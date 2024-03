Test de l'Apple MacBook Air 15 pouces (M3) : Plus grand, plus audacieux, plus rapide, plus performant

L'Apple MacBook Air 15 pouces (M3) est fin, léger (pour sa taille) et offre des performances quasiment imbattables dans sa catégorie. C'est un compagnon à grand écran prêt à travailler, à se divertir, à jouer et à utiliser l'IA, et il restera facilement en tête de notre guide d'achat des meilleurs ordinateurs portables de 15 pouces.

Apple MacBook Air 15 pouces (M3) : Revue en deux minutes

Nous avons parfois du mal à expliquer pourquoi quelqu'un pourrait choisir un MacBook Air 15 pouces, plus grand et plus lourd, plutôt que la version 13 pouces, ultra-légère et fine. C'est une question particulièrement difficile car, hormis la taille, il n'y a aucune différence fonctionnelle entre le nouveau Apple MacBook Air 15 pouces (M3) et le tout nouveau modèle M3 de 13 pouces.

Esthétiquement, ils ont le même design. Le MacBook Air a abandonné l'aspect cunéiforme il y a quelques années (et l'a officiellement annulé cette année avec le retrait du MacBook Air M1) et arbore désormais un aspect plat et toujours agréable. Les deux MacBook Airs sont fabriqués en aluminium recyclé avec une finition anodisée noir nuit qui repousse les traces de doigts de manière correcte mais imparfaite (la couleur Noir Espace sur le MacBook Pro cache un peu mieux les traces).

Le clavier et le pavé tactile sont essentiellement les mêmes, y compris le très utile bouton Touch ID/marche/veille. Ils sont dotés de systèmes audio spatiaux similaires que nous apprécions (même si nous avons tendance à utiliser des AirPod Pros avec eux afin de ne pas déranger les personnes à nos côtés). En raison de la taille plus importante du MacBook Air 15 pouces, vous disposez de deux haut-parleurs supplémentaires (six au lieu de quatre), et les haut-parleurs du modèle 15 pouces comprennent des woofers à réduction de force qui offrent des basses décentes sans provoquer de vibrations gênantes.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Au final, cela se résume à la taille. Le MacBook Air 15 pouces offre des repose-poignets nettement plus grands, ce qui améliore considérablement l'expérience de frappe. L'écran, bien qu'il n'offre pas une résolution supérieure à celle de l'écran Liquid Retina de 224 ppi du MacBook Pro 13 pouces, ajoute des centaines de pixels pour rendre l'expérience MacBook Air la plus vaste disponible.

Et c'est là que réside l'essentiel – plus d'espace. Est-ce que cela vaut 300 € de plus ? Peut-être. L'utilisation du MacBook Air 15 pouces (M3) pendant la majeure partie d'une semaine se voit un peu avantagée par l'espace supplémentaire à l'écran et le socle de clavier spacieux.

Il est toujours frustrant de constater que, malgré un châssis plus grand, plus épais et plus lourd, le MacBook Air 15 pouces n'offre pas plus d'autonomie que son petit frère nettement plus petit. Néanmoins, avoir un puissant chip M3 à l'intérieur en fait une bête à grand écran qui pourrait détourner quelques regards du MacBook Pro 14 pouces plus cher, qui peut également être configuré avec un chip M3. Certes, il faut renoncer à un emplacement pour carte SD, un port HDMI, un peu d'autonomie et cet écran de plus haute résolution, mais on bénéficie d'un écran plus grand, d'un système légèrement plus léger et d'une économie de 400 €.

Globalement, pour ceux qui exigent plus d'espace à l'écran (sans le connecter à jusqu'à deux écrans externes – tout en gardant l'ordi fermé), le MacBook Air 15 pouces est le choix judicieux.

Par rapport au marché des ordinateurs portables 15 pouces, le MacBook Air 15 pouces M3 maintiendra une position dans les leaders des meilleurs ordinateurs portables. Il est plus beau, plus rapide et comparable et/ou abordable que de nombreux modèles haut de gamme disponibles chez Dell, HP et Razer (nous ne parlons pas des modèles 15 pouces bon marché et lourds, disponibles ailleurs).

Apple MacBook Air 15 pouces (M3) : Prix et disponibilité

Annoncé le 4 mars 2024

Livraison le 8 mars

Modèle de base à 1 599 €

Le MacBook Air 15 pouces M3 (2024) d'Apple commencera à être expédié dans le monde entier le 8 mars 2024.

