MacBook Pro 14 pouces M3 Max d'Apple (2023) : le Mac gaming est là !

Le MacBook Pro 14 pouces (M3 Max, 2023) est sombre (si vous optez pour la nouvelle finition Space Black), inquiétant, puissant, et possède la puissance et les performances brutes nécessaires pour enthousiasmer les professionnels et les joueurs - c'est un MacBook Pro qui déclare enfin et fièrement : "Je suis un ordinateur portable de jeu, et alors ?". Il possède également le design et la légèreté nécessaires pour séduire les étudiants et les créateurs qui exigent une puissance portable et sont prêts à payer pour cela. Si vous voulez l'ordinateur portable le plus rapide jamais produit par Apple, et qui rivalise avec la vitesse de n'importe quel système Windows, ne cherchez pas plus loin.

Examen en deux minutes du Macbook Pro 14 pouces M3 Max

CPU : M3 Max d'Apple (16-core)

Graphique : GPU intégré à 40 cœurs

RAM : 64 Go [Unified LPDDR5]

Écran: 14,2 pouces, écran Liquid Retina XDR de 3024 x 1964, luminosité de 600 nits (1 600 nits maximum avec le contenu HDR), large gamme de couleurs P3

Stockage : 2 Go SSD

Ports : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), prise jack 3.5 mm, port de charge MagSafe 3, SDXC, HDMI

Connectivité : Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3

Camera : Webcam FaceTime HD 1080p

Poids : 1.24 kg

Dimensions : 12,31 x 8,71 x 0,61 pouces (31,26 x 22,12 x 1,55 cm ; L x P x H)

Le récit entourant le MacBook Pro 14 d'Apple s'articule moins autour de la sortie d'un nouvel ordinateur que de la prouesse technologique qu'incarne son processeur révolutionnaire, la puce M3. C'est cette puce M3 Max, logée au cœur du modèle Space Black à l'examen aujourd'hui, qui mérite toute notre attention. Il est donc essentiel de souligner que le MacBook Pro 14 proposé à 1 999,00 €, bien que doté de la puce M3, ne rivalisera pas en termes de capacité avec le modèle haut de gamme à 6 184,00 €.

Il est tout de même à noter que le modèle de base équipé du M3 bénéficie de fonctionnalités avancées comme le ray tracing matériel et le mesh shading, sans oublier son réseau neuronal des plus véloces. Néanmoins, il faudra composer avec moins de cœurs de traitement pour le CPU et le GPU, de même qu'une capacité de mémoire réduite [Jusqu'à 128 Go sur le modèle M3 Max]. Avec le MacBook Pro M3 Max, vous investissez ainsi dans un système Pro qui affiche une puissance sereine. Conçu pour alterner entre des sessions de jeu intense et des périodes de travail exigeant, il est une bête de performance, et il est bien difficile de prédire ce qui le sollicitera le plus.

L'élégance du design et la qualité des matériaux sautent aux yeux, notamment grâce au châssis en aluminium qui bénéficie d'une technique d'anodisation innovante, donnant naissance à la finition Space Black — un vrai adieu aux ennuyeuses traces de doigts. Le clavier, quant à lui, transforme chaque frappe en une expérience unique et devient rapidement un coup de cœur pour la saisie sur MacBook. Quant à macOS Sonoma, sa polyvalence est remarquable, offrant une plateforme robuste pour une gamme étendue d'activités, allant du divertissement aux jeux, sans oublier la gestion des emails, la navigation internet, et le traitement avancé d'images et de vidéos. Il est difficile de ne pas être impressionné par les performances sans faille de ce système.

C'est sans aucun doute le meilleur MacBook jamais utilisé, et il a toutes les chances d'en faire voir de toutes les couleurs à certains des meilleurs ordinateurs portables pour le gaming.

