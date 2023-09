Test iPhone 15 Pro Max : le meilleur des iPhone devient encore meilleur

Prix de base plus élevé (mais plus d'espace de stockage)

À presque tous les égards, l'iPhone 15 Pro Max place la barre plus haut, non seulement pour la famille iPhone, mais aussi pour les smartphones en général. Des nouveaux matériaux et l'un des meilleurs appareils photo de smartphone que nous ayons jamais utilisés, le grand vaisseau amiral d'Apple remplit toutes les conditions. Il n'atteint pas la perfection en raison d'un prix légèrement plus élevé que le modèle précédent, de l'absence de charge rapide et de l'insistance frustrante d'Apple à présenter le zoom optique 5x comme l'apogée de la technologie téléobjectif des smartphones. Il s'agit toutefois de petits détails qui n'enlèvent rien à la qualité exceptionnelle de l'iPhone.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

iPhone 15 Pro Max: test en résumé

Apple nous a expliqué avec enthousiasme que l'iPhone 15 Pro Max (et Pro) utilise le même titane que celui utilisé par la NASA sur le rover de Mars ou pour les prothèses de hanche. Ce matériau peu corrosif, léger et très résistant est privilégié par les chirurgiens pour ces propriétés, et c'est pour ces mêmes raisons qu'il est tout à fait logique qu'il soit utilisé comme nouveau matériau pour le cadre de l'iPhone.

Les patients qui possède une hanche en titane ne toucheront probablement jamais le métal, mais si vous achetez un iPhone 15 Pro Max, vous constaterez qu'il est à la fois lisse et solide, avec une surface brossée qui donne une impression de fraîcheur, mais pas de froideur. Tenir l'iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces est une expérience nettement différente de celle de l'iPhone 14 Pro Max : il est plus léger et le titane semble un peu plus chaud que l'acier poli de son prédécesseur.

Apple a en effet apporté une petite modification subtile au châssis, en retirant juste assez de métal pour ajouter des bords profilés sur tout le pourtour. C'est l'un des changements les plus discrets mais les plus importants qu'il nous a été donné de voir de la part d'un fabricant de smartphones, et il modifie véritablement la sensation du téléphone dans la main.

Pour rester focalisé sur le cadre de l'iPhone Pro Max, signalons l'abandon par Apple du bouton silence / sonnerie est l'un des changements les plus appréciés et les plus utiles. Il s'agit d'une fonction analogique ennuyeuse et monotone, transformée en un bouton élégant et personnalisable qui peut être presque tout ce que vous voulez.

Apple a profilé les bords de l'iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Cependant, le plus grand changement pour certains fans de l'iPhone sera l'introduction du port USB-C à la place du port Lightning. Je sais que ce changement suscite une certaine frustration (tous ces cordons désormais inutiles à la maison, au bureau et dans la voiture), mais il ne modifie pas le fonctionnement du téléphone et, au moins, Apple vous fournit un câble tissé USB-C vers USB-C.

Naturellement, si ces changements externes étaient les seules différences entre ce téléphone et son prédécesseur, l'iPhone 15 Pro Max pourrait être une déception. Cependant, il s'agit d'un téléphone nettement plus puissant que l'iPhone 14 Pro Max. Doté du tout nouveau processeur A17 Pro, il peut pour la toute première fois chez Apple apporter des jeux de qualité console aux iPhone. Certes, les jeux de console comme Resident Evil : Village n'ont pas été conçus pour un écran de 6,7 pouces, même s'il s'agit de la dalle OLED Super Retina XDR haute définition d'Apple. Mais au moins, cet écran bénéficie désormais des plus petites bordures d'iPhone jamais vues.

Le triple appareil photo de l'iPhone 15 Pro Max semble inchangé par rapport à celui de l'iPhone 14 Pro Max, mais l'apparence peut être trompeuse - il y a des améliorations à l'intérieur et à l'extérieur qui contribuent à offrir l'une des meilleures expériences photographiques que l'on puisse trouver sur un smartphone.

Bien qu'Apple semble avoir utilisé le même capteur d'appareil photo principal de 48 Mpx que dans le Pro Max de l'année dernière, elle a fondamentalement modifié son traitement de l'image.

L'ensemble des trois caméras n'a pas changé, mais il y a maintenant un objectif à zoom optique 5x plus puissant. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il y a une nouvelle taille d'image par défaut de 24MP qui combine astucieusement 12MP de données d'image jumelées par pixel avec des informations du capteur de 48MP complet pour des images qui sont, dans presque tous les cas, fidèles à la réalité (Apple a peut-être un peu trop bleui le ciel).

La nouvelle configuration est également plus polyvalente. Dans la plupart des cas, si l'iPhone 15 Pro Max pouvait lire les informations de profondeur, il stockait tous les détails utiles pour passer une photo en mode portrait et choisir le sujet de la mise au point après la prise de vue.

Si vous espériez un zoom optique 10x sur un iPhone, l'iPhone 15 Pro Max vous décevra (mais pas autant que l'iPhone 15 Pro à zoom optique 3x). Après tout, le Samsung Galaxy S23 Ultra dispose d'un excellent zoom optique 10x, auquel s'ajoute le Space Zoom 100x assisté par l'IA (qui ajoute peut-être trop d'informations "artificielles", mais cela reste une option). Apple fait un travail remarquable pour rivaliser avec seulement la moitié de cette plage de zoom, en grande partie parce que la qualité de l'image à cette longueur focale étendue est tout simplement excellente, rivalisant et parfois battant le meilleur appareil photo de Samsung.

