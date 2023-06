Le Z8 est l'appareil photo Nikon le plus intéressant pour la plupart des photographes sérieux. Cet hybride offre les mêmes niveaux de performance, de qualité d'image et de vidéo que l'appareil phare Z9, dans un boîtier plus petit, tout en vous laissant suffisamment de marge pour acheter un objectif et des accessoires corrects. Nous pensions peut-être avoir déjà tout vu avec le Z9, mais le Z8 est également en lice pour le titre d'appareil photo de l'année.

Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois du Nikon Z8 lors d'une conférence de presse, nous n'avions pas imaginé découvrir l'un des meilleurs appareils photo du marché. Peut-être était-ce dû au fait que cet appareil photo hybride plein format pouvait être résumé par Nikon en quelques mots : "C'est un bébé Z9". En bref, il s'agit de la réplique d'un appareil photo que nous avons déjà beaucoup utilisé - et notre appareil photo de l'année 2022 - mais en plus petit et en moins cher.

Malgré une première réaction mitigée, le Z8 nous a rapidement paru encore plus intéressant que le Z9.

Nous avons pris des photos de 45,7 Mpx et des vidéos 8K dans de nombreux scénarios, des portraits en studio aux danseurs de rue, et cet article est basé sur notre expérience. Sommes-nous plus enthousiastes à l'égard du Z8 après l'avoir utilisé ? Lisez la suite pour le savoir.

(Image credit: Future)

4 599€ boîtier seul

Disponible depuis le 25 mai

Le Nikon Z8 a été annoncé le 10 mai 2023 et a débarqué dans les rayons le 25 mai, au prix de 4 599€ boîtier nu. La concurrence est rude à ce niveau de prix, et nous avons comparé pour ce test le Z8 au Canon EOS R5 et au Sony A7R V pour déterminer quel appareil photo hybride l'emporterait.

L'appareil est accompagné d'un nouvel accessoire optionnel : le Power Battery Pack MB-N12, qui fonctionne comme une poignée verticale et peut contenir deux batteries EN-EL15 supplémentaires. Nous n'avons pas encore de prix pour le MB-N12, mais nous pouvons utiliser le MB-N11 du Nikon Z7 II comme référence approximative, qui coûte 399€.

Etant donné que le Z8 est plus de 25% moins cher que le Z9, vous pourriez l'acheter à la place du Z9, avec le MB-N12 chargé de batteries EN-EL15, ainsi qu'un objectif de milieu de gamme à monture Z comme le Nikkor Z 85mm f/1.8 S, et il vous resterait probablement un peu de sous à dépenser.

Nikon Z8 : design

Évolution hybride du reflex numérique Nikon D850

Boîtier étanche de 910 g

Viseur sans cache et écran tactile polyvalent à 4 axes

La plupart des nouveautés du Z8 concernent son design. Les caractéristiques, les performances et la qualité photo-vidéo sont pratiquement les mêmes que celles de son grand frère, le Nikon Z9.

La principale différence entre les deux appareils est leur taille. Les utilisateurs de reflex numériques peuvent considérer le Z8 comme l'évolution hybride du Nikon D850, et si l'on raisonne dans les mêmes termes, le Z9 est le Nikon D6 des temps modernes.

Avec un poids de 910 g, le Z8 est 30 % plus léger que le Z9, qui pèse 1 340 g, bien qu'il reste plus lourd que ses rivaux, le Canon EOS R5 et le Sony A7R V, ainsi que le Nikon Z7 II.

Nous sommes habitués au format du Z8, et nous aimons que toute la main s'insère dans la poignée ; avec des appareils plus petits comme l'A7R V, le petit doigt glisse sur le fond de l'appareil. Bien qu'il soit plus léger que le Z9, le Z8 reste un appareil photo de taille correcte, et il fonctionne bien avec des objectifs de toutes les formes et de toutes les tailles.