Il ne s'agit pas, loin s'en faut, d'un ordinateur portable abordable, et si vous recherchez un ordinateur fin, léger, relativement économique, et que vous ne travaillez pas sur des fichiers CAO massifs, des flux vidéo 4K ou que vous ne jouez pas aux derniers jeux AAA, alors peut-être que le MacBook Air M2 (pas encore de M3), toujours stellaire, est plus adapté à votre style, ou même le MacBook Pro 14 avec M3. Comme nous l'avons dit, ce modèle est proposé à partir de 1 999,00 €, soit moins cher que le MacBook Pro 14 pouces avec M2 en France.

Il ne fait aucun doute que la gamme complète des MacBook Pro 14 M3, du M3 de base au M3 Pro en passant par le M3 Max, fera partie des meilleurs ordinateurs portables que l'on puisse acheter.

Avis sur le MacBook Pro 14 pouces (M3 Max, 2023) : Prix et disponibilité

La gamme M3 est proposée à partir de 1 999,00 €

Le modèle testé coûte 5 264,00 €

Pas d'option 13 pouces (qui aurait coûté moins cher)

Apple a annoncé la nouvelle gamme de MacBook Pro 14 pouces lors de son événement Scary Fast du 30 octobre, en même temps que les nouveaux MacBook Pros 16 pouces. Le MacBook Pro 14 pouces est désormais proposé avec un choix de puces M3, M3 Pro et M3 Max, soit la dernière génération de processeurs d'Apple. Le MacBook Pro 16 pouces n'est quant à lui disponible qu'avec les puces M3 Pro et M3 Max, plus haut de gamme (et plus chères). Il existe également un nouvel iMac 24 fonctionnant avec le SoC M3 de base.

Les précommandes sont en cours et les nouveaux MacBooks M3 et M3 Pro sont mis en vente et expédiés depuis le 7 novembre, tandis que les modèles M3 Max seront expédiés plus tard dans le courant du mois de novembre.

Le MacBook Pro 14 pouces de la gamme M3 est proposé à partir de 1 999,00 € (il convient de noter qu'Apple a abandonné le MacBook Pro 13 pouces). Tel que configuré, notre MacBook Pro 14 pouces Space Black équipé d'un SoC M3 Max, de 64 Go de RAM et d'un disque dur de 2 To a un prix catalogue de 5 264,00 €

Critique du MacBook Pro 14 pouces (M3 Max, 2023) : Design

Même design

Plus de puissance dans le même espace et le même poids

Une nouvelle option de couleur impressionnante

Apple n'a pratiquement rien changé au design du MacBook Pro par rapport au modèle 14 pouces lancé en début d'année avec une puce M2. Les dimensions sont les mêmes, avec une épaisseur de 1,55 cm, une largeur de 31,26 cm et une profondeur de 22,12 cm.

Le poids est à peu près le même, bien que le MacBook Pro 14 pouces M3 Max soit, avec 1,24 kg, le plus lourd des 14 pouces.

Les dimensions de l'écran restent identiques, et la configuration des ports sur les nouveaux MacBooks M3 Max et M3 Pro de 14 pouces demeure conforme à celle de leurs prédécesseurs, y compris pour ce qui est de la quantité et du type de connecteurs disponibles. Ces modèles offrent une triplette de ports USB-C Thunderbolt 4, un jack pour casque audio de 3,5 mm, une sortie HDMI, un slot pour carte SD, ainsi qu'un connecteur de charge MagSafe. Si vous optez pour la version de base M3, notez que le nombre de ports Thunderbolt est réduit à deux.

Lorsque le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M2 est comparé avec le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M3 Max, les différences de taille ne sont pas immédiatement apparentes à l'œil nu. Cependant, le MacBook Pro est sensiblement plus épais et plus lourd. À l'ouverture, l'écran Liquid Retina XDR et le Magic Keyboard rétroéclairé se dévoilent. Il est intéressant de noter que les dimensions du clavier et du trackpad sont identiques à celles du MacBook Air. L'espace supplémentaire du châssis du MacBook Pro est judicieusement utilisé pour intégrer un système de six haut-parleurs disposés autour du clavier, tandis que l'augmentation de la taille du châssis procure un espace accru pour le repos des paumes.

