Meilleurs appareils photo plein format : 10 boîtiers indispensables pour passer à la photographie pro

Les appareils photo plein format sont destinés aux photographes qui recherchent la meilleure qualité d’image possible. Le choix d’un appareil photo plein format (ou full frame en anglais) était relativement simple jusqu’à peu : ils étaient conçus alors par deux constructeurs phares, Nikon et Canon. Au fil du temps, la concurrence s’est développée et les appareils photo plein formats ont commencé à devenir moins chers. L’arrivée des appareils photo sans miroir plein format a accentué cette baisse de prix.

Aujourd’hui, Sony domine l’ensemble de ces modèles sans miroir, talonné de près par Canon, Nikon et Panasonic, avec une multitude d'objectifs hautes performances qui ont vu le jour. Il ne fait aucun doute que la photographie en plein format est non seulement plus excitante que jamais, mais également plus accessible.

Qu'est-ce qui rend un appareil photo plein format si spécial ? La plupart des Reflex numériques et des appareils photo sans miroir sont équipés d'un capteur APS-C, dont les dimensions égalent environ 23,6 x 15,7 mm. Un capteur plein format présentent des dimensions plus grandes (36 x 24 mm). En comparaison, c'est la même taille que le format le plus utilisé en cinéma argentique : le format 35 mm. Avec cette ouverture plus large, vous obtenez une meilleure captation de la lumière et donc une qualité d’image supérieure, en particulier pour les sensibilités plus élevées.

Les reflex plein format étaient autrefois l'apanage des photographes professionnels, mais comme des modèles moins coûteux ont commencé à apparaître, de nombreux amateurs et passionnés de photo peuvent désormais profiter des avantages d’un tel appareil. Qu’il s’agisse d’un Reflex ou d’un sans miroir. Vous pouvez même acquérir des appareils photo compacts plein format, bien que ceux-ci correspondent à un secteur de niche, très onéreux.

Nous estimons que le meilleur appareil photo plein format est actuellement le Nikon Z6. Grâce à sa combinaison d'excellentes performances, d’un boitier léger, de nombreuses fonctionnalités et d’un prix relativement bas, il impose nettement sa supériorité. Une vraie référence aussi bien pour sa gestion photo que vidéo.

Vous faites de la photo depuis un petit moment avec un Reflex, un compact ou un sans miroir classique… et vous souhaitez passer au niveau supérieur ? Nous vous assistons dans le choix de votre prochain appareil photo à travers nos différents guides d’achat. Que ce soit le meilleur Reflex numérique, le meilleur compact, le meilleur sans miroir. Ou le meilleur plein format que vous trouverez dans la sélection ci-dessous. Notre classement, réactualisé régulièrement, comprend les modèles les plus performants au meilleur prix.

Soldes d’hiver : le plein de promos sur les appareils photo plein format ?

Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59. Une période intéressante pour les photographes amateurs ou passionnés qui cherchent un nouveau modèle. De nombreuses remises sont opérées par les grandes enseignes marchandes, sur des marques majeures telles que Canon, Nikon ou Panasonic. Notre guide d’achat des meilleurs appareils photo plein format affiche, en ce sens, les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque Reflex ou sans miroir du classement. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire.

Les meilleurs appareils photo plein format, en un coup d’œil :

Nikon Z6 Sony Alpha A7 III Nikon Z7 Sony Alpha A7R III Nikon D850 Canon EOS 5D Mark IV Canon EOS RP Nikon D750 Panasonic S1R Sony A7R IV

Quels appareils photo plein format acheter en 2020 ?

1. Nikon Z6

L’offre photo la plus convaincante à bien des égards.

Capteur : CMOS plein format, 24.5 MPx | Autofocus : AF 273 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 2 100 000 points | Mode rafale : 12 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Passionné / Expert

Viseur haute définition

Prise en main rapide et facile

Vidéo 4K

Un seul emplacement pour la carte mémoire

Gamme d’objectifs limitée

Alors que le Z7 et son capteur de 45,7 mégapixels constitue aujourd’hui le nec plus ultra de la gamme d’appareils photo plein format de Nikon, le Z6 reste en tête de notre sélection d'appareils photo professionnels. Pourquoi ? Une question de prix plus abordable d’abord, de mises à jour régulières du firmware ensuite, qui font de ce modèle un exemple d’optimisation à suivre.

