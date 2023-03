Sony Xperia 1 IV vs iPhone 14 Pro : lequel de ces deux smartphones est le véritable pro ?

Sony Xperia 1 IV 1 179 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Gomibo FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 1 179 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Gomibo FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Poids : 185g

Dimensions : 165 x 71 x 8,2 mm

Taille de l'écran : 6,5 pouces

Définition : 1644 x 3840 points

Processeur : Snapdragon 8 Gen 1

Mémoire vive : 12 Go

Stockage : 256Go/512Go

Batterie : 5 000 mAh

Caméra arrière : 12MP+12MP+12MP

Caméra avant : 12MP Le Sony Xperia 1 IV est le meilleur téléphone pour un certain nombre de personnes, en particulier les amateurs de photographie et de vidéos 4K. En tant que smartphone polyvalent, il est un peu moins convaincant, notamment en raison de son prix élevé, mais il s'agit sans aucun doute d'un excellent appareil. Pour Grand zoom continu

Affichage 4K

Déclencheur physique Contre Prix incroyablement élevé

Design dépassé

Moins puissant que l'iPhone iPhone 14 Pro 1 020,79 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 1 035 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Asgoodasnew FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 1 179 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Poids : 206g

Dimensions : 147,5 x 71,5 x 7,9 mm 147,5 x 71,5 x 7,9 mm

Taille de l'écran : 6,1 pouces

Définition : 1179 x 2556 points

Processeur : A16 Bionic

Mémoire vive : 6Go

Stockage : 128Go/256Go/512Go/1To

Batterie : 3 200 mAh

Appareil photo arrière : 48MP+12MP+12MP

Caméra avant : 12MP L'iPhone 14 Pro est un téléphone polyvalent et puissant dont la popularité est bien plus grande que celle du Sony Xperia 1 IV. Il est un peu plus cher à capacité égale de 256 Go, tout en offrant une meilleure expérience de l'appareil photo et en rivalisant dans la plupart des autres domaines. Mais pour les vrais utilisateurs "professionnels", le Sony pourrait être le meilleur choix. Pour Un design raffiné

Appareils photo de haute qualité

Très puissant Contre Écran à plus faible résolution

Zoom 3x fixe

Chargement lent

L'iPhone 14 Pro est sans aucun doute le téléphone le plus "pro" d'Apple à ce jour. Il se démarque nettement de l'iPhone 14, plus simple, qui lui est inférieur.

Cependant, si l'on compare l'iPhone 14 Pro au Sony Xperia 1 IV, on peut se demander si ce titre de Pro est bien mérité. Sony a conçu un téléphone destiné aux photographes et aux passionnés de multimédia, avec des spécifications clés que vous ne trouverez chez aucune autre marque.

Mais cette expertise multimédia se traduit-elle par un téléphone phare à part entière, capable de rivaliser avec les meilleurs appareils d'Apple ? Sony a-t-il été en mesure avec son dernier smartphone d'apporter la touche finale nécessaire pour sortir de sa niche de passionnés ?

Examinons de plus près le face à face entre ces deux flagships de luxe.

Sony Xperia 1 IV vs iPhone 14 Pro : prix et disponibilité

Le Sony Xperia 1 IV a bénéficié d'un calendrier de sortie assez long, puisqu'il a été commercialisé au Royaume-Uni et en Europe le 16 juin 2022, et aux États-Unis plusieurs mois plus tard, le 1er septembre. Il n'est pas du tout disponible en Australie.

En France, il n'y a qu'un seul modèle commercialisé, de 256 Go et au prix de 1 399 € (On le trouve aujourd'hui à 1349 euros chez certains distributeurs comme Darty).

La situation concernant la disponibilité de l'iPhone 14 Pro est beaucoup plus simple. Il a débarqué sur la plupart des marchés le 16 septembre 2022, au prix de 1 329 € pour le modèle de base de 128 Go.

