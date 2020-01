Meilleurs appareils photo sans miroir : les 10 modèles hybrides à considérer en 2020

Quel est le meilleur appareil photo sans miroir que vous puissiez acheter dès aujourd’hui ? Cela dépend bien évidemment de votre style de photographie et de votre budget disponible. Quelles que soient vos préférences, notre guide d’achat vous aidera à trouver le modèle qui vous convient.

Un photographe initié depuis quelques années, voire décennies, ne jurera que par l’usage du Reflex numérique et vous le recommandera forcément. Il convient toutefois de considérer aussi, que vous débutiez ou que vous montiez en gamme, les appareils photo sans miroir comme modèles performants et polyvalents à adopter. Mais qu'est-ce qu'un appareil photo sans miroir ? Et quels critères devez-vous garder à l’esprit avant de décider d’un achat ? Nous répondons à toutes vos interrogations et plus encore dans le guide ci-dessous.

Vous êtes pressé(e) et cherchez uniquement le meilleur appareil photo sans miroir du moment ? Notre premier choix est, à l’heure actuelle, le Nikon Z6. Il est petit et léger pour un appareil photo plein format, en plus d’associer une excellente qualité d’image à une prise en main rapide et facile. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d’objectifs natifs, vous pouvez l'associer aux centaines d’options existantes via un adaptateur. Un modèle qui se révèle digne de la signature premium de Nikon.

Appareils photo sans miroir vs Reflex numérique : quelle est la différence ?

Les appareils photo sans miroir vous permettent d’associer des objectifs à votre boîtier, tout comme les Reflex numériques. Ils ont cependant supprimé le miroir propre à ce dernier et qui reliait jusqu’ici les deux éléments. L’appareil photo sans miroir se veut donc plus compact et léger qu’un Reflex.

L'absence de miroir signifie qu'au lieu de viseurs optiques pour cadrer votre sujet, vous ciblez celui-ci avec des viseurs électroniques. Sachez cependant que la plupart des appareils photo sans miroir les plus abordables ne sont pas fournis avec des viseurs. Le cadrage s’effectue alors sur l'écran arrière, comme sur la plupart des appareils photo compacts ou des smartphones.

Choisir un appareil photo sans miroir vous apporte un avantage certain en termes de réduction de la taille et du coût. Nous vous conseillons, néanmoins, de toujours préférer un modèle avec viseur. Ce qui vous permettra de photographier vos sujets et objets dans toutes les conditions, ensoleillées ou nocturnes. Votre écran arrière devient alors inutile.

Les appareils photo sans miroir sont aussi appelés appareils photo mirrorless ou appareils photo hybrides. Les modèles existants sont assez variables, du plus simple pour débutants au monstre plein format pour les pros et passionnés. Et qui rivalise avec les meilleurs Reflex numériques…

Pourquoi les appareils photo sans miroir sont les meilleurs ?

Un appareil photo sans miroir est-il préférable à un Reflex numérique ? Il existe encore de nombreux avantages et inconvénients pour les deux modèles.

Les appareils photo sans miroir offrent certainement plus de marques et donc de modèles. Si vous cherchez à acheter un reflex numérique, il n’y a vraiment que deux constructeurs à considérer : Canon et Nikon. Du côté des appareils photo sans miroir, vous pourrez composer également avec Panasonic, Fujifilm, Sony, Olympus, Leica et bien d’autres. Chacun proposant une large gamme d’appareils photo adaptés à tous les budgets.

Le catalogue d’appareils photo sans miroir est tellement varié qu’il est difficile, aujourd’hui, de sélectionner 10 modèles haut de gamme pour constituer notre guide d’achat. Nous privilégions, qui plus est, des modèles abordables, avec un excellent ratio qualité-prix. Ce classement est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter régulièrement pour découvrir de nouveaux appareils.

Quels appareils photo sans miroir acheter en 2020 ?

1. Nikon Z6

L’offre photo la plus convaincante à bien des égards.

Capteur : CMOS plein format, 24.5 MPx | Autofocus : AF 273 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 2 100 000 points | Mode rafale : 12 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Passionné / Expert

Viseur haute définition

Prise en main rapide et facile

Vidéo 4K

Un seul emplacement pour la carte mémoire

Gamme d’objectifs limitée

Alors que le Z7 et son capteur de 45,7 mégapixels constitue aujourd’hui le nec plus ultra de la gamme d’appareils photo plein format de Nikon, le Z6 reste en tête de notre sélection d'appareils photo professionnels. Pourquoi ? Une question de prix plus abordable d’abord, de mises à jour régulières du firmware ensuite, qui font de ce modèle un exemple d’optimisation à suivre.