La combinaison de son nouveau chipset 3nm, d'un écran capable de s'arrêter à une fréquence de 1 Hz et d'une gestion intelligente de l'énergie peut expliquer l'excellente autonomie de plus d'une journée, mais votre expérience dépendra de l'utilisation que vous ferez de l'iPhone.

En bref, il s'agit de notre iPhone préféré. Je n'aime généralement pas les plus grands iPhone d'Apple, mais l'iPhone 15 Pro Max est plus léger (et un peu plus petit) que l'iPhone 14 Pro Max, ce qui, avec les nouveaux bords profilés, le rend plus agréable à tenir en main. Ajoutez à cela une excellente photographie, des performances rapides et un potentiel apparemment illimité, et vous obtenez une place de choix dans notre liste des meilleurs smartphones.

A lire aussi : Test du Samsung Galaxy S23 : un champion qui tient dans la paume de la main

Voici le nouveau port USB-C (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max : caractéristiques

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max caractéristiques Header Cell - Column 1 Dimensions: 159.9mm x 76.7mm x 8.25mm Poids: 221g Ecran: 6.7 pouces OLED Résolution: 2796 x 1290 pixels Taux de rafraichissement : Adaptive 1-120Hz Processeur: Apple A17 Pro Stockage: 256GB, 512GB, 1TB Caméras arrière: 48MP principal, 12MP ultra grand-angle, 12MP téléobjectif w/ 5x zoom optique Caméra avant: 12MP

iPhone 15 Pro Max : prix et disponibilité

iPhone 15 Pro Max 256 Go : 1 479 euros

iPhone 15 Pro Max 512 Go : 1 729 euros

iPhone 15 Pro Max 1 To : 1 979 euros

Vous payez désormais plus cher pour le meilleur iPhone d'Apple

Plus d'espace de stockage (et de mémoire) au départ

Apple a dévoilé l'iPhone 15 Pro Max en même temps que l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 Pro lors de son événement "Wonderlust" le 12 septembre. Depuis, nous avons mis à l'épreuve tous les nouveaux appareils.

L'iPhone 15 Pro Max est proposé à partir de 1 479 euros, ce qui représente une hausse de prix par rapport à son prédécesseur - l'iPhone 14 Pro Max - mais vous bénéficiez de deux fois plus d'espace de stockage dans le modèle de base : 256 Go. L'iPhone 15 Pro Max s'aligne ainsi sur le prix de départ du Samsung Galaxy S23 Ultra (tous deux sont désormais proposés à partir de 256 Go). Il existe déjà de nombreuses offres de reprise intéressantes chez différents opérateurs (ainsi que des modalités de paiement intéressantes, y compris chez Apple). On ne peut que vous conseiller de faire le tour du marché avant de passer votre commande.

Les précommandes pour l'iPhone 15 Pro Max start sont ouvertes dès maintenant, et le téléphone est expédié à partir du 22 septembre.

Il n'est pas tout à fait exact de dire qu'Apple a augmenté le prix de l'iPhone 15 Pro Max (par rapport au prix de base de l'iPhone 14 Pro Max), car ce qu'il a fait en réalité, c'est supprimer un palier et se contenter du modèle à 256 Go de stockage comme nouveau modèle de base. Cela rend l'iPhone 15 Pro Max un peu moins abordable (mais pas moins que le Samsung Galaxy S23 Ultra de configuration similaire) mais 256 Go devrait vraiment être le stockage de base sur tous les smartphones de nos jours, surtout que avec des photos et des vidéos de haute résolution qui occupe de plus en plus de place en mémoire.

Si le stockage vous intéresse, vous pouvez équiper l'iPhone 15 Pro Max (ou l'iPhone 15 Pro) d'une capacité de stockage allant jusqu'à 1 To et payer 1 979 euros pour ce privilège. Ce que vous n'obtiendrez pas pour ce prix, en revanche, c'est plus de mémoire vive. Alors que le Samsung Galaxy S23 Ultra porte la mémoire vive à 12 Go - à partir de son modèle de 512 Go -, l'iPhone 15 Pro Max s'en tient apparemment à 8 Go pour tous les niveaux.

Il s'agit certes de l'iPhone le plus cher d'Apple, mais son design, sa construction, sa qualité et ses capacités exceptionnelles nous ont convaincus qu'il en vaut la peine. Même à ce prix, il a toutes les chances de devenir le best-seller d'Apple.

Rapport qualité prix : 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max test : Design

L'iPhone 15 Pro Max est plus léger et un peu plus facile à tenir en main (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Titane !

Les bords profilés rendent la prise en main agréable

Il est plus léger et légèrement plus petit

Une construction irréprochable

Au cas où vous ne le sauriez pas, l'iPhone 2023 Pro d'Apple a troqué son cadre en acier inoxydable brillant contre un cadre en titane brossé. Il est robuste (mais pas nécessairement plus dur que l'acier), résistant à la corrosion et, ce qui est peut-être le plus important pour vos mains, vos poches et vos sacs, il s'agit d'un matériau plus léger.

Apple a apporté une poignée d'autres modifications qui donnent au téléphone une nouvelle apparence et une nouvelle sensation, au-delà du changement de la structure métallique extérieure. Tout d'abord, les nouveaux bords profilés. Il est vrai que cet iPhone peut, à première vue, sembler presque identique à l'iPhone 14 Pro Max, mais un examen approfondi révèle des arrondis sur les côtés qui donnent au téléphone un aspect plus doux et le rendent - surtout à cette taille - beaucoup plus agréable à tenir. En outre, l'écran Super Retina XDR semble plus grand (et l'île dynamique plus petite), grâce à un cadre nettement plus fin.