Comme sur le précédent MacBook Pro 14 pouces, le clavier mat est aussi agréable à utiliser qu'à regarder. Il est large et la course des touches est suffisante pour que chaque contact soit sûr et satisfaisant ; c'est un plaisir de taper dessus. Le bouton d'alimentation sert toujours de scanner biométrique Touch ID, qui permet de déverrouiller l'ordinateur portable et de se connecter à divers services en ligne. Il reste à espérer qu'Apple introduise Face ID dans l'encoche de la caméra FaceTime qui se trouve en haut de l'écran.

Venons-on à la nouvelle finition Space Black. Certes, Apple a déjà réalisé des finitions colorées et même inspirées, mais rien n'a jamais été comparable à la nouvelle finition Space Black de ce nouveau MacBook Pro 14 M3 Max (les MacBooks M3 Pro et M3 Max de 14 pouces sont disponibles en Space Black ou en argent, tandis que le modèle M3 est disponible en Space Grey ou en argent).

La couleur noire de ce modèle particulier n'est pas ordinaire ; elle semble engloutir la lumière environnante. Cette caractéristique a été observée lors de séances photo où l'appareil capturait l'attention en absorbant l'éclairage du studio. La finition presque noire mate de sa surface joue un rôle clé dans sa faible réflectivité, limitant ainsi le rebond des ondes lumineuses. Le design épuré et audacieux conféré par cette teinte confère à l'ordinateur une allure robuste et professionnelle, ce qui en fait un choix de prédilection pour les joueurs sérieux en quête d'une esthétique forte pour leurs compétitions.

Apple a perfectionné une technique d'anodisation pour la teinte Space Black de ses MacBook Pro, résultant en une surface qui résiste remarquablement aux empreintes digitales. Cette innovation est particulièrement notable, bien que l'intensité de l'empreinte puisse varier en fonction de l'humidité des mains de l'utilisateur. Il est à noter que cette résistance aux traces est une caractéristique importante, mais elle ne rend pas l'appareil totalement immunisé contre les marques digitales.

Quant à l'écran Retina XDR et au Magic Keyboard rétroéclairé, ils conservent les mêmes dimensions que ceux présents sur le MacBook Air, optimisant ainsi l'uniformité du design d'Apple. L'architecture plus vaste du MacBook Pro ne se contente pas d'offrir un espace accru pour le repos des paumes mais elle est aussi exploitée pour intégrer un système audio de six haut-parleurs. Ces derniers sont astucieusement répartis autour du clavier, améliorant ainsi l'expérience sonore sans compromettre l'esthétique ni la fonctionnalité de l'appareil.

Critique du MacBook Pro 14 pouces (M3 Max, 2023) : L'affichage

Même résolution

Toujours excellent

C'est plus lumineux ! (avec imagerie standard)

Comme à son habitude, Apple n'a rien changé à l'écran Liquid Retina XDR de son MacBook Pro, mais a tout de même réussi à le rendre plus performant grâce à la nouvelle puce M3 Max à 3 nanomètres, plus efficace.

L'écran a exactement la même résolution que la dernière version (3024 x 1964) et le même rapport de contraste d'un million pour un. Même la luminosité maximale de 1 600 nits avec du contenu HDR est inchangée, bien que la luminosité quotidienne avec du contenu standard soit désormais de 600 nits, contre 500 nits sur le dernier MacBook Pro.

En utilisation réelle, il est apparu que le MacBook Pro 14 pouces avec M3 Max est tout à fait capable de résister à la lumière directe du soleil ; on peut donc travailler à peu près n'importe où avec cet ordinateur portable.

