Meilleurs téléviseurs gaming : 7 écrans parfaits pour les consoles next-gen

Investir dans l'un des meilleurs téléviseurs gaming n'a jamais été aussi urgent. Les consoles next-gen PS5 et Xbox Series X seront disponibles dans les jours qui viennent - et nous pouvons affirmer avec certitude que les images 4K/120 fps qu’elles délivreront brilleront davantage avec l’un des modèles scrupuleusement sélectionnés ci-dessous.

Qui plus est, le Black Friday approchant, c’est le moment idéal pour commencer à dénicher et cibler un nouveau téléviseur 4K adapté à votre future console de jeu (ou même à votre PC Gamer), le tout à un prix très avantageux. Certains modèles plus anciens, comme le LG B9, intègrent également notre TOP - dans la mesure où ils disposent des spécifications requises, à des tarifs susceptibles de défier toute concurrence le 27 novembre prochain (et la semaine qui suivra).

Si vous prévoyez de changer d’écran, tout en conservant votre console actuelle - qu’il s’agisse de la Xbox One, de la PS4 ou de la Nintendo Switch -, il y a aussi de bonnes raisons de vous tourner vers un téléviseur gaming haut de gamme. Au moins pour sublimer les jeux les plus récents, comme The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2 ou encore Zelda: Breath of The Wild. Ainsi que ceux à venir.

« Quelles différences entre un téléviseur 4K standard et un téléviseur 4K dédié au jeu vidéo ? », demanderez-vous. Tout se résume à une résolution 4K plus fluide, une prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) et un décalage d'entrée plus faible - grâce aux nouveaux modes de latence automatique et à la prise en charge de technologies de synchronisation vidéo avancées comme AMD FreeSync et Nvidia G-Sync. D’ailleurs, si vous prévoyez de brancher votre PC sur votre téléviseur, vous aurez besoin de l'une de ces technologies - ou même des deux.

Nous vous présentons ici les meilleurs téléviseurs gaming actuellement en vente, des plus éblouissants à ceux qui offrent un rapport qualité-prix imbattable.

Notre sélection

Quel téléviseur gaming acheter en 2020 ?

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Q80T QLED TV Un téléviseur QLED de milieu de gamme qui ne laisse aucune chance à la latence. Tailles d’écran : 49, 55, 65, 75, 82 pouces | Input lag : 8,7 ms | Taux de rafraîchissement : 4K/120Hz | VRR : Oui | HDMI 2.1 : Oui Check Amazon Input lag très faible Apport audio incroyable du système OTS Dolby Vision non supporté Interface passable

Bien sûr, vous trouverez des téléviseurs Samsung plus chers et plus premium sortis cette année, mais aucun ne plaide en faveur des jeux, tout comme de votre compte en banque, comme le Samsung Q80T. C'est le modèle QLED 2020 le moins cher qui puisse vous offrir un rétroéclairage Full LED, un balayage 100 Hz et un input lag exceptionnellement faible de 8,7 ms. En comparaison, le Q70R de l'année dernière, qui était déjà le meilleur représentant de ce guide d’achat, affichait un input lag de 14 ms. Avec cette amélioration significative, le décalage entre la manipulation de votre manette de jeu et la perception de l’action à l’écran devient infime.

La façade extérieure du téléviseur est un peu plus sobre que certains QLED haut de gamme, comme le QLED 8K Q950TS sans cadre, et nous avons constaté dans nos tests que des taches anecdotiques se formaient autour des sources de lumière vive. Mais la qualité visuelle demeure assez exceptionnelle, avec des images HDR améliorées. Enfin le système audio OTS délivre un son de haute facture, qui vous permet de localiser vos ennemis dans un FPS, ou de profiter de l’environnement global dans un simulateur de marche.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q80T QLED TV

(Image credit: Sony)

2. Sony XH90 L’écran idéal pour accueillir la PS5 ? Tailles d’écran : 55, 65, 75, 85 pouces | Input lag : 7,2 ms | Taux de rafraîchissement : 4K/120Hz | VRR : Oui | HDMI 2.1 : Oui Low Stock 2 209 € Voir à Conrad Electronic Des contenus HDR dynamiques Mise à l’échelle impressionnante Son riche et profond Interface Android zélée

Parmi les premiers téléviseurs étiquetés « Ready for PS5 », figurent les modèles Sony XH90 4K HDR et ZH8 8K HDR Full Array LED, dévoilés en début d'année au CES. Les deux disposent de modes de jeu avec un taux de rafraîchissement permettant d'obtenir des images en 4K à 120 images/seconde. En plus d'une latence inférieure à la concurrence, ils peuvent être mis en route grâce à la manette de jeu DualSense de la PlayStation 5. Tandis que la télécommande du téléviseur peut, quant à elle, être utilisée pour contrôler l’interface de la console.