Le téléphone semble différent parce que ses dimensions et son poids sont différents. Alors que l'iPhone 14 Pro Max mesurait 77,6 x 160,7 x 7,85 mm, l'iPhone 15 Pro Max mesure 76,7 x 159,9 x 8,25 mm. Cela signifie qu'il est à peine plus petit que le modèle précédent, ce qui s'est confirmé lorsque nous avons essayé de glisser l'iPhone 15 Pro Max dans un étui en cuir pour l'iPhone 14 Pro Max (Apple ne vend plus d'accessoires en cuir) et qu'il n'était pas bien fixé à l'intérieur de l'étui. Il convient de noter que le nouveau téléphone est plus épais de près d'un millimètre que le modèle précédent.

Ce côté de l'iPhone 15 Pro Max ressemble à celui de l'iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Cependant, grâce à son boîtier en titane et à son nouveau cadre en aluminium recyclé, l'iPhone 15 Pro Max est 19 grammes plus léger que l'iPhone 14 Pro Max (221 g contre 240 g). C'est une différence notable.

Un autre changement majeur dans le design est en fait un changement fonctionnel : le nouveau port USB-C. Il est un peu plus grand que le port Lighting qui a disparu, mais il permet - si vous avez le bon câble - de transférer des données à une vitesse de 10 Gbps (le câble fourni par Apple avec l'iPhone n'est pas un câble à grande vitesse).

Le boîtier est recouvert à l'avant et à l'arrière de ce qu'Apple appelle des "matériaux résistants à base de verre", et à l'avant se trouve également leur bouclier en céramique, conçu pour protéger le verre contre les dommages. Nous avons soumis le téléphone à une immersion dans une fontaine d'eau et l'iPhone 15 Pro Max, conforme à la norme IP68, s'en est très bien sorti. Cela n'a duré qu'un instant, mais le téléphone est conçu pour résister à une baignade dans une eau douce d'un mètre cinquante pendant 30 minutes. Si vous plongez votre smartphone dans l'eau, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas le rebrancher sur un chargeur tant qu'il n'est pas complètement sec.

Apple n'a pas modifié le bouton marche/veille/Siri ni la paire de boutons de volume, mais juste au-dessus se trouve l'autre grand changement de design/fonctionnalité d'Apple : le nouveau bouton Action, qui n'est disponible que sur l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15 Pro.

Au revoir le commutateur de silence/sonnerie, bonjour le bouton d'action. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ce tout petit bouton remplace l'interrupteur silence/sonnerie qui a longtemps survécu (toujours disponible sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus). Au lieu d'un interrupteur à fonction unique, le bouton Action est programmable via l'une des interfaces utilitaires d'Apple les mieux conçues à ce jour.

Par défaut, le bouton Action permet de contrôler la sonnerie ou le silence, mais au lieu d'un interrupteur, il suffit d'une pression pour vérifier l'état de votre téléphone (sonnerie ou silence) et d'une pression longue pour le modifier. Nombreux sont ceux qui ne s'en préoccupent pas, mais ils se priveraient alors de toute l'utilité cachée de cette fonction. Le bouton d'action peut activer un mode de mise au point préféré (avec des contrôles détaillés dans la page des paramètres du bouton d'action), allumer et éteindre la lampe de poche, lancer des mémos vocaux, transformer votre téléphone en loupe numérique, exécuter votre raccourci préféré, offrir un accès instantané aux fonctions d'accessibilité, lancer l'appareil photo ou même désactiver toutes les fonctions du bouton d'action (ce qui est vraiment un gaspillage). Si la commande anneau/silence vous manque, vous pouvez toujours la trouver dans le Centre de contrôle mis à jour.

Les paramètres de contrôle des actions d'Apple ne ressemblent à aucun autre paramètre de l'iPhone (Image credit: Future)

Le seul inconvénient de ce nouveau bouton est que si vous avez l'habitude de prendre de nombreuses captures d'écran en appuyant simultanément sur les boutons d'alimentation et d'augmentation du volume, vous risquez d'appuyer accidentellement sur le nouveau bouton Action à la place, car il s'agit désormais du bouton supérieur sur le côté gauche du téléphone. Cela pourrait même devenir un mème pour l'iPhone 15 Pro Max ("Quand vous appuyez sur Action au lieu de Volume Up").

Au final, le design de l'iPhone 15 Pro Max conserve ce qu'il y avait de bien dans le dernier modèle, tout en apportant des modifications ergonomiques et fonctionnelles qui font entrer le modèle familier dans le futur, avec un châssis plus léger, des lignes plus fluides, un écran plus grand, et des boutons et ports plus fonctionnels.

Ce nouveau bouton Action est à sa place à côté des deux boutons de volume. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design score: 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max test : Durabilité

La nouvelle coque FineWoven de l'iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Au fil des ans, Apple a repensé ses emballages et, de plus en plus, ses produits, dans une optique de développement durable. Une tendance qui a débuté quand Apple a commencé à utiliser un emballage biodégradable pour ses EarPods. Un matériau à base de maïs qui se dissout dans l'eau. Aujourd'hui, les efforts d'Apple s'étendent à l'Apple Watch Series 9 (Apple affirme que le produit est désormais neutre en carbone) et aux iPhones.