Dans l'ensemble, cet écran est magnifique. Grâce aux couleurs vives et aux noirs d'encre, tout ce qu'il affiche a un aspect haut de gamme. L'encoche de la caméra FaceTime est-elle gênante ? Pas vraiment. La vidéo est généralement lue au format lettre et bien en dessous, et cela n'interfère pas avec la partie professionnelle des applications et de la navigation sur le web. Même lorsque l'on joue à des jeux, l'encoche ne se fait pas sentir.

Critique du MacBook Pro 14 pouces (M3 Max, 2023) : Performances

Le silicium d'Apple dans toute sa splendeur

Il est difficile de trouver une tâche qu'il ne peut pas accomplir.

Les jeux AAA peuvent grignoter l'autonomie de la batterie

Benchmarks Voici les performances du MacBook Pro (M3 Max, 2023) dans notre série de tests de performance : Cinebench R24CPU : - Monocœur : 140 - Multicœur : 1 588 - GPU : 12 791 - Ratio MP : 10,94 Geekbench 6 : - Monocœur : 3 160 - Multicœur : 21 236 - GPU Metal : 158 215 - OpenCL : 92 159 Autonomie de la batterie : 10 à 12 heures en utilisation mixte

La façon dont Apple rend ses séries de puces plus puissantes est vraiment très appréciable. Elle utilise une architecture standardisée, puis y intègre de plus en plus de cœurs. L'avantage est que tous les systèmes utilisant le SoC M3 de base à processus de 3 nanomètres partagent les mêmes caractéristiques impressionnantes, mais certains sont plus performants que d'autres.

Alors que le M3 de base du MacBook Pro 14 pouces (avec un port Thunderbolt en moins) possède un CPU à 8 cœurs (quatre cœurs d'efficacité et quatre cœurs de performance) et un GPU à 10 cœurs, la puce M3 Max de la machine testée possède un CPU à 16 cœurs et un GPU à 40 cœurs. Selon Geekbench 6, le système tourne à 4,1 GHz (monocœur) et à une fréquence estimée à 3,3 GHz (multicœur).

Nous avons exécuté de nombreux benchmarks pour obtenir des performances brutes. Sans surprise, les chiffres de GeekBench 6 sont surprenants, et même si Apple s'est efforcé de comparer les performances du M3 de base à celles du M1, vieux de trois ans, la comparaison entre le MacBook Air M2 et le M3 Max est véritablement révélatrice. Certes, le M3 Max et le M2 de base ne sont pas directement comparables, mais ces chiffres vous donnent une idée de la raison pour laquelle vous pouvez payer si cher pour un système M3 Max équipé de 64 Go de mémoire unifiée (vous pouvez d'ailleurs obtenir un système plus cher avec jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et 8 To de stockage).

L'architecture ARM-64 des processeurs Apple est un détail qui pourrait échapper à certains, étant donné que les applications MacOS ne s'exécutent pas toutes nativement sur cette plateforme. Cela pourrait soulever des questions sur la compatibilité, mais dans la pratique, les appareils Apple démontrent une remarquable fluidité d'exécution. Cette performance sans accroc est le résultat de l'adoption rapide du silicium Apple par les développeurs tiers ainsi que de l'efficacité du système Rosetta 2. Ce dernier fonctionne en coulisses pour traduire le code x86 en instructions compatibles avec le silicium Apple, assurant ainsi une transition transparente pour toutes les applications encore ancrées dans l'architecture x86.

D'accord, le MacBook Pro 14 M3 Max n'est pas parfait sur le plan de la compatibilité. Steam, compatible x86, utilisé pour la plupart des jeux, a planté. Mais bizarrement, iMovie aussi, à plusieurs reprises, alors qu'il s'agit d'un logiciel natif ARM, et plus tard Adobe Photoshop 2024, compatible ARM. Au moins, le système dans son ensemble ne plante jamais et ne connaît même pas la signification d'un écran bleu.

