Comment regarder Marvel's Echo en ligne et depuis n'importe où ?

Les cinq épisodes d'Echo seront diffusés en avant-première le mercredi 10 janvier 2024 sur Disney Plus dans le monde entier.

Swipe to scroll horizontally Date de sortie: Mercredi 10 janvier à 3h (en France) Service de streaming : Disney Plus

Présentation d'Echo

Maya Lopez (Alaqua Cox), alias Echo, a été présentée pour la première fois dans Hawkeye en 2021 en tant que chef de l'infâme Tracksuit Mafia. Tout au long de la série, elle cherche d'abord à se venger de Hawkeye, qu'elle tient pour responsable de la mort de son père. Après avoir appris que Wilson Fisk (Vincent D'onofrio) était à blâmer, elle s'est attaquée au baron du crime. Dans Echo, Maya sera de retour dans sa ville natale alors que Fisk, alias Kingpin, la rattrape pour se venger.

La série sera certainement pleine d'action (c'est la première série Marvel de Disney Plus classée 16+, alors attendez-vous à des scènes de combat brutales), mais elle promet aussi d'explorer la juxtaposition entre la vie actuelle de Maya dans le monde criminel, sa relation quasi-familiale avec Fisk et ses racines amérindiennes. Par le passé, Marvel a bien équilibré les aventures de super-pouvoirs et les analyses sociales, avec des séries comme Falcon et le Soldat de l'hiver et Ms. Marvel qui se penchent sur l'expérience des minorités dans l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui.

Aux côtés de Maya et Fisk, un autre visage familier devrait revenir, celui de Charlie Cox, Daredevil, vu pour la dernière fois dans She-Hulk (et bientôt dans sa propre série), et n'excluez pas d'autres apparitions surprises avec Clint Barton (Jeremy Renner), alias Hawkeye, et Kate Bishop (Hailee Steinfeld), tous deux liés à l'histoire de Maya jusqu'à présent.

Les nouveaux venus dans la distribution sont Cody Lightning, Graham Greene, Chaske Spencer et Tantoo Cardinal. La série a été créée par Marion Dayre, de Better Call Saul.

Prêt à explorer la facette la plus sombre du MCU ? Lisez la suite pour savoir comment regarder Echo en ligne et de n'importe où.

La dernière série du Marvel Cinematic Universe, Echo, débute mondialement sur Disney Plus le mercredi 10 janvier avec les cinq épisodes qui seront diffusés en une seule fois. Disney Plus est disponible en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l'Asie et de l'Amérique latine. Si vous vous trouvez dans un pays où Disney Plus est disponible, il vous suffit de vous rendre sur le site web de Disney Plus et de vous inscrire au service pour le regarder. Un abonnement à Disney Plus vous donnera accès à l'ensemble du MCU, y compris Moon Knight, She-Hulk, les films Avengers et des films comme Thor : Love and Thunder, le tout pour seulement 8,99 €/mois. En plus d'être le lieu de résidence exclusif de l'immense catalogue de Disney, Disney Plus vous donne également accès à l'ensemble du catalogue Star Wars, y compris The Mandalorian et Andor, ainsi qu'à tout ce qui concerne Pixar et National Geographic.

Echo : Ce qu'il faut savoir

Bande-annonce d'Echo

Guide des épisodes d'Echo

Qui fait partie du casting de Marvel's Echo ? Alaqua Cox : Echo/Maya Lopez

Charlie Cox : Daredevil/Matt Murdock

Vincent D'Onofrio : Kingpin/Wilson Fisk

William Lopez : Zahn McClarnon

Bonnie : Devery Jacobs

Henry : Chaske Spencer

Tantoo Cardinal : Chula

Cody Lightning : Cousin Biscuits

Skully : Graham Greene

Tuklo : Dannie McCallum

Alejandra Jaime : Spirit

Que peut-on attendre de Marvel's Echo ? Maya Lopez, alias Echo, a été présentée dans la série Marvel précédente, Hawkeye, d'abord en tant que chef de la Tracksuit Mafia. Cependant, après avoir découvert que Wilson Fisk, alias Kingpin, était à l'origine de la mort de son père biologique, elle s'est lancée dans sa propre mission de vengeance, en s'attaquant au seigneur du crime. Echo est la première série Marvel "adulte" de Disney Plus, promettant une approche plus violente et plus crue que celle à laquelle nous sommes habitués. La série verra également le retour de Matt Murdock, alias Daredevil. Le synopsis officiel est le suivant : "Marvel Studios présente Echo, qui met en scène Maya Lopez (Alaqua Cox), poursuivie par l'empire criminel de Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). Lorsque le voyage la ramène chez elle, elle doit faire face à sa propre famille et à son héritage".