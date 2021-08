Test de l’Olympus PEN E-P7

L'E-P7 allie un look époustouflant à un moteur éprouvé, ce qui le rend idéal pour les débutants et ceux qui aiment immortaliser leurs voyages. L'absence de viseur peut être un obstacle pour certains, tandis que les vlogueurs pourront se montrer déçus par son manque de spécifications vidéo. Mais si vous recherchez un appareil photo facile à emporter où que vous alliez, l'E-P7 est capable de produire des résultats aussi beaux que son apparence.

L’Olympus PEN E-P7 en résumé

L'Olympus PEN E-P7 est le premier appareil photo de la marque depuis qu'elle a été revendue l'année dernière - et il s'inspire de l'esprit et des spécifications des appareils Olympus historiques, pour créer un nouveau modèle sans miroir adapté aux voyages.

Le dernier modèle "EP" en date remonte à 2013. L’E-P7 se présente comme l’héritier spirituel de cet Olympus PEN E-P5. Tout en intégrant un moteur similaire à celui de l'Olympus OM-D E-M10 Mark IV de 2020, ce qui le rend résolument moderne.

Les capteurs plein format ont le vent en poupe depuis quelques années, mais des modèles comme l'EP-7 montrent qu'il y a encore de la vie dans les petits formats. Vous disposez ici d'un capteur Micro 4/3 de 20 mégapixels et d'un processeur TruePic VIII - une combinaison qui a fait ses preuves par le passé et qui produit des résultats supérieurs aux clichés pris avec quelques-uns des meilleurs photophones.

L'inclusion d'un système de stabilisation IBIS offre également une compensation allant jusqu'à 4,5 stops, ce qui est plutôt inhabituel dans un si petit boîtier. Cela en fait l'appareil idéal pour les prises de vue à main levée en basse lumière, et peut-être plus important encore pour l'un des publics directement ciblés par Olympus : les vlogueurs.

Ces derniers peuvent en effet obtenir des vidéos 4K/30p non recadrées, sans bénéficier d’un microphone ou d'une entrée casque, nécessitant ainsi l’usage d’un micro autonome.

Passons maintenant aux mauvaises nouvelles. Si les composants internes de l'E-P7 sont très similaires à ceux de l'OM-D E-M10 Mark IV, le viseur électronique fait défaut. La contrepartie est un boîtier élégant et raffiné qui ne pèse que 430 g lorsqu'il est utilisé avec le kit zoom M.Zuiko Digital ED 14-42 mm f3,5-5,6 EZ, ce qui en fait une option de voyage très tentante. Néanmoins, cela demeure un frein pour certains photographes.

(Image credit: Future)

En pratique, l'E-P7 produit de très belles images et des vidéos de bonne qualité. Les photos sont lumineuses et percutantes et affichent le même type de gamme dynamique que nous avons vu sur les offres précédentes d'Olympus. Le fait qu'il soit suffisamment petit pour tenir dans votre poche, ou pour se glisser dans un sac avec un ou deux objectifs supplémentaires, le rend plus attrayant que les options plein format pour enchaîner les prises de vue occasionnelles ou de rue.

Le prix,lui, s’avère un problème. Vous pouvez actuellement vous procurer l'OM-D E-M10 Mark IV à un prix inférieur, et cette alternative bénéficie d'un viseur. L’EP-7 a pour lui son design rétro, et pour certains, cela peut se révéler plus important qu'un EVF.

Disponible dès maintenant en Asie et en Europe

Couleurs noir et argent ou blanc et argent.

Prix : 799 € (boîtier nu)

En l'état actuel des choses, l'Olympus PEN EP-7 ne sera en vente qu'en Asie et en Europe. Deux marchés fortement réceptifs aux appareils photo sans miroir adaptés aux voyages. En France, vous pouvez vous procurer le PEN E-P7 (boîtier nu) pour un prix à peu près équivalent à celui d'un Olympus OM-D E-M10 Mark IV incluant un kit objectif. L'E-P7 coûte 799 € seul, ou 899 € avec le kit objectif M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3,5-5,6 EZ.

Si vous tenez à utiliser un viseur, le E-M10 Mark IV demeure la meilleure option. Mais si vous recherchez un appareil photo aussi petit et compact que possible, l’E-P7 pourrait vous surprendre.