En mettant de côté les questions de compatibilité, l'accent peut être pleinement mis sur les performances, et c'est là que le M3 Max brille véritablement. Conçu pour répondre aux exigences des professionnels, qu'il s'agisse de montage vidéo ou d'analyses médicales complexes telles que l'interprétation d'IRM en 3D, ce système dépasse les attentes. Des tests rigoureux ont été menés, notamment l'ouverture simultanée d'une quarantaine d'onglets sur Safari et Chrome — typiquement une épreuve pour les systèmes les moins robustes. De plus, des applications gourmandes en ressources, telles qu'Apple TV+ et Steam, ont été exécutées avec fluidité, avec des jeux comme Tomb Raider Legacy fonctionnant sans accroc.

En parallèle, des logiciels de montage exigeants tels que Final Cut Pro ont été testés avec des fichiers vidéo 4K à 30 images par seconde et du contenu ProRes HDR en 4K à 24 images par seconde. Les résultats montrent que le M3 Max gère ces tâches avec une aisance remarquable, confirmant ainsi sa capacité à traiter des charges de travail lourdes sans faillir.

Bien que cela ne soit pas évident visuellement, on peut penser qu'une partie de la vitesse et de la facilité du système avec toutes ces applications - qui tournent souvent en même temps - est due à la nouvelle technologie de mise en cache dynamique. Il s'agit essentiellement d'une manière plus efficace d'utiliser la mémoire disponible. Au lieu de toujours utiliser un nombre X de registres pour la même tâche, le système n'utilise que la mémoire nécessaire pour chaque tâche explicite. Il en résulte beaucoup moins de mémoire gaspillée et plus de mémoire disponible pour gérer d'autres tâches essentielles.

Lors de son événement Scary Fast, Apple a passé beaucoup de temps à nous expliquer comment elle avait conçu le nouveau SoC M3 avec des fonctionnalités spécialement conçues pour gérer les tâches gourmandes en ressources graphiques comme, bien évidemment, les jeux AAA. Le ray tracing et le mesh shading basés sur le matériel peuvent améliorer l'apparence de certaines de vos applications les plus chères, mais nous savons tous que l'important, c'est le jeu.

Image 1 of 6 Shadow of Tomb Raider (voir le taux de rafraîchissement en haut à gauche). (Image credit: Future) Shadow of Tomb Raider tests de perfomances (Image credit: Future) Exécution de FinalCut Pro et montage de plusieurs vidéos 4K. (Image credit: Future) Lies of P avec la fenêtre Benchmark ouverte (Image credit: Future) Gameplay de Rise of the Tomb Raider. (Image credit: Future) Fenêtre des tests ouvertes sur "Lies of P" (Image credit: Future)

Naturellement, nous avons joué à quelques jeux. Tout d'abord, quelques heures de l'attrayant Rise of Tomb Raider, qui, notons-le, n'est pas si facile à jouer lorsque l'on utilise le clavier. Le jeu, vieux de huit ans, est bien présenté et la jouabilité est fluide et immersive.

Ensuite, nous avons installé Lies of P, un tout nouveau jeu apparemment inspiré de Pinocchio, qui est à l'aise sur toutes les grandes consoles et maintenant, grâce à Steam, sur le MacBook Pro également. Il s'agit d'un jeu magnifique et calmement atmosphérique qui commence dans une vieille gare déserte. Tout est restitué avec des détails exquis et, grâce à la puissance graphique embarquée du M3 Max, chaque surface semble aussi réelle qu'elle peut l'être dans un jeu de cette nature.

Le système a semblé suivre l'action assez bien (joué avec une manette PlayStation 5 connectée en Bluetooth ; le système prend en charge le Bluetooth 5.3, qui n'a que 100 ms de latence). Pour obtenir une vue en temps réel des taux de rafraîchissement, nous avons utilisé Terminal et constaté que, selon l'action, ils oscillaient entre 30 et 60 images/s. L'action était généralement fluide dans la plupart des séquences, y compris les combats rapides entre marionnettes.