L'intérieur de cet iPhone 15 Pro Max est composé à 100 % d'aluminium recyclé et sa batterie utilise du cobalt recyclé. Au-delà du téléphone, Apple réduit son empreinte carbone en utilisant des matériaux plus respectueux de l'environnement. Les années précédentes, il était possible d'acheter des étuis en cuir pour protéger son appareil, mais le cuir n'est pas vraiment respectueux de l'environnement. Cette année, Apple utilise un nouveau matériau, le FineWoven, pour les étuis et les portefeuilles Apple MagSafe. Ces étuis sont d'ailleurs toujours aussi luxueux.

iPhone 15 Pro Max test : Ecran

La luminosité maximale de 2 000 nit de l'écran Super Retina XDR de l'iPhone 15 Pro Max peut repousser le soleil. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces

Entouré de bordures ultrafines

Résolution inchangée. Prend toujours en charge le taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion

Écran toujours allumé

Si vous aimiez l'écran de 6,7 pouces de l'iPhone 14 Pro Max, vous aimerez probablement l'écran de l'iPhone 15 Pro Max encore un peu plus.

Apple a réduit de quelques millimètres le cadre noir entourant l'écran OLED Super Retina XDR pour le faire paraître plus grand (ce qui donne également l'impression que l'îlot dynamique est plus petit). Grâce à cela et aux nouveaux bords incurvés, on a vraiment l'impression que l'écran s'étend jusqu'au bord extérieur du téléphone.

Pour être clair, l'écran est légèrement plus grand, mais la résolution, 2796 x 1290 et 460ppi, est inchangée par rapport à l'iPhone 14 Pro Max. Cet iPhone donne donc à ces pixels un peu plus d'espace pour respirer.

L'écran reste beau et lumineux, avec une luminosité maximale de 2 000 nits, ce qui signifie qu'il n'y a aucun mal à l'utiliser à l'extérieur, en plein soleil. Sa large gamme de couleurs permet d'obtenir des images riches et le rapport de contraste de 2 000 000:1 permet d'obtenir les noirs les plus profonds. Sur cet écran, tout est un plaisir, des photos aux jeux, en passant par les applications, les sites web et les vidéos.

Grâce à la prise en charge de ProMotion, l'iPhone 15 Pro Max gère aussi bien le défilement des pages web que les vidéos et les jeux. Tous les mouvements sont fluides. De plus, la capacité du téléphone à s'arrêter à 1 Hz signifie que, lorsqu'il en a besoin, il consomme peu d'énergie tout en continuant à vous fournir des informations, ce qui est idéal pour une fonctionnalité toujours active.

Tout, y compris les vidéos en streaming, s'affiche parfaitement sur le grand écran de 6,7 pouces. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nous avons placé l'iPhone 15 Pro Max sur un support de charge sans fil 2-en-1 Boost Charge Pro de Belkin avec MagSafe, qui met automatiquement le téléphone en mode Veille d'iOS 17, puis installé sur une table de nuit. Pendant la nuit, l'écran Always-On est juste assez lumineux pour qu'on puisse y jeter un coup d'œil au milieu de la nuit et voir l'heure.

Il s'agit toujours d'un excellent écran de smartphone, même si on peut se demander pourquoi, maintenant que le fleuron de Samsung dispose d'un stylet intégré et prend en charge non seulement la saisie tactile, mais aussi la saisie au stylet, Apple n'a pas ajouté la prise en charge de l'Apple Pencil à son plus grand et meilleur smartphone.

Au final, l'iPhone 15 pro Max propose une technologie d'écran de premier ordre, soutenue par d'excellentes nouvelles fonctionnalités d'iOS 17.

Note de l'écran: 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max test: Photo

L'appareil photo de l'iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Appareil photo à zoom optique 5x dédié

Nouveau capteur primaire de 48 Mpx

Nouvelles capacités impressionnantes de photographie de portrait

Si vous lisez les spécifications de l'iPhone 15 Pro Max, que vous voyez 48 Mpx et que vous pensez que peu de choses ont changé depuis l'iPhone 14 Pro Max, vous vous trompez.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, jetez un coup d'œil à ces spécifications :

Capteur principal : 48MP f/1.78 w/ OIS

Ultra grand-angle : 12MP f/2.2 w/ 120º FoV

Téléobjectif : 12MP, f/2.8 w/5x zoom otique & capteur 3D stabilisation optique OIS

Caméra TrueDepth: 12MP f/1.9

Si l'on fait abstraction de l'appareil photo à zoom optique 5x, manifestement différent (même l'iPhone 15 Pro n'est pas équipé de ce nouveau capteur), examinons le capteur de 48 Mpixels. Ce n'est pas le même que celui qui a été introduit sur l'iPhone 14 Pro Max (ou le nouvel iPhone 15). Il est plus grand et il s'agirait d'un IMX903 fabriqué par Sony. Apple utilise ce capteur comme jamais auparavant.

Toutes les images par défaut prises avec l'iPhone 15 Pro Max sont restituées à une résolution de 24 Mpx. Oui, il s'agit d'une nouvelle résolution pour les iPhone et Apple y parvient en commençant par regrouper 48 mégapixels de données pour obtenir la meilleure photo possible de 12 mégapixels.

Le seul inconvénient est que les images de 24MP seront plus volumineuses que les photos de 12MP (d'environ un mégaoctet). Apple atténue quelque peu le coût de stockage en générant automatiquement les photos au format HEIF (High Efficiency Image Format). Vous pouvez également prendre des photos au format RAW 48 Mpx pour obtenir des images non compressées, prêtes à être retouchées.