La qualité d’image du Nikon Z6 n’est plus à vanter. Son capteur de 24.5 MPx produit de superbes résultats avec une reproduction des couleurs époustouflante et des détails d’une finesse absolue. Tandis que son système autofocus à 273 points fonctionne parfaitement et offre une excellente couverture du cadre. De plus, son mode rafale vous permet d’économiser la batterie intelligemment, nous avons en effet réussi à prendre 310 photos avec une batterie à moitié chargée.

Si vous êtes coutumier des appareils photo Nikon, sachez que vous pouvez recycler vos objectifs à monture F sur le Nikon Z6 (vérifiez tout de même la compatibilité des objectifs plus anciens). Un excellent choix, à la fois pour le photographe amateur et le photographe professionnel.

2. Sony Alpha A7 III

La revanche (payante) de Sony.

Capteur : CMOS plein format, 24,2 MPx | Autofocus : AF 693 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 921 000 points | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Passionné / Expert

Boîtier compact et durable

Le meilleur autofocus du marché

Vidéos 4K non recadrées

Durée de vie de la batterie limitée

Dans le passé, les appareils photo Sony A7 ont toujours reçu des évaluations en demi-teinte, performants certes mais assez basiques et peu différenciant des autres solutions plein format. L'A7 III est devenu, en l’espace de deux ans, le modèle favori des professionnels de la photographie.

Son capteur, bien que pourvu d’une résolution modeste de 24 mégapixels, dispose d’un mode rétro-éclairage avancé qui collecte admirablement la lumière. Cette troisième génération garantit ainsi des photos et vidéos fourmillant de détails, que le sujet soit statique ou en pleine action, que vous le preniez en intérieur comme en extérieur. En outre, la stabilisation sur 5 axes du capteur vous évite de vous soucier de la présence ou non d’objectifs compatibles. Ajoutez-lui le meilleur autofocus du moment et tout est réuni pour vous offrir LA prise de vue parfaite.

Contrairement aux modèles plus spécialisés A7R IV et A7S II, l’A7 III se veut un appareil photo conçu pour tous. Il ne devrait donc plus se restreindre à l’approbation unique des photographes pros !

3. Fujifilm X-T30

Résolution photo, belle option vidéo, prix attractif… tout lui réussit !

Capteur : APS-C, 26,1 Mpx | Viseur : 2 360 000 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 1 040 000 points | Autofocus : AF 425 points | Mode rafale : 8 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Intermédiaire

Boitier robuste et élégant

Excellente qualité d'image et de vidéo

Beaucoup d’options de personnalisation

Quelques commandes complexes

Vous recherchez un appareil photo petit mais puissant, avec un superbe design et de multiples objectifs ? Fujifilm peut vous fournir ce mouton à cinq pattes. La marque a connu de nombreux succès avec ses appareils photo de la série X. Particulièrement, les modèles X-T, jumelant de près les Reflex numériques. Alors que le X-T20 est, à ce jour, le boîtier le plus vendu de la société, le X-T30 pourrait très prochainement lui ravir ce titre.

Le nouveau capteur est fiable et le processeur rapide, tandis que les modifications apportées à la mise au point automatique et au mode rafale font totalement la différence pour les prises de vue quotidiennes. Mais aussi plus poussées, si vous utilisez votre appareil pour immortaliser des compétitions sportives, par exemple.

L'enregistrement vidéo est un autre atout avec différentes options remarquables (carte 4K DCI et UHD, prise de vue F-Log). Si vous souhaitez vous lancer dans l'enregistrement vidéo, il est difficile de penser à un autre appareil photo capable d'offrir la même gamme complète de fonctionnalités, pour un prix aussi compétitif.

4. Sony A7R IV

Le futur challenger des années 2020.

Capteur : CMOS plein format, 61 Mpx | Autofocus : AF 567 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 1 440 000 points | Mode rafale : 10 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Expert

Un niveau de détails jamais atteint jusqu’ici

Système autofocus intelligent

Plus simple à manier que ses prédécesseurs

Ecran tactile à améliorer

Bien que son prix ait de quoi donner le tournis - et l’empêche de rejoindre le TOP 3 aujourd’hui -, il serait aberrant d’écarter le Sony A7R IV de ce guide d’achat. Les performances de cet appareil photo hybride mérite pourtant chaque centime dépensé.