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Image 2 sur 3 (Image credit: Future) Image 3 sur 3 (Image credit: Future)

Design et prise en main de l'Olympus PEN E-P7

Conception rétro

Écran inclinable, orienté vers l'avant sous l'appareil photo

Nombreuses molettes de contrôle, interface tactile

La première qualité à reconnaître à l’E-P7 est qu'il est très attrayant. Olympus produit depuis un certain temps déjà des appareils photo au style magnifique, et l’E-P7 s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Si l'une des principales considérations lors du choix d'un appareil photo est son apparence, l’E-P7 répond grandement à toutes les attentes esthétiques.

Avec un poids de 430 g, c'est l'appareil photo idéal à emmener en voyage ou en balade. En outre, l'objectif proposé en kit se rétracte à l'intérieur de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui le rend encore plus mobile. Il est possible de le glisser dans une poche de veste, et il se fera discret dans un petit sac.

Bien sûr, il faut toujours faire des sacrifices, et l'absence de viseur électronique intégré se veut le prix à payer pour adopter un appareil photo aussi petit et léger. Si vous utilisez votre boîtier pour le vlogging, ce ne sera pas un problème. Il est également moins susceptible de gêner les collectionneurs de photophones habitués à composer leurs photos depuis un écran.

Toutefois, pour un appareil photo de voyage, il présente un inconvénient majeur : en cas de forte luminosité, il est beaucoup plus difficile de composer ses images à l'aide de l'écran. Un viseur supplémentaire peut être ajouté en option, mais c'est une dépense inutile alors que vous pourriez simplement vous procurer l'OM-D E-M10 IV mieux équipé.

(Image credit: Future)

Pour en revenir à l'écran de l’E-P7, le dispositif tactile s'incline plutôt que de s'articuler complètement. Une option pratique pour composer à partir d'un certain nombre d'angles différents, moins pour prendre des portraits en plongée / contre-plongée.

En revanche, il est entièrement orienté vers l'avant, ce qui vous garantit de capturer des selfies et des vlogs à main levée assez facilement. La charnière se trouve sur la base du boîtier, donc si vous aviez prévu de placer sur une surface ou un trépied pendant que vous vous filmez, vous n'aurez pas de chance ici.

Malgré la petite taille de l'appareil photo, il y a une petite poignée surélevée à l'avant, qui est utilisée conjointement avec un repose-pouce à l'arrière. Le revêtement texturé de la caméra l'aide également à sécuriser sa prise en main et à la rendre le plus confortable possible.

C'est un appareil photo qui devrait plaire à la fois aux photographes débutants comme aux plus avancés. Le sélecteur de mode situé sur le dessus de l'appareil contient une série d'options adaptées aux néophytes, telles que le mode automatique, le mode scène et le mode "art" (pour l'ajout de filtres numériques). Il est facile de s’en servir sans trop de connaissances préalables.

(Image credit: Future)

Ceux qui désirent des compositions plus professionnelles trouveront également des options avancées sur le sélecteur de mode, notamment les modes semi-automatique et manuel. Les deux autres molettes supérieures peuvent être utilisées pour définir la compensation d'exposition, la vitesse d'obturation ou l'ouverture, selon le mode de prise de vue utilisé.

Un petit reproche : l'interrupteur marche/arrêt est placé de manière un peu maladroite. Il est facile d’activer la position "off" lorsque vous modifiez le cadran principal des modes, mais vous apprendrez vite à en tenir compte lorsque vous réglerez lesdits cadrans.

Une pression rapide sur le bouton "OK", au dos de l'appareil photo, fait apparaître un menu rapide avec une gamme d'options fréquemment utilisées pour faire défiler et effectuer rapidement des modifications. Sans avoir à se plonger dans le menu principal plus complet. Olympus a toujours cherché à encourager la créativité instantanée, et cet interrupteur répond pleinement à cette volonté.

Caractéristiques principales de l’Olympus PEN E-P7

Capteur Live MOS 20,3 Mpx de type 4/3

Stabilisation IBIS intégrée par déplacement du capteur

Enregistrement vidéo 4K/30p

Bien qu'il s'agisse du premier appareil photo Olympus à être commercialisé par les nouveaux propriétaires de la marque OM Digital Solutions, il semble probable qu'il était en développement bien avant la revente de la firme. Et pour cause, il est fortement basé sur les spécifications des modèles précédents.

Le capteur 20 Mpx est utilisé par Olympus depuis un certain temps maintenant. C’est une résolution raisonnable pour un modèle 4/3, et sa combinaison familière avec un processeur TruePic VIII vous donne un appareil photo capable de s’adapter à une grande variété de prises de vue.

