Les VPN les plus rapides en 2021

Parmi toutes les considérations auxquelles vous devez penser lorsque vous choisissez votre nouveau VPN : nombre de serveurs, capacités de streaming, sécurité… L'une des plus importantes est la vitesse.

Comme les VPN fonctionnent en envoyant tout votre trafic Internet via le serveur sécurisé du fournisseur choisi (deux fois, dans certains cas), cela représente beaucoup de latence potentielle. Heureusement, en optant pour l'un des VPN les plus rapides, vous pouvez pratiquement éviter tout ralentissement.

En fonction de la robustesse du réseau de la société et du nombre de serveurs qu'elle propose (les serveurs les plus proches offrant généralement de meilleures vitesses), certains VPN ont à peine un impact sur votre connexion. Nous avons testé la vitesse de tous les meilleurs VPN du marché afin que vous puissiez choisir en toute confiance un fournisseur qui ne vous ralentira pas. Surtout si vous utilisez votre VPN pour débloquer des sites ou des services ou pour diffuser des vidéos, où la vitesse est évidemment une priorité.

Les 3 meilleurs offres VPN du moment :

1. Hotspot Shield - le VPN le plus rapide du marché

Après l’avoir testé nous-mêmes, nous n'arrivons toujours pas à croire les vitesses de connexion que nous offre Hotspot Shield. Si vous savez que vous voulez un VPN et que votre principale préoccupation est le ralentissement du système que ça pourrait provoquer, alors ce fournisseur pourrait bien être celui qu'il vous faut. Il propose également l’un des meilleurs prix du marché, et vous pouvez l'essayer sans risque pendant 45 jours.

2. ExpressVPN - le meilleur VPN du marché

ExpressVPN est tout en haut de notre liste des meilleurs VPN, et cela est dû en grande partie à la vitesse et à la cohérence des connexions de ses serveurs. En outre, il dispose d'un superbe support client 24/7, fonctionne sur un large éventail d'appareils, est facile à utiliser, et tous les lecteurs de TechRadar peuvent actuellement l'obtenir avec 3 mois supplémentaires gratuits.

3. NordVPN - l'un des plus grands noms du VPN

Il n'est pas surprenant que l'un des noms les plus célèbres en matière de VPN soit également l'un des plus rapides qui existent. Comme pour ExpressVPN, c'est la cohérence des vitesses d'une région à l'autre qui impressionne vraiment. Et NordVPN est également à la hauteur en matière de sécurité, d’expérience utilisateur et de déblocage des services de streaming.

Les VPN les plus rapides en 2021

(Image credit: Hotspot Shield)

Le protocole Catapult Hydra peut ressembler au dernier film Mission Impossible, mais c'est en fait la fonctionnalité qui permet à Hotspot Shield de se hisser au sommet de notre liste des VPN les plus rapides. Connectez-vous à n'importe quel serveur et vous ne sentirez pratiquement aucun ralentissement lorsque vous diffuserez des flux et surferez pendant que Hotspot vous protège en arrière-plan.

Et cela vaut même pour les endroits les plus reculés du monde. Il s'avère 50 à 100% plus rapide que ce que nous avons vu chez la plupart des concurrents !

Bien sûr, si vous avez atterri sur cette page, c'est pour connaître le VPN le plus rapide, mais Hotspot a tellement d'autres atouts. Il s’est vraiment amélioré sur le streaming ces derniers temps, et nous avons été en mesure de contourner les restrictions géographiques posées par des sites comme Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video et plus encore.

Il dispose également d'un service d'assistance par chat en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que nous avons trouvé très utile. Mais Hotspot est si facile à utiliser que vous n'en aurez que rarement besoin.

Cependant tout n'est pas rose : ses applications mobiles ne sont pas les meilleures du marché. Et ce protocole propriétaire que nous avons mentionné précédemment signifie qu'il n'est pas disponible pour être utilisé sur autant d'appareils qu'ExpressVPN ci-dessous (pensez aux consoles de jeux, à la plupart des Smart TV, etc.).

Ces éléments n'auront pas d'importance pour tout le monde, cependant, et si vous cherchez simplement une vitesse brute à un prix très bas, alors Hotspot Shield vaut le détour.

