Les meilleurs téléviseurs 8K envisageables en 2021

Les téléviseurs 8K font partie des nouveaux produits high-tech qui séduisent le plus les analystes comme le grand public. Avec des améliorations indéniables de la netteté de l’image et des détails, mais aussi un upscaling incroyable qui fait passer un contenu HD pour de la très haute définition, il n'est pas difficile de voir le potentiel de cette technologie.

Ces téléviseurs ont été relativement ignorés depuis leur apparition en 2012 - Sharp a présenté son premier écran LCD 8K de 85 pouces pendant le CES. Avec peu ou pas de contenu 8K à regarder - mis à part quelques vidéos YouTube - les téléviseurs 8K ne mobilisaient ni les acheteurs, ni les vendeurs audiovisuel plutôt occupés à promouvoir les modèles TV prenant en charge la 4K native.

Cependant, grâce à des techniques d’upscaling largement améliorées, les meilleurs téléviseurs 8K sont aujourd’hui les écrans les plus impressionnants sur lesquels visionner des contenus en HD, en Full HD ou même en 4K. En outre, la prise en charge tardive du HDMI 2.1 permet dorénavant de profiter de vos jeux AAA en 8K, à condition de coupler votre TV à une console next-gen supportant cette résolution (autrement dit la PS5). Dès lors, les téléviseurs 8K deviennent indispensables pour tout gamer exigeant, à la recherche d’un nouveau centre de divertissement haut de gamme.

Une opportunité que compte bien saisir de nombreux constructeurs TV en ce début de nouvelle décennie, certains d’entre eux donnant une couverture de plus en plus remarquables à leurs modèles 8K et en faisant leurs nouveaux produits phares. En 2020, LG a lancé trois écrans LCD 8K, et Samsung en a fait de même via sa gamme QLED. Tandis que Sony s’est contenté d’une mise à niveau avec la commercialisation du ZH8.

Des références inédites nous serons certainement présentées au cours du CES 2021, du 11 au 14 janvier prochains.

Une norme incontournable en 2021

Actuellement, le téléviseur Samsung Q900TS QLED 8K reste l’un des modèles les plus brillants de 2021, toutes résolutions confondues. Il convient néanmoins de noter que l’arrivée des futurs téléviseurs 8K, dans les deux ou trois prochaines années, proposera une technologie bien plus aboutie et durable. Cela dit, rien ne vous empêche de faire partie de la première vague d'acheteurs - particulièrement si vous avez déjà craqué pour la PS5.

A vrai dire, vous n'avez probablement pas besoin d'un téléviseur 8K en 2021, et vous pouvez obtenir - pour un prix encore plus bas - un téléviseur 4K vraiment exceptionnel. Mais pour ceux qui sont séduits par la définition vidéo ultra nette que promet la 8K, vous trouverez ci-dessous des appareils de très haute qualité, repoussant les limites de l'extensibilité, de la qualité d’image et du traitement de celle-ci par l'IA. De plus, les téléviseurs 8K vont bénéficier d’une vitrine marketing très lourde avec le CES 2021 d’abord, mais surtout par le biais des Jeux Olympiques de 2021, dont la diffusion est d’ores et déjà garantie en résolution 8K.

Il n'est pas toujours facile de savoir si vous devez dépenser vos économies durement épargnées pour acquérir une technologie innovante. Si vous envisagez sérieusement de passer par un téléviseur 8K, au prix le plus bas, consultez notre guide « Faut-il acheter un téléviseur 8K de 55 pouces ? ».

Sinon, parcourez notre classement ci-dessous, dans lequel nous avons sélectionné les meilleurs téléviseurs 8K disponibles (et que nous avons testés). N'oubliez pas de revenir plus tard dans l'année pour découvrir les derniers modèles de 2021.

Les meilleurs téléviseurs 8K en un clin d'œil :

Samsung Q950TS QLED Sony ZH8 8K TV Samsung Q800T QLED LG Z9 8K OLED

Notre sélection

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Q950TS 8K QLED La 8K magnifie votre salon. 65 pouces : QE65Q950TS | 75 pouces : QE75Q950TS | 85 pouces : QE85Q950TS Check Amazon Upscaling extraordinaire Des images lumineuses et détaillées Coûteuse en tout point Pas de Dolby Vision

Le premier téléviseur 8K que nous avons testé en 2020 place certainement la barre haute. Le Samsung Q950TS est la dalle la plus impressionnante de la société cette année, bien au-dessus d’un certain nombre de TV 4K. Samsung reste clairement en tête du peloton en ce qui concerne l'upscaling vers la 8K, à partir de sources HD ou 4K. Et prouve à ses compétiteurs que les contenus Ultra Haute Définition ont trouvé désormais un meilleur support.

