Appareils photo : quels sont les meilleurs compacts en 2020 ?

Du simple modèle pour débutant à celui super-équipé, voici les meilleurs appareils photo compacts que vous pouvez acheter en ce moment.

Le marché des appareils photo compacts a considérablement évolué ces dernières années. Les smartphones, qui intègrent des capteurs photo de meilleure qualité, ont littéralement décimé le secteur des compacts. Et les constructeurs, afin de rester dans la course, ont dû ajouter de nouvelles fonctions pour réconcilier le consommateur avec leurs appareils.

Comparés aux modèles d'il y a quelques années, les compacts les plus récents ont des capteurs beaucoup plus grands et sont donc capables de prendre des photos avec une résolution bien plus poussée que sur n'importe quel smartphone haut de gamme. Certains compacts premium peuvent même obtenir des images comparables à celles d’un Reflex ou d’un appareil photo sans miroir.

En plus des compacts dits standards, vous pouvez trouver des compacts au format poche dotés d'un zoom optique très large. On les appelle d’ailleurs « compacts grand zoom ». Autre alternative : les bridges qui ressemblent à des Reflex malgré un objectif fixe et de nombreuses fonctions automatiques faciles à activer… mais ici, n'attendez pas la même qualité d'image que sur les appareils photo reflex. Nous n’oublierons pas bien sûr les compacts étanches, véritables compagnons des amateurs de plongée. Il existe aujourd’hui une grande variété d'appareils photo compacts disponibles. Ce qui garantit au moins un modèle adapté pour vos besoins et votre budget. Dans ce guide d’achat, nous avons choisi de vous présenter les compacts présentant le meilleur rapport qualité / prix.

Les meilleurs compacts de 2020, en un coup d’œil :

Fujifilm X100V Panasonic Lumix TZ200 Sony ZV-1 Sony Cyber-shot RX10 IV Canon PowerShot G7 X Mark III Panasonic Lumix LX100 II Sony Cyber-shot RX100 VI Panasonic Lumix FZ2000 Canon PowerShot G1 X Mark III Sony Cyber-shot RX100 IV

Notre premier choix

Sony RX100 VII L'un des meilleurs compacts existants, mais la qualité a un prix Capteur : 1 pouce, 20.1Mpx | Objectif : 24-200 mm, f / 2.8-4.5 | Ecran : tactile inclinable 3 pouces, 921 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 20 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert 929 € Voir à EBAY-FR Un système autofocus impressionnant Excellente qualité vidéo Une ergonomie limitée Son prix élevé

À certains égards, il s'agit du meilleur compact présent sur le marché. Son système de mise au point automatique a des années d'avance sur tous les autres modèles et offre d'excellentes performances pour suivre des sujets en mouvement. Ainsi que pour reconnaître, avec une précision impressionnante, les visages et les yeux. L’enregistrement vidéo 4K offre également un résultat de haute qualité. En bref, une qualité d’image fantastique.

Mais un tel niveau s’avère onéreux et, pour beaucoup de gens, cet appareil dépasse probablement le seuil d’un budget raisonnable. Pour cette raison, nous ne l'avons pas inclus dans la sélection ci-dessous. Mais il était impératif de le citer comme la meilleure option disponible. Si vous en avez les moyens, le RX 100 VII est LE compact à prendre en 2020. Nous vous conseillons également de jeter un œil sur le RX 100 VI (en sixième place dans notre top), modèle similaire mais bien plus économique.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony RX100 VII

Notre sélection

1. Fujifilm X100V Un compact rétro qui réinvente le genre. Capteur : CMOS X-Trans 26,1 Mpx | Objectif : 23 mm, f/2 | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 1 620 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 11 images/seconde (mécanique), 30 images/seconde (électronique) | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire 1 459 € Voir à Fnac FR Nouvel écran tactile inclinable Capteur et autofocus améliorés Enregistrement vidéo 4K Filtre nécessaire pour une étanchéité totale Cher

Le Fujifilm X100V est le cinquième ambassadeur d’une série de compacts haut de gamme démarrée en 2011, et dont le design s’inspire des appareils photo argentiques des années 50. Mêlant luxe du rétro et nouveaux composants performants, c'est le compact parfait à l’ère du smartphone.

