Le prétendu iPhone 17 Slim pourrait s'appeler iPhone 17 Air

La gamme iPhone 16 est presque arrivée, mais certains leakers se tournent déjà vers l'iPhone 17, et la chose la plus intrigante que nous ayons entendue à propos de la série de l'année prochaine est qu'il pourrait y avoir un iPhone 17 Slim - ou, selon la dernière fuite, un iPhone 17 Air.

Cette information provient de FrontPageTech (via NotebookCheck), qui affirme que le modèle d'iPhone plus fin qui a précédemment fait l'objet de fuites de la part de plusieurs sources pourrait devenir l'iPhone 17 Air.

C'est un nom qui a du sens, puisqu'Apple a déjà une gamme d'iPad Air qui se situe entre les iPad de base et les modèles Pro, et qui, à un moment donné, a été positionnée comme une option mince (bien que le dernier modèle ne soit pas aussi mince que le dernier iPad Pro). Le MacBook Air est lui aussi positionné comme un appareil fin.

FrontPageTech a également partagé des rendus qu'ils ont créés du design supposé de l'iPhone 17 Air, et ceux-ci montrent un design d'iPhone quelque peu familier, avec une île dynamique, mais avec une construction sensiblement plus mince, et une seule caméra arrière.

Un rendu non officiel de l'iPhone 17 Air (Image credit: FrontPageTech)

La source réitère certaines fuites antérieures en indiquant que le cadre de l'appareil pourrait utiliser moins de titane que celui des modèles Pro, et qu'il pourrait ne pas être équipé du meilleur chipset disponible pour les iPhones de l'année prochaine, puisqu'il utiliserait un chipset A19 plutôt que l'A19 Pro avec lequel les iPhone 17 Pro et Pro Max seront probablement livrés.

Toutefois, l'iPhone 17 SlimAir pourrait avoir une épaisseur d'environ 5 mm. À titre de référence, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ont une épaisseur de 7,8 mm, et l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ont une épaisseur de 8,3 mm, ce qui rendrait l'iPhone 17 Air nettement plus fin.

FrontPageTech réitère également certaines spécifications d'écran qui ont déjà fait l'objet de fuites, indiquant que l'iPhone 17 Air pourrait être doté d'un écran de 6,6 pouces, 1 260 x 2 740, ce qui lui donnerait une taille similaire à celle de l'iPhone 15 Plus, qui est de 6,7 pouces, 1 290 x 2 796.

Un prix problématique

Cependant, FrontPageTech conteste une fuite antérieure selon laquelle l'iPhone 17 Air coûterait 1 299 $ (environ 1 190 €). Ce prix élevé a été avancé par l'informateur @UniverseIce sur Weibo, mais FrontPageTech estime qu'avec les spécifications annoncées - et en particulier si l'iPhone 17 Air est lancé avec le nom "Air" - il s'agirait plutôt d'un modèle de milieu de gamme, dont le prix devrait être fixé en conséquence.

Cela dit, nous prenons le nom iPhone 17 Air avec des pincettes, car il semble qu'il s'agisse en grande partie de spéculations. Mais une chose est sûre : les spécifications annoncées (épaisseur de 5 mm mise à part) ne correspondent pas à un prix de 1 299 $. Ainsi, au moins une partie de ce que nous avons entendu à propos de ce téléphone est très certainement erronée.

Espérons que les choses s'éclairciront bientôt, mais comme l'iPhone 17 Air - ou Slim - ne devrait pas arriver avant plus d'un an, il se peut que nous n'ayons pas beaucoup d'éclaircissements pendant un certain temps.