Le modèle de base est proposé à partir de 1 599 € et est équipé d'un processeur M3 (processeur à 8 cœurs et GPU à 10 cœurs), de 8 Go de mémoire unifiée et d'un disque dur SSD de 256 Go. Le système est configurable jusqu'à 24 Go de mémoire et 2 To de SSD. Notre unité de test a été livrée avec 8 Go de mémoire et un disque SSD de 512 Go, une configuration qui vous coûterait 1 829 €.

Bien qu'il soit difficile de comparer directement les systèmes Intel Core i7 avec ceux utilisant le silicium d'Apple, le prix du MacBook Air 15 pouces M3, de base, se compare favorablement aux systèmes Core i7 tels que le Dell XPS 15.

Score de prix : 4,5/5

Apple MacBook Air 15 pouces (M3) : Caractéristiques

Le MacBook Air 15 pouces M3 (2024) d'Apple est disponible en trois configurations qui ajoutent essentiellement de la mémoire et du stockage, mais ne modifient pas le système de base.

Vous en avez pour votre argent, mais il est temps que le modèle de base de tous les MacBook Airs soit doté d'une capacité de stockage d'au moins 512 Go.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Les spécifications de notre Apple MacBook Air 15 pouces (M3) se trouvent dans la colonne centrale. MacBook Air 15 pouces M3 (2024) 256 Go MacBook Air 15 pouces M3 (2024) 512Go MacBook Air 15 pouces M3 (2024) Prix 1 599,00 € 1 829,00 € 2 059,00 € CPU Apple M3 (8 cœurs) Apple M3 (8 cœurs) Apple M3 (8 cœurs) Graphisme GPU intégré à 10 cœurs GPU intégré à 10 cœurs GPU intégré à 10 cœurs RAM Mémoire unifiée de 8 Go Mémoire unifiée de 8 Go Mémoire unifiée de 16 Go Affichage Écran Liquid Retina de 15,3 pouces, 2880 x 1864, luminosité de 500 nits, large gamme de couleurs P3 Écran Liquid Retina de 15,3 pouces, 2880 x 1864, luminosité de 500 nits, large gamme de couleurs P3 Écran Liquid Retina de 15,3 pouces, 2880 x 1864, luminosité de 500 nits, large gamme de couleurs P3 Stockage 256 Go 512 Go 512 Go Ports 2x Thunderbolt 4 (USB-C), prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 Sans fil Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Appareil photo Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Poids 1,51kg 1,51kg 1,51kg Dimensions 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm

Chacune de ces options peut être configurée pour ajouter de la mémoire (jusqu'à 24 Go) et du stockage jusqu'à 2 To.

Apple MacBook Air 15 pouces (M3) : Design

Écran 15 pouces plus grand

Design inchangé par rapport au M2 MacBook Air 15 pouces

La finition Midnight repousse les traces de doigts

Certaines personnes regrettent encore la forme originale en coin du MacBook Air et aimeraient imaginer à quoi cela ressemblerait sur un modèle 15 pouces, mais l'aspect bloc des nouveaux MacBook Airs (désormais de deuxième génération) a fini par séduire. Le châssis en aluminium recyclé est tout en lignes épurées et en coins polis.

Les dimensions de ce MacBook Air équipé du M3 correspondent à celles du dernier modèle 15 pouces. Il est toujours épais de 0,45 pouce (11,5 mm) (un poil plus épais que le modèle 13 pouces, qui est de 11,3 mm), large de 13,40 pouces et profond de 9,35 pouces. Le portable pèse 1,5kg, soit un peu plus que le modèle 13 pouces. C'est encore assez léger pour un modèle 15 pouces. Cependant, autant nous apprécions ce grand écran, autant nous préférons transporter le portable le plus léger possible et choisirons probablement le MacBook Air 13 pouces à 1,24kg à la place.

Apple propose le MacBook Air dans une variété de couleurs (argent, lumière d'étoile, gris sidéral et minuit) mais notre préférence va pour le nouveau minuit, qui, comme le noir spatial (disponible sur le MacBook Pro 14 M3 Max que nous avons testé l'année dernière), est anodisé pour réduire les empreintes digitales. Comme le minuit n'est pas aussi sombre que le noir, il ne cache pas toutes nos empreintes digitales aussi efficacement. J'espère que les futurs MacBook Air auront la magnifique option noir spatial.