La qualité d’image du Nikon Z6 n’est plus à vanter. Son capteur de 24.5 MPx produit de superbes résultats avec une reproduction des couleurs époustouflante et des détails d’une finesse absolue. Tandis que son système autofocus à 273 points fonctionne parfaitement et offre une excellente couverture du cadre. De plus, son mode rafale vous permet d’économiser la batterie intelligemment, nous avons en effet réussi à prendre 310 photos avec une batterie à moitié chargée.

Si vous êtes coutumier des appareils photo Nikon, sachez que vous pouvez recycler vos objectifs à monture F sur le Nikon Z6 (vérifiez tout de même la compatibilité des objectifs plus anciens). Un excellent choix, à la fois pour le photographe amateur et le photographe professionnel.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon Z6

2. Sony Alpha A7 III

La revanche (payante) de Sony.

Capteur : CMOS plein format, 24,2 MPx | Autofocus : AF 693 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 921 000 points | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Passionné / Expert

Boîtier compact et durable

Le meilleur autofocus du marché

Vidéos 4K non recadrées

Durée de vie de la batterie limitée

Dans le passé, les appareils photo Sony A7 ont toujours reçu des évaluations en demi-teinte, performants certes mais assez basiques et peu différenciant des autres solutions plein format. L'A7 III est devenu, en l’espace de deux ans, le modèle favori des professionnels de la photographie.

Son capteur, bien que pourvu d’une résolution modeste de 24 mégapixels, dispose d’un mode rétro-éclairage avancé qui collecte admirablement la lumière. Cette troisième génération garantit ainsi des photos et vidéos fourmillant de détails, que le sujet soit statique ou en pleine action, que vous le preniez en intérieur comme en extérieur. En outre, la stabilisation sur 5 axes du capteur vous évite de vous soucier de la présence ou non d’objectifs compatibles. Ajoutez-lui le meilleur autofocus du moment et tout est réuni pour vous offrir LA prise de vue parfaite.

Contrairement aux modèles plus spécialisés A7R IV et A7S II, l’A7 III se veut un appareil photo conçu pour tous. Il ne devrait donc plus se restreindre à l’approbation unique des photographes pros !

Lire notre test complet (en anglais) : Sony A7 III

3. Nikon Z7

La perfection plein format.

Capteur : CMOS plein format, 45,7 MPx | Autofocus : AF 493 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3,2 pouces, 2 100 000 points | Mode rafale : 9 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Expert

Très réactif

Excellente qualité d'image

Les cartes mémoire XQD toujours chères

Autonomie modeste

Difficile de passer après le Z6, et pourtant le Nikon Z7 parvient à se défaire de la réputation de son ainé à merveille. A vrai dire, il ne lui manque qu’une baisse de prix pour se hisser sur la première marche du podium.

Le Z7 est clairement le triomphe de Nikon sur les marchés des appareils photo sans miroir et des plein format en général. En toute franchise, nous étions plutôt sceptiques au moment de sa sortie. Le Z7 reflète en effet la volonté de Nikon d’en finir avec le sacro-saint capteur 1 pouce et le recours instinctif à l’écran tactile.

Le séisme a eu lieu et il a été très bien accueilli. Son capteur révolutionnaire produit des photos avec une résolution maximale de 8256 x 5504 px. Aucun détail ne peut vous échapper. Associées à une prise en main rapide et une mise au point automatique impressionnante, les performances du Z7 pourraient devenir la nouvelle norme de l’appareil photo standard dans quelques années. Encore faudrait-il revoir son coût, loin d’être le plus accessible de ce top.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon Z7

4. Sony Alpha A7R III

Des améliorations majeures qui vous éloigneront de Canon et Nikon.

Capteur : CMOS plein format, 42,2 MPx | Autofocus : AF 399 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 1 440 000 points | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Expert

Viseur large et lumineux

Autofocus très réactif

Le mode rafale devient un réflexe

Autonomie tout juste décente

Vous aimez le look de l'A7 III mais vous adorez encore plus zoomer sur le plus petit détail de vos photos ? Alors les 42,2 mégapixels garantis par l’Alpha A7R III vont grandement éveiller votre curiosité. Non seulement, vous multipliez par deux la résolution moyenne d’un Reflex numérique, mais Sony est aussi parvenu à maintenir le taux de rafale à 10 images par seconde. De quoi vous donner envie de mitrailler toutes les scènes de la vie quotidienne, même les plus statiques.

