Test de l'iPhone 13

Ne comptez pas sur l'iPhone 13 pour émuler la compétition sur le marché mobile haut de gamme cette année. Pour autant, il s’agit d’une itération importante qui offre une meilleure autonomie, une puce plus puissante et un appareil photo légèrement optimisé. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone rapide et performant, et que vous n'avez pas besoin des fonctionnalités supplémentaires du modèle Pro, plus onéreux, vous devriez sérieusement envisager son achat.

L’iPhone 13 en résumé

Le maître-mot de l'iPhone 13 n'est pas innovation, reste qu’il fait grimper la proposition de l'iPhone 12 d’un cran. Et ce, dans plusieurs domaines : l'autonomie, la puissance, l'écran et le module photo. Dès lors, il se fraie tout de même une place de premier ordre dans le classement des meilleurs smartphones.

Sur le papier, vous aurez du mal à trouver une raison pour laquelle Apple n'a pas appelé ce téléphone iPhone 12S. Le design reprend les lignes directrices du modèle de 2020, les spécifications techniques ne semblent pas extrêmement différentes, tout au plus peut-on louer sa mise à niveau logicielle.

Cependant, tout sur l'iPhone 13 se présente comme un peu mieux qu'avant - et certains éléments s’avèrent même nettement meilleurs.

Le point fort de l'iPhone 13 ? Son autonomie. L’optimisation de sa batterie lui permet de réhausser la réputation terne des smartphones Apple concernant leur endurance. Celle de l’iPhone 13 se révèle plus qu’appréciable.



La nouvelle puce A15 Bionic de l'iPhone 13, quant à elle, s’affiche comme incroyablement puissante. Associée à 4 Go de RAM, elle est capable d'exécuter plusieurs applications simultanément, rapidement et efficacement.

La nouvelle configuration photo de l'iPhone 13 améliore la clarté des images, tandis que l'introduction de la stabilisation optique de l'image (OIS) Sensor Shift - qui n'était auparavant disponible que sur l’iPhone 12 Pro Max - octroie un atout majeur pour celles et ceux qui souhaitent prendre des clichés rapidement, sans perdre ou flouter maladroitement leur sujet.

Même l'écran de l'iPhone 13 constitue une amélioration décente en comparaison de ceux des iPhones standards antérieurs - vous ressentirez nettement la différence si votre iPhone actuel est un modèle XS ou plus ancien. Ici, l’affichage OLED apporte une image plus lumineuse et fantastique que jamais.

Une déception toutefois : cet écran n’adopte pas, cette année encore, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il vous faudra ainsi lui préférer ceux de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max pour bénéficier d’une fluidité sans égale.

Le prix de départ de l’iPhone 13 (909 €) ne gonfle pas en 2021. S’il reste identique à la première entrée de l’iPhone 12, vous obtenez en contrepartie une capacité de stockage doublée, passant de 64 Go à 128 Go. Belle initiative d’Apple.

Si, à première vue, l'iPhone 13 ne semble pas être le grand bond en avant promis par la firme de Cupertino, l'amélioration de l'autonomie, des performances, de l'écran et de l'appareil photo en font une mise à niveau intéressante pour quiconque vient d'un iPhone daté d’au moins trois ans ou qui cherche à passer d'Android à iOS.

La série iPhone 13 a été annoncée le 14 septembre lors de la keynote de rentrée d’Apple, avec des livraisons possibles dès le 24 septembre. Bonne nouvelle pour les impatients : contrairement aux différentes éditions iPhone 12 de l’an dernier, tous les modèles iPhone 13 seront disponibles à l’achat le même jour.

L'iPhone 13 est vendu à partir de 909 €, soit le même prix de lancement que celui de l'iPhone 12 commercialisé un mois plus tard l’an dernier. Mais là où le modèle précédent délivrait une édition basique de 64 Go de stockage, vous bénéficiez du double sur celle de l’iPhone 13, soit 128 Go d’espace libre sans un centime de plus à ajouter. Si vous avez tendance à conserver des applications et des fichiers volumineux sur votre iPhone, des versions de 256 et 512 Go sont également proposées, elles valent respectivement 1 029 € et 1 259 €.