La formule de Fujifilm reste ici la même : un grand capteur APS-C, un viseur hybride unique et un objectif fixe 23 mm f/2. Tous ces éléments ont cependant été améliorés sur le X100V, qui dispose d'un nouvel écran inclinable et d'un autofocus plus précis. La qualité d'image a été aussi mise à niveau, en partie grâce à un objectif redessiné, et les performances en basse luminosité se révèlent bien meilleures. Il faut enfin compter avec un viseur hybride à plus haute résolution - à la fois optique et électronique - ainsi que la prise en charge de la capture vidéo 4K/30p.

Vous devrez ajouter un filtre pour obtenir une protection totale contre les intempéries et le coût sera prohibitif pour certains, mais le X100V offre une gamme impressionnante de fonctionnalités dans un boîtier poli et de qualité supérieure. Avec son style old school qui le distingue des autres, c’est un parfait compagnon qui se glisse aisément dans votre poche.



Lire notre test complet (en anglais) : Fujifilm X100V

2. Panasonic Lumix TZ200 Le meilleur compact avec grand zoom disponible aujourd'hui. Capteur : 1 pouce, 20,1 Mpx | Objectif : 25-360 mm, f/3.3-6.4 | Ecran : tactile de 3 pouces, 1 240 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire Low Stock 479 € Voir à Asgoodasnew FR 76 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Grand capteur d'un pouce Zoom 15x Un viseur électronique étriqué Les photos JPEG peuvent nécessiter un traitement léger a posteriori

Panasonic a pratiquement inventé la catégorie des compacts de poche avec un grand zoom. Aujourd’hui, malgré une concurrence accrue, la gamme TZ continue de dominer ce segment très convoité par les globe-trotters. Avec le Lumix TZ200, Panasonic a réussi à conserver la petite taille de la série, tout en insérant un grand capteur d’un pouce capable d’obtenir une meilleure qualité d’image. Le zoom 15x, quant à lui, vous permet de capturer tous les détails de paysages ou de monuments architecturaux complexes, avec une précision absolue.

Le viseur électronique, même petit, fait son travail. De même que l’écran tactile qui offre un aperçu de vos prises de vue avec une sensibilité élevée. Préférez toutefois une sauvegarde brute de vos photos plutôt que le format JPEG, plus soumis à l’effet de grain. Si vous recherchez un appareil photo compact polyvalent, capable de prendre de belles photos de voyage, vous l'avez trouvé.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix TZ200

3. Sony ZV-1 Besoin d'une caméra vidéo compacte ? C'est la meilleure de tous les temps. Capteur : 1 pouce, 20,1 Mpx | Objectif : 24-70mm f/1.8-2.8 | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 921 600 points | Viseur : Aucun | Mode rafale : 24 images/seconde | Vidéo : 4K/30p | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire 679 € Voir à EBAY-FR Un autofocus inégalé Objectif lumineux Port micro de 3,5 mm Ecran tactile un peu limité Port micro USB plutôt qu'USB-C

Si vous recherchez un appareil photo compact pour réaliser des vidéos avant tout, sans vous encombrer d’un caméscope, alors le Sony ZV-1 est la meilleure option actuelle. Non pas qu'il manque de performances pour prendre des photos - il possède le même capteur et le même processeur que les derniers appareils de la série RX100 de Sony - mais le principal atout du ZV-1 est sa puissance vidéo.

Sa mise au point automatique lui permet de cibler avec une extrême précision les sujets comme les objets en mouvement. Tandis que son capteur de 20,1 mégapixels (1 pouce) offre une qualité vidéo impressionnante. Pour ajouter une voix-off ou sonder votre environnement sonore, le ZV-1 possède également un microphone externe, et un sabot pour aider à monter ce dernier.