Il convient de mentionner que Bitdefender Premium VPN utilise également Catapult Hydra et peut donc atteindre des vitesses similaires. Mais Hotspot Shield surpasse ce fournisseur en ce qui concerne les autres caractéristiques et fonctionnalités.

(Image credit: ExpressVPN)

ExpressVPN se place juste en dessous de Hotspot dans notre tableau. Bien qu'il ne soit pas nécessairement le plus rapide dans l'ensemble des serveurs, il remplit les conditions pour être à la fois super rapide et offrir la meilleure expérience VPN.

Tout d'abord, la vitesse de connexion. Dans notre dernière série de tests, nous avons constaté qu'ExpressVPN offrait de superbes vitesses sur les serveurs de différents territoires. Nous avons constaté des vitesses de connexion allant jusqu'à 220Mbs aux États-Unis (elles ont atteint 240Mbs lors de tests précédents), ce qui est un taux étonnant. C'est plus que suffisant pour garantir que votre streaming et votre navigation générale sur le Web ne baissent pas de régime lorsque le VPN est activé.

Une touche supplémentaire plus qu’agréable est qu'ExpressVPN offre son propre test de vitesse qui vous aide à vous assurer que vous vous connectez au meilleur serveur possible. Nous apprécions cette attention particulière portée aux performances !

Comme nous l'avons dit, en dehors de la performance pure, ExpressVPN a vraiment tout compris, de sa superbe gamme d'applications et de clients (il fonctionne extrêmement bien sur Windows, Mac Linux, Android, iPhone, consoles de jeux, appareils de streaming TV, routeurs, et encore plus) à la façon dont il se connecte automatiquement au serveur optimal afin que vous puissiez bénéficier de la meilleure performance possible dès le départ.

Sur le plan de la sécurité, vous disposez d'un choix complet de protocoles pris en charge, y compris le protocole Lightway personnalisé d'ExpressVPN, qui devrait contribuer à améliorer encore davantage les performances. En matière de confidentialité vous disposez d'un kill switch et d'une solution DNS privée à "connaissance zéro", entre autres. Et en parlant de confidentialité, il n'y a pas d'enregistrement du trafic réseau, comme les temps de connexion ou les adresses IP.

S'il y a un inconvénient à ExpressVPN, c'est probablement son prix - nous pensons que "rassurant et cher" est probablement une bonne façon de voir les choses. Néanmoins, le fournisseur offre un remboursement sans problème de 30 jours et vous pouvez obtenir 3 mois gratuits en tant que lecteur de TechRadar !

(Image credit: Future)

NordVPN est devenue la marque de référence sur le marché des VPN. Et une bonne raison de son énorme popularité (mis à part toute la publicité qu'il fait) est sa vitesse.

Lorsque nous l'avons testé sur des serveurs américains, nous avons constaté des vitesses de connexion allant jusqu'à 350 Mbs lorsque vous utilisez son propre protocole NordLynx (basé sur WireGuard). De toute façon, il n'y a pas beaucoup de foyers qui ont une bande passante aussi rapide, donc ne vous attendez pas à ce que vos vitesses de streaming ou de téléchargement souffrent beaucoup si vous avez NordVPN activé en arrière-plan.

Néanmoins nous pourrions dire que les vitesses étaient moins constantes que d'autres. La vitesse de connexion la plus faible que nous avons testée est descendue à environ 75 Mbs. Mais avouons-le... ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une vitesse lente !

En dehors de cela, NordVPN est vraiment bon quand il s'agit de sécurité et de confidentialité. Comme ExpressVPN, sa politique de « zero-log » est auditée de manière indépendante et il propose des fonctionnalités comme le Double VPN et la technologie Onion Over pour s'assurer que vos données privées ne seront jamais divulguées.

Et si vous avez besoin de vitesse, nous pensons que c'est parce que vous êtes probablement à la recherche d'un excellent VPN pour le streaming. NordVPN a tout ce qu'il faut pour vous couvrir sur ce plan-là aussi, il débloque Netflix, Hulu, Disney+ et BBC iPlayer sans aucun souci.