Ces tarifs vous semblent quelque peu exagérés ? Optez pour l'iPhone 13 mini, aux caractéristiques similaires mais à la facture moins salée. Comptez 809 € pour la version de 128 Go et 929 € pour celle de 256 Go.

Design

Si vous possédez actuellement un iPhone 12, il est peu probable que vous voyiez une grande différence entre cet appareil et l'iPhone 13. En revanche, si vous avez conservé votre iPhone pré-2018, ou un smartphone Android, vous constaterez certainement quelques variations positives.

Le nouvel iPhone présente un design à bords plats, qui a fait ses débuts avec la gamme iPhone 12. Sa conception se caractérise comme un peu plus anguleuse que la finition arrondie des itérations précédentes, mais le smartphone demeure confortable à tenir et utiliser d’une seule main.

L'avant et l'arrière de l'appareil mobile sont en verre, mais seule la face avant est dotée de la technologie brevetée Ceramic Shield d'Apple, introduite sur l'iPhone 12 de l'année dernière. Apple affirme que celle-ci confère une résistance aux chutes quatre fois supérieure à celle du verre des anciens iPhones. Évitez néanmoins de mettre cette affirmation à l'épreuve.

Nous n'avons pas encore fait tomber l’iPhone 13, mais il est réconfortant de savoir que Ceramic Shield fournit un filet de sécurité assuré pour l’écran. Bien que nous serions réconfortés à l’idée qu’elle couvre aussi le dos du téléphone.

En parlant de résistance, la série iPhone 13 est hermétique à la poussière et à une immersion dans six mètres d’eau (pendant 30 minutes selon la norme IP68). Cet iPhone ne s’avère pas totalement étanche, mais il est protégé contre les petites chutes accidentelles.

Sur le bord gauche du téléphone se trouvent le bouton de mise en veille, la bascule de volume et le logement de la carte SIM. Le flanc droit accueille uniquement le bouton d'alimentation, qui est donc facile à atteindre via votre pouce. A la base du téléphone, vous localiserez les haut-parleurs et le connecteur Lightning nécessaire au chargement et au transfert de données.

Nous avons trouvé que l'iPhone 13 facile à manipuler - il mesure 146,7 x 71,5 x 7,7 mm - bien que si vous voulez réellement investir dans un appareil qui ne nécessite pas l’intervention de vos deux mains, l'iPhone 13 mini apparaît comme nettement plus adaptée aux petites paumes.

L'iPhone 13 pèse un peu plus que l'iPhone 12 (174 g contre 164 g), mais ce n'est pas un élément que vous remarquerez au quotidien - et c'est à peu près la norme pour un téléphone de ce type.

L'arrière de l'iPhone 13 est sobre, avec le logo Apple au centre et le module caméra en haut à gauche. Le constructeur a choisi de disposer les principaux objectifs de la caméra arrière en diagonale, plutôt que verticalement comme sur les iPhones précédents.

Cinq couleurs sont proposées pour l'iPhone 13 : rose, bleu, minuit, lumière stellaire (couleur crème) et rouge. Ces teintes sont plutôt ternes, et si vous n'êtes pas fan, vous voudrez peut-être patienter et voir si Apple introduit d'autres coloris à une date ultérieure. Après tout, Apple a introduit un iPhone 12 mauve environ six mois après le lancement de ce smartphone.

Écran

L'écran de l'iPhone 13 mesure 6,1 pouces, avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. Il s'agit d'un écran OLED Super Retina XDR fabriqué par Apple, il délivre une image claire et lumineuse. D’ailleurs, la luminosité a été améliorée sur l'iPhone 13, et il peut tenir tête à tout autre smartphone premium dans les situations de haute lumière.

Avec 460 pixels par pouce, il convient parfaitement à un visionnage quotidien - nous n'avons pas besoin d'une résolution plus élevée, même pour regarder des vidéos ou lancer des parties multijoueurs.

