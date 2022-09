Prise en main de l'iPhone 14

(opens in new tab)

L'iPhone 14 est un smartphone phare qui conserve un design vieillissant et bien éprouvé. Tout en offrant quelques améliorations techniques, notamment un ensemble de caméras TrueDepth plus puissantes, la capacité à détecter des collisions, des communications par satellite, et plus encore.

L'iPhone 14 est, dans sa globalité, une mise à niveau appréciable de l’iPhone 13. Il conserve ce qui est en train de devenir un design emblématique et - de manière quelque peu surprenante - l'A15 Bionic de l'année dernière. Oui, il s’agit d’une puce incroyablement puissante, mais de par son conservatisme, Apple ne risque-t-elle pas de perdre le rythme imposé par ses concurrents dans la course à l’innovation ?

Ce que nous obtenant en 2022, pour la première fois depuis longtemps, c'est deux catégories distinctes d'iPhone : la famille Standard, qui comprend cet iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, et la famille Premium, englobant l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

L'année dernière, toute la série iPhone 13 a reçu la même puce A15 Bionic. Cette année, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus la recyclent, tandis que les iPhone 14 Pro et Pro Max profitent de la nouvelle puce A16 Bionic. Il convient également de noter que l'iPhone 13 mini n'aura pas de successeur, laissant à la série SE le soin de proposer de nouveaux iPhones petit format.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Compte tenu de la similitude de l'iPhone 14 avec l'iPhone 13, il n'est pas surprenant que le prix soit resté le même sur bon nombre de marchés (799 $). En France toutefois, il faudra débourser 110 € de plus que le modèle de l’année précédente, avec 128 Go de stockage inclus. Soit 1 019 € pour la version la moins chère.



Des options de 256 et 512 Go sont également disponibles, moyennant un investissement respectif de 1 149 € et de 1 409 €. Ce qui sera loin de convenir à tous les budgets.



Les précommandes de l'iPhone 14 débuteront le vendredi 9 septembre, pour une livraison programmée dès le 16 septembre.

(Image credit: Future)

Design et écran

Il n'y a rien à redire sur le design de l'iPhone 14. C'est une réplique de l'iPhone 13, mais il pourrait souffrir un peu de la comparaison avec les nouveaux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, qui arborent tous deux la nouvelle zone dynamique, qui abrite à la fois le module TrueDepth et les informations d'affichage.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la ligne esthétique qu'Apple a introduite pour la première fois avec l'iPhone 12, l'iPhone 14 de 6,1 pouces est essentiellement une fine tranche de technologie prise en sandwich entre deux morceaux de verre luxueux qui peuvent ou non être du Gorilla Glass Victus. L'écran de couverture est toujours doté du verre Ceramic Shield, qui devrait offrir un niveau de protection supplémentaire.

Le corps de 173 g, d'environ 75,1 mm x 146,7 mm x 7,65 mm, est maintenu par une bande d'aluminium lisse. L'emplacement des boutons, du microphone et de la grille du haut-parleur est inchangé depuis la proposition de l'iPhone 13. Vous disposez du plus grand bouton marche/veille/Siri sur la droite et le curseur Silencieux avec les boutons de gestion du volume en dessous sur la gauche.

Entre la grille du haut-parleur et les trous du micro sur la base se trouve ce qui pourrait devenir la dernière représentation du port Lightning. Alors qu'Apple fait face à la pression de l'Union européenne pour changer ses ports maison en entrées USB-C d'ici 2024, ce modèle peut encore échapper à cette décision. Tous vos vieux câbles pourront donc être accueillis par l’iPhone 14.

C'est le premier iPhone à se passer d'un emplacement SIM physique en faveur d'un système eSIM. C'est étrange de voir un smartphone sans ce logement immédiatement reconnaissable.

À l'arrière, on retrouve le module photo de forme toujours carrée, qui semble inchangé par rapport à celui de l'iPhone 13. Il y a deux caméras de 12 Mpx, une grand angle et l'autre ultra-grand angle.

Comme beaucoup d’éléments restent identiques, l’évolution conceptuelle la plus excitante sur ce modèle est peut-être la nouvelle option de couleur violette. Oui, le violet est la couleur à la mode en cette saison, Apple ayant suivi l'introduction par Samsung du coloris Bora Purple destiné au Samsung Galaxy S 22, Samsung Galaxy Z Flip 4 et Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Apple a conservé aussi l'écran Super Retina XDR de 6,1 pouces de l'iPhone 13. Il présente toujours une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp et, oui, il a toujours l'encoche, qui accueille le module TrueDepth mis à jour. Celui-ci inclut tous les capteurs AR et, bien évidemment, une caméra de 12 Mpx.

(Image credit: Future)

Caméras et autonomie

L'iPhone 14 est équipé de trois caméras au total : la caméra grand angle de 12 Mpx, la caméra ultra-grand angle de 12 Mpx à l'arrière, et la caméra TrueDepth de 12 Mpx à l'avant.

Apple a déclaré avoir mis à niveau la caméra principale avec une ouverture ƒ/1,5 et des pixels plus grands de 1,9 µm pour de meilleures performances en basse lumière. L’ultra-grand angle de 12 Mpx semble inchangé. En revanche, la caméra TrueDepth située à l'avant prend désormais en charge l'autofocus.