La bonne nouvelle ici, c'est que le XH90 est en fait assez abordable, si l'on considère que le Sony ZH8 affiche un prix de départ de 6 999 €... ce téléviseur est probablement hors budget pour la plupart des gamers qui achètent une console à 500 €. Le XH90 a aussi pour lui des images HDR extrêmement équilibrées et convaincantes, avec une réelle expertise en matière de contraste et de détails. Ainsi qu’un système audio qui délivre un son respectablement fort sans être criard ou nerveux, et qui est capable de fournir une réelle profondeur.

Lire notre test complet : Sony XH90

(Image credit: LG)

3. LG OLED CX Une gamme de téléviseurs fascinante. Tailles d’écran : 55, 65 pouces | Input lag : 13 ms | Taux de rafraîchissement : 4K/120Hz | VRR : Oui | HDMI 2.1 : Oui 1 490 € Voir à Son-Video.com FR Qualité d'image exceptionnelle Superbe design ultra-fin Des basses puissantes qui peuvent se déformer Pas de support HDR10+

Le LG CX OLED reprend les bons points de la série LG C9 de l'année dernière, entre autres une qualité d’image fascinante, mais elle opère aussi quelques mises à jour essentielles. Telles que la prise en charge de la norme HDMI 2.1 et l’inclusion d’un processeur a9 Gen 3 qui surpasse avec assurance son prédécesseur. C’est une offre qui reste abordable pour un grand nombre de foyers, qu’elle saura conquérir avec son design fin et le support de Dolby Vision / Dolby Atmos. Son système audio intégré finit d’en faire un choix fantastique pour beaucoup, quelle que soit sa taille.

Les gamers deviennent enfin la cible privilégiée de LG, avec cette édition 2020 qui délivre un délai d'entrée très court, l’adoption de Nvidia G-Sync et la compatibilité 4K/120HZ pour les consoles de la prochaine génération. Malheureusement, vous n'aurez pas de HDR10+ ici, et les téléspectateurs devront se passer de toutes leurs applications de replay préférées. Mais ne vous y trompez pas - c'est un téléviseur immanquable pour qui a ou aura une bibliothèque de jeux AAA conséquente.

Lire notre test complet (en anglais) : LG OLED CX

(Image credit: Samsung)

4. Samsung QLED Q950TS La 8K s’invite dans votre salon. Tailles d’écran : 65, 75, 85 pouces | Input lag : 10 ms | Taux de rafraîchissement : 8K/120Hz | VRR : Oui | HDMI 2.1 : Oui 11 997,99 $US Voir à Dell Une mise à l'échelle extraordinaire Des images lumineuses et détaillées Coûteux en tous points Pas de Dolby Vision

Le premier téléviseur 8K que nous avons testé en 2020 place certainement la barre haute. Le Samsung Q950TS est la dalle la plus impressionnante de la société cette année, bien au-dessus d’un certain nombre de TV 4K. Samsung reste clairement en tête du peloton en ce qui concerne l'upscaling vers la 8K, à partir de sources HD ou 4K. Et prouve à ses compétiteurs que les contenus Ultra Haute Définition ont trouvé désormais un meilleur support.

Samsung a également amélioré son système audio, comme il se devait étant donné les performances sonores moyennes de ses téléviseurs de 2019. Le Q950TS n'offre pas le son révolutionnaire que nous espérions - après avoir apprécié son ensemble de haut-parleurs OTS+ durant le CES 2020 - mais son sens de l'échelle et de la hauteur reste une caractéristique très appréciée pour un téléviseur haut de gamme. Le design sans cadre est un autre luxe que nous n’avons aucun mal à apprécier.