Il en résulte des images vraiment époustouflantes. Les couleurs sont plus vives et, à l'exception d'un ciel un peu trop bleu (peut-être le résultat d'une utilisation plus agressive du HDR intelligent), les plus précises que j'aie jamais vues sur un smartphone. Même en comparaison directe avec le Samsung Galaxy S23 Ultra, l'iPhone 15 Pro Max l'emporte. Les couleurs des fleurs sont parfaites et la netteté est saisissante. Mes macros sont supérieures à celles obtenues avec l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Les tons de peau sont exacts. Peu importe le ton de la peau, l'iPhone 15 Pro Max l'a compris et l'a reproduit.

Apple a doté cet iPhone d'une multitude d'outils photographiques de niveau professionnel. En particulier, vous pouvez désormais choisir des objectifs numériques physiques semblables à ceux d'un appareil photo, allant de 13 mm à 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm et 120 mm pour le zoom 5x. Vous pouvez voir ces mesures dans l'application appareil photo en maintenant le doigt appuyé sur l'un des principaux niveaux d'agrandissement. Vous pouvez également aller dans les paramètres et définir l'un des objectifs par défaut.

Image 1 of 4 Vous pouvez changer d'objectif numérique à la volée. Voici la vue à 13 mm. (Image credit: Future) Voici l'objectif 24 mm. (Image credit: Future) Voici l'objectif 28 mm. (Image credit: Future) Voici l'objectif 35 mm. (Image credit: Future)

Pour la plupart des consommateurs, cependant, il s'agit peut-être d'un contrôle plus important que ce qu'ils souhaitent ou ce dont ils ont besoin. Il peut être utile de comprendre ce que signifient les millimètres (mm) dans les objectifs. Le mm définit le degré de grossissement et le champ de vision. Un mm plus faible signifie un champ de vision plus large et un grossissement plus faible.

La décision d'Apple de n'utiliser qu'un zoom optique 5x est une source de frustration, cependant le résultat est convaincant. L'objectif, qui utilise un tétraprisme inhabituel (quatre tours de lumière entre l'objectif et le capteur d'image), capture de très belles images. Même si l'on est loin d'un zoom optique 10x, je pense que les fans d'Apple seront satisfaits du résultat. Le zoom numérique permet de zoomer un peu plus loin, mais ces images ne tiennent pas la route lorsqu'on les examine de près.

Parallèlement au zoom, la stabilisation optique de l'image par décalage du capteur 3D permet d'obtenir des images beaucoup plus stables, en particulier sur les vidéos zoomées numériquement. Nous avons été impressionné par la stabilisation lors de la réalisation d'une vidéo d'un rouge-gorge perché dans des branches oscillantes à au moins cinq mètres.

L'ensemble de la gamme iPhone 15 affine essentiellement la photographie de portrait. Il existe toujours un mode spécifique, mais il n'est plus nécessaire de l'utiliser pour obtenir le même résultat. Tant que les appareils photo de l'iPhone 15 Pro Max peuvent capturer des informations de profondeur, vous pouvez transformer presque n'importe quelle photo en portrait après coup, même si elle n'a été prise qu'avec l'appareil photo principal.

Image 1 of 4 Cette photo était au départ une image standard transformée en portrait. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vous pouvez voir les réglages ici. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Avec le mode portrait désactivé. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) En tapant sur la voiture pour faire la mise au point. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vous pouvez savoir si l'appareil photo perçoit de la profondeur pendant la prise de vue car un petit "Portrait f" apparaît dans le coin supérieur droit. Cela ne fonctionne pas toujours, car si l'appareil photo ne "voit" pas, par exemple, une personne ou un animal de compagnie, ou s'il ne parvient pas à capturer des informations utiles sur la profondeur, vous ne pouvez pas modifier une photo en mode portrait.

Comme pour les photos traditionnelles en mode portrait, vous pouvez régler la profondeur de champ, mais en plus, vous pouvez désormais toucher différents sujets pour modifier la zone de mise au point. Cela fonctionne comme annoncé et vous donne l'impression d'être un dieu de la photographie de portrait.

La photographie de portrait - y compris celle prise avec l'appareil photo TrueDepth en façade - a été considérablement améliorée grâce à l'accès au moteur photonique d'Apple (Apple adore ses labels technologiques) qui rend la photographie de portrait plus authentique et moins calculatoire que jamais.

Apple a fait des progrès dans le domaine de la photographie nocturne et à faible luminosité. Les processeurs de signal d'image (ISP) de l'iPhone 15 Pro Max collectent plus de lumière et l'utilisent mieux, même dans les situations les plus difficiles. Toutefois ce n'est pas beaucoup mieux que ce que vous obtenez avec le Samsung Galaxy S23 Ultra.

La photographie de nuit est également meilleure. Il y a moins de vert dans les photos d'étoiles et plus d'étoiles. La seule chose qu'on ne peut toujours pas faire aussi facilement qu'avec le Galaxy S23 Ultra, c'est photographier la traînée des étoiles (sans une application tierce).

L'iPhone reste un excellent outil de capture vidéo, avec une grande variété d'options d'objectifs, le mode Action pour filmer le match de football de votre enfant sans effets de tremblement, et le mode Cinématique pour tourner des vidéos de qualité auteur. Ce dernier fonctionne d'ailleurs comme le mode portrait en ce sens que vous pouvez, tout en capturant une vidéo, déplacer la mise au point d'un sujet à l'autre d'un simple effleurement (dans la réalisation d'un film, c'est le travail du tireur de mise au point).

