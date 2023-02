Canon EOS R8 vs R6 Mark II : on fait le point sur leurs différences

Canon EOS R6 II Full review (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un appareil de travail professionnel plein format qui ne perd pas le nord. For Excellent autofocus

Le Canon EOS R8 est une alternative moins chère que l'EOS R6 Mark II. Il est plus accessible, plus léger et plus petit. Mais est-ce un meilleur achat que l'un des meilleurs appareils photo Canon, l'EOS R6 II ?

Pour beaucoup de personnes, c'est probablement le cas, grâce à la grande disparité de prix et à la différence modérée de caractéristiques qui n'affectent pas nécessairement l'utilisation de chacun.

L'une des grandes différences est la stabilisation de l'image intégrée (IBIS), que l'on ne trouve que dans l'EOS R6 Mark II, ainsi que la prise de vue vidéo 6K et la haute autonomie de la batterie. Toutefois, comme ils partagent le même capteur plein cadre de 24,2 Mpx, les personnes à la recherche d'un appareil photo sans miroir devraient certainement envisager le Canon EOS R8.

Nous avons résumé ci-dessous les principales différences entre les deux appareils Canon pour vous aider à choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins, en comparant et en opposant leurs caractéristiques techniques et leurs fonctionnalités.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II : prix et disponibilité

Le Canon EOS R8 est un appareil photo nettement moins cher que l'EOS R6 Mark II. Il se situe entre les EOS R7 et R10, avec un prix de 1799,99 € pour le boîtier seul, et à 1999 € avec un objectif en kit (le RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM).

Le prix de l'EOS R6 Mark II de Canon est de 2 900 € pour le boîtier seul et de 3 130 € pour le kit avec objectif RF50mm F1.8 STM.

La différence de prix est importante, mais l'écart entre les deux appareils n'est pas si grand : le Canon EOS R6 Mark II a été annoncé en novembre 2022, trois mois seulement avant le lancement de l'EOS R8 en février 2023.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II : Design

Le Canon EOS R8 est un appareil photo beaucoup plus petit et plus léger que l'EOS R6 Mark II. Avec sa carte et sa batterie, le Canon EOS R8 pèse 461 g, contre 670 g pour le Canon EOS R6 Mark II. Le style de l'EOS R8 est plus proche de celui de l'EOS RP, le populaire appareil photo hybride plein format d'entrée de gamme de Canon de 2019, avec moins de boutons personnalisables sur l'extérieur de l'appareil.

L'EOS R8 avec ses dimensions de 133 x 85 x 70 mm est un peu plus petit que l'EOS R6 Mark II (138,4 × 98,4 × 88,4 mm) dans toutes les dimensions. Leurs systèmes de commande sont assez similaires, mais le R8 n'a pas le petit joystick multifonction de l'EOS R6 Mark II situé près du viseur, qui peut être utile pour sélectionner votre point focal.

Ces appareils ont des structures comparables, utilisant une coque en magnésium largement cachée par l'extérieur en plastique polycarbonate résistant. Il n'y a pas d'indication immédiate quant à savoir si le Canon EOS R6 Mark II est mieux protégé contre les intempéries.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II : Capteur et prise de vue en rafale

Les Canon EOS R8 et R6 Mark II utilisent le même capteur plein format de 24,2 mégapixels. Ils ont également le même processeur, le DIGIC X. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des images très similaires de ces appareils lorsqu'ils sont utilisés avec les mêmes réglages. Cependant, l'expérience de prise de vue est très différente.

Le Canon EOS R6 Mark II est doté d'un système de stabilisation d'image intégré au boîtier (IBIS), qui permet de compenser les vibrations jusqu'à 8 fois lorsqu'il est utilisé avec l'objectif Canon 24-105 mm stabilisé vendu en kit. Cette compensation ne sera pas aussi efficace avec les objectifs non IBIS, mais les prises de vue à main levée seront aussi beaucoup plus faciles à réaliser avec le R6 Mark II qu'avec l'EOS R8.

Cela contribue également à rendre l'EOS R8 nettement plus petit et plus léger. Il s'agit peut-être d'une combinaison décourageante : un boîtier plus léger est idéal pour la photographie de rue occasionnelle, mais l'IBIS pourrait s'avérer très utile dans des scénarios similaires plus tard dans la journée, lorsque la luminosité baisse.

Comme ces appareils ont le même processeur et le même capteur, ils ont, sans surprise, des modes de prise de vue en rafale très comparables. L'un comme l'autre peuvent réaliser des prises de vue jusqu'à 40 images par seconde avec l'obturateur électronique - le tampon de rafale de l'EOS R6 II permet de réaliser 190 images JPEG ou 75 images RAW en mode 40 images par seconde, ce qui est mieux que les 120 images JPEG et 56 images RAW du Canon EOS R8.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II : Vidéo

Les modes vidéo du Canon EOS R6 Mark II et de l'EOS R8 se valent largement, du moins jusqu'à ce qu'un équipement externe soit utilisé.