Bien que celles en basse lumière ne soient généralement pas le point fort des petits capteurs, la stabilisation IBIS aide à maintenir des vitesses ISO basses et vous donne des vitesses d'obturation à main levée légèrement plus longues, ce qui devrait produire des résultats plus nets.

(Image credit: Future)

La stabilisation IBIS est en outre utile pour l'enregistrement de vidéos. Ici, vous obtenez des séquences 4K non recadrées, mais qui plafonnent à 30p. Vous pouvez monter jusqu'à 60p si vous êtes prêt à descendre en résolution Full HD. Bien que les vlogueurs puissent être tentés par la petite taille et le poids de l'E-P7, l'absence de prise pour casque et microphone, et le fait que l'écran s'incline par le bas, réduisent cet attrait. Notamment face à des rivaux axés sur la vidéo comme le Sony ZV-1 et le Panasonic GH5 Mark II.

À moins que vous ne possédiez déjà de nombreux objectifs Micro 4/3, il est certainement judicieux d'acheter le E-P7 avec le kit 14-42 mm fourni en option. Il s'agit d'un bon élément de poche, rétractable et englobant une vaste gamme d'optiques supplémentaires.

Que vous ayez besoin d'un ultra grand-angle, d'un objectif macro ou d'un téléobjectif, vous ne manquerez jamais de disponibilité. De plus, les objectifs 4/3 se révèlent si petits que vous pouvez préparer une excellente configuration de voyage avec plusieurs options sans vous encombrer, comme le ferait un équivalent plein format.

Performances de l’Olympus PEN E-P7

Système AF contrasté à 121 points

Jusqu'à 15 images par seconde en mode rafale

Autonomie de 360 photos et chargeur USB

Tout comme l'OM-D E-M10 IV, l'autofocus de l'E-P7 n'a rien d'extraordinaire. Mais il demeure suffisant pour un appareil photo de ce type et de cette taille.

Si vous envisagez d’utiliser l’E-P7 pour vous adonner au vlogging, le fait qu'il inclut un système autofocus à détection de contraste le rend moins performant que le Sony ZV-1, qui opte pour un système hybride phase/contraste. Les systèmes hybrides sont généralement plus rapides et plus précis pour photographier des sujets comme des portraits.

Si la photographie est votre principale préoccupation, alors le système AF à détection de contraste de l'E-P7 fait parfaitement son travail. Il se verrouille sur le sujet assez rapidement et facilement, n'ayant du mal à faire la mise au point qu'en cas de très faible luminosité.

(Image credit: Future)

L'E-P7 peut par ailleurs photographier des sujets en mouvement, mais il fonctionne mieux avec ceux qui se déplacent à un rythme assez prévisible et pas trop rapide. Il est de même préférable de capturer des sujets avec un arrière-plan net, car le suivi de la mise au point peut parfois poser problème avec des scènes trop encombrées.

Il convient aussi de souligner que la vitesse maximale du mode rafale (15 images par seconde), réalisable en mode de prise de vue silencieuse, signifie qu'il est peu probable que vous vous tourniez vers cet appareil pour photographier des événements sportifs - d'autant plus que pour atteindre cette vitesse, la mise au point devra être fixée sur la première image.

Vous obtiendrez donc les meilleurs résultats en conservant le mode AF-S et en photographiant principalement des sujets fixes - ou du moins relativement immobiles.

L'autonomie est importante pour tout appareil photo, mais particulièrement pour un appareil destiné au voyage. La durée de vie de 360 photos peut ne pas sembler très impressionnante sur le papier, mais dans la pratique, l'appareil peut facilement tenir une journée entière. Il risque toutefois de vous abandonner légèrement avant si vous enregistrez régulièrement des clips vidéo 4K.

La bonne nouvelle, c'est que l'appareil photo peut être rechargé via port USB (micro USB), ce qui s’avère assez simple même en déplacement. Il convient de noter qu'il ne peut pas être utilisé sous tension.

Qualité photo et vidéo

Gamme dynamique impressionnante

Belles couleurs

Bonne stabilisation

Il est facile à notre époque d'être rebuté par la taille des capteurs 4/3, mais l'E-P7 offre une performance très solide et produit de belles images.

Si vous cherchez à améliorer vos photos de voyage par rapport à celles que vous prenez sur votre smartphone, ou peut-être sur un petit compact, alors vous serez très satisfait des résultats que l’E-P7 s’avère capable de produire.

