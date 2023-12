Comment protéger votre nouvelle PlayStation avec un VPN

Avec la dernière vague de folie commerciale du Black Friday et du Cyber Monday, vous avez peut-être réussi à vous procurer une nouvelle console de jeu à prix réduit. Ou peut-être qu'une nouvelle PlayStation étincelante vous attendait sous le sapin de Noël pour les fêtes de fin d'année. Il ne vous reste plus qu'à réfléchir à la manière dont vous allez protéger votre vie privée tout en jouant à vos jeux préférés.

Les cyberattaques se sont multipliées ces derniers temps, même dans le monde du gaming. Un VPN pour PlayStation est donc votre meilleure arme pour protéger votre vie privée en ligne contre les pirates et les tricheurs. Il s'agit d'un logiciel de sécurité qui crypte toutes les données quittant votre console de jeu (ou tout autre appareil) tout en usurpant votre véritable adresse IP.

Cette dernière compétence signifie également que les services VPN peuvent même offrir de meilleures performances de jeu en général. Ils peuvent vous permettre d'accéder à des jeux verrouillés par région, par exemple, ainsi que vous aider à éviter la lenteur de l'Internet et à bénéficier de vitesses plus fiables. Poursuivez votre lecture et découvrez tout ce que vous devez savoir pour renforcer la sécurité et les capacités de votre PlayStation.

Le meilleur VPN pour PlayStation en {année}

Comme nous l'avons mentionné, un VPN de gaming est l'outil parfait pour bénéficier d'une meilleure confidentialité et d'une meilleure connexion internet lorsque vous jouez en ligne. Cependant, si vous choisissez un mauvais service, vous risquez d'obtenir les résultats inverses, notamment une perte de latence ou de vitesse et un faux sentiment de sécurité.

C'est pourquoi il est important de choisir le bon VPN pour accomplir cette tâche délicate. Chez TechRadar, nous testons régulièrement des tas de logiciels depuis 15 ans pour ne recommander que les meilleurs services. Vous trouverez ci-dessous les trois meilleurs fournisseurs de VPN du marché pour protéger votre PlayStation dès maintenant :

1. ExpressVPN - notre VPN pour Playstation n°1

Notre VPN préféré dans son ensemble, ExpressVPN offre d'excellentes vitesses, des fonctions de sécurité de premier ordre et une interface propre sur des tonnes d'appareils. Suivez le lien sur la page et essayez-le sans risque avec sa garantie de remboursement de 30 jours.

2. Surfshark - le VPN le plus rapide pour Playstation

Une fois de plus, Surfshark s'est placé en tête de notre liste des VPN les plus rapides, ce qui signifie que vous pourrez profiter d'une expérience de jeu plus privée et plus fluide. Grand en termes de performances, mais petit en termes de prix puisqu'il peut être acheté pour moins de 2,50 USD par mois. Essayez-le sans risque avec sa garantie de remboursement de 30 jours.

3. NordVPN - idéal pour débloquer les contenus

Peut-être le plus grand nom dans le monde des VPN, NordVPN offre des vitesses fulgurantes, une sécurité robuste et un déblocage des géo-restrictions impeccable. Il a surpassé les performances de Surfshark lorsqu'il est connecté à son protocole NordLayer. Encore une fois, essayez-le par vous-même grâce à sa garantie de remboursement de 30 jours sans perdre un centime.

Il convient de préciser que la PlayStation et les autres consoles de jeu ne prennent pas en charge les applications VPN tierces. Une solution consiste à installer le VPN sur votre routeur domestique ou à partager la connexion depuis votre ordinateur. Par conséquent, la première chose que nous vous recommandons est de rechercher un service offrant un processus d'installation facile.

Parmi les trois premiers choix, ExpressVPN est probablement le plus simple à cet égard car il dispose d'une application dédiée à l'Apple TV ainsi que de son propre VPN Aircove intégré au routeur. NordVPN dispose également d'une application Apple TV dédiée.