Ce que l'iPhone 15 Pro Max peut faire, et que vous ne pouvez pas faire avec la pellicule traditionnelle, c'est changer l'endroit de mise au point de la vidéo après la prise de vue. C'est plus qu'une astuce et cela peut s'avérer utile si vous avez oublié de faire la mise au point sur le bon sujet lors de la prise de vue initiale.

iPhone 15 Pro Max: exemples de photos

Image 1 of 37 Cette photo a d'abord été prise avec l'appareil photo principal, puis convertie en portrait. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) L'iPhone 15 Pro Max peut prendre des photos d'action. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Un selfie avec caméra frontale. Le ciel bleu est peut-être un peu trop cuit. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Il s'agit d'une prise de vue impressionnante en basse lumière qui a capturé le visage ainsi que le ciel nocturne. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) La New-Yorkaise "P.pataci on Instagram". (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Une ville photographiée avec l'appareil photo ultra-large (Image credit: Future / Lance Ulanoff) La caméra principale. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Utilisation du zoom 2x qui utilise les 12MP centraux de l'appareil photo principal de 48 MP (Image credit: Future / Lance Ulanoff) En utilisant l'appareil photo à zoom optique 3x. Le ciel était bleu. Était-il si bleu que cela ? (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Une prise de vue de la ville dans son ensemble (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Prise de vue avec l'appareil photo principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Utilisation du zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Utilisation du zoom optique 3x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Une photo macro (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fleur qui ressemble à la réalité. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) A pigeon (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Prise de vue ultra-large de la ville (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Appareil photo principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Zoom optique 3x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Prise de vue ultra-large (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Prise de vue ultra-large (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Appareil photo principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Zoom 3X d'une prise de vue avec un éclairage difficile (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Appareil photo principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Appareil photo principal (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Zoom optique 3x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Photographie de nuit (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Prise de vue en basse lumière (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le téléphone peut désormais filmer en 4K 60fps ProRes, et l'absence de capacités de tournage vidéo en 8K (que certains concurrents prennent en charge) ne pourrait être un problème que si on pense que quelqu'un possède réellement un téléviseur 8K à la maison.

Même si Apple s'intéresse de plus près à la photographie professionnelle sur smartphone, son application appareil photo n'est pas encore aussi complète et polyvalente que celle de Samsung, qui va peut-être un peu trop loin en enterrant accidentellement des fonctions très utiles.

Encore une fois, Apple connaît bien ses consommateurs et fait attention que ce qui est proposé aux utilisateurs de l'iPhone ne les embrouille pas. C'est un équilibre délicat. En fin de compte, Apple y parvient en grande partie et la véritable preuve réside dans la fantastique qualité d'image, qui devrait faire l'envie de tous les propriétaires de smartphones.

Note de l'appareil photo : 5 / 5

iPhone 15 Pro Max test : Performance

Bonjour le nouveau A17 Pro

8 Go de RAM

Plus de stockage de base (pour un certain prix)

Depuis qu'Apple a lancé l'Apple Silicon, elle repousse les limites du possible, avec des systèmes sur puce (SoC) pour ordinateurs portables, de bureau et mobiles qui rivalisent et souvent battent la concurrence, et parfois même font un saut générationnel.

Il est juste de dire que l'A17 Pro représente un bond en avant par rapport à l'A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro Max (la puce qui équipe également l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus). Par rapport à l'A16 Bionic, l'A17 Pro est construit sur un processus 3nm encore plus petit, ce qui devrait améliorer l'efficacité (pensez à l'autonomie de la batterie), avec un CPU 10% plus rapide et un GPU à six cœurs qui n'est pas seulement 20% plus rapide, mais qui supporte le Ray Tracing on-hardware.

Comparaison avec Geekbench 6. (Image credit: Future)

Les résultats Geekbench 6 de l'iPhone 15 Pro Max confirment les performances annoncées par Apple. Ils montrent que l'A17 Pro tourne à 3,78 GHz, contre 3,46 GHz pour l'A16 Bionic et 3,36 GHz pour le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Bien entendu, les chiffres ne représentent qu'une partie des performances. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut faire avec l'iPhone 15 Pro Max. L'une des expériences promises est de jouer à des jeux de qualité console en mode natif. On ne pouvait s'emêcher d'être sceptique. Les jeux pour consoles ne sont pas des jeux pour mobiles et les deux ne se rencontreront jamais - jusqu'à ce qu'ils se rencontrent sur l'iPhone 15 Pro Max.

Playing Resident Evil: Village sur iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Capcom nous a donné un accès d'essai à la version portée de Resident Evil : Village. Il s'agissait d'un fichier volumineux qui a dû être téléchargé en WiFi. Une fois qu'il a été chargé, on identifie tout de suite le problème. Le jeu est conçu pour les consoles et leurs manettes. Sans manette, Resident Evil affichait les commandes à l'écran - tous les boutons que l'on trouve habituellement sur une manette de console encombraient l'écran de 6,7 pouces. Nous l'avons donc testé avec une manette physique, en l'occurence une manette Xbox connectée au téléphone via Bluetooth.

Les images, en particulier les scènes coupées, sont très belles sur l'écran de 6,7 pouces. Néanmoins, sur un si petit écran de console, il est frustrant de perdre ne serait-ce qu'un peu d'espace au profit de Dynamic Island.

Les graphismes n'ont jamais bégayé ou déchiré. Je n'ai remarqué qu'un seul point de pixellisation au début du jeu, lorsqu'une ombre ne tenait pas tout à fait sur la neige. Cette expérience s'est répétée, ce qui nous amène à penser que ce n'est pas l'A17 Pro qui est en cause, mais plutôt le portage du jeu de la console vers le mobile.