Pour celles et ceux qui veulent miser sur l’évolution de la PS5 et la prise en charge de jeux en 8K/60 images par seconde, c’est un investissement (très lourd) à considérer.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung QLED Q950 TS

(Image credit: Samsung)

5. Samsung Q95T Un autre champion Samsung qui s’impose chez les gamers. Tailles d’écran : 55, 65, 75, 85 pouces | Input lag : 10 ms | Taux de rafraîchissement : 4K/120Hz | VRR : Oui | HDMI 2.1 : Oui Check Amazon Très bonne qualité sonore Options gaming solides Spécifications inférieures à celles du modèle 2019 Rétroéclairage agressif

Le Q95T se place en tête du peloton des nouveaux téléviseurs Samsung en 2020, du moins pour les modèles 4K. Ici, vous bénéficiez d'une qualité d'image supérieure et de la luminosité caractéristique des QLEDs qui rendent les téléviseurs quantiques de Samsung si éblouissants. Le standard Dolby Vision est hélas absent, mais la nouvelle fonction Object Tracking Sound de Samsung - qui localise et adapte merveilleusement bien les sources sonores - contribue à donner à l'ensemble un aspect home cinéma de qualité supérieure. Ajoutez à cela un input lag des plus bas et un mode Jeu complet qui met à niveau les jeux au framerate calé sur 30 images par seconde.

Le Q95T est moins cher que son prédécesseur, le Q90R de l'année dernière, tout en offrant des images 4K beaucoup plus nettes. De plus, il reste un modèle exemplaire pour le contraste et la couleur. Dernier point intéressant : le Q95T est livré avec le boîtier Samsung OneConnect moyennant un léger supplément. Idéal pour éviter les connexions filaires inesthétiques.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q95T

(Image credit: Pansonic)

6. Panasonic HZ2000 L’expérience Home Cinema au service du jeu vidéo. Tailles d’écran : 55, 65 pouces | Input lag : 22 ms | Taux de rafraîchissement : 4K/120Hz | VRR : Non | HDMI 2.1 : Non Check Amazon Images OLED sensationnelles Prise en charge de Dolby Vision IQ et Dolby Atmos Pas de HDMI 2.1 Atrocement cher

Panasonic a lancé un certain nombre de nouveaux téléviseurs OLED cette année, dont les HZ1000, HZ1500 et un modèle d'entrée de gamme HZ980. Mais c'est assurément le HZ2000 qui qui permet à la marque de remporter la couronne des TV haut de gamme en 2020. Reposant sur la dalle OLED Pro Edition la plus lumineuse de Panasonic, il offre également une superbe qualité d'image grâce à son processeur d'image HCX Pro loué par le tout Hollywood.

Le niveau des détails est bluffant, tout comme la colorimétrie offerte ici. En fait, cet écran peut reproduire des gradations subtiles de presque noir qui lui permettent de conserver le moindre détail, même dans les scènes les plus sombres. Plus fort encore : le Dolby Vision IQ et le mode Cinéma avec détection intelligente garantissent une image fidèle, vive et nette, que vous jouiez dans la pénombre ou avec une lumière ambiante relativement élevée.

Côté audio, vous composerez avec des haut-parleurs Dolby Atmos de 140 W qui vous permettront de vous immerger au maximum dans le plus vaste des mondes ouverts… à même votre salon.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic HZ2000

(Image credit: LG)

7. LG B9 OLED Un téléviseur OLED dont le prix en baisse plaira aux joueurs PC / PS4 / Xbox One. Tailles d’écran : 55, 65 pouces | Input lag : 13,1 ms | Taux de rafraîchissement : 4K/60Hz, HD/120Hz | VRR : Non | HDMI 2.1 : Non 2 031,93 € Voir à Cdiscount FR L’un des écrans OLED les moins chers Couleurs riches et détails précis G-Sync pris en charge Luminosité limitée sur les contenus HDR

Bien que le LG B9 ne puisse égaler le niveau de luminosité des téléviseurs QLED de Samsung, il est étonnant de constater qu'il offre des couleurs d'un noir profond et d'une richesse exceptionnelle. Si vous êtes un aficionado de survival horror à l’environnement sombre, la qualité de contraste de ce modèle s’avère tout à fait bluffante. En outre, les gamers seront ravis d'apprendre que, contrairement à ses deux prédécesseurs, l'OLED B9 ne souffre d’aucune atténuation de l'image en mode HDR à faible latence. Il prend également en charge les jeux à 120 images/seconde en résolution HD, l’échantillonnage 4:4:4 sur PC et un input lag extrêmement faible, inférieur à 20 ms.

C’est une alternative plus abordable que la série LG CX, citée plus haut. Nous ne pouvons pas encore mentionner son successeur direct, le LG BX, mais il est probable qu'il soit un candidat tout désigné pour rejoindre le podium de ce classement.