En déboursant 1 459 €, vous obtiendrez 256 Go, tandis que le modèle 512 Go coûtera 1 719 €, et le modèle le plus haut de gamme 1 To, 1 979 €.

L'iPhone 14 Pro offre donc plus d'options et coûte un peu plus cher en france à capacité de stockage identique

Sony Xperia 1 IV vs iPhone 14 Pro : design

Le Sony Xperia 1 IV semble un peu dépassé (Image credit: Future)

Ces deux téléphones ont un design anguleux et original, avec des surfaces parfaitement planes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout malgré cela.

Le téléphone d'Apple ressemble beaucoup à l'iPhone 13 Pro et à l'iPhone 12 Pro qui l'ont précédé, avec d'élégantes tranches en acier inoxydable, un dos en verre coloré avec un module caméra carré proéminent, et une protection en verre Ceramic Shield résistante.

Le Sony Xperia 1 IV semble également presque identique à ses prédécesseurs, avec des tranches métalliques discrètes et un dos en verre mat. Le principal mot qui vient à l'esprit ici est "long", grâce à un écran 21:9 tout en longueur (dont nous parlerons dans la section suivante).

Cette dernière caractéristique risque de donner au téléphone un air un peu vieillot à côté des bordures minimalistes de l'iPhone 14 Pro, mais elle a ses avantages. Elle permet au Xperia 1 IV d'intégrer des haut-parleurs stéréo à l'avant et de supprimer la découpe disgracieuse de l'appareil photo dans l'écran.

Le design de l'iPhone 14 Pro est familier (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple, pour sa part, a au moins supprimé son encoche controversée avec l'iPhone 14 Pro, en plaçant sa caméra selfie et ses capteurs dans un îlot en forme de losange. Il en a également fait une caractéristique, en employant un nouveau système d'interface utilisateur Dynamic Island qui entoure ces capteurs avec des widgets qui s'étendent et se rétractent.

Il s'agit d'une approche intrigante qui apporte une nouvelle couche d'intuitivité à l'écran. Pour l'essentiel, elle fonctionne brillamment et nous sommes impatients de voir comment ce système va évoluer.

La caméra selfie d'Apple abrite toujours son système Face ID pour l'authentification biométrique, tandis que le Xperia 1 IV s'appuie sur un capteur d'empreintes digitales plus démodé (mais toujours rapide et fiable) intégré au bouton d'alimentation sur la tranche droite.

Comme nous l'avons dit, le téléphone de Sony est beaucoup plus grand que l'iPhone (165 x 71 mm contre 147,5 x 71,5 mm), et il est aussi un peu plus épais (8,2 mm contre 7,9 mm). En revanche, il est un peu plus léger (185 g) que l'iPhone 14 Pro (206 g). L'acier inoxydable est un matériau plus lourd que l'aluminium, après tout.

Le Sony se distingue également de l'iPhone 14 Pro par son bouton physique dédié à l'appareil photo, ainsi que par sa prise casque de 3,5 mm. L'iPhone 14 Pro, quant à lui, possède ce curseur d'alerte physique caractéristique, dont on ne se lasse pas.

Sony Xperia 1 IV vs iPhone 14 Pro : écran

L'écran du Sony Xperia 1 IV a une meilleure résolution (Image credit: Future)

Nous avons déjà mentionné que l'écran OLED de 6,5 pouces de Sony est exceptionnellement grand, et qu'en l'absence de découpe pour l'appareil photo, il constitue une bien meilleure toile pour les films en format paysage que l'écran OLED de 6,1 pouces de l'iPhone 14 Pro.

Toutefois, le format 19,5:9 plus régulier de l'écran d'Apple le rend plus adapté aux tâches non multimédias, qu'il s'agisse de naviguer sur le web, de passer en revue des photos ou de lire un courrier électronique.

Le téléphone de Sony riposte avec une autre caractéristique phare : sa résolution 4K. Cette résolution de 1644 x 3840 pixels n'est tout simplement pas disponible sur les autres smartphones.