Samsung a également amélioré son système audio, comme il se devait étant donné les performances sonores moyennes de ses téléviseurs de 2019. Le Q950TS n'offre pas le son révolutionnaire que nous espérions - après avoir apprécié son ensemble de haut-parleurs OTS+ durant le CES 2020 - mais son sens de l'échelle et de la hauteur reste une caractéristique très appréciée pour un téléviseur haut de gamme. Le design sans cadre est un autre luxe que nous n’avons aucun mal à apprécier.

Les modèles 65, 75 ou 85 pouces sont tous disponibles depuis début mai. Comptez toutefois entre 5 990 et 13 000 € pour vous les procurer.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q950 TS

(Image credit: Sony)

2. Sony ZH8 8K Sans doute le meilleur téléviseur LCD en circulation - sa résolution 8K n’est qu’un bonus. 75 pouces : KD75ZH8 | 85 pouces : KD85ZH8 4 998 $US Voir à Buydig.com Images lumineuses et colorées Son puissant et détaillé Android TV riche en contenus… … mais encore instable

Le ZH8 possède aussi toute une gamme de couleurs plus que suffisante, garantissant des images incroyablement vives et des niveaux de noir impressionnants, avec des ombres détaillées comme nulle part ailleurs. Reste le son : le plus puissant et le plus clair que nous ayons entendu depuis un système audio TV intégré.

Bien que spectaculaire, le premier téléviseur 8K de Sony, le ZG9 n’est pas vraiment un produit accessible au grand public. Comptez ainsi 16 999 € pour la version 85 pouces commercialisée en France. Le nouveau LED-LCD Sony ZH8 8K, lui, s’avère beaucoup plus raisonnable, avec un prix de départ de 5 990 € pour le modèle 75 pouces.

Comme vous l'espérez d'un téléviseur offrant une résolution 8K, la connectivité du ZH8 inclue une entrée HDMI capable de recevoir des sources 8K/60Hz, ou 4K/120Hz - idéale pour la nouvelle génération de consoles de jeux PlayStation et Xbox. Deux appareils compatibles qui apprécieront les 2500 nits de luminosité délivrés par ce téléviseur, ce qui permet de délivrer tout le potentiel des contenus HDR - le rétroéclairage se révélant ici d’une cohérence sans égal.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony ZH8

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Q800T QLED Un téléviseur 8K au prix de la 4K. 65 pouces : QE65Q800T | 75 pouces : QE75Q800T | 82 pouces : QE82Q800T 2 499 € Voir à Fnac FR Résolution 8K impressionnante Performances audio fantastiques Smart TV convaincante Dolby Vision non supporté

Le Samsung Q800T est peut-être le téléviseur 8K le moins cher que Samsung ait délivré en 2020, et donc pas forcément le plus lumineux du marché. Mais son prix est à lui seul un argument indémontable pour accueillir la 8K dans votre salon.

Bien que Samsung ne soit pas le seul constructeur à être convaincu par la nécessité d’une transition rapide vers la 8K, il reste certainement plus agressif que toute autre marque pour transformer cette conviction en réussite commerciale. Nous l'avons déjà vu combiner résolution 8K et design Infinity « sans cadre » avec la série Q950TS. Aujourd'hui, avec le Q800T, Samsung tente de rendre la 8K plus attrayante financièrement, en la vendant au même prix de lancement que celui du téléviseur 4K Q90R. Son produit phare de 2019.

Côté performances, l'upscaling fantastique piloté par l'IA permet de convertir la HD en 8K mieux que vous ne le pensez, avec un contraste et des couleurs magnifiques. Une luminosité et des niveaux de noir très impressionnants font également du Q800T un appareil 4K HDR spectaculaire. Ajoutons à cela un son puissant, dynamique et riche en ambiances, combiné à une spatialisation sonore d'une précision presque parfaite et vous obtenez le modèle 8K "abordable" le plus incontournable.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q800T

(Image credit: LG)

4. LG Z9 8K OLED Le pas hésitant de LG vers la 8K. 88 pouces : OLED88Z9PLA Check Amazon Dolby Vision et Atmos supportés Grosse scène sonore HDR10+ non pris en charge Ne peut pas être fixé au mur

Jusqu’à présent, seul LG a osé produire un téléviseur OLED embarquant la résolution 8K. La combinaison de ces deux technologies de pointe est une véritable merveille, et nous pouvons attester de la qualité d'image brillante, des couleurs vives bluffantes et du contraste net - avec une scène sonore large qui pousse cette dalle 8K au-delà de l’exceptionnel.

Pour se distinguer de la concurrence, LG amplifie la modulation de contraste (CM) de ses téléviseurs 8K, donnant la capacité à chaque pixel de se distinguer des autres. Ce que les modèles de LG réussissent bien mieux que Samsung sur cette métrique (tous les téléviseurs 8K de la marque dépassent 90% CM, alors qu’une base de 50% suffirait).

Les téléviseurs LG Z9 subissent actuellement des ruptures de stock régulières, mais ils restent un choix imparable - y compris face aux LG ZX plus récents.

Lire notre test complet (en anglais) : LG Z9

Tout ce qu’il faut savoir sur la résolution 8K