Le jeu était par ailleurs réactif et le son était excellent. Si on ajoute les AirPods Pro, on a droit à une expérience vraiment captivante et immersive ; une expérience suffisamment bonne pour que l'on puisse affirmer que les jeux de qualité console sont enfin arrivés sur le téléphone portable.

En dehors des jeux, chaque action sur l'iPhone 15 Pro Max s'avère aussi réactive que souhaité. Nous avons édité plusieurs clips 4K 60fps dans iMovie et nous n'avons rencontré aucun problème, que ce soit au niveau de l'édition ou de la sortie. La vitesse de cette dernière n'était pas plus rapide sur l'A17 Pro que sur l'A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro Max.

Le plateau SIM a commencé à disparaître avec la série d'iPhone 14 de l'année dernière aux États-Unis. Il est cependant toujours disponible sur les modèles 15 ailleurs dans le monde, dont la France. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Comme pour l'iPhone 14 Pro Max de l'année dernière, notre appareil de test était équipé d'une carte eSIM uniquement. Il est incroyablement facile de transférer votre numéro de téléphone d'un téléphone existant vers ces nouvelles variantes eSIM, mais cela signifie également que vous ne pouvez plus facilement échanger des cartes SIM sans l'aide et le soutien de l'opérateur.

Il s'agit également d'un téléphone 5G, bien que votre expérience de la 5G dépende largement de la proximité des antennes et du nombre de personnes qui les partagent. Lors de nos tests la qualité des appels s'est avéré bonne et le son clair.

Il s'agit également du premier iPhone Wi-Fi 6E d'Apple, ce qui est une bonne nouvelle si vous disposez d'un routeur Wi-Fi 6E à la maison ou au bureau. Lors de nos essais, l'iPhone 15 Pro Max a affiché des vitesses de téléchargement et de téléversement (mesurées par le test Speet en ligne de Google) systématiquement plus élevées que celles de l'iPhone 15 compatible avec le Wi-Fi 6 et de mon iPhone 14 Pro (également compatible avec le Wi-Fi 6).

Il existe également une nouvelle puce à bande ultra-large (sur tous les modèles d'iPhone 15) qui devrait permettre de retrouver avec précision non seulement vos affaires Apple, mais aussi celles d'autres amis équipés d'iPhone.

Apple étend également ses services intégrés par satellite à l'assistance routière gratuite (pendant deux ans), en plus du SOS d'urgence. L'idée est que dans les zones où le service cellulaire est faible ou inexistant, le système peut vous guider pour vous connecter à un satellite en orbite et envoyer ensuite un message aux services routiers proches.

Note de performance : 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max test : Logiciel

L'iPhone 15 Pro Max d'Apple sur un chargeur MagSafe de Belkin montrant la fonction StandBy d'iOS 17. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iOS 17 prêt à l'emploi

De belles améliorations pour la qualité de vie

Pas de changement majeur par ailleurs

iOS 17, qui sera préinstallé sur votre nouvel iPhone 15 Pro Max, est, dans l'ensemble, une mise à jour relativement légère de ce qui est déjà une plateforme très riche et profonde, dont je soupçonne la plupart des propriétaires d'iPhone d'avoir à peine effleuré la surface.

La fonction StandBy transforme l'iPhone 15 Pro Max en l'une des meilleures horloges de chevet et l'un des meilleurs centres d'information en un coup d'œil. Les nouveaux posters de contacts sont une extension intéressante de certaines des fonctionnalités présentées dans l'impressionnante mise à jour de l'écran de verrouillage. J'apprécie également la nouvelle fonction Name Drop, qui utilise AirDrop pour partager instantanément des informations de contact avec un autre iPhone placé à côté. Sachez que cette fonction est activée par défaut et que si vous avez deux téléphones à proximité l'un de l'autre et que cette fonction est activée, il se peut qu'ils se connectent automatiquement. Si vous recevez votre iPhone 15 (quel que soit le modèle), nous vous conseillons d'aller dans les réglages et de désactiver cette fonction jusqu'à ce que vous sachiez comment et quand l'utiliser.

Note logiciel : 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max test : Autonomie

Autonomie identique à celle de l'iPhone 14 Pro Max

Capacité légèrement supérieure à celle de l'iPhone 14 Max

Chargement par USB-C (et vitesses de données jusqu'à 10 Gbps)

Adaptateur d'alimentation non inclus

MagSafe pour iPhone

Le nouveau câble USB-C vers USB-C fourni avec l'iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ne communique jamais la capacité de la batterie et on ne peut que supposer que la batterie de l'iPhone 15 Pro Max est au moins aussi grande que celle de l'iPhone 14 Pro Max (des sources indépendantes suggèrent qu'elle est légèrement plus grande). La taille de la batterie n'est cependant qu'un aspect de la question. La gestion de l'autonomie est un produit de mAhs (milliampères-heures), de l'efficacité du processeur et de l'intelligence embarquée (souvent basée sur l'IA) pour gérer la consommation de la batterie.

Tout cela est bien fait sur l'iPhone 15 Pro Max, qui a géré 28 heures d'utilisation mixte. Il s'agit d'une mesure anecdotique et vos résultats varieront en fonction de ce que vous faites avec le téléphone.

le nouveau port USB-C (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple affirme que l'iPhone 15 Pro Max peut se recharger à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur USB-C 20 W en option. Le notre s'est rechargé à 47 % dans ce laps de temps. Il a fallu une heure et demie de plus pour le recharger complètement. On ne comprend toutjours pas pourquoi Apple n'est pas en mesure de proposer une recharge filaire plus rapide.

