaces que d'autres. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à redire.

Nous testons des appareils photo de toutes les marques, et le X-T4 se classe parmi les appareils les plus agréables à utiliser. Il résistera également à l'épreuve du temps grâce à sa construction solide et attrayante, à l'autonomie compétitive de sa batterie, à la nouvelle stabilisation intégrée au boîtier et à son écran rabattable à commande entièrement tactile. Comme il fait partie de la série X, il offre également un choix d'objectifs délicieux.

Cinq éléments à prendre en compte lors du choix d'une caméra professionnelle

1. Qualité de fabrication

Il va sans dire que la vie aux côtés d'un professionnel est rarement ennuyeuse. Exposé aux intempéries, ballotté dans tous les sens et soumis à des milliers de photos, votre appareil photo sera mis à rude épreuve et devra être à la hauteur. Idéalement, le boîtier de l'appareil photo sera à la fois étanche et fabriqué dans un métal résistant.

2. Les performances dans le monde réel

Il est parfois nécessaire de regarder au-delà de la fiche technique et de s'intéresser à la réalité. Par exemple, la prise de vue en continu à 20 images par seconde peut sembler impressionnante pour l'action, mais si l'appareil photo ralentit au bout d'une seconde, ce mode n'est pas vraiment utile. Ou est-ce l'obturateur électronique qui est affecté par le banding ? Une véritable caméra professionnelle pour l'action devrait simplement continuer sans ralentir.

3. Choix de l'objectif

On peut parfois se laisser entraîner par les possibilités de l'appareil photo, en oubliant qu'il fait partie d'un système d'objectifs interchangeables. La qualité et le choix des objectifs sont tout aussi importants que l'appareil photo lui-même. Même au sein de cette liste, les systèmes d'appareils photo varient en âge et donc en portée. Le système offre-t-il l'objectif que vous voulez ?

4. Écoutez les autres pros

La sensation dans la main, la disposition des commandes, les possibilités de personnalisation, la fiabilité, les petites caractéristiques qui ne font pas les gros titres. Cela vaut la peine de lire ce que les autres professionnels ont apprécié de l'appareil photo qui vous intéresse, car ils ont une expérience concrète. Parfois, ce sont les petites choses qui font toute la différence avec l'appareil photo sur lequel vous comptez vous appuyer.

5. Accessoires

Cartes mémoire, batteries supplémentaires, poignées, supports, audio, émetteurs sans fil, éclairage. La liste est longue. Tous les pros ne sont pas riches et l'appareil photo ne représente que votre dépense initiale. La meilleure option n'est peut-être pas l'appareil photo que vous pouvez vous offrir, mais la construction d'un système dans les limites de votre budget. Par exemple, les nouveaux types de cartes mémoire peuvent être particulièrement coûteux.