L'iPhone 14 Pro est doté d'un astucieux îlot dynamique (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Bien que la résolution 1179 x 2556 d'Apple puisse sembler un peu faible, elle est tout à fait capable de restituer des contenus nets. De plus, il convient de souligner que le téléphone de Sony restitue la plupart des contenus (c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du contenu vidéo 4K) en 1080p, ce qui est en fait moins précis que l'iPhone.

De plus, l'écran de l'iPhone 14 Pro est beaucoup plus lumineux, puisqu'il atteint 2000 nits en conditions maximales. Sony a augmenté la luminosité de son téléphone de 50 %, mais il n'est toujours pas aussi lumineux que l'iPhone en extérieur.

Les deux écrans sont super fluides à 120 Hz, et Apple a enfin mis en place une fonction d'affichage permanent. Les téléphones Sony en sont équipés depuis des années, bien sûr.

Sony Xperia 1 IV vs iPhone 14 Pro : appareils photo

Le Sony Xperia 1 IV est doté d'un puissant téléobjectif (Image credit: Future)

Sony est sans doute le seul fabricant de smartphones qui s'appuie sur le langage de la photographie classique, plus encore qu'Apple. C'est logique, étant donné que Sony est le seul fabricant de smartphones qui soit également un acteur sérieux dans le domaine des appareils photo spécialisés.

Ainsi, alors qu'Apple a finalement abandonné le principe des pixels moins nombreux mais plus grands (et plus rapides) avec le tout nouveau capteur principal de 48 Mpx de l'iPhone 14 Pro, le Xperia 1 IV s'en tient à son capteur principal de 12 Mpx.

Les deux téléphones sont dotés d'un objectif ultra grand-angle et d'un téléobjectif de 12 mégapixels, mais le Sony ajoute une fonction vraiment unique à ce dernier. Ce téléobjectif peut fournir un zoom physique continu entre 70 mm et 125 mm, ce qui correspond approximativement à une plage de zoom fluide de 3,5x à 5,2x. Le zoom fixe 3x d'Apple semble un peu maigre en comparaison.

Ajoutez à cela un bouton de déclenchement physique, l'interface utilisateur de l'appareil photo la plus pratique qui soit ainsi que le système autofocus le plus avancé de tous les smartphones, et le Xperia 1 IV s'impose comme un outil de photographie incomparable. La science des couleurs de Sony, quant à elle, est encore plus naturelle que celle d'Apple, avec beaucoup moins d'interventions au niveau du traitement.

L'iPhone 14 Pro est doté d'excellents appareils photo (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De son côté, Apple offre une expérience ultime en matière de prise de vue. Il n'y a pas de manipulation manuelle, mais des prises de vue automatiques impeccables à chaque fois.

Il écrase le Xperia 1 IV (et la plupart des autres appareils photo) en basse lumière, grâce à son système avancé de stabilisation optique de l'image par décalage de capteur et à son nouveau moteur photonique.

Il en va de même pour la capture vidéo. Sony offre un contrôle pratique de niveau professionnel, ainsi que la 4K à 120 images par seconde pour tous les appareils photo (contre 4K à 60 images par seconde), mais uniquement pour les séquences au ralenti sans son. Cependant, pour la facilité d'utilisation et la qualité des images finales, il n'y a tout simplement pas d'autre téléphone meilleur que l'iPhone 14 Pro.

La caméra selfie d'Apple est également meilleure que celle de Sony grâce à l'ajout de l'autofocus, qui permet de définir plus précisément les sujets.

Sony Xperia 1 IV vs iPhone 14 Pro : caractéristiques et performances

Aucun téléphone Android ne peut rivaliser avec l'iPhone 14 Pro en termes de performances.

La puce A16 Bionic d'Apple est tout simplement beaucoup plus rapide que le Snapdragon 8 Gen 1 utilisé dans le Sony Xperia 1 IV. Tous nos benchmarks confirment cet écart considérable.