Sa luminosité de 24-70mm f/1.8-2.8 ne vous donne pas la même portée que celle du RX100 VII, mais elle vous assure un beau flou d'arrière-plan tant en photo qu'en vidéo - parfait si vous photographiez principalement des portraits ou si vous avez l’habitude de tourner des vlogs.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony ZV-1

4. Sony Cyber-shot RX10 IV Une solution tout-en-un puissante au service de votre regard. Capteur : CMOS 1 pouce, 20.2 Mpx | Objectif : 24-600 mm, f/2.4-4 | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 1 440 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 24 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert 1 398 € Voir à EBAY-FR 98 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Grand capteur Un objectif photo de qualité L’interface à améliorer Le prix

Si vous recherchez un bridge tout-en-un utile et puissant, le RX10 IV de Sony est ce qui se fait de meilleur. Son objectif permet de couvrir une distance focale spectaculaire avec une ouverture rapide, idéale pour capturer les scènes d’action et filmer en qualité supérieure. Louons également son système de mise au point automatique ainsi que son capteur 20,2 mégapixels qui délivrent des niveaux de détails remarquables.

Sa prise en main s’avère agréable et assez proche à celle d'un reflex avec un grand écran tactile. Le plus gros problème, qui dissuadera probablement ses acheteurs potentiels, est son prix. Le RX10 IV coûte presque deux fois plus cher que ses concurrents directs. Oui, mais peu peuvent se vanter d’un tel objectif photo.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony Cyber-shot RX10 IV

5. Canon PowerShot G7 X Mark III Perfect for vloggers shooting on the fly Capteur : 1 pouce 20.1 Mpx | Objectif : 24-100 mm, f/1.8-2.8 | Type d’écran : 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : non | Mode rafale : 20 images/seconde (30 en mode Rar Burst) | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire Low Stock 559 € Voir à Asgoodasnew FR Le mode rafale Un boîtier de très grande qualité Aucune fixation vis pour trépied

Le PowerShot G7 X Mark III est le premier appareil photo Canon à proposer la diffusion live de vidéos sur YouTube. Grâce à son moteur DIGIC 8, il peut également enregistrer des vidéos 4K à 30p sans recadrage. L’écran LCD tactile qui bascule de face vers l'avant, un filtre ND intégré et un port micro de 3,5 mm complètent cette configuration parfaite pour ceux qui souhaitent enregistrer des vidéos à la volée.

Et si la vidéo ne vous intéresse pas, ce compact dispose de multiples options pour varier vos prises de vue photo - avec une mention spéciale pour les panoramiques de grande qualité - mais aussi optimiser votre éclairage. La durée de vie de la batterie est évaluée à 265 images par charge. Un ratio convenable. Dommage qu’on ne puisse associer un trépied et améliorer la stabilité de ce compagnon de premier ordre pour les Youtubers.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon PowerShot G7 X Mark III

6. Panasonic Lumix LX100 II La mise à jour d’un compact brillant, déjà très populaire. Capteur : CMOS 4/3, 17 Mpx | Objectif : 24-75 mm, f/1.7-2.8 | Ecran : tactile de 3 pouces, 1 240 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 11 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire 799 € Voir à Cdiscount FR Excellente qualité d'image Mise au point réactive De nombreux contrôles à disposition Un écran rigide Le recadrage vidéo

Bien que son objectif zoom 24-75mm soit modeste pour un compact, nous vous recommandons de ne pas négliger le Lumix LX100 II. Particulièrement si vous recherchez un compact polyvalent pouvant prendre de superbes photos. Car, non seulement cet objectif a une ouverture rapide, mais de plus son capteur 17 mégapixels sublimera toutes vos prises de vue. Avec une qualité d’image pouvant être optimisée grâce à de multiples options de contrôle sur le boîtier de l’appareil.