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le design du MacBook Air 15 pouces M3 est, à certains égards, plus épuré que celui du MacBook Pro. Là où ce dernier dispose de fines grilles de haut-parleur de chaque côté du clavier, le MacBook Air 15 – qui a de la place pour des haut-parleurs – est tout en métal lisse. Nous apprécions cette esthétique.

Le Magic Keyboard d'Apple reste l'une de nos expériences de frappe sur ultraportable préférées. La réactivité et le comportement du clavier sont agréables et, bien sûr, il y a beaucoup d'espace pour travailler. De même, le pavé Force Touch est énorme et réactif. Nous aimerions toujours qu'Apple propose une mise à jour permettant de dessiner sur le trackpad avec un Apple Pencil.

Comme on peut s'y attendre, le MacBook Air 15 pouces M3 n'est pas équipé de tous les ports imaginables ou nécessaires. Il dispose cependant d'une paire de ports Thunderbolt capables d'alimenter jusqu'à deux écrans externes (mais seulement avec le PC portable fermé). Nous avons utilisé notre système de test en le connectant à un adaptateur universel USB-C 7 ports de Targus, qui était ensuite connecté à un écran HD de 24 pouces. Les ports sont également utiles pour les données et l'alimentation. Ils sont tous deux situés sur un côté du portable, à côté du port de charge MagSafe. De l'autre côté se trouve cette prise casque 3,5 mm vestigiale que les audiophiles apprécieront. Apple devrait ajouter un autre port USB-C de ce côté du portable. Peut-être le feront-ils lors de la prochaine refonte du MacBook Air.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'un des grands (c'est le cas de le dire) atouts du MacBook Air 15 pouces est l'écran Liquid Retina expansif. Il est toujours de 224ppi mais là où l'écran Liquid Retina de 13,6 pouces du MacBook Air 13 pouces offre une résolution de 2560 x 1664 pixels, notre MacBook Air 15 pouces avec son écran de 15,3 pouces offre une résolution de 2880 x 1864 pixels, ce qui signifie des centaines de pixels en plus et beaucoup plus d'espace à l'écran.

Il y a beaucoup à aimer dans cet écran. Il prend en charge 1 milliard de couleurs et le gamut de couleurs P3 large. Cela signifie que tout, depuis le film Netflix déprimant Spaceman jusqu'aux jeux comme Death Stranding Directors Cut, a une excellente apparence. 500 nits n'est pas nécessairement l'écran le plus lumineux, mais nous avons trouvé l'affichage viable dans toutes sortes de situations lumineuses.

Nous nous sommes habitués à l'encoche plutôt grande en haut de l'écran, qui accueille la caméra Facetime. Cette caméra 1080p est également excellente pour les réunions Google Meets et les conférences Zoom.

Score de design : 4,5/5

Apple MacBook Air 15 pouces (M3) : Performance

Alimenté par la puce M3

Toute la puissance et l'intelligence dont vous avez besoin pour les tâches d'IA locales

Benchmarks Voici les performances du MacBook Air 15 pouces (M3) dans notre série de tests de référence : Geekbench 6.2.2 Monocœur : 3 102 ; Multicœur : 12 052 Autonomie de la batterie (test de navigation sur le web) : 15 heures et 3 minutes

Dans la courte histoire du silicium d'Apple, il n'y a pas eu un seul moment de déception. Chaque itération se construit sur la précédente de manière spectaculaire. Nous avons testé chaque mise à jour du silicium d'Apple depuis le M1 initial jusqu'à cette nouvelle classe de puces M3 et, sans exception, chacune est aussi incroyablement rapide et efficace qu'un SoC peut l'être.

Sans le silicium d'Apple, le MacBook Air 15 pouces serait un portable grand écran relativement léger, débordant du style signature d'Apple mais peut-être un peu alourdi par le silicium de classe bureau d'Intel, toujours sous-performant.

Avec le M3, notre MacBook Air 15 pouces est rapide, flexible et prêt à tout. Ses chiffres Geekbench 6 sont nettement supérieurs à ceux du MacBook Air 15 pouces de classe M2 précédent.

Dans l'utilisation réelle, l'ultraportable est aussi efficace comme système de navigation et de collecte d'informations au quotidien qu'il l'est comme plateforme pour l'édition d'images intense et un large éventail d'opérations IA à bord et dans le cloud.

Dans Adobe Photoshop, nous avons demandé à la plateforme IA générative Firefly de créer une image complète basée sur une vignette d'une maison dans les collines. Le résultat est venu instantanément et avait l'air réel mais aussi onirique.