Les bords de l'écran sont fins, et oui, il y a toujours une encoche sur l'iPhone 13, mais elle se révèle 20% plus petite que celle de l'iPhone 12, ce qui vous donne un peu plus de surface d'écran. Ce n'est pas un grand changement, mais il apparaît perceptible et vous vous y habituerez très rapidement.

Il est important de noter que l'écran de l'iPhone 13 ne bénéficie pas du nouveau taux de rafraîchissement de 120 Hz qu'Apple a introduit sur l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max - les écrans de ces téléphones se rafraîchissent deux fois plus vite qu'un écran standard de 60 Hz pour une expérience plus fluide lors du défilement des pages web ou durant une session vidéoludique. Si vous avez déjà fait l'expérience de cette technologie - elle est maintenant courante sur de nombreux smartphones Android - vous remarquerez son absence ici.

Appareil photo

Si l'on s'en tient aux caractéristiques techniques, la configuration photo de l'iPhone 13 ne semble pas très différente de celle du modèle de l'année dernière. Pourtant, vous profitez de mises à niveau intéressantes, avec des modifications apportées au matériel lui-même ainsi qu'une variété de mises à jour logicielles.

Vous disposez de deux capteurs à l'arrière : un large de 12 Mpx avec une ouverture de f/1,6, et un ultra grand angle de 12 Mpx avec une ouverture de f/2,4 et un champ de vision de 120 degrés. Il n'y a pas de téléobjectif ici - vous dépendez du zoom numérique, donc ce téléphone ne sera pas le meilleur pour prendre des photos à longue distance.

Le capteur photo principal utilise des pixels de 1,7 µm (contre 1,4 µm sur l'iPhone 12) qui donnent une qualité d'image notable.

Vous bénéficiez également de la technologie Sensor Shift OIS d'Apple, qui a fait ses débuts sur l'iPhone 12 Pro Max de 2020, et qui confère la meilleure stabilisation d'image que nous ayons vue sur un iPhone - vous permettant d'obtenir des clichés nets même lorsque vous n'êtes pas en mesure de garder le téléphone parfaitement immobile.

Il y a moins de bruit dans les images prises dans la plupart des scénarii en comparaison des clichés pris par l'iPhone 12. Il y a eu peu de situations où l'appareil photo n'a pas été à la hauteur de nos attentes - c'est une excellente expérience de “point-and-shoot”.

Le champ de vision de 120 degrés de la caméra ultra grand angle est pratique lorsque vous souhaitez obtenir une plus grande partie du sujet ou de la scène, mais nous nous sommes surtout contentés d’exploiter le capteur principal.

Il y a un zoom numérique jusqu'à 5x, hélas les résultats ne sont pas très impressionnants. Vous trouverez beaucoup d'autres smartphones plus performants dans ce domaine, bien que ce ne soit en aucun cas une fonction essentielle.

Les Styles photographiques sont une autre nouveauté à laquelle vous pouvez accéder via l'application appareil photo. Ils vous permettent d'appliquer des styles personnalisés à vos images, tels que Contraste riche, Vibrant, Chaud et Froid.

Image 1 sur 5 Le modèle standard, sans Style photographique activé (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 5 Ici, le Style photographique "Contraste riche" est appliqué (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 5 Ce style s'appelle "Vibrant" (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 5 Nous passons sur le Style photographique "Chaud" (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 5 Et voici le style "Froid" (Image credit: TechRadar)

Ils s’avèrent utiles si vous privilégiez des prises de vue spécifiques. Et l'idée est que, contrairement à un simple filtre, ils permettront au smartphone d'appliquer des ajustements à différents éléments d'une image. Un outil supplémentaire appréciable dans votre arsenal photographique.

La caméra frontale, elle, propose un capteur de 12 Mpx avec ouverture f/2.2, garantissant des selfies et des appels vidéo de bonne composition. Ce type d’élément est impressionnant sur iPhone depuis un certain temps maintenant. S’il n'y a pas de grandes améliorations sur celui de l’iPhone 13, vous serez heureux des résultats que vous obtenez.