De plus, il existe des forfaits très intéressants, notamment si vous souscrivez à un plan pluriannuel.

(Image credit: IPVanish)

IPVanish n'est pas actuellement en mesure de se vanter d’avoir son propre protocole propriétaire comme les fournisseurs ci-dessus, mais avec des vitesses comme celles que nous avons vues lors de nos tests, cela ne semble pas avoir d'importance ! En utilisant le protocole sécurisé IKEv2, nous avons enregistré des vitesses rapides et constantes vers les serveurs britanniques et américains (malheureusement, nous n'avons pas pu en dire autant en sautant sur des serveurs situés à l'autre bout du monde).

Ce fournisseur est un de nos favoris depuis longtemps. En plus des vitesses affichées, c'est un logiciel assez facile à utiliser. Un seul abonnement vous permet de l'utiliser sur un large éventail d'appareils. En fait, vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils que vous le souhaitez : ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléphones mobiles, appareils de diffusion télévisuelle, routeurs, etc.

Plusieurs options avancées, telles qu'un kill switch et le Split tunnelling, pour n'en citer que quelques-unes, font également partie du package. La politique de confidentialité est très bien car il n'y a pas d'enregistrement de vos activités en ligne, bien qu'il serait grand temps que cela soit vérifié de manière indépendante comme le font maintenant NordVPN et ExpressVPN.

D'autres points sont à améliorer comme le streaming. Pour sa défense, IPVanish ne fait pas de grandes déclarations dans ce domaine. Mais ce serait bien de savoir que votre VPN de choix fonctionne efficacement pour débloquer iPlayer et Amazon Prime Video, ce que ce VPN ne peut pas faire actuellement.

(Image credit: Speedify)

Speedify est un autre fournisseur de VPN qui met en œuvre son propre protocole personnalisé, ne proposant même pas de prise en charge des outils habituels comme OpenVPN ou le nouveau WireGuard. Le résultat est un service qui offre des vitesses VPN parmi les plus rapides du test. Cela signifie que vous pouvez l'exécuter en toute sécurité en arrière-plan sur votre ordinateur ou votre téléphone portable, en sachant que vous conserverez votre anonymat en ligne et sans ralentir votre système, et c’est un très bon argument.

Vous remarquez peut-être la vitesse maximale de Speedify ci-dessus, vous la comparez à celle de certains autres fournisseurs de cette liste et vous vous dites : "Attendez une minute... pourquoi n'est-il pas mieux classé ?". C'est parce qu'il s'agit d'un VPN beaucoup moins polyvalent et complet. À son crédit, il indique très ouvertement sur son site Web qu'il ne vous aidera pas à débloquer Netflix et autres (et il ne ment pas !). Il n'y a pas d'assistance par chat, ni d'enregistrement de session, et son utilisation peut parfois être compliquée. Ce protocole propriétaire rend également l’expérience utilisateur difficile sur certains appareils moins courants.

Mais si vous n'avez besoin que de bonnes vitesses et que vous êtes attiré par les offres très raisonnables de Speedify, alors vous pourriez faire bien pire... et plus lent.

Beaucoup de VPN prétendent être les plus rapides, mais comme vous pouvez l'imaginer, dans de nombreux cas, c'est une vantardise inutile. Dans cet article, nous avons identifié les fournisseurs que nous avons trouvés vraiment performants, en nous basant sur nos évaluations et nos tests.

Bien sûr, la vitesse n'est pas une fin en soi, et nous attendons toujours une sécurité et une confidentialité solides de la part de tout VPN. Comme nous l'avons mentionné, une large couverture de serveurs est importante pour obtenir une connexion rapide et stable. Et des clients natifs facile à utiliser ne font jamais de mal.

Gardez à l'esprit que le VPN n'est pas la seule chose qui affecte les performances de votre connexion Internet, et que cela peut varier en fonction de votre fournisseur d'accès, de l'heure de la journée (en particulier s'il s'agit d'un pic de trafic), et aussi de l'état du service ou du site Web que vous utilisez.

Fanny Gautier a également contribué à la rédaction de ce guide d'achat.