Image 1 of 2 Adobe Firefly en fonctionnement (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Lorsque nous avons demandé au moteur d'IA local Freechat de nous faire une présentation sur l'horlogerie, il a rapidement proposé un plan pour toutes nos diapositives. En revanche, il n'a pas créé les images des diapositives. Lorsque nous avons demandé des images à Copilot de Microsoft, l'application basée sur le cloud a pris un peu plus de temps, mais nous avons fini par obtenir un tas de photos d'"un chauve d'âge moyen avec des lunettes utilisant un ordinateur portable au milieu d'un parc magique".

Nous avons essayé la même requête avec l'outil d'IA local DiffusionBee (qui permet de télécharger les modèles d'images sur le MacBook) et bien qu'il ait été un peu plus rapide, les résultats étaient loin d'être aussi bons.

Image 1 of 2 Un test Microsoft Copilot (Image credit: Future) Un test de DiffusionBee (Image credit: Future)

Si vous vous demandez pourquoi nous parlons soudainement d'IA générative dans le contexte d'un MacBook Air, c'est la faute d'Apple. L'entreprise fait de l'IA depuis toujours et a construit chaque SoC Apple Silicon avec un moteur neuronal intégré mais n'a commencé à vanter ses compétences en IA que récemment, parce que, eh bien, tout le monde le fait.

Pour être juste, il est clair pour nous que quelles que soient les compétences en IA générative qu'Apple introduira à la WWDC 2024 en juin, le MacBook Air 15 pouces M3 sera prêt pour cela.

Le MacBook Air 15 pouces M3 est également un système de gaming efficace. Nous avons joué à Death Stranding : Directors Cut et Asphalt 8 (avec une manette PlayStation connectée). Le M3 est bien équipé pour gérer le gameplay HD sur les deux jeux. Nous avons essayé d'augmenter la résolution au maximum sur Death Stranding, mais le taux de rafraîchissement chute bien en dessous de 30 fps. Si vous voulez jouer à des jeux AAA sur ce Mac à un fluide 60 fps, vous voudrez maintenir la résolution à un niveau HD (1920x1080).

Sur le front de la connectivité, Apple a mis à niveau le WiFi de Wifi 6 à WiFi 6E. Le Bluetooth reste le même que sur le dernier modèle : 5.3.

Image 1 of 5 Jouer à DeathStranding sur un MacBook Air 15 pouces M3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Si vous voulez cet ordinateur (ou tout autre MacBook), c'est en partie à cause de la plateforme. MacOS n'est pas seulement un système d'exploitation mature, c'est un système qui réussit à ne pas être encombré par ses années d'existence. Apple a réussi à marier son silicium rapide et efficace avec un système d'exploitation de classe bureautique sans faire de compromis notable.

C'est un système qui fonctionne, qui est flexible et qui ne tombe jamais en panne. Mieux encore, toutes vos applications préférées fonctionnent déjà dessus. Ce qui est peut-être encore plus passionnant, c'est que macOS et le silicium d'Apple deviennent lentement mais sûrement une plateforme viable pour les jeux. Des titres AAA comme Lies of Pi se prêtent parfaitement à l'exercice et, croyez-nous, c'est un plaisir de jouer sur le grand écran de 15,3 pouces.

Score de performance : 4,5/5

Apple MacBook Air 15 pouces (M3) : Autonomie de la batterie

Durée de vie de près de 18 heures

Se charge toujours rapidement

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si vous voulez savoir pourquoi nous aimons la génération actuelle de MacBooks, ce n'est pas seulement pour leur belle apparence et leurs performances fulgurantes : C'est l'autonomie de la batterie. Les ordinateurs portables capables de travailler toute une journée sans être branchés sont absolument géniaux.

Apple promet 15 heures de navigation sur le web et 18 heures de streaming vidéo. D'après nos tests Future Labs et notre expérience personnelle, le MacBook Air 15 pouces M3 tient ses promesses. Nous avons obtenu plus de 15 heures de navigation continue sur le web. Nous avons passé la majeure partie d'une journée sans brancher l'ordinateur et n'avons vraiment sollicité la batterie que lorsque nous avons joué à Death Stranding, un jeu qui peut épuiser une batterie pleine en quelques heures ( nous avons eu une expérience similaire avec le MacBook Pro 14 M3 Max).

