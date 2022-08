Meilleurs ordinateurs tout-en-un 2022 : quel PC AIO adopter à la maison comme au bureau ?

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Gagnez de la place sur votre bureau et respectez scrupuleusement votre budget en optant pour le meilleur ordinateur tout-en-un que 2022 puisse vous offrir. Combinant tous les composants d'un ordinateur de bureau en un seul appareil, une structure tout-en-un (ou AIO) mérite d'être considérée, en particulier si vous manquez d'espace, si vous désirez opter pour une configuration minimale ou si vous en avez assez de devoir gérer un enchevêtrement de câbles indisciplinés.

Ce qui s'avère vraiment impressionnant avec ces PC AIO, c'est que même s'ils compilent une tour, un écran et des haut-parleurs dans un moniteur peu encombrant, ils font partie des appareils les plus puissants du marché. Certains d'entre eux vous permettront même de faire face à des charges de travail exigeantes telles que le montage vidéo et la conception graphique.

Malgré le degré de perfectionnement des PC AIO, nombre d'entre eux offrent un excellent rapport qualité-prix et certains sont suffisamment abordables pour les utilisateurs occasionnels. Ils présentent également l'avantage de vous permettre d'acheter pratiquement tout ce dont vous avez besoin en une seule fois, au lieu de vous procurer tous les éléments essentiels individuellement et de dépenser davantage. Et comme ils sont dotés d'un écran beaucoup plus grand que celui des ordinateurs portables, ils sont plus adaptés aux adeptes du multitâche et aux créatifs qui ont besoin d'espace pour s'épanouir.

Nous avons testé bon nombre de PC tout-en-un au fil des ans. Certains d'entre nous s'en servent même au quotidien. Nous sommes donc les experts qu'il vous faut pour vous aider à trouver le meilleur ordinateur tout-en-un, pour votre petite entreprise comme pour votre foyer.

Notre sélection

(Image credit: Apple)

1. iMac (24 pouces, 2021) Le meilleur ordinateur tout-en-un pour tous les usages Caractéristiques techniques Processeur: Apple M1 avec CPU à 8 cœurs Carte graphique : GPU intégré à 7 ou 8 cœurs RAM: Mémoire unifiée de 8 à 16 Go Écran: Retina 4.5K de 24 pouces Stockage: Jusqu'à 2 To specifications Screen Size 24-inch Colour Orange Storage Type SSD Les meilleures offres du jour Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellent écran + Nouveau design saisissant + Webcam fantastique Pourquoi attendre - Le manque de ports demeure - Le Mac mini peut offrir un meilleur rapport qualité-prix pour certains

Si vous pensez que les iMacs ne peuvent pas être aussi bons qu'ils en ont l'air, vous avez tort. L'iMac (24 pouces, 2021) n'est pas seulement une amélioration extérieure par rapport à son prédécesseur de 21,5 pouces. Il arbore un nouveau design, décliné en plusieurs couleurs attrayantes qui rappellent les iMacs rétro. La gamme la plus récente est également dotée de nouvelles caractéristiques techniques, avec la puce M1 d'Apple qui lui permet d'offrir d'excellentes performances - ce qui, selon nous, est idéal pour les créateurs de contenu en herbe.

L'écran s'avère également plus grand et de meilleure qualité. Vous serez heureux d'apprendre que vous bénéficiez d'un rapport qualité-prix remarquable, puisque le Magic Keyboard et la Magic Mouse sont inclus - dans des couleurs assorties, d'ailleurs. C'est sans aucun doute le meilleur PC tout-en-un que nous ayons jamais testé.

Lire notre test complet : iMac (24 pouces, 2021)

(Image credit: Apple)

2. iMac (27 pouces, 2020) Un formidable ordinateur tout-en-un parfait pour l'édition photo et vidéo Caractéristiques techniques Processeur : Intel Core i5 - i9 de 10e génération Carte graphique : AMD Radeon Pro 5300 - Radeon Pro 5700 XT RAM: DDR4 2666 MHz 8 Go - 128 Go Stockage: SSD 256 Go - 8 To Écran: Retina 5K de 27 pouces (5120 x 2880) specifications Processor Intel Core i5 Storage Size 8Go Storage Type SSD Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Amélioration des composants internes + Des configurations très puissantes Pourquoi attendre - Le design devient daté - Seulement deux ports Thunderbolt

Même si l'Apple iMac 27 pouces (2020) est un peu plus ancien, ce modèle présente des améliorations massives dans ses spécifications qui sont encore puissantes, même selon les normes actuelles. Cela inclut la mise à jour heureuse de la webcam et des microphones qui l'accompagnent.

