Les meilleurs smartphones pour écouter de la musique en 2022

Choisir l'un des meilleurs téléphones pour écouter de la musique n'est pas aussi simple que de choisir le téléphone le plus haut de gamme, car la musique et l'audio ne sont pas toujours au centre des préoccupations des fabricants.

Par exemple, plus vous payez pour votre téléphone, moins il est susceptible d'avoir un port casque de nos jours - une omission majeure pour les fans de l'audio filaire. Vous devez également tenir compte de la présence ou non d'un Quad-DAC (qui améliore la sortie audio), ainsi que de la qualité audio Bluetooth, de la qualité des haut-parleurs internes, etc.

Avec ces considérations à l'esprit, cette liste semble assez différente de notre liste des meilleurs smartphones, car le LG V60 ThinQ se classe bien ici, alors qu'il n'est même pas présent sur notre liste globale des meilleurs téléphones. C'est un exploit pour une entreprise qui s'est retirée du marché des smartphones au début de 2021, de sorte que vous pourriez vous retrouver avec moins de mises à jour si vous décidez d'opter pour le LG V60 ThinQ. Si cela vous préoccupe, sachez qu'il existe des téléphones très polyvalents et excellents pour l'audio, comme le Samsung Galaxy S21 Ultra et l'iPhone 13 Pro.

Vous trouverez ci-dessous notre liste complète des meilleurs téléphones pour la musique, classés par ordre de préférence, avec une vue d'ensemble et une liste de spécifications pour chaque téléphone, afin que vous puissiez voir exactement si c'est celui qui vous correspond.

1. Sony Xperia 1 III La (nouvelle) meilleure prise casque sur un téléphone Caractéristiques techniques Date de sortie: Aout 2021 Poids: 186g Dimensions: 165 x 71 x 8.2 mm OS: Android 11 Taille de l'écran : 6.5 pouces Résolution: 1644 x 3840 CPU: Snapdragon 888 5G RAM: 12GB Stockage: 256GB/512GB Batterie: 4,500mAh Caméra : 12MP+12MP+12MP+0.3MP Caméra frontale : 8MP Pourquoi l'acheter + Écran fantastique + 3.5mm prise casque Pourquoi attendre - Manipulation délicate pour certains - Coûteux

Véritable concentré de médias, le Sony Xperia 1 III se distingue d'abord par le fait qu'il est le premier smartphone au monde doté d'un écran 4K 120Hz. L'écran est magnifique et parfait pour regarder des films, des vidéos ou des émissions de télévision. Cependant, il est soutenu par d'autres caractéristiques utiles comme de solides performances mais, dans le cas présent, la très importante prise casque de 3,5 mm.

Il possède également d'autres caractéristiques essentielles, comme un excellent appareil photo capable de faire face à presque tout ce que vous voulez faire. Les performances sont également de premier ordre, avec des applications qui se chargent rapidement et sans aucun signe de ralentissement.

Après quelques années où Sony a évité la prise casque 3,5 mm, c'est un plaisir de voir qu'elle est toujours là et c'est précisément la raison pour laquelle le Sony Xperia 1 III est listé là où il est. Si vous souhaitez répondre à tous vos besoins en matière de divertissement lors de vos déplacements, ce téléphone est fait pour vous. Gardez simplement à l'esprit que vous allez payer pour ce privilège.

Lisez notre test complet du Sony Xperia 1 III.

2. Samsung Galaxy S21 Ultra Un téléphone haut de gamme pour la musique et plus encore Caractéristiques techniques Date de sortie : : Janvier 2021 Poids: 227g Dimensions: 165.1 x 75.6 x 8.9 mm OS: Android 11 Taille de l'écran : 6.8 pouces Résolution: 1440 x 3200 CPU: Snapdragon 888 / Exynos 2100 RAM: 12GB / 16GB Stockage: 128GB/256GB/512GB Batterie: 5,000mAh Caméra: 108MP + 10MP + 10MP + 12MP Caméra frontale : 40MP Pourquoi l'acheter + Support des formats audio haut de gamme + Dual Audio Bluetooth Pourquoi attendre - Pas d'écouteurs fournis - Pas de port casque 3,5 mm

Le Samsung Galaxy S21 Ultra ne dispose pas d'un port casque de 3,5 mm ni d'écouteurs fournis, ce qui constitue deux points négatifs immédiats pour ce qui est de la musique, tout comme l'absence d'emplacement pour carte microSD, qui limite légèrement la quantité de musique que vous pouvez stocker sur le téléphone.