La mise au point automatique s’avère moins avancée que celle des Sony Alpha A9 et A7 III, reste qu’il délivre une précision toujours absolue, avec une capacité à se verrouiller sur les regards de vos sujets qui ne cesse d’impressionner.

À l'instar du Nikon D850 (juste en dessous dans ce classement), l'Alpha A7R III met un point d’honneur à ne jamais sacrifier les performances pour soigner la résolution. Et inversement. Extrêmement polyvalent, vous pouvez l’utiliser tranquillement chez vous, comme dans un studio ou perché(e) sur le flanc d’une montagne.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony A7R III

(Image credit: Nikon)

5. Nikon D850

Difficile d’enterrer ce reflex à la vitesse d’exécution et à la définition toujours remarquables.

Capteur : CMOS plein format, 45,4 Mpx | Objectif : Nikon F | Viseur : optique | Ecran : tactile inclinable de 3,2 pouces, 2 359 000 points | Mode rafale : 7 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Intermédiaire / Expert

Qualité d'image époustouflante

Excellentes performances

La mise au point en mode Live View un peu lente

Le transfert limité des photos via SnapBridge

Malgré des générations de successeurs plus pointus qui lui font face, le Nikon D850 réussit toujours à se maintenir comme l'un des meilleurs appareils photo sur le marché. Sa force principale ? Il s'adresse à un large éventail d'utilisateurs, en offrant un immense catalogue de fonctionnalités.

Si vous recherchez un modèle capable de vous fournir des photos haute résolution, il est équipé d'un capteur plein format de 45 Mpx. Si c’est la vitesse d’exécution qui vous intéresse, il dispose d’une option de prise de vue en rafale de 7 à 9 images/seconde (en ajoutant une poignée d’alimentation). De plus, vous pouvez profiter de l’enregistrement vidéo en 4K, ainsi que d'un boîtier robuste protégé contre les intempéries.

L'une des caractéristiques - qui fait la différence par rapport à ses concurrents sans miroir - est la durée de vie de la batterie. Avec une charge massive de 1800 images, vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter de l’arrêt de votre appareil photo pendant un shooting intensif.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon D850

(Image credit: Future)

6. Canon EOS 5D Mark IV

Le reflex pro qui accompagne aussi les débutants.

Capteur : CMOS plein format, 30,4 Mpx | Autofocus: AF 61 points | Ecran : tactile de 3,2 pouces, 1 620 000 points | Mode rafale : 7 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Expert

Résolution supérieure

Système autofocus avancé

Cher par rapport à ses rivaux

Options vidéo 4K limitées

L'EOS 5D Mark IV tire par le haut à peu près tout ce que son prédécesseur, le Mark III, offrait. Le capteur couvre désormais une résolution de 30,4 millions de pixels, soit un niveau de détails et une netteté exceptionnelle, le classant parmi les meilleurs reflex numériques du moment. Mais le Mark IV compte surtout une mise au point automatique extrêmement avancée qui évalue le cadre dans son ensemble et paramètre l’exposition en fonction. Les conditions d’éclairage sont ainsi toujours optimales.

Nous avons bien sûr quelques réserves, telles que le recadrage des vidéos 4K enregistrées ou encore le taux de rafale de 7 images par seconde, un cran en dessous de la concurrence. Cependant, si vous êtes un habitué des appareils photo Canon, vous tenez ici l’un de ses plus beaux modèles.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS 5D Mark IV

(Image credit: Future)

7. Canon EOS RP

L’initiation idéale aux appareils photo sans miroir.

Capteur : CMOS plein format, 26,2 MPx | Autofocus : AF 5655 points | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Enthousiaste

Excellent rapport qualité prix

Boitier mini et léger

La sélection d’objectifs natifs est restreinte

Les vidéos 4K sont recadrées

Premier appareil photo sans miroir plein format de Canon, l'EOS R a frustré bon nombre d’utilisateurs au moment de sa sortie. L’EOS RP a corrigé la plupart des problèmes de son prédécesseur et dégage, de ce fait, une impression générale beaucoup plus positive.

Son boitier, déjà, est beaucoup plus petit et léger, ce qui joue sur la facture finale nettement plus avantageuse. Une aubaine pour les photographes amateurs qui désireraient passer aux appareils photo sans miroir sans jamais oser sauter le pas, compte tenu de leur prix peu attractif.

En parallèle, Canon a conservé les points forts de l’EOS R : un capteur précis, un écran tactile réactif, une mise au point automatique rapide et une mémoire tampon optimale. L’EOS RP procure un véritable plaisir à l’usage. Espérons que Canon complète la gamme de ses objectifs dédiés, avec des options plus abordables.