Un modèle qui souffre donc de peu de comparaisons avec la concurrence, si ce n’est avec le LX100 d’origine. Un compact longtemps plébiscité que nous apprécions retrouver dans cette mise à jour véritablement améliorée. Tant dans sa prise en main encore plus simple que dans son traitement de l’image plus exigeant.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix LX100 II

7. Sony Cyber-shot RX100 VI Le capteur ultra-rapide de Sony terrasse la concurrence… et votre banquier ! Capteur : 1 pouce, 20.1 Mpx | Objectif : 24-200 mm, f/2.8-4.5 | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 921 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 24 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert Low Stock 639 € Voir à Asgoodasnew FR Un système autofocus sophistiqué Un mode rafale impressionnant de rapidité L’enregistrement de vidéos 4K très avancé Une prise en main complexe Un prix qui profite à la concurrence

Le Sony RX100 d’origine reste une référence dans la catégorie Compact. Le RX100 VI va encore plus loin grâce à son capteur ultra rapide capable de prendre 233 images JPEG en rafale et ce, à une cadence incroyable de 24 images par seconde. Même exploit côté vidéo avec des enregistrements en 4K à 25p (100 Mbit/s), garantis sans tremblement. Bonus appréciables : son grand zoom et son viseur électronique réactif qui en font un partenaire de voyage incontournable.

Si nous aurions clairement apprécié plus de commandes disponibles sur le boîtier et une facture moins salée, ce RX100 VI demeure un compact de poche polyvalent qui vous permettra de capturer rapidement les plus beaux paysages et instants. Zéro déception possible.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony Cyber-shot RX100 VI

8. Panasonic Lumix FZ2000 Un compact grand zoom avec des ambitions élevées. Capteur : 1 pouce, 20.1 Mpx | Objectif : 24-480 mm, f/2.8-4.5 | Ecran : amovible de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 12 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire Low Stock 729 € Voir à Asgoodasnew FR 134 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Excellent système de stabilisation d’image Mise au point rapide Boîtier imposant pour un compact Son étanchéité aurait été appréciable

Si les constructeurs sacrifient souvent la taille du capteur pour intégrer des zooms puissants sur leurs compacts, Panasonic a volontairement choisi de sacrifier un peu d’emplacement à son zoom, au profit d'une meilleure qualité. Le FZ2000 utilise un capteur de 1 pouce et même si son zoom est réduit à 480 mm, ce qui est relativement minime pour un bridge, il conserve une distance focale optimale pour la plupart de vos usages. La stabilisation sur 5 axes assure un niveau de précision admirable, en particulier pour les séquences vidéo qui ne souffre d’aucun artéfact (pourtant fréquents sur des appareils de cette gamme).

Attention, le FZ2000 est sensible aux intempéries. Mais hormis ce défaut, il constitue un achat rentable avec des performances exceptionnelles. Si vous recherchez quelque chose de moins cher, le FZ1000, qui le précède, est toujours disponible.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic Lumix FZ2000

9. Canon PowerShot G1 X Mark III La taille d’un compact, la qualité d’un reflex. Capteur : CMOS APS-C, 24.2 Mpx | Objectif : 24-72 mm, f/2.8-5.6 | Ecran : tactile pivotant de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 7 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert Low Stock 709 € Voir à Asgoodasnew FR Un grand capteur dans un format poche Le confort d’utilisation grâce aux commandes tactiles Une distance focale limitée L’enregistrement vidéo 4K non supporté

Les amateurs de photographie préfèrent les reflex et les appareils photo sans miroir. Le choix d’un compact est constamment dépendant du budget de l’utilisateur mais aussi une question de taille. Avec le G1 X Mark III, vous pouvez combiner les deux : un capteur APS-C similaire à celui du reflex intégré dans le boîtier d'un compact. Autres éléments dignes du reflex : le viseur électronique et l’interface tactile qui favorise sa prise en main, même pour les débutants.