Mais avec jusqu'à 512 Go de stockage intégré, il devrait y avoir de l'espace pour la plupart des bibliothèques musicales, et avec la 5G, vous pouvez également diffuser et télécharger à une vitesse plus élevée que sur certains téléphones.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra prend également en charge la lecture audio de très haute qualité, notamment les formats DSD 64/128 et PCM 32 bits. Et il prend en charge le Dual Audio via Bluetooth, ce qui signifie que vous pouvez écouter de la musique sur deux appareils Bluetooth connectés simultanément.

Tout cela signifie que si le Samsung Galaxy S21 Ultra n'est pas le meilleur pour l'audio filaire, c'est un rêve pour le sans fil. ll est parfait si vous souhaitez utiliser des haut-parleurs externes ou des écouteurs.

Les haut-parleurs intégrés du Galaxy S21 Ultra sont également très bons. Ils offrent un son stéréo et incluent même Dolby Atmos, qui peut augmenter la sensation de taille et d'échelle dans l'audio.

Lire notre avis complet sur le Samsung Galaxy S21 Ultra

3. LG V60 ThinQ L'une des meilleures prises casque sur un téléphone Caractéristiques techniques Date de sortie: Mars 2020 Poids: 218g Dimensions: 169.3 x 77.6 x 8.9 mm OS: Android 10 Taille de l'écran: 6.8 pouces Résolution: 1080 x 2460 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8GB Stockage: 128GB Batterie: 5,000mAh Caméra : Dual 16MP + 13MP Caméra frontale : 10MP Pourquoi l'acheter + Il a une prise casque, et une bonne prise casque + Excellents réglages d'égalisation Pourquoi attendre - Difficile à acheter en dehors des États-Unis - Un téléphone énorme

LG s'est peut-être retiré du marché des smartphones, mais son LG V60 ThinQ reste l'une des meilleures options pour les passionnés d'audio filaire. Vous aurez probablement accès à moins de mises à jour, mais pour certains utilisateurs, cela en vaut la peine.

Le LG V60 ThinQ a toujours une prise casque, contrairement à de nombreux flagships haut de gamme concurrents, ce qui le rend déjà meilleur, mais il inclut également un composant Quad-DAC (digital-to-analog) qui conduit l'audio à un niveau de détail encore meilleur en analysant le signal numérique quatre fois en parallèle. Il n'améliore pas vraiment le son de la musique, mais c'est une fonction très utile.

Il possède également un amplificateur de casque exceptionnellement puissant qui, lorsqu'il est utilisé en mode Quad DAC, offre un volume de sortie plus élevé que la plupart des autres.

Efficace avec des écouteurs intra-auriculaires et supra-auriculaires de haute qualité, la qualité audio est bien meilleure que celle obtenue sur d'autres smartphones avec des sorties filaires, et compense les doubles haut-parleurs stéréo externes légèrement inférieurs.

4. iPhone 12 Pro Un appareil polyvalent doté d'excellents haut-parleurs. Caractéristiques techniques Date de sortie : Octobre 2020 Poids: 189g Dimensions: 146.7 x 71.5 x 7.4mm OS: iOS 14 Taille de l'écran: 6.1 pouces Résolution: 1170 x 2532 CPU: Apple A14 Bionic RAM: 6GB Stockage: 128GB/256GB/512GB Batterie: 2,815mAh Caméra: 12MP + 12MP + 12MP + LiDAR scanner Caméra frontale : 12MP Pourquoi l'acheter + Excellents haut-parleurs internes + Prise en charge des écouteurs sans fil Pourquoi attendre - Pas de prise casque - Pas d'écouteurs inclus

Toujours un excellent choix pour l'audio, l'iPhone 12 Pro s'appuie sur ce qui a si bien fonctionné pour l'iPhone 11 Pro. Cela signifie qu'il dispose d'excellents haut-parleurs internes avec des pilotes stéréo pour une expérience plus immersive. Amélioré avec Dolby Atmos, le son semble beaucoup plus large et plus expansif.

Parmi les autres fonctionnalités utiles, citons l'expérience d'appairage irréprochable entre l'iPhone 12 Pro et les écouteurs dotés d'une puce Apple H1 ou W1, ce qui inclut les Beats Solo Pro et les AirPods Pro appartenant à Apple.

L'inconvénient ? L'iPhone 12 Pro n'est pas livré avec les habituels écouteurs filaires (earpods), bien que nous ne recommandions pas de les utiliser pour la musique, à moins que vous n'ayez aucune autre option de toute façon. De plus, il n'y a pas non plus de prise casque. Au lieu de cela, vous avez le choix entre le port Lightning et le Bluetooth, ce dernier étant de loin supérieur.