Un autre facteur très important lorsqu'il s'agit de jouer est la vitesse. Des connexions fiables signifient une latence minimale et des performances stables pendant le jeu. Surfshark et NordVPN ont atteint des pics stupéfiants de 950+Mbps la dernière fois que nous avons vérifié avec leur protocole WireGuard. Cependant, les performances moins impressionnantes d'ExpressVPN (560 Mbps) devraient être suffisantes.

En termes de confidentialité et de sécurité, vous devriez alors faire attention à un cryptage robuste ( au moins AES-256), une politique stricte d'absence de logs, et quelques fonctions de sécurité avancées. Ces dernières incluent un dispositif de neutralisation (kill switch) pour s'assurer qu'aucune de vos données ne fuira si la connexion VPN est interrompue, et un secret de transmission parfait (perfect forward secrecy) qui renforce la protection de chacune de vos sessions.

Il va donc sans dire que vous avez besoin d'un VPN PlayStation avec une bande passante illimitée et un réseau de serveurs stratégiquement placé. NordVPN Meshnet est également un petit plus pour les joueurs, agissant comme un réseau local virtuel (LAN). Où qu'ils se trouvent dans le monde, leurs amis pourront jouer ensemble à des jeux multijoueurs sans avoir besoin de câbles LAN.

Bien que nous utilisions tous les meilleurs VPN tous les jours, nous effectuons une analyse complète des 30 meilleurs services VPN tous les 6 mois avec l'aide de Mike Williams et Anthony Spadafora. Cela nous permet de savoir qui est vraiment le meilleur, et pour quels cas d'utilisation.

En commençant par les sites Web et les politiques du fournisseur, nous avons essayé et testé tous les aspects d'un logiciel VPN donné. Cela inclut la facilité d'utilisation sur toutes les plateformes, les vitesses de connexion, l'efficacité des fonctions de sécurité, le déblocage des flux, et bien plus encore.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pratiques de test, rendez-vous sur la page de méthodologie des tests VPN [en anglais].

FAQ sur l'utilisation d'un VPN pour PlayStation

(Image credit: Sony)

Quel est le meilleur VPN pour PlayStation ? Le meilleur VPN pour PlayStation, et le meilleur VPN en général, à l'heure actuelle est ExpressVPN. Nous aimons particulièrement sa grande facilité d'utilisation sur de nombreuses plateformes différentes ( smart TVs et routeurs inclus), ses connexions stables et son grand engagement pour la vie privée et la sécurité des utilisateurs. Mieux encore, vous pouvez l'essayer sans risque pendant 30 jours, alors nous vous recommandons vraiment de l'essayer et de voir si c'est le logiciel qu'il vous faut.

Qu'est-ce qu'une attaque DDoS ? Les attaques DDoS, abréviation de "distributed denial of service", sont utilisées dans le monde du gaming pour ralentir d'autres joueurs. Comment ? En inondant leur adresse IP d'un trafic indésirable qui submerge le réseau du joueur et empêche son système de répondre à une vitesse et une fiabilité normales. C'est précisément là qu'un VPN s'avère utile. En effet, chaque fois que vous vous connectez à un tel service, vous envoyez tout votre trafic internet via l'adresse IP tierce du fournisseur. Il est donc extrêmement difficile (mais pas impossible) pour l'acteur malveillant de cibler votre réseau.

Comment utiliser un VPN sur ma PlayStation ? Les consoles de jeu, y compris la PlayStation, ne prennent pas en charge les applications VPN tierces. Cela signifie que vous devez trouver un autre moyen d'utiliser le service. La meilleure façon de contourner ce problème est de configurer Smart DNS sur votre console, de partager votre connexion VPN via un autre appareil ou d'installer le VPN sur votre routeur. ExpressVPN, NordVPN et quelques autres services ont maintenant une application Apple TV dédiée, ce qui pourrait rendre les choses un peu plus faciles pour certains utilisateurs.