Pour ce qui est de la recharge de l'iPhone 15 Pro Max, il faut désormais utiliser le nouveau port USB-C et le câble USB-C fourni. Le câble est désormais tissé, contrairement à la classique gaine de protection en plastique/caoutchouc. Cela ressemble aux câbles des MacBook et HomePod et pourrait s'avérer plus durable que les anciens câbles.

Le téléphone prend également en charge la recharge Qi et, évidemment, MagSafe (et les accessoires).

Note de l'autonomie : 4 / 5

iPhone 15 Pro Max test : Verdict

L'iPhone 15 Pro Max place la barre très haut, non seulement pour la famille iPhone, mais aussi pour les smartphones en général. Qu'il s'agisse des nouveaux matériaux ou des meilleurs appareils photo de smartphone que nous ayons jamais utilisés, le grand vaisseau amiral d'Apple répond à vos besoins en matière de smartphone dans pratiquement tous les domaines. Il n'atteint pas la perfection en raison d'un prix légèrement plus élevé que le modèle précédent, de l'absence d'un véritable chargement rapide et de l'insistance frustrante d'Apple à présenter le zoom optique 5x comme l'apogée de la technologie de téléobjectif des smartphones. Il s'agit toutefois d'inconvénients mineurs pour une expérience iPhone globalement exceptionnelle.

Faut-il acheter l'iPhone 15 Pro Max?

Swipe to scroll horizontally Fiche d'évaluation de l'iPhone 15 Pro Max Header Cell - Column 0 Remarques Notes Qualité-prix Plus cher, mais vous obtenez plus d'espace de stockage pour votre argent. 4.5 / 5 Design La combinaison d'un corps en titane et de nouvelles courbes plus douces est un gain esthétique et ergonomique. 4.5 / 5 Ecran L'écran est plus grand (même si la résolution n'est pas supérieure) et il est plus beau que jamais. 4.5 / 5 Photo C'est la meilleure qualité d'appareils photo jamais vue sur un iPhone. 5 / 5 Performance L'A17 Pro est aussi rapide qu'annoncé et, oui, il fait du jeu sur console une réalité dans un iPhone. 4.5 / 5 Logiciel iOS 17 est une mise à jour solide qui apporte des améliorations bienvenues en termes de qualité de vie. 4.5 / 5 Autonomie Autonomie de la batterie toute la journée, mais j'attends toujours la charge rapide. 4 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez le meilleur iPhone de tous les temps

La différence entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max va au-delà de la taille et de l'autonomie. Le appareil photo possible se trouve sur l'iPhone 15 Pro Max.

Vous aimez les téléphones de grande taille

L'écran Super Retina XDR de 6,7 pouces d'Apple est l'un des meilleurs du marché des smartphones. Il est rapide, flexible (grâce à l'affichage ProMotion de 1 Hz à 120 Hz) et constitue une excellente toile pour la productivité, le divertissement et les jeux.

Vous voulez d'excellentes photos

La qualité des photos produites par le capteur principal de 48 mégapixels est une nouvelle référence en matière de photographie sur smartphone.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget limité

Apple n'a pas tant augmenté le prix de l'iPhone 15 Pro Max qu'il n'a supprimé une option légèrement plus abordable. Si vous avez un budget limité, optez pour l'iPhone 15 ou l'iPhone 14 Pro de l'année dernière.

Vous voulez plus de zoom

Si le zoom optique 10x est indispensable pour vos besoins en matière de smartphone, optez plutôt pour l'excellent Samsung Galaxy S23 Ultra.

Vous voulez une recharge plus rapide

L'iPhone 15 Pro Max offre une autonomie rassurante et une recharge très fonctionnelle, mais ses concurrents de tous bords proposent des vitesses bien plus élevées. Apple n'a toujours pas pris le train en marche.

iPhone 15 Pro Max test : les concurrents

Samsung Galaxy S23 Ultra

Si la myriade de mentions ne le laissait pas présager, le rival le plus proche du 15 Pro Max à l'heure actuelle reste le Galaxy S23 Ultra de Samsung. Il peut zoomer plus loin, dispose d'une plus grande batterie et prend également en charge le stylet.

Google Pixel 7 Pro*

L'actuel fleuron de Google est doté d'un excellent écran de taille similaire, d'une version épurée d'Android, conçue par Google lui-même, et d'un appareil photo qui se démarque de son prix compétitif.

* Attention le Pixel 8 Pro devrait arriver le 4 octobre.

iPhone 14 Pro Max

Certains téléphones ne tiennent pas la route à mesure que l'on s'éloigne de leur lancement, mais le précédent fleuron d'Apple vous coûtera moins cher tout en vous offrant une excellente expérience globale.

Nous avons testé l'iPhone 15 Pro Max pendant quatre jours, en l'utilisant pour prendre des photos, jouer à des jeux, regarder des vidéos, écouter de la musique et effectuer diverses autres tâches mobiles. Nous avons effectué des tests de batterie classiques et divers tests de référence, mais nous avons également inclus les résultats des tests de référence et de batterie de Future Labs.

l'auteur mets à profit près de 20 ans d'expérience en matière de tests de téléphones et 32 ans d'expérience dans les médias technologiques pour réaliser ses analyses. Il a essayé ou évalué presque tous les iPhone depuis leur sortie par Apple en 2007.

First reviewed September 2023