Son capteur plein format occupe le haut de l’affiche. Comme celui de son prédécesseur, il bénéficie d'un design rétro-éclairé pour mieux absorber la lumière. Là où il fait totalement oublier l’A7R III, c’est lorsque vous activez le mode « Pixel Shift ». Ce dernier a pour effet de capturer une série d’images pouvant ensuite être fusionnées pour créer un fichier unique à très haute résolution (comptez 240 millions de pixels, rien que ça). Forcément, le post-traitement de vos photos est on ne peut plus positif.

Le système de mise au point automatique est en avance sur ce que nous observons chez la concurrence. Et préfigure un modèle qui fera office de prototype pour la nouvelle génération à venir d’appareils photo plein format.

5. Panasonic Lumix S1R

Envie de prendre des images à 187 mégapixels ? Le S1R offre cela et beaucoup plus.

Capteur : CMOS plein format, 47,3 Mpx | Autofocus : AF 225 points | Ecran : tactile à angle d'inclinaison de 3,2 pouces, 2 100 000 points | Mode rafale : 9 image/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Expert

Viseur incroyable

Qualité vidéo sans défaut

La prise en main peut surprendre

Boitier volumineux et lourd

Le S1R de Panasonic offre une technologie exceptionnelle dans un boitier extrêmement robuste. Son viseur de 5,7 millions de points est sans conteste le plus spectaculaire du marché à ce jour, offrant une qualité de cadrage photo comme vidéo impressionnante.

Au moment de sa sortie, le capteur de 47,3 mégapixels détenait également le record du plus grand nombre de pixels affichés sur un appareil photo sans miroir. Record qui a depuis été ravi par le Sony A7R IV. Mais le Panasonic Lumix S1R dispose d’une arme secrète : son mode « Haute résolution » qui permet de prendre des photos de 187… millions de pixels ! Agrandissez et rognez vos clichés comme bon vous semble. Il vous faudra cependant un trépied et des sujets immobiles pour profiter pleinement de cette résolution.

Nous avons quelques réserves avec le boitier un peu lourd, ainsi que par des commandes un peu complexes à prendre en main. Mais sa puissance absolue gomme ces infimes défauts.

6. Canon EOS RP

L’initiation idéale aux appareils photo sans miroir.

Capteur : CMOS plein format, 26,2 Mpx | Autofocus : AF 5655 points | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 5 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Enthousiaste

Excellent rapport qualité prix

Boitier mini et léger

La sélection d’objectifs natifs est restreinte

Les vidéos 4K sont recadrées

Premier appareil photo sans miroir plein format de Canon, l'EOS R a frustré bon nombre d’utilisateurs au moment de sa sortie. L’EOS RP a corrigé la plupart des problèmes de son prédécesseur et dégage, de ce fait, une impression générale beaucoup plus positive.

Son boitier, déjà, est beaucoup plus petit et léger, ce qui joue sur la facture finale nettement plus avantageuse. Une aubaine pour les photographes amateurs qui désireraient passer aux appareils photo sans miroir sans jamais oser sauter le pas, compte tenu de leur prix peu attractif.

En parallèle, Canon a conservé les points forts de l’EOS R : un capteur précis, un écran tactile réactif, une mise au point automatique rapide et une mémoire tampon optimale. L’EOS RP procure un véritable plaisir à l’usage. Espérons que Canon complète la gamme de ses objectifs dédiés, avec des options plus abordables.

7. Olympus OM-D E-M1X

Les constructeurs de Reflex le craignent.

Capteur : CMOS 4/3, 20,4 Mpx | Autofocus : AF 121 points | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 037 000 points | Mode rafale : jusqu'à 60 images/seconde | Vidéo : 4K | Niveau utilisateur : Expert

Prise en main très simple

Superbe système autofocus

Bonne stabilisation d'image

Le viseur souffre en basse lumière

La forme très carrée de l'OM-D E-M1X peut rebuter beaucoup d’amateurs de photographie, tant il semble complexe à manipuler. Son ergonomie est pourtant pensée pour une meilleure prise en main sans faire d’impasse sur les composants phares.

D’autre part, l'E-M1X produit des fichiers image plus volumineux et détaillé que tout appareil photo plein format. Son mode rafale impressionnant a d’ailleurs de quoi faire honte à de nombreux modèles tels que les Lumix S1 de Panasonic ou la série Z de Nikon. Une vitesse de prises de vue en continu et un système autofocus qui en font un appareil indispensable pour les photographes sportifs ou naturalistes.

Avec deux processeurs sous le capot, il n'est pas étonnant qu'il puisse atteindre ces performances. La qualité d'image est fabuleuse, aussi bien pour les photos que pour la vidéo. Pour quelle raison figure-t-il dans la seconde moitié de ce classement ? Son prix élevé, indubitablement.