Certes, le Xperia 1 IV offre deux fois plus de mémoire vive (12 Go contre 6 Go), mais cela ne signifie rien au regard des différences entre iOS et Android.

Le Sony Xperia 1 IV est moins puissant (Image credit: Future)

A ce propos, l'interface utilisateur de Sony est relativement proche de celle d'Android, mais avec quelques applications Sony supplémentaires qui reflètent son expertise dans les domaines de la photographie et des médias. Le style de ces applications n'est pas aussi raffiné ou unifié que celui d'Apple pour iOS, mais c'est l'un des plus propres du monde Android.

Plus important encore pour certains, le Xperia 1 IV bénéficiera de deux mises à jour Android et de trois ans de correctifs de sécurité, ce qui n'est pas énorme par rapport aux normes actuelles. En revanche, Apple a tendance à soutenir ses téléphones pendant plus de cinq ans.

Nous avons déjà évoqué la disparité des options de stockage. Alors qu'Apple offre à tous les utilisateurs 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, Sony ne propose que 512 Go aux États-Unis et 256 Go partout ailleurs.

Sony Xperia 1 IV vs iPhone 14 Pro : batterie

Sony a équipé le Xperia 1 IV d'une grande batterie de 5 000 mAh, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux modèles précédents. Apple, pour sa part, a doté l'iPhone 14 Pro d'une cellule de 3 200 mAh.

Ne vous laissez pas tromper par cette différence : l'iOS d'Apple est généralement plus efficace qu'Android. En pratique, les deux téléphones vous permettront de tenir une journée entière.

Le Sony Xperia 1 IV peut toutefois chauffer un peu, ce qui peut avoir une incidence sur l'autonomie de la batterie en cas de charge soutenue (lorsque vous jouez, par exemple, ou que vous filmez de nombreuses vidéos 4K). D'une manière générale, cependant, son endurance est excellente.

L'iPhone 14 Pro se recharge lentement (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En ce qui concerne la recharge, aucun des deux téléphones phares n'impressionne. Le Sony Xperia 1 IV prend en charge jusqu'à 30 W, tandis que l'iPhone 14 Pro se contente d'une puissance de 20 W. Aucun des deux n'est livré avec un chargeur.

Le Sony a un léger avantage dans le domaine de la recharge sans fil, puisqu'il prend en charge la recharge Qi jusqu'à 15 W, contre 7,5 W pour l'iPhone 14 Pro. Vous pouvez égaliser le score avec l'iPhone si vous investissez dans un chargeur MagSafe.

Conclusion

Il s'agit de deux des smartphones les plus chers et les plus haut de gamme du marché. Cependant, hormis leur goût commun pour les surfaces planes, ils sont vraiment très différents.

Malgré le nom de l'iPhone 14 Pro, c'est le Sony Xperia 1 IV qui convient le mieux à un public "pro". Son écran 4K 21:9 restitue les contenus vidéo 4K de manière native, sans être gêné par la découpe de l'appareil photo, ce qui contraste avec le format d'image plus carré de l'iPhone 14 Pro et le Dynamic Island plus décontracté (et indéniablement cool).

La situation est similaire en ce qui concerne les systèmes d'appareil photo respectifs : le bouton de déclenchement physique, l'autofocus rapide, le traitement d'image sans intervention et le zoom variable unique du Xperia 1 IV en font l'appareil idéal pour les photographes chevronnés. L'iPhone 14 Pro, en revanche, est un véritable bijou, qui permet de réaliser des photos époustouflantes avec un minimum de réflexion et d'effort.

Au final, l'iPhone 14 Pro est le téléphone le plus complet et le mieux adapté à la plupart des utilisateurs. Certes, il est mieux classé dans notre guide des meilleurs téléphones, mais si vous êtes un passionné de médias ou de photographie, le Sony Xperia 1 IV vous offre plus d'outils uniques que n'importe quel autre smartphone.