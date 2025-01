Téléviseurs OLED 2025 : LG mise sur la luminosité et la connectivité 4K sans fil

LG dévoile des modèles de téléviseurs OLED haut de gamme pour 2025 : LG G5 et LG M5

Le LG M5 est doté d'un boîtier de transmission vidéo sans fil plus flexible

Les nouveaux panneaux OLED devraient être les plus lumineux à ce jour, avec un support de 165 Hz

LG a dévoilé sa gamme de téléviseurs OLED 2025 lors du CES 2025, avec un LG G5 OLED TV plus lumineux et un LG M5 OLED TV amélioré. Ce dernier offrira une plus grande flexibilité pour le placement de son boîtier Zero Connect, tandis que les deux modèles bénéficieront d’un écran plus lumineux et d’une interface webOS axée sur l’intelligence artificielle.

Du côté des OLED, le LG OLED M5, successeur du LG M4, continuera d'utiliser le boîtier sans fil Zero Connect pour ses connexions câblées et prendra en charge la 4K à 144 Hz avec VRR, incluant les certifications Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour le gaming. Le M5 sera également le premier téléviseur « véritablement sans fil » au monde, sans perte de qualité d’image ou de son lors de la transmission sans fil. Cela signifie que son boîtier Zero Connect pourra être placé plus loin et dans davantage de configurations que le M4 (mais le téléviseur nécessitera toujours un câble d’alimentation, ce qui rend l’appellation « véritablement sans fil » quelque peu ambitieuse).

Les LG M5 et LG G5 – successeur de l’un des meilleurs téléviseurs OLED de 2024, le LG G4 – intégreront le processeur Alpha 11 AI, équipé de la technologie Brightness Booster Ultimate, qui, selon LG, rendra le G5 trois fois plus lumineux que les téléviseurs de la série B, leur gamme d’entrée de gamme OLED. Le LG G5 offrira également un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, surpassant de nombreux meilleurs téléviseurs pour le gaming disponibles sur le marché.

Pourrions-nous voir les OLED les plus lumineuses au CES 2025 ? Des rapports suggèrent que des panneaux OLED LG de 3 700 nits pourraient être disponibles, ce qui représente une avancée significative par rapport au LG G4 (photo) - bien que nous doutions que les téléviseurs atteignent de telles hauteurs de toute façon. (Image credit: LG Global)

Les OLED Evo de LG proposeront également un mode Filmmaker, enrichi d’une nouvelle fonctionnalité appelée Compensation de lumière ambiante. Cette fonctionnalité, disponible sur les modèles équipés d’un capteur de lumière, analyse l’environnement lumineux pour afficher une image "telle que le réalisateur l’avait imaginée" pour ce niveau d’éclairage. Ce nouveau mode Filmmaker a été conçu en collaboration avec la communauté créative.

De nombreuses améliorations sont prévues pour la plateforme webOS intégrée à tous les téléviseurs OLED de LG, avec un fort accent sur l’intelligence artificielle. Ces nouvelles fonctionnalités incluront des profils d’image et de son optimisés par IA, des recommandations personnalisées basées sur des profils utilisateurs spécifiques, la recherche IA (actuellement réservée aux États-Unis et à la Corée) ainsi que des mises à jour du Chatbot IA, permettant de suggérer des réglages d’image et de son.

Enfin, la télécommande Magic Remote de LG a été redessinée pour offrir un design plus épuré. Les boutons numérotés ont été remplacés par un bouton dédié à l’IA, ainsi qu’un bouton d’accessibilité permettant un accès simplifié aux fonctionnalités dédiées.

LG M5 OLED

Le LG M5 OLED (photo) sera « True Wireless » selon LG, délivrant un signal vidéo sans fil jusqu'à 4K et 144Hz. (Image credit: LG)

Le LG M5 sera proposé en tailles 65, 77, 83 et 97 pouces, avec les mêmes capacités Zero Connect que son prédécesseur M4, recevant un signal sans fil via le boîtier Zero Connect, qui intègre tous les traitements et les connexions HDMI. Désormais, ce boîtier est qualifié de "véritablement sans fil", permettant une plus grande flexibilité en termes d’angles et de distances tout en maintenant une qualité et une latence zéro.

Le LG M5 intègre le nouveau processeur Alpha 11 AI Gen2, amélioré grâce à l’IA pour le Super Upscaling (pour les contenus de faible résolution), le Tone Mapping Dynamique Pro et l’amélioration des objets via la perception visuelle. Il prendra également en charge le son virtuel surround AI 11.1.2.

LG G5 OLED

(Image credit: LG)

Le LG G5 sera disponible en tailles 55, 65, 77 et 83 pouces et disposera d’un panneau OLED à matrice de micro-lentilles (MLA) ainsi que du même processeur Alpha 11 AI Gen2 que le LG M5. La principale amélioration par rapport au G4 est la technologie Brightness Booster Ultimate, qui permettra au G5 d’atteindre des niveaux de luminosité trois fois supérieurs à ceux de la série B.

Une autre avancée majeure du LG G5 sera le support d’un taux de rafraîchissement à 165 Hz pour le gaming sur PC – une amélioration par rapport au maximum de 144 Hz du G4. Le G5 sera également compatible avec AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, HGiG et le gaming Dolby Vision. À noter cependant que le Dolby Vision ne sera pas pris en charge à 165 Hz.