Lisez notre test complet de l'iPhone 12 Pro

5. Sony Xperia 1 II Un peu grand mais sinon génial Caractéristiques techniques Date de sortie : Mai 2020 Poids: 181g Dimensions: 165.1 x 71.1 x 7.6 mm OS: Android 10 Taille de l'écran: 6.5 pouces Résolution: 1644 x 3840 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8GB Stockage: 256GB Batterie: 4,000mAh Caméra: 12MP + 12MP + 12MP + 0.3MP Caméra frontale: 8MP Pourquoi l'acheter + Superbe écran + 3.5mm prise casque Pourquoi attendre - Maladroit en main - Coûteux

La réintroduction de la prise jack 3,5 mm est une décision intelligente pour le Sony Xperia 1 II, ce qui le rend immédiatement attrayant pour ceux qui veulent écouter de la musique sans entrave. Le Sony Xperia 1 II est le meilleur téléphone Sony que nous ayons vu depuis longtemps. Il est cher et un peu encombrant à tenir, mais il offre un design magnifique et une excellente autonomie.

En plus d'être idéal pour visionner des médias grâce à son écran haut de gamme, le Sony Xperia 1 II permet également d'écouter de la musique grâce à ses haut-parleurs si nécessaire, mais vous reviendrez probablement aux avantages de la prise casque de 3,5 mm.

Cependant les petites mains risquent de trouver ce téléphone un peu délicat à manier.

Lisez notre test complet du Sony Xperia 1 II

6. Google Pixel 4a Solidement fiable à tous points de vue. Caractéristiques techniques Date de sortie: Août 2020 Poids: 143g Dimensions: 144 x 69.4 x 8.2 mm OS: Android 10 Taille de l'écran: 5.81 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 730G RAM: 6GB Stockage: 128GB Batterie: 3,140mAh Caméra: 12.2MP Caméra frontale: 8MP Pourquoi l'acheter + Dispose d'une prise casque + Qualité solide des haut-parleurs Pourquoi attendre - Design bon marché - Pas d'écouteurs fournis

En conservant la prise casque du Google Pixel 3a qui l'a précédé, le Google Pixel 4a est déjà un gagnant lorsqu'il s'agit d'écouter de la musique. Certes, vous devrez ajouter votre propre jeu d'écouteurs car le téléphone n'est pas livré avec, mais nous pensons que vous en avez déjà en tête.

Le fait de pouvoir charger votre téléphone et en même temps utiliser des écouteurs filaires est un gros avantage, mais ce sont les haut-parleurs stéréo du Pixel 4a qui le propulsent plus haut dans la liste des meilleurs téléphones pour écouter de la musique. Bien qu'ils ne soient pas particulièrement puissants dans une pièce bruyante, ils sont assez bons pour le prix et délivrent des basses chaudes et des médiums bien présents.

En termes simples, le Google Pixel 4a poursuit la tendance de Google à être un solide appareil polyvalent avec un logiciel propre, un design décent, de bons écrans et cette prise casque qui nous a tant manquée.

Lisez notre avis complet sur le Google Pixel 4a.

7. Razer Phone 2 Un téléphone avec un gros volume Caractéristiques techniques Date de sortie: Octobre 2018 Poids: 220g Dimensions: 158.5 x 79 x 8.5mm OS: Android 9 Taille de l'écran: 5.72 pouces Résolution: 1440 x 2560 CPU: Snapdragon 845 RAM: 8GB Stockage: 64GB Batterie: 4,000mAh Caméra: 12MP + 12MP Caméra frontale: 8MP Pourquoi l'acheter + Haut-parleurs puissants + Équilibre stéréo correct entre les haut-parleurs Pourquoi attendre - Pas de prise casque - Peut paraître laid pour certains

Le Razer Phone 2 est l'un des maîtres des haut-parleurs de téléphone très puissants, tout comme son grand rival, le Asus ROG Phone 2.

Il y a de l'espace au-dessus et en dessous de l'écran pour laisser plus de place à ces haut-parleurs. Et les deux se trouvent à l'avant, plutôt que d'utiliser la stratégie commune consistant à avoir un haut-parleur en bas et un autre à l'avant.

La taille du haut-parleur n'est pas vraiment le point crucial ici, mais plutôt un espace supplémentaire dans le boîtier en plastique du haut-parleur. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est un peu d'air frais pour laisser le son respirer.

Au volume maximum, le Razer Phone 2 n'a pas exactement un son impeccable, mais lorsqu'il est en concurrence avec le bruit de votre douche ou de la friture d'oignons, le volume compte davantage.

Il n'y a pas de prise casque sur le Razer Phone 2, ce qui lui fait perdre des points importants. Cependant, la boîte contient un adaptateur de 3,5 mm, qui intègre un convertisseur numérique-analogique de 24 bits.