Le Canon R6 Mark II, plus haut de gamme, offre un mode de capture 6K lorsqu'il est utilisé avec un enregistreur externe, via le port HDMI de l'appareil. L'EOS R8 ne dispose pas d'un tel mode, ce qui signifie que les limites de l'appareil en sortie HDMI sont les mêmes que celles de l'appareil lui-même.

Tous deux peuvent filmer en 4K/60p, et ce mode utilise le suréchantillonnage 6K. Cela signifie que toute la largeur du capteur est utilisée et que les informations supplémentaires - car la résolution du capteur est en fait bien supérieure à celle de la 4K - sont utilisées pour améliorer la qualité de l'image. Vous pouvez également filmer en Full HD à des fréquences d'images allant jusqu'à 180 images par seconde, et le mode plus courant de 120 images par seconde est également une option.

Il n'y a pas de 4K / 120p dans les deux appareils, ce qui est moins attendu dans un modèle plus abordable comme l'EOS R8. Les deux appareils utilisent un connecteur micro HDMI pour l'enregistrement externe et disposent d'entrées pour casque et microphone. Les vidéastes sont assez bien servis et, comme on peut l'espérer, ils ont accès au mode de prise de vue plat C-Log 3 de Canon pour étalonner les couleurs manuellement après la prise de vue.

Aucun des deux appareils n'a de limite de temps de prise de vue, et Canon indique que l'EOS R6 Mark II devrait être capable de tourner pendant au moins 40 minutes en utilisant le mode 4K/60p supérieur. L'apparition ou non du message d'erreur de surchauffe dépendra en partie des températures ambiantes, mais les problèmes de limites strictes du passé ont été largement résolus.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II : AF, écran et EVF

Comme ces appareils ont le même processeur et le même capteur, il est logique que les Canon EOS R8 et EOS R6 Mark II partagent également le même système autofocus CMOS AF II Dual Pixel.

Ils sont tous deux capables de se verrouiller jusqu'à -6,5 EV, et les types de suivi de la mise au point comprennent l'œil, le visage, la tête, le corps, les animaux (chats, chiens, oiseaux et maintenant chevaux) et les véhicules (voitures, motos, avions et trains).

La qualité du viseur électronique est également similaire. L'EOS R6 Mark II et l'EOS R8 sont dotés d'un viseur électronique de 3,69 millions de pixels avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Ce n'est pas le meilleur qui soit, mais il offre un aperçu de l'image de bonne qualité. Le grossissement du R6 est meilleur, avec 0,76x contre 0,7x pour l'EOS R8, ce qui fait paraître l'image plus grande.

Canon a adopté un nouveau style à angle variable pour l'écran arrière du Canon EOS R8. L'EOS R6 Mark II possède déjà un écran à angle variable, bien sûr, mais nous vérifierons si ce nouveau design constitue une amélioration dans notre test du Canon EOS R8.

(Image credit: Future)

Canon EOS R8 vs R6 Mark II : connectivité et autonomie de la batterie

Le Canon EOS R6 Mark II bénéficie de meilleures normes de connectivité sans fil par rapport à l'EOS R8. Il prend en charge la norme Bluetooth 5.0 au lieu de la norme 4.2, et dispose d'un système Wi-Fi 5GHz et 2.4GHz. L'EOS R8 ne prend en charge que la norme 2,4 GHz, ce qui limite les vitesses de transfert maximales.

Ce seul élément n'est probablement pas suffisant pour convaincre de nombreux acheteurs, mais d'autres facteurs peuvent l'être. Le Canon EOS R6 Mark II offre deux emplacements pour carte, tandis que l'EOS R8 n'en a qu'un. Un seul emplacement peut être un obstacle pour le professionnel qui souhaite un double enregistrement pour éviter le scénario cauchemardesque de la perte d'un tournage entier à cause d'une carte corrompue.

Le Canon EOS R6 Mark II dispose également d'une batterie d'une capacité bien supérieure. Elle est conçue pour 760 prises de vue avec l'écran LCD arrière et 450 avec le viseur. C'est presque le double de ce qu'offre le Canon EOS R8, ce qui, là encore, peut limiter l'aptitude de ce dernier à une utilisation professionnelle.

(Image credit: Future)

Lequel devriez-vous acheter ?

Le Canon EOS R8 est un appareil photo étonnamment performant si l'on considère qu'il coûte beaucoup moins cher que l'EOS R6 Mark II. Vous pouvez vous attendre à des photos et à des vidéos 4K similaires.

Cependant, la sensation d'utilisation de l'EOS R8 à main levée sera très différente. C'est un appareil plus petit et plus léger, et il n'a pas de système IBIS, ce qui aura un impact énorme si vous utilisez un objectif sans système IBIS.

D'autres limitations peuvent exclure l'EOS R8 pour les professionnels, mais il semble être un bon choix pour ceux qui veulent un appareil photo hybride plein format sans pour autant dépenser une fortune.