Lors de nos tests, nous avons constaté qu'il était plus que suffisamment puissant pour vous permettre d'exécuter sans problème des tâches exigeantes comme l'édition de photos et de vidéos. Nous avons exécuté plusieurs applications à la fois, avec des navigateurs Web remplis d'onglets ouverts, et l'iMac 27 pouces (2020) n'a même pas transpiré. De même, nous avons trouvé que son microphone de qualité studio était d'une qualité cristalline et que sa webcam était l'accessoire idéal pour les télétravailleurs. Bien sûr, son design général n'a pas subi la moindre retouche, ce qui lui donne un air un peu fatigué. Cependant, si la puissance est en tête de vos exigences d'achat, celui-ci est un as.

Lire notre test complet (en anglais) : iMac (27 pouces, 2020) (opens in new tab)

(Image credit: HP)

3. HP Envy 34 All-in-One Une alternative sérieuse à l'iMac pour les professionnels de la création numérique Caractéristiques techniques Processeur : Intel i5 - i9 de 11e génération Carte graphique : Nvidia GTX 1650 - Nvidia RTX 3080 RAM: Jusqu'à 32 Go Stockage: 512 Go - 1To Ecran: 34 pouces (5120 x 2160p) IPS 500 nits 98% DCI-P3 Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un design incroyable + Écran ultra-large 5K très net + Webcam 16 Mpx Pourquoi attendre - GPU mobile légèrement plus faible - Les configurations les plus premium sont chères

L'ordinateur tout-en-un HP Envy 34 est indéniablement puissant, offrant une excellente alternative à l'iMac aux fidèles de Windows qui souhaitent un design exceptionnel, des fonctionnalités fantastiques et des performances remarquables pour un prix relativement abordable. Notre note convoitée de cinq étoiles lui est rarement attribuée, ce qui devrait en dire long sur son caractère impressionnant. Et ce, malgré le fait qu'il utilise un processeur Intel de onzième génération et un GPU mobile.

Parmi les nombreuses choses que nous apprécions ici, il y a sa webcam 16 Mpx et son excellente polyvalence de ports. Lors du test, cependant, c'est son écran stupéfiant qui accapare le devant de la scène. Cette dalle 5K 21:9 de 34 pouces, réglable en hauteur, n'est pas seulement magnifique, elle se veut également lumineuse avec un apport de 500 nits et une couverture de 98% de la gamme DCI-P3. Un choix idéal pour les monteurs vidéo donc.

Vous n'aimez pas changer d'ordinateur tous les deux ans ? Il est également extensible jusqu'à 4 To de stockage M.2 et 128 Go de RAM DDR4, ce qui vous laisse de la marge.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Envy 34 All-in-One (opens in new tab)

(Image credit: Surface)

4. Microsoft Surface Studio 2 Un ordinateur tout-en-un haut de gamme pour les artistes Caractéristiques techniques Processeur : Intel Core i7 de 7e génération Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 - GTX 1070 RAM: 16 Go - 32 Go Stockage: SSD 1 To - 2 To Écran: PixelSense de 28 pouces (4 500 x 3 000) specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (opens in new tab) Voir à Microsoft FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Toujours très puissant + Une belle alternative Windows à l'iMac Pourquoi attendre - Onéreux

Lorsque le Surface Studio original est sorti, il a changé la donne pour les artistes numériques et les créateurs de contenu. Et la suite est toujours aussi exceptionnelle. Le Surface Studio 2 ne se contente pas d'offrir le même écran magnifique et les mêmes fonctionnalités uniques, mais il augmente considérablement sa puissance, ce qui en fait un appareil beaucoup plus résistant, avec une durabilité conséquente.

Lors de notre évaluation, ses composants internes ont montré qu'ils étaient capables d'exécuter pratiquement toutes les tâches informatiques modernes. Cela inclut le rendu de graphiques 3D, le multitâche et les tâches gourmandes en ressources processeur, comme l'encodage de vidéos et le rendu de feuilles de calcul denses. Il reste extraordinairement cher, mais il est difficile d'imaginer un meilleur PC tout-en-un pour les graphistes méticuleux œuvrant sous Windows.