Image 1 sur 2 Découvrez le mode portrait de l'iPhone 13 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 Le même avec effet de lumière ajouté (Image credit: TechRadar)

Vous pouvez enregistrer également des vidéos sur en 4K à 24, 30 et 60 images par seconde - ainsi qu'en Full HD à 30, 60, 120 et 240 images par seconde. Celles-ci sont sublimées par l'introduction du mode Cinématique qui vous permet de filmer avec un effet bokeh où l'arrière-plan de votre photo reste flou. L'effet suit également les visages présents dans le cadre, de sorte qu'il passe d'un sujet à l'autre.

Quelques exemples de photos prises avec l'iPhone 13

Image 1 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 10 Wide camera (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 10 2x zoom (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 10 5x zoom (Image credit: TechRadar)

Performances

Les iPhone 13 d'Apple sont tous équipés du nouveau chipset A15 Bionic, la dernière tentative d'Apple pour créer la puce mobile la plus puissante de la planète. Apple affirme que son CPU est 50% plus performant et son GPU 30% plus rapide que ceux de la concurrence.

Quelle que soit l'exactitude de ces affirmations, le nouveau combiné d'Apple est indéniablement puissant, et si les performances quotidiennes ne seront pas sensiblement différentes de ce que vous obtiendrez de l'iPhone 12 ou du Samsung Galaxy S21 Ultra, il s’agit d’un énorme pas en avant pour ceux qui utilisent un iPhone 8 ou moins.

Lors de nos tests, nous avons constaté que l'iPhone 13 pouvait lancer des applications instantanément, ou passer d'une application à l'autre avec une attente limitée.

Lancer une superproduction vidéoludique s’avère également un jeu d'enfant, avec des titres se chargeant aussi rapidement ici que sur l'iPad Pro (l'un des appareils les plus puissants d'Apple en 2021). Les jeux rendent magnifiquement bien sur l'écran OLED, avec les améliorations de performance du GPU particulièrement perceptibles.

Les scores Geekbench 5 correspondent à nos tests, l’iPhone 13 obtenant un score multicœur moyen de 4688. L'iPhone 12 affiche un score de 3859 dans le même test, tandis que le Samsung Galaxy S21 et le OnePlus 9 Pro enregistrent respectivement 3367 et 3630.

L'expérience quotidienne reste en grande partie similaire à celle de l’iPhone 12, mais il s'agit d'une nette amélioration par rapport aux modèles d'iPhone beaucoup plus anciens.

Le chipset A15 Bionic est associé à 4 Go de RAM, ce qui suffit à faire tourner l'appareil à plein régime. C'est moins de RAM que sur la plupart des téléphones Android équivalents, mais Apple ne semble pas avoir besoin d’une mémoire vive généreuse pour tirer le meilleur parti de l’A15 Bionic.

Les options de stockage proposées sont 128 Go, 256 Go ou 512 Go, et si vous prévoyez de remplir votre iPhone 13 d’applications et de contenus volumineux, nous vous recommandons d'opter pour les variantes 256 Go ou 512 Go ; même avec la prise en charge d'iCloud, les 128 Go peuvent s'avérer faciles à dépasser.

Apple a, au moins, abandonné la capacité de stockage ridiculement pauvre de 64 Go qui était son offre de base ces dernières années.

La série iPhone 13 est compatible avec la 5G, et il est agréable de savoir que vous êtes paré pour la technologie de nouvelle génération, même si vous n'en avez pas encore besoin ou si elle n'est pas disponible à grande échelle, ce nouvel iPhone sera pleinement opérationnel le moment venu.

Interface

L'iPhone 13 est livré avec iOS 15, ce qui vous permet de profiter des dernières fonctionnalités logicielles de l'entreprise.

Les mises à jour pour 2021 sont moins importantes que la refonte majeure d’iOS 14, ceci dit vous apprécierez grandement le mode Concentration inédit, facile à activer via le menu déroulant. Vous pourrez ainsi limiter vos notifications et l’usage de votre téléphone, lorsque vous devrez rester focus sur votre travail.