Lire notre test complet (en anglais) : Canon EOS RP

8. Nikon D750

Le maître de l’illusion.

Capteur : CMOS plein format, 24,3 Mpx | Autofocus : AF 51 points | Ecran : inclinable de 3,2 pouces, 1 228 800 points | Mode rafale : 6,5 images/seconde | Vidéo : 1080p | Niveau utilisateur : Passionné / Expert

Excellente plage dynamique

Plusieurs modes photo et vidéo prédéfinis fort utiles

Pas de films 4K

L'écran n'est pas complètement articulé

La photographie plein format a toujours été réservée aux photographes professionnels. Et puis, les reflex numériques comme le Canon EOS 6D et le Nikon D610 sont arrivés et en ont fait une discipline plus ouverte, avec des facilités à destination des photographes amateurs. En mise à niveau complète du D610, le D750 bénéficie encore d’une image très positive chez ces derniers.

Beaucoup moins cher que le D850 (en 5e position), il fait offrande d’un superbe capteur plein format 24 mégapixels avec une sensibilité ISO élevée. Couplé à une large sélection de préréglages vous permettant d’optimiser rapidement votre mode de prise de vue en fonction de la luminosité ou du niveau de détails, vous avez la garantie de clichés ou de films sans aucun flou ou aspect granuleux. La définition vidéo se limite au Full HD et peut paraître obsolète. Mais le D750 continue de faire illusion face à de nouvelles générations plus avancées.

Lire notre test complet (en anglais) : Nikon D750

9. Panasonic S1R

Envie de prendre des images à 187 mégapixels ? Le S1R offre cela et beaucoup plus.

Capteur : CMOS plein format, 47,3 Mpx | Autofocus : AF 225 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3,2 pouces, 2 100 000 points | Mode rafale : 9 image/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Expert

Viseur incroyable

Qualité vidéo sans défaut

La prise en main peut surprendre

Boitier volumineux et lourd

Le S1R de Panasonic offre une technologie exceptionnelle dans un boitier extrêmement robuste. Son viseur de 5,7 millions de points est sans conteste le plus spectaculaire du marché à ce jour, offrant une qualité de cadrage photo comme vidéo impressionnante.

Au moment de sa sortie, le capteur de 47,3 mégapixels détenait également le record du plus grand nombre de pixels affichés sur un appareil photo sans miroir. Record qui a depuis été ravi par le Sony A7R IV. Mais le Panasonic Lumix S1R dispose d’une arme secrète : son mode « Haute résolution » qui permet de prendre des photos de 187… millions de pixels ! Agrandissez et rognez vos clichés comme bon vous semble. Il vous faudra cependant un trépied et des sujets immobiles pour profiter pleinement de cette résolution.

Nous avons quelques réserves avec le boitier un peu lourd, ainsi que par des commandes un peu complexes à prendre en main. Mais sa puissance absolue gomme ces infimes défauts.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic S1R

(Image credit: Future)

10. Sony A7R IV

Le futur challenger des années 2020.

Capteur : CMOS plein format, 61 MPx | Autofocus : AF 567 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 1 440 000 points | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Expert

Un niveau de détails jamais atteint jusqu’ici

Système autofocus intelligent

Plus simple à manier que ses prédécesseurs

Ecran tactile à améliorer

Bien que son prix ait de quoi donner le tournis - et l’empêche de rejoindre le TOP 3 aujourd’hui -, il serait aberrant d’écarter le Sony A7R IV de ce guide d’achat. Les performances de cet appareil photo hybride mérite pourtant chaque centime dépensé.

Son capteur plein format occupe le haut de l’affiche. Comme celui de son prédécesseur, il bénéficie d'un design rétro-éclairé pour mieux absorber la lumière. Là où il fait totalement oublier l’A7R III, c’est lorsque vous activez le mode « Pixel Shift ». Ce dernier a pour effet de capturer une série d’images pouvant ensuite être fusionnées pour créer un fichier unique à très haute résolution (comptez 240 millions de pixels, rien que ça). Forcément, le post-traitement de vos photos est on ne peut plus positif.

Le système de mise au point automatique est en avance sur ce que nous observons chez la concurrence. Et préfigure un modèle qui fera office de prototype pour la nouvelle génération à venir d’appareils photo plein format.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony A7R IV