Image 1 sur 10 (Image credit: Future) Image 2 sur 10 (Image credit: Future) Image 3 sur 10 (Image credit: Future) Image 4 sur 10 (Image credit: Future) Image 5 sur 10 (Image credit: Future) Image 6 sur 10 (Image credit: Future) Image 7 sur 10 (Image credit: Future) Image 8 sur 10 (Image credit: Future) Image 9 sur 10 (Image credit: Future) Image 10 sur 10 (Image credit: Future)

Il capture des clichés avec une gamme dynamique impressionnante, tandis que le système de mesure polyvalent fait un bon travail pour produire des expositions équilibrées. Y compris lorsque vous photographiez dans des conditions d’extrême luminosité - au milieu de l'après-midi en plein été par exemple.

En dehors de bonnes conditions d'éclairage, vous constaterez que les photos à très haute sensibilité se révèlent quelque peu brouillées, surtout si vous vous focalisez à 100% sur les zones sombres. Vous obtenez tout de même des résultats satisfaisants jusqu'à environ ISO 6400, en particulier si vous partagez toutes vos compositions sur les réseaux sociaux. La stabilisation IBIS est idéale pour les prises de vue à main levée, car elle vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation lentes (1/8e, voire 1/4e de seconde) tout en délivrant des résultats nets.

L'objectif livré en kit se montre pour sa part très performant. Il s'agit d'une excellente option facile à transporter, même dans une simple sacoche. Il vous offre une bonne flexibilité pour zoomer, tout en vous offrant une vue suffisamment large (équivalent 28 mm) pour capturer des scènes de paysage magnifiques.

La qualité vidéo reste décente et, bien qu'elle n'attirera probablement pas l'attention des vlogueurs zélés, ceux qui tournent occasionnellement des clips vidéo sauront s’en contenter sans aucune frustration. Encore une fois, le système de stabilisation d'image fonctionne efficacement pour aider à garder les séquences aussi fluides que possible - vous pouvez vraiment constater la différence lorsque vous le désactivez.

Faut-il acheter l'Olympus PEN E-P7 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous appréciez les appareils photo les plus élégants du marché

Le principal argument commercial de l'E-P7 est son charme certain, plutôt que ses caractéristiques techniques solides mais classiques. Il est important de posséder un appareil photo que vous avez envie de prendre en main et d'utiliser régulièrement, c'est donc un facteur légitime à prendre en compte. En particulier pour les débutants.

Vous prenez principalement des photos, mais lorgnez du côté de la vidéo

Par sa taille, sa légèreté et sa facilité de transport, l'E-P7 peut sembler être le choix évident pour les vlogueurs. Mais il est préférable de le décrire comme un appareil photo capable de réaliser quelques vidéos occasionnelles. Avec des spécifications qui sont désormais relativement ordinaires pour la vidéo - et l'absence de microphone ou de prise casque - la photographie est le domaine dans lequel il excelle.

Vous recherchez un appareil photo petit et léger avec un grand capteur

Grâce à son capteur 4/2, l'E-P7 constitue un grand pas en avant par rapport à votre photophone. Mais comme il n'est pas doté d'un viseur électronique, il brille par sa compacité. C'est un appareil photo très agréable à utiliser, délivrant des modes standards ou plus avancés manuels ainsi que des prises de vue brutes pour les photographes plus expérimentés.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'un appareil photo avec un viseur

La présence d’un viseur est une question de préférence personnelle. Ceux qui y sont habitués regretteront certainement son absence. Le viseur s’avère pratique pour les prises de vue dans des situations de forte luminosité et de contraste élevé, où les reflets du soleil peuvent rendre tout aperçu difficile à observer correctement. Si vous ne pouvez composer sans, optez plutôt pour l'Olympus OM-D E-M10 IV.

Vous utilisez votre appareil photo pour streamer sur YouTube

Le facteur de forme du E-P7 peut être attrayant pour le vlogging, mais ses spécifications vidéo limitées signifient qu'il existe de meilleures options ailleurs. L’enregistrement vidéo 4K plafonne à 30p, ce qui est restrictif pour ceux qui adorent produire des ralentis. Un écran tactile qui s'incline vers le bas (derrière la monture du trépied) et l'absence de prises pour casque ou microphone finissent d’en faire un choix moyen sur le plan vidéo.

Vous courez après le meilleur rapport qualité-prix

En insérant sa technologie moderne dans un boîtier plus joli, Olympus a fait grimper le prix d’entrée de l’E-P7. C'est à vous de décider s’il vaut la peine d’investir dans ce modèle - mais si faire des économies est votre principale préoccupation, vous obtiendrez des résultats identiques ou similaires avec les modèles moins chers de la gamme Olympus.