La seule critique que nous pouvons formuler est que nous aurions aimé que le MacBook Air 15 pouces, plus grand, offre plus d'autonomie que le MacBook Air 13 pouces, plus petit.

Score de la batterie : 4,5/5

Faut-il acheter le Apple MacBook Air 15 pouces (M3) ?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 15 pouces (M3) Attributs Notes Scores Prix Un bon rapport qualité-prix pour ce niveau de conception, de performance et de portabilité 4.5/5 Design Fin, esthétique soignée, clavier et écran fantastiques, construction de haute qualité, couleurs excellentes 4.5/5 Performance Le M3 est un ordinateur puissant et efficace, parfaitement adapté à un ultrabook. 4.5/5 Autonomie de la batterie Cet ordinateur portable est prêt à travailler toute la journée et au-delà 4.5/5

Achetez-le si...

Vous cherchez à combiner finesse et légèreté avec un grand écran

Vous n'obtiendrez pas plus d'autonomie, mais tout cet espace d'écran est séduisant.

Vous souhaitez bénéficier de la technologie Silicon d'Apple sans en payer le prix ni l'encombrement

Cet ordinateur portable de 15 pouces est une excellente alternative au MacBook Pro d'entrée de gamme, plus onéreux.

Vous voulez le plus beau des ordinateurs portables de 15 pouces

Personne ne fabrique des ordinateurs portables comme Apple et macOS est l'une des plateformes les plus fiables de la planète.

Ne l'achetez pas si...

La portabilité vous importe plus que tout

Ce MacBook Air est à deux doigts de gâcher la partie "air" de son nom. Il est léger pour un 15 pouces, mais pèse tout de même plus de 1,5 kg.

Vous voulez plus d'autonomie pour la même taille et le même prix

Apple n'a toujours pas trouvé le moyen de fabriquer un MacBook Air 15 pouces qui offre une meilleure autonomie que son compère MacBook Air 13 pouces, bien plus petit.

Apple MacBook Air 15 pouces (M3) : A considérer également

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13 pouces (M2) Dell XPS 13 Plus Prix 1 199 € 1 599 € CPU Apple M2 (8 cœurs) Intel Core i7-1280P (14 cœurs) Graphisme GPU intégré à 10 cœurs Intel Iris Xe RAM Mémoire unifiée de 8 Go 16Go LPDDR5 Affichage Écran Liquid Retina de 13,6 pouces, 2 560 x 1 664 (LED rétroéclairé, IPS, luminosité de 500 nits, large gamme de couleurs P3) 13,4 pouces, 3 456 x 2 160, 60 Hz, OLED, tactile, antireflet, 400 nit Stockage 256Go 512Go Ports 2x Thunderbolt 4 (USB-C), prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Sans fil Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Appareil photo Webcam FaceTime HD 1080p 720p, 30 FPS HD Poids 1,24 kg 1.26kg Dimensions 30.41 x 21.5 x 1.13cm 29.54 x 19.91 x 1.52 cm

Si notre test du MacBook Air 15 pouces (2023) vous fait envisager d'autres options, voici deux ordinateurs portables à considérer...

Apple MacBook Air (13 pouces, M2, 2022)

Le MacBook Air 2022, qui succède à l'un des meilleurs ordinateurs portables jamais sortis, est svelte et élégant. Il est équipé du même processeur M2 que le modèle 15 pouces. Si vous souhaitez bénéficier des mêmes performances, mais dans un design plus petit et plus portable, c'est lui qu'il vous faut. Lire notre prise en main du Apple MacBook Air (M2, 2022)

Dell XPS 13 Plus

Son design fin et élégant, associé à un superbe écran OLED, à une excellente qualité sonore et à un clavier sans grille, incarne le luxe inhérent à un Ultrabook. Cependant, il a tendance à surchauffer et la barre tactile est péniblement inaccessible. Lire notre test du Dell XPS 13 Plus

Nous avons utilisé le MacBook Air 15 pouces (M3) pendant la majeure partie de la semaine

Il a été notre ordinateur portable de travail au quotidien

Nous avons exécuté un certain nombre d'opérations d'IA générative locales et dans le cloud sur cet ordinateur

Nous avons reçu le MacBook Air 15 pouces (M3) d'Apple en début de semaine et, après l'avoir rapidement déballé, nous l'avons adopté comme système de travail.

Nous l'avons utilisé pour produire des articles, retoucher des photos, jouer à des jeux, regarder des films, lire du contenu et générer des images et du texte basés sur l'IA.

Premier examen en mars 2024