Bien que nous n’avons profité que de quelques instants avec l’iPhone 14, dans la salle de démonstration d’Apple, nous avons pris des photos avec tous les objectifs. Les images se révèlent décentes quelle que soit la caméra choisie (nous détaillerons les capacités de chacune d’entre elles dans notre test complet à venir).



Il y a aussi quelques nouveaux modes de caméra. Le mode Cinématique peut désormais filmer en 4K à 30 fps et en 4K à 24 fps. Il y a également un tout nouveau mode Action, une sorte de cardan électronique qui prend les vidéos irrégulières et les lisse en effectuant un recadrage intelligent automatique. C'est une bonne idée, mais nous pensons que vous perdrez une bonne partie du cadre autour de votre sujet.

Apple ne parle jamais de la taille de ses batteries, mais elle a déclaré que l'iPhone 14 propose la meilleure autonomie jamais obtenue sur un iPhone. Nous devons supposer que cela signifie au moins 15 heures, et sans doute une journée ou plus de lecture vidéo. Évidemment, il faudra tester aussi ces affirmations.

Le smartphone supporte de nouveau la recharge sans fil MagSafe, mais il semble qu'il n'ait pas été doté d'une fonction de recharge rapide.

(Image credit: Future)

Performances et interface

L'iPhone 14 fonctionne avec le processeur Apple A15 Bionic, vieux d'un an. C'est un peu frustrant de ne pas profiter du dernier cri en matière de puces, mais même aujourd'hui, l'A15 Bionic est le processeur mobile le plus performant du secteur. Le CPU à 6 cœurs et le GPU à 5 cœurs ne sont pas en reste lorsqu'il s'agit de multitâche. Les sessions de jeux endiablées restent fluides, ce qui plaira aux joueurs nomades.

Apple a introduit un meilleur système thermique dans les iPhone 14 et 14 Plus, ce qui pourrait entraîner des gains de batterie et de performances. Attendons les benchmarks avant de nous prononcer définitivement sur ces points.

Il y a deux nouvelles fonctionnalités intrigantes dans la gamme iPhone 14 qui, oui, sont incluses dans l'iPhone 14 de base : les communications d'urgence par satellite et la détection des collisions.

Les capacités de communication par satellite sont intégrées à l’appareil mobile. Comme Apple l'a décrit, elles utilisent les antennes existantes du smartphone et certains algorithmes puissants pour gérer ce qui est souvent une connexion à très faible bande passante (vous devez être à l'extérieur et avoir une vue dégagée du ciel pour en bénéficier). Le service réduit le nombre de messages texte et propose également des communications standard pour vous permettre de communiquer en cas de besoin. Le service est gratuit à l'origine, mais il deviendra payant à terme. On ne sait pas encore combien il coûtera.

La détection de collisions, qui a également été introduite sur l'Apple Watch 8, sait quand votre voiture a un accident et peut rapidement communiquer la situation.

Évidemment, nous n'avons aucune idée de l'efficacité de ces fonctionnalités et nous pourrions avoir du mal à simuler un accident ou un scénario dans lequel nous aurions besoin de communiquer via satellite.

(Image credit: Future)

En revanche, nous avons une idée plus précise des améliorations logicielles impliquées. Beaucoup d'entre nous utilisent la version bêta publique d'iOS 16 depuis des mois et, même si personne n'aura de mal à reconnaître les éléments de design des itérations passées, iOS 16 comporte plusieurs mises à jour importantes.

La principale d'entre elles est le nouvel écran de verrouillage. Première chose que vous voyez lorsque vous activez votre téléphone (enfin, c'était le cas avant l'affichage permanent), l'écran de verrouillage est un peu la carte de visite d’un iPhone (et la vôtre par extension).



Grâce aux nouvelles polices et tailles, il a un nouveau look audacieux. La segmentation de l'image, qui permet de placer une partie de votre image au-dessus de l'heure, est un effet stupéfiant. L'écran de verrouillage se montre de même plus pratique, grâce à l’insertion de widgets personnalisables.

Les nouveaux propriétaires d'iPhone 14 trouveront des notifications repensées (qui n'encombrent plus l'écran de verrouillage) et la possibilité d'utiliser plusieurs écrans de verrouillage avec des modes de mise au point spécifiques affectés à chacun d'eux.

Ils pourront définir des itinéraires à arrêts multiples sur les nouvelles cartes, modifier et récupérer des SMS après les avoir envoyés, et saisir des images directement à partir de la galerie photos pour les déposer dans des applications et des messages.

Tout cela pourrait changer fondamentalement la façon dont vous utilisez et ressentez l'iPhone 14.

La série iPhone 14 est, soit dit en passant, 5G et se lance dans un monde où la couverture 5G est beaucoup plus solide et omniprésente.

Pour conclure…

Bien que l'iPhone 14 ne constitue pas un grand bond en avant, nous apprécions grandement la solidité, la praticité et l’élégance de cette nouvelle génération. Il est vrai que la seule différence entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13 réside dans les couleurs ajoutées et l’emplacement SIM manquant.

L'iPhone 14 est un smartphone iOS légèrement plus puissant, du moins dans sa configuration photo. Il impose encore une marge de performance brute face à certains smartphones Android récemment sortis. Mais il sera difficile d’envisager l'iPhone 14 sans d’abord le comparer aux iPhone 14 Pro et Pro Max, avec leur écran sans encoche et leurs capteurs photo 48 Mpx.