Lire notre test complet (en anglais) : Surface Studio 2 (opens in new tab)

(Image credit: Lenovo)

5. Lenovo Yoga A940 Un super tout-en-un avec une conception réellement innovante Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7-8700 de 8e génération Carte graphique: AMD Radeon RX 560 4 Go RAM: DDR4 2666 MHz 32 Go Stockage: HDD 5400 RPM 1To + SSD PCIe 256 Go Écran: 27" 4K UHD (3840 x 2160) IPS tactile Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Bon prix + Stylet inclus Pourquoi attendre - Composants plus anciens - L'écran n'est pas très bon sous un éclairage direct

Le Lenovo Yoga A940, la dernière offre tout-en-un de Lenovo, n'est peut-être pas aussi puissant que les AIO Apple. Après tout, les puces de 8e génération et les cartes graphiques Radeon RX 560 vieillissent. Cependant, il reste encore suffisamment puissant pour répondre aux besoins des professionnels de la création peu enclins à se ruiner pour la firme de Cupertino.



En plus de cela, le Lenovo Yoga A940 cache quelques atouts dans sa manche. La prise en charge d'Adobe RGB à 100%, une offre de ports plus généreuse que le tout-en-un d'Apple et un stylet inclus sont autant d'atouts pour les graphistes. Enfin son écran et ses haut-parleurs Dolby Vision / Dolby Atmos se révèlent parfaits pour binge-watcher vos programmes SVOD préférés. Bien sûr, son design épuré représente un autre argument commercial convaincant.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo Yoga A940 (opens in new tab)

FAQ

Les PC tout-en-un, comme leurs homologues de bureau et portables, se déclinent en différentes configurations, conceptions et étiquettes de prix. Le choix de l'appareil qui vous convient le mieux est donc très similaire à celui d'un ordinateur portable ou d'un PC de bureau. Vous devez prendre en compte des éléments tels que la puissance et les performances, ainsi que le design et les caractéristiques.

Bien entendu, étant donné qu'un tout-en-un est livré avec son propre ensemble de périphériques, ceux-ci sont également des éléments évidents à prendre en compte. Vérifiez l'écran, et assurez-vous qu'il a la taille, la résolution, la couverture des couleurs, la précision des couleurs et la luminosité qui conviennent à votre charge de travail. Assurez-vous également que les haut-parleurs ont un bon son. Comme de nombreux PC AIO sont livrés avec leur propre clavier et leur propre souris, assurez-vous qu'ils sont confortables à utiliser et fiables. Sinon, vous ne ferez que dépenser davantage pour obtenir des périphériques de meilleure qualité.

Comme il existe des PC tout-en-un à différents niveaux de prix, le tarif est un facteur très important. N'achetez pas un ordinateur coûteux si vous n'avez pas l'intention de profiter pleinement de ses fonctions, et n'achetez pas un ordinateur bon marché s'il ne peut pas répondre à vos besoins.

Ici, à TechRadar, nous croyons qu'il faut tester rigoureusement chaque composant matériel qui passe entre nos mains. S'il ne parvient pas à impressionner lors des tests, nous ne vous recommanderons pas d'acheter un produit dont les performances sont inférieures à la médiane de sa gamme de prix.

Notre processus de test varie d'un produit à l'autre. En ce qui concerne les PC tout-en-un, comme ils sont équipés de leur propre écran et de leurs propres haut-parleurs, nous les testons en plus de leur capacité à faire face aux charges de travail. Nous nous assurons toujours d'effectuer les tests les plus appropriés, y compris des benchmarks d'édition. Nous examinons également toujours la qualité de fabrication et les caractéristiques de l'ordinateur pour voir s'ils sont à la hauteur.

Enfin, nous vérifions que tout est en adéquation avec le prix affiché.

Quels sont les avantages d'un PC tout-en-un ? Les PC tout-en-un présentent une tonne d'avantages malgré leurs tailles et leurs prix variables. Le meilleur ordinateur tout-en-un est équipé d'un matériel puissant capable d'exécuter tous les logiciels dont vous pourriez avoir besoin, de la suite Office courante aux programmes de montage vidéo plus complexes. Certains PC tout-en-un sont même dotés d'un écran tactile, ce qui n'est pas indispensable, mais constitue tout de même un bonus appréciable. Par rapport aux PC standards qui nécessitent des moniteurs, des tours, des claviers et des souris achetés séparément, les ordinateurs tout-en-un sont livrés avec le moniteur et la tour combinés, ce qui vous permet de faire des économies à long terme. Vous pouvez même économiser un peu plus d'argent en trouvant une offre groupée qui comprend également un clavier et une souris. Si vous êtes à l'étroit sur votre bureau, vous pouvez envisager d'acheter un ordinateur tout-en-un, car il n'aura que la taille de l'écran et du support, sans tour. Le seul inconvénient potentiel d'un PC tout-en-un est qu'il est difficile de mettre à niveau le matériel interne, donc si vous aimez mettre à niveau votre technologie par vous-même, vous pourriez avoir un léger désavantage avec un ordinateur tout-en-un.