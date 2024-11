Apple pourrait lancer son iPhone le plus fin l'année prochaine, mais où est l'iPhone pliable ?

L'iPhone 17 Air d'Apple pourrait être le téléphone le plus fin de son histoire

Selon un nouveau rapport, il ne ferait que 6 mm d'épaisseur

La puce A19 du téléphone pourrait également améliorer les performances

Apple a la réputation de privilégier la finesse de ses appareils, une caractéristique parfois poussée à des limites incroyables ou absurdes (selon les points de vue). Et l’entreprise ne semble pas prête à s’arrêter là : la gamme d’iPhone 17, attendue pour 2025, devrait inclure le téléphone le plus fin jamais conçu par Apple.

D’après une note de recherche du célèbre analyste Jeff Pu (relayée par MacRumors), Apple s’apprêterait à lancer un nouveau modèle baptisé iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim, qui ne ferait que 6 mm d’épaisseur. Ce chiffre établirait un nouveau record, dépassant les 6,9 mm de l’iPhone 6. Par ailleurs, l’iPhone 17 Air serait environ 25 % plus fin que n’importe quel appareil de la gamme iPhone 16, marquant ainsi un changement notable d’une année à l’autre.

Il convient de préciser que seul l’iPhone 17 Air devrait se distinguer par une telle réduction de l’épaisseur. Les autres modèles de la gamme iPhone 17 devraient conserver des dimensions similaires à celles de l’iPhone 16, faisant de l’iPhone 17 Air un appareil véritablement unique pour l’année prochaine.

(Image credit: DenPhotos/Shutterstock)

Toutefois, réduire encore l’épaisseur de l’iPhone pourrait ne pas sembler être une innovation des plus enthousiasmantes, surtout quand les concurrents d’Apple proposent certains des meilleurs smartphones pliables du marché (et ce, depuis plusieurs années déjà). Bien qu’un iPhone pliable fasse l’objet de rumeurs depuis un certain temps, il ne serait pas attendu avant 2026 ou 2027. En attendant cette arrivée tant espérée, il faudra se contenter d’iPhones toujours plus fins pour le moment.

Ce n’est pas la seule nouveauté prévue pour les modèles Apple de 2025. Chaque appareil de la gamme iPhone 17 devrait être équipé d’une puce A19 ou A19 Pro, laquelle serait fabriquée selon un procédé avancé N3P, toujours selon Jeff Pu. Il s’agit de la troisième génération de la technologie de fabrication en 3 nm, ce qui devrait offrir un léger gain en performance et en efficacité énergétique.

Bien que cela ne semble pas particulièrement spectaculaire, Apple reste le leader incontesté en matière de puissance et de performances des smartphones. Une mise à jour de ce type, même discrète, contribuera à renforcer cette position en attendant l’arrivée du fameux iPhone pliable.