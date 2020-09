Comment passer d'un smartphone Android à un iPhone ?

Si vous avez décidé d'adopter la simplicité de l’écosystème Apple, ne désespérez pas à l'idée de repartir de zéro, avec un nouveau système d'exploitation totalement vierge sur votre téléphone. Il est en effet facile de transférer vos applications (compatibles), vos fichiers et vos contacts d'un appareil Android à un appareil iOS, voire iPadOS.

Inévitablement, il y a une application pour cela : « Migrer vers iOS », qu'Apple a lancée à l'époque d'iOS 9. L'application fonctionne sur toutes les versions d'Android à partir de la 4.0.

Si vous n’avez pas forcément des connaissances techniques avancées, vous pouvez toujours vous rendre dans un Apple Store et demander à un conseiller d’opérer la procédure de transfert. Rassurez-vous néanmoins : l'application elle-même est très facile à utiliser. Notre guide pratique devrait vous aider, en complément des instructions de cette dernière.

Avant de commencer

Si vous venez d’acquérir un nouvel iPhone - ou iPad - récemment réinitialisé, ne passez pas par le processus d'installation, avant d'avoir téléchargé et exécuté Migrer vers iOS sur votre appareil Android. En effet, Apple a conçu cette application spécialement pour les utilisateurs qui migrent vers des iPhone ou iPad neufs et brillants. Transférer votre contenu manuellement est beaucoup plus compliqué que de laisser l'application s'en occuper.

Un conseil pratique Avant le transfert, nettoyez votre téléphone Android autant que possible. Supprimez toutes les applications, photos et médias indésirables - c'est l'occasion de faire un « nettoyage de printemps » de votre smartphone, vous serez surpris du volume d'applications que vous utilisez très rarement.

Vous êtes prêt ? Assurez-vous que les deux appareils (Android et iOS) soient branchés sur secteur et que votre smartphone Android soit connecté au réseau Wi-Fi. Vérifiez de même que votre appareil iOS dispose d'une capacité de stockage suffisante pour héberger les données que vous souhaitez transférer (y compris tout ce qui se trouve sur une carte SD installée sur votre téléphone Android). Si ce n'est pas le cas, le transfert stoppera prématurément, lorsqu'il n'y aura plus de place. Comme beaucoup d'entre nous l'ont découvert, l’application n’indique pas nécessairement ce qui cause un échec de transfert - et ceci en est clairement l’une des raisons principales.

Vous pouvez éviter ce désagrément en nettoyant votre appareil, pour vous débarrasser de tout contenu dont vous n'avez plus besoin. Ce, avant d'utiliser l'application Migrer vers iOS.

Lorsque vous utilisez l’application Migrer vers iOS, il peut être vraiment utile de désactiver les données mobiles sur votre appareil Android. Le programme s'attend à ce que votre smartphone lui accorde toute son attention et un appel entrant ou la réception d’un SMS peut l’interrompre subitement. Mais ne désactivez pas votre connexion Wi-Fi. Vous en aurez besoin pour transférer tous vos contenus.

(Image credit: Apple)

1. Préparez votre appareil iOS

Une fois que vous avez installé Migrer vers iOS sur votre smartphone Android, vous pouvez allumer votre appareil iOS / iPadOS et passer par la procédure d'installation initiale. Lorsque vous arrivez sur l'écran « Apps & Données », trouvez l’option « Migrer des données depuis Android ». C'est celle que vous voulez. Une fois sélectionnée, l'iPhone ou l'iPad va créer un réseau Wi-Fi privé exclusivement dédiée au transfert des données d’Android vers iOS.

Rappelez-vous que la meilleure façon de transférer des données depuis Android est d'utiliser un iPhone ou un iPad neuf, voire à peine réinitialisé.

2. Ouvrez l'application Android

(Image credit: Apple)

Sur votre appareil Android, ouvrez l'application Migrer vers iOS, passez en revue les conditions générales d’utilisation et vous verrez alors apparaître l’écran « Trouver votre code ». Appuyez sur « Suivant » et reprenez votre iPhone ou iPad.

3. Saisissez le code demandé

L'écran de votre iPhone ou iPad devrait maintenant afficher un code de couplage - à 6 chiffres - que vous pouvez entrer au sein de l'application Migrer vers iOS. Une procédure qui s’opère comme le couplage d'un appareil Bluetooth : entrez le bon code et l'application Migrer vers iOS s’associera avec l'iPhone ou l'iPad.

Par défaut, l'application copiera vos photos et vidéos, vos messages, vos favoris, vos contacts et vos comptes Google.

4. Choisissez ce que vous souhaitez transférer

(Image credit: Apple)

L'application Migrer vers iOS peut transférer six types de données depuis votre appareil : vos contacts, l'historique de vos messages, vos photos et vidéos, vos favoris web, votre/vos calendrier(s) et votre/vos compte(s) mail(s). Vous pouvez les décocher si vous ne désirez pas les récupérer (et gagner de l’espace sur votre nouveau téléphone).

Si une application est disponible à la fois sur Google Play et sur l'App Store d'Apple, Migrer vers iOS fera de son mieux pour la migrer facilement une fois que vos données primaires auront été transférées. Cependant, il ne transférera aucune donnée locale enregistrée sur vos applications et stockée sur votre appareil Android. Toute sauvegarde ou projet seront ainsi perdus.

5. Préparez-vous une tasse de thé

Si vous possédez beaucoup de photos et de vidéos, le transfert va prendre un certain temps - et vous constaterez peut-être que l'application Android a achevé le processus, alors que l'appareil iOS affiche encore une barre de progression.

Le transfert n'est pas terminé tant que l'appareil iOS ne l'indique pas, donc ne manipulez pas l'un ou l'autre appareil avant la fin du processus de transfert. Si vous recevez un appel téléphonique sur votre appareil Android ou si vous consultez une autre application pendant le transfert, vous devrez tout recommencer.

Alors pourquoi ne pas profiter d'une bonne tasse de thé / café pendant que vous patientez ?

6. Transférez toutes les données manquantes

L'application d'Apple ne transfère pas tout : votre musique, vos ebooks et livres audio, vos PDF ne seront pas rapatriés. Vous devrez donc les transférer manuellement.

7. Installez les applications non compatibles

Si Migrer vers iOS n'a pas trouvé toutes vos applications, ou si vous avez téléchargé un certain volume d’applications payantes via le Google Play Store, vous devrez les réinstaller directement depuis l’App Store de votre iPhone ou iPad. Ne vous inquiétez pas : presque toutes les applications Android les plus populaires sont également disponibles sous iOS et iPadOS.

Concernant les applications nécessitant un abonnement, telles que Netflix ou Spotify, vous n'aurez pas besoin de payer à nouveau ; il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants enregistrés pour retrouver les mêmes interfaces que sur votre téléphone précédent.

Toutefois, il n’en sera pas de même pour les applications payantes, comme les jeux que vous avez achetés sur le Play Store. Vous devrez de nouveau débourser quelques euros pour récupérer l'application sur l’App Store et en profiter sur iPhone ou iPad.