Les autres fonctionnalités ajoutées se révèlent plus mineures. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'un raffinement agréable par rapport aux interfaces antérieures.

L'un des principaux avantages d'un nouvel iPhone est qu'Apple est susceptible de l’accompagner avec des mises à jour logicielles pendant de nombreuses années ; l'iPhone 6S supportant iOS 15, nous pouvons nous attendre à ce que l'iPhone 13 soit suivi scrupuleusement par Apple jusqu’en 2027.

Autonomie

Les appareils d'Apple n'ont jamais été connus pour leur excellente autonomie, et si l'iPhone 13 ne garantit pas une endurance record, il constitue une nette amélioration par rapport aux iPhones précédents.

Nous n'avons pas encore découvert si Apple a augmenté la taille des cellules à l'intérieur de l'iPhone 13, mais l'augmentation de l'autonomie ici le suggère. Les rumeurs précédant le lancement de l'iPhone 13 laissaient entendre qu'Apple allait augmenter la capacité des batteries de chaque modèle.

Au cours de nos tests, l'iPhone 13 a tenu une journée complète de 24 heures avec suffisamment de charge dans le réservoir pour continuer à fonctionner pendant au moins 120 minutes de plus en utilisation standard.

Un jour, nous avons poussé le smartphone dans ses limites absolues, en veillant à ce que l'écran reste allumé toute la journée pour diffuser des vidéos YouTube et d'autres services énergivores de 10h30 à 23h. Nous n'avons pas réussi à tuer le téléphone, qui a conservé une autonomie de 20%. L'écran est resté actif (en pleine luminosité) pendant 8 heures et 48 minutes.

L'iPhone 13 peut exploiter un chargeur de 20W qui, selon nous, délivre une bonne charge rapide - le smartphone passe de 0 à 26% en 15 minutes et à 51% en 30 minutes.

Le chargement sans fil fait son retour ici. C'est loin d'être la charge sans fil la plus rapide du marché (15W), mais elle reste utile si vous n'aimez pas rebrancher votre téléphone régulièrement. Ou si vous êtes à court de batterie et que vous avez un chargeur Qi à portée de main.

Comme pour l'iPhone 12, vous ne trouverez pas de chargeur dans la boîte de l'iPhone 13. L'objectif est ici de réduire le volume de déchets électroniques, et selon Apple vous possédez déjà certainement un chargeur Lightning d'un précédent achat. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez acheter un nouveau chargeur auprès d'Apple pour 25 €.

Faut-il acheter l'iPhone 13 ?

Achetez-le si…

Vous possédez un iPhone depuis plus de trois ans

Si vous avez acheté un iPhone 12 l’an dernier, l'iPhone 13 n'est probablement pas pour vous, car il n'y a pas assez d’innovations pour supporter un tel investissement. Mais si votre smartphone iOS a plus de trois ans - imaginons un iPhone 8 ou un iPhone XR -, il y a de quoi être enthousiaste.

Vous oubliez trop souvent de recharger votre iPhone

L'autonomie de l'iPhone 13 est un véritable extra par rapport à ce que nous avons connu précédemment sur les smartphones Apple. Si vous avez besoin d'un appareil mobile capable de tenir plus d’une journée entière avec une charge complète, optez assurément pour cet iPhone.

Il vous faut de la puissance, beaucoup de puissance

L'iPhone 13 est un smartphone ultra-performant. Si vous avez l’habitude d’ouvrir et d’utiliser de nombreuses applications en même temps, il fait amplement l’affaire, à un prix plus abordable que celui de l'iPhone 13 Pro.

Ne l'achetez pas si…

Vous recherchez un smartphone à petit écran

L'iPhone 13 mini a des caractéristiques très similaires à celles de l'iPhone 13, et c'est probablement le meilleur choix disponible si vous composez avec des petites paumes. Ou si vous préférez simplement glisser votre appareil dans une poche compacte.