Lire notre test complet (en anglais) : LG B9 OLED

Pourquoi changer votre TV ?

Réduire l’input lag

Si vous êtes un joueur vraiment pointilleux, surtout lorsqu'il s'agit de briller en mode multijoueur avec un temps de réaction quasi-instantané, vous devez vous préoccuper de l’input lag. C'est le temps qu'il faut à votre téléviseur pour interpréter votre commande et la traduire en action à l’écran. Ou pour afficher sur celui-ci les informations livrées « en temps réel » par votre progression. Plus l’input lag est important, plus vous aurez des chances de vous faire abattre par un adversaire qui n’est pas encore apparu !

Passer à l’audio spatial

La qualité sonore a toujours fait partie intégrante d'une expérience gaming réussi. Avec l'arrivée des jeux en son surround, elle est même passée à un tout autre niveau. En fait, les consoles Xbox One S et Xbox One X prennent déjà en charge la norme Dolby Atmos : Il s'agit du système de sonorisation Dolby le plus avancé à ce jour, qui introduit un canal de hauteur et un focus « basé sur l'objet » dans la scène sonore.

Il convient de vérifier si les haut-parleurs du téléviseur sont orientés vers l'avant (car cela vous donnera presque toujours un son plus direct et plus net), si vous disposez d’un haut-parleur de basses dédié (souvent situé à l'arrière d'un téléviseur), de barres sonores intégrées et d’un nombre de haut-parleurs individuels conséquents.

Via la nouvelle fonction « 3D Audio » de la PS5, il faut s'attendre à ce que la qualité des haut-parleurs du téléviseur devienne encore plus cruciale.

God of War (PS4) (Image credit: Sony)

Jouer en 4K

Si vous recherchez l'un des meilleurs téléviseurs pour le jeu vidéo, la condition la plus élémentaire est qu’il fournisse une résolution 4K standard. Ce que prennent en charge par défaut les jeux PS5 et Xbox Series X. La Xbox One S produit également tous ses jeux en 4K, ce qui est obtenu grâce à une étonnante mise à l'échelle intégrée, à la différence de la Xbox One X qui l’inclut nativement via son moteur de jeu. La PS4 Pro produit également des jeux en 4K par upscaling - alors que la Nintendo Switch se contente de jeux HD.

Obtenir un bon framerate

Maintenant que la Xbox Series X et la PS5 sont presque là, sachant qu'elles promettent des jeux en résolution native 4K tournant à 60/120 images par seconde, assurez-vous que tout téléviseur que vous achetez dispose de prises HDMI aux spécifications les plus récentes. Au mieux en HDMI 2.1, au minimum en v2.0a. Sinon, votre framerate sera limité à 30 images par seconde en résolution 4K.

Heureusement, les téléviseurs 4K de cette année sont bien plus nombreux que les années précédentes à être équipés de ports HDMI 2.0a, alors que les téléviseurs commencent tout juste à se mettre à niveau vers la norme HDMI 2.1

Horizon Zero Dawn (PS4)

La prise en charge des contenus HDR, plus importante que la 4K

La technologie HDR (High Dynamic Range) est tout aussi importante que la 4K. Elle permet d'obtenir des images avec une gamme de lumière beaucoup plus large que les images à gamme dynamique standard avec lesquelles nous composons depuis des décennies. Son but : faire en sorte que les images que nous visionnons sur l’écran soient le plus proche possible de la réalité, telle que perçue par notre œil.

La Xbox One S supporte le HDR sur certains de ses jeux, et via certaines de ses applications de streaming. La même situation s'applique aux PS4 et PS4 Pro, et naturellement la Xbox Series X ainsi que la PS5 seront compatibles le HDR. Certains diront que le HDR a plus d'impact que la 4K, surtout sur les petits téléviseurs. Le seul problème est que le HDR exerce une forte pression sur un téléviseur, car il exige à la fois une luminosité bien supérieure à celle du SDR et un meilleur contraste, de sorte que la luminosité additionnelle et les noirs plus profonds peuvent potentiellement se partager l'écran en simultané.

De nombreux films et jeux visent à atteindre environ 1 000 nits pour représenter leurs éléments les plus brillants, donc si vous avez un téléviseur moins lumineux que cela, il ne pourra pas libérer tout le potentiel du HDR. Car dans un jeu vidéo, les graphismes apparaissent souvent plus contrastés que dans la « vraie vie ».