8. Panasonic Lumix G9

Polyvalent et sans compromis.

Capteur : Live MOS 4/3, 20,4 Mpx | Autofocus : AF 225 points | Ecran : tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Mode rafale : 20 images/seconde | Vidéo : 4K à 60p | Niveau utilisateur : Enthousiaste

Photos 4K et 6K

Boîtier ergonomique

Stabilisation d'image parfaite

Deux emplacements pour carte mémoire

Ecran un peu petit

Il n’est peut-être pas aussi performant que le Lumix GH5 pour la vidéo mais le G9 de Panasonic se montre sans complaisance pour le traitement accordé à la photo. Tout comme l’Olympus OM-D-E-M1X, son capteur 4/3 réduit a été compensé par de multiples améliorations.



Ainsi, le Lumix G9 est capable de prendre des photos à une vitesse fulgurante de 20 images par seconde avec une mise au point automatique instantanée. Cela représente un progrès considérable par rapport aux 12 images par seconde du GH5. Il est également possible d'augmenter la résolution des photos jusqu’à 6K avec un mode spécifique. Tandis que son incroyable stabilisation d'image à vous permet de prendre des photos à la volée avec des résultats diablement précis.

Saluons également la connectivité de ce nouveau modèle avec les Wi-Fi et Bluetooth permettant une connexion constante avec votre smartphone. Plus deux emplacements pour cartes SD prenant en charge le format UHS-II, pour des vitesses de transfert rapides.

Le G9 est définitivement un appareil photo sans miroir brillant et polyvalent. Sans parler du meilleur hybride de Panasonic à ce jour.

9. Canon EOS M6 Mark II

Un excellent APN / caméscope qui ne manquera aucun de vos voyages.

Capteur : APS-C, 32,5 Mpx | Viseur : non intégré | Ecran : tactile inclinable de 3 pouces, 1 040 000 points | Autofocus : 143 points | Mode rafale : 14 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Débutant / Enthousiaste

Petit et léger

Grand écran tactile inclinable

Pas de viseur intégré

Relativement peu d’objectifs natifs

Il serait très facile de sous-estimer le Canon EOS M6 Mark II, compte tenu de sa petite taille et de son absence de viseur. Pourtant c’est l’un des appareils photo sans miroir qui offre le plus de possibilités à son utilisateur.



D’abord, sa taille compacte et son poids léger en font l'un des meilleurs compagnons de voyage que vous puissiez obtenir. Son capteur de 32,5 millions de pixels vous garantira une production record de livres photo grâce à la rapidité de son mode rafale (14 images par seconde). Point fort des appareils Canon en général, les couleurs vives de vos clichés en éblouiront plus d’un.



Une autre amélioration majeure de la marque est la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K sans recadrage. Qui plus est, avec son écran inclinable et sa prise microphone, le M6 Mark II a de quoi se transformer en outil professionnel référent pour les vloggers. Attention, il pourrait sérieusement vous donner envie de lancer une chaîne YouTube « voyages et tourisme ».

10. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Rétro en surface, terriblement moderne sous son petit boîtier.

Capteur : CMOS 4/3, 16,1 Mpx | Viseur : 2 360 000 points | Ecran : à angle d'inclinaison, 3 pouces, 1 037 000 points | Autofocus : AF 121 points | Mode rafale : 8,6 images/seconde | Vidéo : 4K à 30p | Niveau utilisateur : Débutant / Intermédiaire

Boitier et objectifs compacts

Viseur performant

Capteur plus petit que la moyenne

La mise au point automatique pourrait être meilleure

Ne vous attendez pas à un énorme bond en avant entre l’OM-D E-M10 Mark II et son successeur, le Mark II. En effet, une grande partie des spécifications de la gamme fétiche d’Olympus demeure inchangée. Cependant, la marque a rendu l’un de nos appareils photo sans miroir préférés bien plus accessible aux nouveaux utilisateurs et aux passionnés de photographie, de manière générale.

Certains critiqueront le format 4/3 de son capteur et ses objectifs aussi réduits et légers que le boîtier lui-même. Et ça n’aurait aucun sens tant les effets de ces transformations sur la qualité de l’image sont moindres. A l’inverse, elles lui confèrent un aspect attractif en face de ces concurrents, dont le volume complexifie quelque peu le transport.



Dissimulant un système de stabilisation d'image à cinq axes, un viseur électronique plus que correct, une cadence de prise de vue impressionnante et une option d’enregistrement vidéo en ultra HD, le Mark III prouve définitivement qu’il n’est pas un jouet quoi qu’en dise sa taille.