Sa taille plus petite que celle du Z9 a un impact sur l'expérience de l'utilisateur à plusieurs égards et l'autonomie de la batterie en fait partie. Le Z9 a une bien meilleure autonomie, alors que celle du Z8 est vraiment médiocre avec 340 photos, comme nous l'avons rapidement constaté lorsque nous avons pris des centaines de photos lors de l'événement de lancement. Cela dit, il est possible d'ajouter la poignée verticale avec deux batteries EN-EL15 supplémentaires pour prolonger l'autonomie, et les batteries de la poignée peuvent être remplacées à chaud pour une alimentation continue.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Le chargement en déplacement via l'USB-C est également possible - le Z8 dispose en fait de deux ports USB-C, l'un pour l'alimentation et l'autre pour la connectivité, qui peuvent être utilisés simultanément. Nous ne voyons pas d'autres appareils photo dotés de deux ports USB-C.

Nikon affirme que l'étanchéité du Z8 est de la même qualité que celle du D850, et il s'agit bien d'un appareil photo robuste. Il présente également certaines des caractéristiques de conception phares que nous aimons, en particulier pour le travail en basse lumière, comme l'écran LCD supérieur et les boutons éclairés.

Le viseur de 3,69 millions de points n'atteint peut-être pas la résolution de celui du Sony A7R V, mais il s'agit d'un écran large et lumineux, sans occultation, et donc très agréable à utiliser, même pour les prises de vue en rafale. L'écran tactile inclinable sur 4 axes de 3,2 pouces fonctionne bien pour la prise de vue sous tous les angles, en format portrait et paysage, même s'il n'est pas adapté à la prise de vue en selfie car il ne s'ouvre pas et ne pivote pas - mais là encore, il ne s'agit pas d'un appareil photo pour le vlogging.

Outre sa conception conviviale pour la photographie, le Z8 dispose d'outils pour la réalisation de films tels que la forme d'onde, le focus peaking, le zébra, la mise au point linéaire et une bordure d'affichage rouge lors de l'enregistrement. Nikon est également plus généreux que la plupart des autres constructeurs lorsqu'il s'agit d'améliorer les performances et les fonctionnalités de ses appareils photo après leur lancement, grâce à des mises à jour du micrologiciel. Le Z9 a bénéficié de deux mises à jour majeures du micrologiciel et est un meilleur appareil photo en 2023 qu'il ne l'était lors de son lancement il y a un an. Le Z8 reprend le point de départ du Z9, les mises à jour ajoutées au Z9 étant incluses dans le Z8 dès sa sortie de l'emballage.

Nikon Z8 : caractéristiques et performances

20 images par seconde pour un maximum de 1 000 images brutes

Option avion ajoutée à l'AF avec suivi du sujet

Autofocus efficace jusqu'à -9EV

En termes de fonctionnalités et de performances, le Z8 est presque identique à son grand frère. Les appareils photo sont équipés du processeur EXPEED 7 de même génération et d'un capteur plein format de 45,7 Mpx avec stabilisation d'image intégrée, et tous deux excluent complètement le viseur mécanique - un choix de conception novateur fait par Nikon l'année dernière.

La prise de vue en continu à 20 images par seconde pour un maximum de 1 000 images brutes s'accompagne d'une exposition automatique continue (AE) et d'un autofocus avec suivi du sujet (AF). La détection des sujets aériens est une nouveauté du Z8, en plus des personnes, des animaux et des véhicules, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion d'essayer ce nouveau mode AF.