Nous avons également joué à Shadow of the Tomb Raider à la résolution maximale de 3024 x 1964 et avec tous les éléments atmosphériques au maximum. Parfois, les ventilateurs étaient si bruyants qu'ils couvraient les sons du jeu, mais la jouabilité et les graphismes étaient tous à leur meilleur niveau cinématographique, et dans les benchmarks du jeu, nous avons pu atteindre 108 images par seconde en mode 1920 x 1200 et 56 images par seconde avec les paramètres de résolution natifs les plus élevés. Plutôt impressionnant.

Lorsque nous avons réglé tous les paramètres de Total WarHammer III sur "ultra", dans la mesure du possible (avec une résolution de 1920 x 1220), le ventilateur s'est mis à tourner à plein régime, et il y a eu quelques scintillements d'objets (ou de sprites) dans le test de performance. Mais les détails étaient là, et le système affichait un taux de rafraîchissement moyen de 56,1. Nous avons ensuite refait le test avec la résolution native la plus élevée du MacBook Pro. Le gameplay était encore meilleur, bien sûr, mais le taux d'images par seconde est tombé à 33,8.

Sans prétendre être des joueurs invétérés, il est clair pour nous que les développeurs de jeux considèrent désormais le Mac comme une plateforme viable, utilisant le Game Porting Toolkit qu'Apple a présenté lors de la WWDC 2023 pour amener les jeux AAA sur la plateforme à la même date qu'ils arrivent sur votre meilleure console. Ce n'est pas seulement que les jeux arrivent sur Mac, c'est qu'ils sont aussi jouables et immersifs que n'importe quel jeu sur une plate-forme de jeu Windows 11.

Dans l'ensemble, un rapide coup d'œil à tous les benchmarks comparant le M1 Max à ce système M3 Max montre un bond en avant dans tous les aspects de la performance. Et, oui, le seul chiffre qui est inférieur, le temps de rotation de l'IA dans Civilization VI, est également une amélioration, car il montre que le système prend moins de temps qu'avant pour effectuer ce changement de direction.

Critique du MacBook Pro 14 pouces (M3 Max, 2023) : Audio et vidéo

Grâce au châssis plus large de l'ordinateur, Apple a placé trois haut-parleurs de part et d'autre du clavier, capables de produire un son fort et clair. Nous avons écouté une grande variété de musique, de vidéos et de jeux sur ces haut-parleurs. Le son était excellent, avec des voix nettes et des aigus clairs comme de l'eau de roche. Ce qui manque à ce système sonore, en revanche, ce sont des basses perceptibles. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que les haut-parleurs relativement petits du MacBook Pro 14 M3 Max produisent un son qui fasse vibrer la poitrine. Pourtant, lorsque nous avons écouté les White Stripes Seven Nation Army et Lose Yourself d'Eminem, nous avons été frappés par la sonorité plate de certaines batteries et de certains rythmes de fond. Le MacBook Pro n'est pas totalement dépourvu de la richesse nécessaire pour offrir un beau solo de batterie, mais les basses sont un peu creuses, ce qui prive les morceaux de leur charme.

Fait remarquable, le MacBook Pro 14 est toujours livré avec une prise casque de 3,5 mm. Les professionnels de l'audio et de la vidéo l'utilisent certainement dans le cadre de leur travail, mais pour la plupart des gens, le support que vous trouverez pour vos meilleurs AirPods Pros (en particulier l'audio spatial avec suivi de la tête) sera plus que suffisant pour les écouteurs intra-auriculaires.

Le MacBook Pro 14 M3 Max est équipé de la même caméra FaceTime 1080 que son prédécesseur. Elle offre à vos interlocuteurs une vue claire de vous et, grâce aux nouvelles fonctionnalités natives de la webcam Sonoma, nous pouvons utiliser des gestes pour déclencher des feux d'artifice, faire tomber des confettis, afficher des émojis avec le pouce levé et lâcher des ballons lors de n'importe quel appel vidéo.