La qualité d’image ne réserve aucune mauvaise surprise avec un rendu des détails plus que convenable. Nous aurions toutefois désiré un effort plus conséquent sur la résolution vidéo limitée au Full HD. Le zoom 24-72mm fait également preuve de modestie. Deux spécifications techniques qui paient la présence de ce capteur haut de gamme.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon PowerShot G1 X Mark III

10. Sony Cyber-shot RX100 IV Une qualité d’image exceptionnelle malgré son âge. Capteur : 1 pouce 20,1 Mpx | Objectif : 24-70 mm, f/1.8-2.8 | Ecran : inclinable de 3 pouces, 1 229 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 16 images/seconde | Niveau utilisateur : Intermédiaire 539 € Voir à EBAY-FR Excellent capteur pour un compact Un viseur intelligemment intégré L'écran n'est pas tactile L'ergonomie laisse à désirer

Le RX100 IV peut paraître un peu démodé. Et pour cause : il a trois générations d’écart avec le dernier compact de Sony. Ses successeurs sont bien évidemment meilleurs, mais il a pour lui l’avantage d’un prix compétitif englobant des performances loin d’être obsolètes.

Son capteur 1 pouce offre ainsi une très haute qualité d'image et peut enregistrer des vidéos en 4K. L'objectif 24-70mm (équivalent du 35mm) dispose d’une grande ouverture et son système de stabilisation optique permet de fluidifier les mouvements. Le choix du viseur OLED, enfin, est judicieux car il ne sacrifie ni la qualité d’image, ni le volume du compact.

Ce dernier est transportable dans votre poche sans problème. Nous vous conseillons de lui greffer une poignée supplémentaire pour améliorer son ergonomie. Vu son prix très bas, vous pouvez vous le permettre.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony Cyber-shot RX100 IV

Vous devriez considérer aussi…

Aucune de ces propositions ne vous tente ? Vous pouvez investir davantage dans un compact ? Nous avons deux parfaites alternatives pour vous.

Leica Q2 Cher ? Très. Grandiose ? Assurément ! Capteur : plein format 47,3 Mpx | Objectif : 28 mm f/1.7 | Ecran : tactile de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : EVF | Mode rafale : 20 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert 4 865 € Voir à EBAY-FR Des images fantastiques Un boîtier solide Une interface qui laisse à désirer Hors de prix

En plus d'être beau, le Q2 est l'un des meilleurs compacts en circulation. Il coûte une petite fortune mais si vous voulez le meilleur compact sur le marché, vous ne trouverez pas mieux. Leica n'a pas fait de compromis sur les fonctionnalités, le capteur 47.3 mégapixels fourmille de détails et génère un seuil de bruit très bas. Le viseur électronique de 3,68 millions de pixels expose des niveaux de luminosité et de contraste incomparables.

S’il fallait trouver des reproches, nous aurions souligné sa prise en main à améliorer. Pas facile à manipuler malgré sa poignée en option et souffrant d’un écran rigide, il parvient à gommer ces défauts grâce à la beauté et à la solidité indéniables de son boîtier. Un luxe qui justifie son prix.

Ricoh GR III Pour ceux qui souhaitent voyager léger. Capteur : APS-C 24,2 Mpx | Objectif : 28 mm f/2.8 (équivalent 35mm) | Ecran : tactile de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur : non | Mode rafale : 4 images/seconde | Vidéo : Full HD | Niveau utilisateur : Intermédiaire 899 € Voir à Amazon 65 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Petit et solide Grand capteur et objectif brillant La qualité vidéo Son autonomie

Nous ne retiendrons pas ses enregistrements vidéo limités au Full HD. Encore moins sa durée de vie limitée à 200 photos par charge. Reste que Ricoh a réussi à intégrer de bonnes choses dans son GR III. Comme le système de stabilisation d'image, typique des reflex, et qui tient ici dans un appareil photo au format poche. Associé à un capteur d’1 pouce et un objectif ultra-réactif, le GR III ne transige jamais sur la qualité de ses images.

Il profite également d’une excellente ergonomie avec un menu de commandes convivial. Un modèle de niche pratique pour vous accompagner au cours de vos voyages, sans prendre trop de place. Une bonne option face aux appareils photo classiques à objectifs interchangeables.

Lire notre test complet (en anglais) : Ricoh GR III