La vitesse maximale de prise de vue en continu est portée à 30 images par seconde en JPEG uniquement, et même à 120 images par seconde si vous pouvez vous accommoder d'un résultat de 11 Mpx. La cadence de 20 images par seconde s'est montré suffisamment rapide pour nous permettre de capturer des moments précis de danseuses lors de l'événement de lancement. Dans l'ensemble, les performances du Z8 satisferont les photographes professionnels d'animaux sauvages et de sport les plus exigeants.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Nikon a tenu à préciser qu'il "évolue du format JPEG au format HEIF", le premier étant depuis longtemps le format de fichier d'image compressé standard de l'industrie. Pour l'instant, le Z8 inclut les deux formats, en plus du format brut. En termes de vidéo, la différence entre le HEIF et le JPEG est comparable à la différence entre une vidéo 10 bits et une vidéo 8 bits. Le HEIF offre un milliard de couleurs supplémentaires par rapport au JPEG et convient à ceux qui souhaitent une plus grande plage dynamique dans leurs images.

Le Z8 est également un véritable appareil photo hybride, offrant des vidéos 8K / 60p et 4K / 120p avec l'enregistrement interne N-raw et ProRes raw de Nikon en option, avec des couleurs 12 bits. La durée d'enregistrement peut atteindre 90 minutes en 8K et plus de deux heures en 4K sans surchauffe. Nous n'avons pas encore poussé l'appareil à fond, mais les durées d'enregistrement sont un domaine où le Z9 devrait avoir l'avantage, étant donné que sa taille et sa surface physique plus grandes lui permettent de mieux disperser la chaleur.

Nikon Z8 : qualité d'image et de vidéo

Capteur empilé de 45,7 Mpx

Vidéo 8K / 60p jusqu'à 90 minutes d'enregistrement

Stabilisation de l'image dans le boîtier

Comme le Z9, le Z8 est un appareil photo hybride extrêmement performant, offrant une superbe qualité photo et vidéo. Il n'atteint pas la résolution de 61 Mpx de l'A7R V de Sony - un changement que certains espéraient - mais sa résolution de 45,7 Mpx est suffisante pour la plupart des photographes et a un impact positif sur ses performances en matière de prise de vue à grande vitesse. Avec moins de pixels, le Z8 est deux fois plus rapide que l'A7R V et c'est un compromis que nous sommes tous prêts à faire en tant que photographes polyvalents.

Lors de l'événement de lancement, nous avons pu réaliser des portraits en studio avec l'objectif Nikkor Z MC 105 mm f/2,8 VR S, et les détails se sont avérés d'une grande netteté, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous. Nous avons également pris des photos de danseurs avec les objectifs Nikkor Z 40mm f/2 S et Nikkor 24-70mm f/2.8 VR S.

Nous avons l'intention d'utiliser le format HEIF de manière plus approfondie et de le comparer au format JPEG dans notre test complet du Z8. En attendant, vous pouvez en savoir plus sur la qualité d'image et de vidéo que vous pouvez attendre de l'appareil photo en lisant notre test approfondi du Z9.

Image 1 of 4 (Image credit: Future | Tim Coleman) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Nikon Z8 : premier verdict

Le Nikon Z8 ne contient pas grand-chose que nous n'ayons pas déjà vu dans le Z9, mais cela ne l'empêche pas d'être l'un des appareils photo les plus performants disponibles aujourd'hui. En fait, il est d'autant plus impressionnant que Nikon ait réussi à intégrer la quasi-totalité des fonctionnalités et des performances de son produit phare, le Z9, dans un boîtier nettement plus petit. Les antécédents de Nikon en matière de mises à jour de firmware sont également rassurants, et nous nous attendons à ce que le Z8 continue de s'améliorer après son lancement.

Ayant déjà utilisé les deux appareils - bien que brièvement dans le cas du Z8 - nous sommes déjà dans le camp du Z8. Nikon affirme que certains photographes voudront toujours bénéficier du format plus grand d'un appareil comme le Z9, mais le Z9 est vraiment gargantuesque, et pour nous, le Z8 est le plus adapté à la plupart des photographes sérieux, d'autant plus qu'il peut être complété par la poignée verticale.

Nous avons hâte de passer plus de temps à tester le Nikon Z8, et nous vous ferons part de nos conclusions dans notre prochain test complet.